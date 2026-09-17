GNW-News: Holm Security und Sekoia schließen sich zusammen, um SOC-Teams einen umfassenden Überblick über Ressourcen und Risiken in den Bereichen IT und OT z...

17.09.26 11:04 Uhr

^STOCKHOLM und PARIS, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holm Security

(https://www.holmsecurity.com/), ein europäischer Marktführer im Bereich

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Expositions- und Schwachstellenmanagement, und Sekoia (https://www.sekoia.com/),

das europäische Unternehmen für agentenbasierte Cybersicherheit für Security

Operations Center (SOC)-Teams, gaben heute eine technologische Integration ihrer

Plattformen bekannt. Über einen speziellen Holm Security-Konnektor importiert

Sekoia nun Bestands- und Schwachstellendaten von Holm Security und bietet

Sicherheitsteams damit einen umfassenden Überblick über die zu schützenden

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Ressourcen und die mit jeder einzelnen verbundenen Risiken. Die Integration

steht nun sowohl Endkundenunternehmen als auch Managed Security Service

Providern (MSSPs) zur Verfügung.

So funktioniert die Integration

Ein spezieller Holm Security-Konnektor verbindet die beiden Plattformen

miteinander. Er importiert die Vermögenswerte jedes Kunden zusammen mit den

damit verbundenen Schwachstellen und Risiken als Echtzeitdatenquelle in Sekoia.

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Von dort aus hat Sekoia einen vollständigen Überblick über die zu schützenden

Ressourcen und die damit verbundenen Risiken sowohl im IT- als auch im Bereich

der Betriebstechnik (OT). Wenn eine Warnmeldung eingeht, steht dieser Kontext

einem Analysten oder einem KI-Agenten, der den Vorfall untersucht, sofort zur

Verfügung.

Inwiefern ergänzen sich die Plattformen?

Holm Security handelt bereits im Vorfeld eines Angriffs. Die Lösung nutzt

künstliche Intelligenz, um Schwachstellen über die gesamte Angriffsfläche hinweg

(Systeme und Netzwerke, Cloud, Webanwendungen, APIs und Benutzer) zu erkennen,

zu priorisieren und zu testen, und kennzeichnet dabei diejenigen, die aktiv

ausgenutzt werden. Das Ergebnis ist ein klarer, kontinuierlich aktualisierter

Überblick über die Risiken, denen ein Unternehmen im IT- und OT-Bereich

ausgesetzt ist, ergänzt durch ein spezielles MSSP-Angebot, das es Anbietern

ermöglicht, diesen Überblick von einer einzigen Plattform aus an zahlreiche

Kunden bereitzustellen.

Sekoia ist während Live-Aktivitäten im Einsatz. Die autonome SOC-Plattform des

Unternehmens analysiert aktuelle Protokolle und Ereignisse, und die KI-Agenten

unterstützen dabei, Warnmeldungen zügig zu untersuchen und darauf zu reagieren.

Die Einschätzung der Risiken durch Holm Security vor einem Angriff, kombiniert

mit der Erkennung und Reaktion durch Sekoia während eines Angriffs, liefert den

Sicherheitsteams den Kontext, den sie andernfalls mühsam selbst zusammenstellen

müssten.

?Sicherheitsteams leisten ihre beste Arbeit, wenn sie ihre tatsächlichen Risiken

erkennen können. Künstliche Intelligenz spielt eine zentrale Rolle dabei, wie

wir Schwachstellen in den Bereichen IT und OT aufspüren, priorisieren und

testen. Durch die Einbindung dieser Intelligenz in Sekoia können Analysten oder

KI-Agenten erkennen, welche Ressourcen auf dem Spiel stehen und welches Risiko

hinter einer Warnmeldung steckt, und ihre Zeit auf das konzentrieren, was

wirklich wichtig ist."

- Marcus Kaber, CEO, Holm Security

?Holm Security liefert wertvolle Informationen zu Geräten und Sicherheitslücken

für Reveal, die Asset-Intelligence-Ebene von Sekoia. Wir können dies mit dem

Kontext der Ressourcen und Sicherheitssignalen aus der gesamten Umgebung eines

Kunden kombinieren, um Risiken zu berechnen und zu ermitteln, was zuerst

Beachtung erfordert - und zwar einheitlich über alle Technologien und Anbieter

hinweg. Für Unternehmen und MSSPs bedeutet dies, Sicherheitslücken zu schließen,

bevor Angreifer diese ausnutzen können, und gleichzeitig Analysten und KI-

Agenten einen besseren Kontext zu bieten, um Untersuchungen durchzuführen und zu

reagieren, wenn ein Angriff bereits im Gange ist."

- Anders Olsson, VP Strategy, Sekoia

?Als sich ACP für eine Strategie mit europäischen Anbietern entschied, gab es

eine Anforderung, die nicht verhandelbar war: Jede Technologie, die wir in das

SOC integrieren, muss API-basiert sein, damit die Module ein Ökosystem bilden

und nicht nur eine Ansammlung von Konsolen darstellen. Holm Security und Sekoia

sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben die Integration zwischen

Schwachstellenscans und SIEM/XDR selbst realisiert. Für unser SOC bedeutet dies

einen zentralen Integrationspunkt und einen Asset-Kontext, der endlich in beide

Richtungen funktioniert."

- Markus Riegler, Lead Solution Consultant Security, ACP Group

Gemeinsames Webinar im Oktober

Holm Security und Sekoia veranstalten am 15. Oktober ein gemeinsames, demo-

basiertes Webinar. Die Sitzung veranschaulicht die Integration in der Praxis,

indem sie den Verlauf einer tatsächlichen Sicherheitslücke bis hin zu einer

kontextbezogenen Entscheidung im SOC nachzeichnet. Sie steht sowohl

Sicherheitsteams in Endkundenunternehmen als auch MSSPs offen.

Hier registrieren (https://go.sekoia.com/holm.html).

Über Holm Security

Holm Security ist ein führender europäischer Anbieter im Bereich des

Expositions- und Schwachstellenmanagements. Holm Security wurde 2015 in

Stockholm gegründet und unterstützt mehr als 1.500 Organisationen im

öffentlichen und privaten Sektor dabei, ihre Risiken klar zu erkennen,

Prioritäten zu setzen und nachzuweisen, dass diese Risiken zurückgehen. Die

?Next-Gen"-Plattform für das Schwachstellenmanagement identifiziert

Schwachstellen, priorisiert diese und unterstützt bei deren Behebung - und zwar

system- und netzwerkübergreifend sowie in der Cloud, bei Webanwendungen, APIs

und Benutzern, wobei sowohl die IT als auch die Betriebstechnologie (OT)

abgedeckt werden. Weitere Informationen finden Sie unter holmsecurity.com.

Über Sekoia

Sekoia ist ein europäisches Unternehmen im Bereich der agentenbasierten

Cybersicherheit, das die Cyber-Operations-Plattform für das Zeitalter der

künstlichen Intelligenz entwickelt. Durch die Zusammenführung von Informationen

zu Cyberbedrohungen, Erkennung und Reaktion, Risikomanagement sowie

agentenbasierter KI gestaltet Sekoia die Cybersicherheit von Grund auf neu.

Mithilfe des autonomen SOC führen Maschinen Untersuchungen in großem Umfang

durch, während die Sicherheitsteams den Betrieb mit Klarheit und Kontrolle

steuern. Die Plattform ist von Grund auf vollständig offen und

technologieunabhängig konzipiert und ermöglicht es Unternehmen, echte

strategische und technische Autonomie zu erlangen. Von KMU, die von MSSPs

unterstützt werden, bis hin zu Fortune-2000-Unternehmen - Sekoia macht

fortschrittliche Sicherheitslösungen für alle zugänglich. www.sekoia.com

Pressekontakte

Holm Security · marketing@holmsecurity.com

Sekoia · media@sekoia.ioÂ°