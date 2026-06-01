GNW-News: Holm Security erweitert seine Plattform mit Active Directory Security, um die am häufigsten angegriffene Ebene der Unternehmensidentität besser zu ...
^STOCKHOLM, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holm Security hat heute seine
Plattform für das Expositions- und Schwachstellenmanagement um Active Directory
Security (https://www.holmsecurity.com/blog/introducing-active-directory-
security) erweitert, eine neue Funktion, die das lokale Active Directory
kontinuierlich auf Fehlkonfigurationen überprüft, die Cyberkriminelle ausnutzen,
um sich Berechtigungen zu verschaffen und sich lateral zu bewegen.
Die Identitätsprüfung ist nach wie vor ein gängiger Weg zum Zugriff auf
Geschäftsdaten. Laut dem?Verizon 2025 Data Breach Investigations Report"
beginnen 22 % der Datenschutzverletzungen mit gestohlenen Zugangsdaten
(https://www.verizon.com/business/resources/reports/2025-dbir-data-breach-
investigations-report.pdf). Für die meisten Unternehmen beginnt dies mit Active
Directory - nach wie vor das Rückgrat der Unternehmensidentität. Dennoch wird
die Absicherung von Active Directory häufig spezialisierten eigenständigen
Tools, manuellen Skripten oder punktuellen Überprüfungen überlassen.
Wie Holm Security Identitäten schützt
Die Abdeckung von Active Directory durch Holm Security umfasst 187 einzelne
Prüfungen, die sich auf neun MITRE ATT&CK-Taktiken verteilen. Die Überprüfungen
zielen auf die Techniken ab, die Cyberkriminelle am häufigsten anwenden:
* Zugriff auf Anmeldedaten - Missbrauch von Kerberos, Speicherung von
Anmeldedaten, Offenlegung von Kennwörtern
* Ausweitung von Berechtigungen - Missbrauch von Delegierungen, Manipulation
von Zugriffskontrolllisten
* Persistenz - Änderung des AdminSDHolder, Manipulation von Gruppenrichtlinien
* Seitliche Bewegung - Pass-the-Hash, Ausnutzung veralteter Dienste
?Die Identitätsverwaltung ist mittlerweile der wichtigste Zugangsweg zu
Unternehmen, und der größte Teil dieses Zugangs erfolgt nach wie vor über das
lokale Active Directory", so Mihail Lupan, Head of Security Research bei Holm
Security.?Active Directory ist jedoch im Bereich des Schwachstellenmanagements
ins Hintertreffen geraten. Sicherheitsteams verlassen sich entweder auf
punktuelle Audits oder erwerben ein spezielles eigenständiges Produkt. Beides
ist keine passende Lösung für eine Angriffsfläche, die sich täglich verändert.
Die Holm Security-Plattform behandelt dies wie jede andere Sicherheitslücke: Sie
wird kontinuierlich bewertet, nach Risikograd priorisiert und ist jederzeit
einsatzbereit."
Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem europäische Organisationen
zunehmendem Druck ausgesetzt sind, im Rahmen von Richtlinien wie NIS2 und DORA
die Reife ihres Risikomanagements unter Beweis zu stellen. Holm Security, das
kürzlich von der European Cyber Security Organisation (ECSO) mit dem Label
Cybersecurity Made in Europe (https://www.holmsecurity.com/blog/stockholm-born-
holm-security-receives-european-cybersecurity-sovereignty-labels) und von der
European DIGITAL SME Alliance mit dem Label?Software Hosted in Europe"
ausgezeichnet wurde, entwickelt und betreibt die Plattform auf europäischer
Infrastruktur.
Active Directory Security steht ab heute allen Kunden von Holm Security zur
Verfügung.
Über Holm Security
Holm Security ist ein europaweit führender Anbieter im Bereich Schwachstellen-
und Risiko-Management und unterstützt Unternehmen beim Aufbau einer
systematischen, risikobasierten und proaktiven Cyberabwehr. Angesichts der
zunehmenden Komplexität der Bedrohungslage und des wachsenden regulatorischen
Drucks in ganz Europa bietet Holm Security Sicherheitsteams die nötige
Transparenz und Kontrolle, um Risiken durch ein effektives Management der
Sicherheitslücken zu minimieren. Die auf europäischer Infrastruktur aufbauende
und betriebene Plattform von Holm Security verbindet ein umfassendes
Schwachstellenmanagement mit integriertem Angriffsflächenmanagement und bietet
damit sowohl höchste Sicherheitsstandards als auch die Datenhoheit, die
Unternehmen zunehmend fordern. Weitere Informationen finden Sie unter
holmsecurity.com.
Für Presseanfragen: marketing@holmsecurity.comÂ°