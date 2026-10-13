GNW-News: Holm Security führt Sicherheitsbewertung für Microsoft 365 ein
^STOCKHOLM, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holm Security hat heute seine
Plattform für Schwachstellenmanagement um eine neue Sicherheitsbewertung für
Microsoft 365 erweitert, die ab sofort allgemein verfügbar ist. Die Bewertung
überprüft die Konfiguration eines Tenants anhand von mehr als 100
Kontrollmechanismen, die auf der?Secure Cloud Business Applications (SCuBA)"-
Baseline der CISA basieren.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schwachstellenscans, die nach fehlenden Patches
und bekannten Software-Schwachstellen suchen, konzentriert sich die neue
Funktion auf Einstellungen in den Bereichen Konfiguration, Identität, E-Mail,
Zusammenarbeit und Datenschutz. Diese Faktoren bestimmen, wie stark ein
Microsoft 365-Tenant tatsächlich gefährdet ist. Die Lösung ist als Ergänzung zum
Microsoft Secure Score konzipiert und bietet Sicherheitsteams - zusätzlich zu
den Empfehlungen von Microsoft - eine unabhängige Sicht eines Drittanbieters auf
den Konfigurationsstatus.
?Sicherheitsteams werden von Warnmeldungen verschiedenster Tools geradezu
überhäuft", so Stefan Thelberg, Mitbegründer und Produktmanager bei Holm
Security.?Sie müssen sich bei einer Plattform für Netzwerkschwachstellen
anmelden, bei einer weiteren für den Microsoft Secure Score und womöglich bei
einem dritten Tool, falls sie eine spezielle Microsoft 365-Lösung erworben
haben. Wir beseitigen diese Fragmentierung durch eine einzige Plattform, einen
einheitlichen Workflow und eine konsistente Priorisierung über die gesamte
Angriffsfläche hinweg."
Die Sicherheitsbewertung für Microsoft 365 ist für Bestandskunden ohne
zusätzliche Kosten im Leistungsumfang enthalten. Sie ergänzt die bereits früher
in diesem Jahr eingeführte Sicherheitsbewertung für Active Directory
(https://www.holmsecurity.com/features/active-directory-
security?utm_campaign=55534666-PR%20-%20Product%20Release%20-
%20M365&utm_source=PR&utm_medium=Referral&utm_term=M365) und bietet Kunden somit
einen umfassenden Überblick über Identitäts- und Cloud-Risiken in ihrer gesamten
IT-Umgebung.
Besuchen Sie Holm Security (https://www.holmsecurity.com/blog/microsoft-365-
security-assessment?utm_campaign=55534666-PR%20-%20Product%20Release%20-
%20M365&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_term=m365), um mehr über die
Prüfparameter der Bewertung und den Vergleich mit Microsoft Secure Score zu
erfahren.
Über Holm Security
Holm Security ist ein führender europäischer Anbieter im Bereich Exposure- und
Schwachstellenmanagement und unterstützt Unternehmen dabei, eine systematische,
risikobasierte und proaktive Cyber-Abwehr aufzubauen. Holm Security verschafft
Sicherheitsteams die nötige Transparenz und Kontrolle, um Exposures zu verwalten
und Risiken zu minimieren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Cyber-
Bedrohungen immer komplexer werden und der regulatorische Druck in ganz Europa
zunimmt. Die in Europa entwickelte und gehostete Next-Gen-Plattform für
Schwachstellenmanagement kombiniert umfassendes Schwachstellenmanagement mit
integriertem Attack Surface Management. Sie bietet sowohl erstklassige
Sicherheit als auch die Datensouveränität, die von Unternehmen zunehmend
gefordert wird. Weitere Informationen finden Sie unter holmsecurity.com.
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