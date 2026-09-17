GNW-News: Holm Security und Sekoia schließen sich zusammen, um SOC-Teams einen umfassenden Überblick über Ressourcen und Risiken in den Bereichen IT und OT z...
^STOCKHOLM und PARIS, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holm Security
(https://www.holmsecurity.com/), ein europäischer Marktführer im Bereich
Expositions- und Schwachstellenmanagement, und Sekoia (https://www.sekoia.com/),
das europäische Unternehmen für agentenbasierte Cybersicherheit für Security
Operations Center (SOC)-Teams, gaben heute eine technologische Integration ihrer
Plattformen bekannt. Über einen speziellen Holm Security-Konnektor importiert
Sekoia nun Bestands- und Schwachstellendaten von Holm Security und bietet
Sicherheitsteams damit einen umfassenden Überblick über die zu schützenden
Ressourcen und die mit jeder einzelnen verbundenen Risiken. Die Integration
steht nun sowohl Endkundenunternehmen als auch Managed Security Service
Providern (MSSPs) zur Verfügung.
So funktioniert die Integration
Ein spezieller Holm Security-Konnektor verbindet die beiden Plattformen
miteinander. Er importiert die Vermögenswerte jedes Kunden zusammen mit den
damit verbundenen Schwachstellen und Risiken als Echtzeitdatenquelle in Sekoia.
Von dort aus hat Sekoia einen vollständigen Überblick über die zu schützenden
Ressourcen und die damit verbundenen Risiken sowohl im IT- als auch im Bereich
der Betriebstechnik (OT). Wenn eine Warnmeldung eingeht, steht dieser Kontext
einem Analysten oder einem KI-Agenten, der den Vorfall untersucht, sofort zur
Verfügung.
Inwiefern ergänzen sich die Plattformen?
Holm Security handelt bereits im Vorfeld eines Angriffs. Die Lösung nutzt
künstliche Intelligenz, um Schwachstellen über die gesamte Angriffsfläche hinweg
(Systeme und Netzwerke, Cloud, Webanwendungen, APIs und Benutzer) zu erkennen,
zu priorisieren und zu testen, und kennzeichnet dabei diejenigen, die aktiv
ausgenutzt werden. Das Ergebnis ist ein klarer, kontinuierlich aktualisierter
Überblick über die Risiken, denen ein Unternehmen im IT- und OT-Bereich
ausgesetzt ist, ergänzt durch ein spezielles MSSP-Angebot, das es Anbietern
ermöglicht, diesen Überblick von einer einzigen Plattform aus an zahlreiche
Kunden bereitzustellen.
Sekoia ist während Live-Aktivitäten im Einsatz. Die autonome SOC-Plattform des
Unternehmens analysiert aktuelle Protokolle und Ereignisse, und die KI-Agenten
unterstützen dabei, Warnmeldungen zügig zu untersuchen und darauf zu reagieren.
Die Einschätzung der Risiken durch Holm Security vor einem Angriff, kombiniert
mit der Erkennung und Reaktion durch Sekoia während eines Angriffs, liefert den
Sicherheitsteams den Kontext, den sie andernfalls mühsam selbst zusammenstellen
müssten.
?Sicherheitsteams leisten ihre beste Arbeit, wenn sie ihre tatsächlichen Risiken
erkennen können. Künstliche Intelligenz spielt eine zentrale Rolle dabei, wie
wir Schwachstellen in den Bereichen IT und OT aufspüren, priorisieren und
testen. Durch die Einbindung dieser Intelligenz in Sekoia können Analysten oder
KI-Agenten erkennen, welche Ressourcen auf dem Spiel stehen und welches Risiko
hinter einer Warnmeldung steckt, und ihre Zeit auf das konzentrieren, was
wirklich wichtig ist."
- Marcus Kaber, CEO, Holm Security
?Holm Security liefert wertvolle Informationen zu Geräten und Sicherheitslücken
für Reveal, die Asset-Intelligence-Ebene von Sekoia. Wir können dies mit dem
Kontext der Ressourcen und Sicherheitssignalen aus der gesamten Umgebung eines
Kunden kombinieren, um Risiken zu berechnen und zu ermitteln, was zuerst
Beachtung erfordert - und zwar einheitlich über alle Technologien und Anbieter
hinweg. Für Unternehmen und MSSPs bedeutet dies, Sicherheitslücken zu schließen,
bevor Angreifer diese ausnutzen können, und gleichzeitig Analysten und KI-
Agenten einen besseren Kontext zu bieten, um Untersuchungen durchzuführen und zu
reagieren, wenn ein Angriff bereits im Gange ist."
- Anders Olsson, VP Strategy, Sekoia
?Als sich ACP für eine Strategie mit europäischen Anbietern entschied, gab es
eine Anforderung, die nicht verhandelbar war: Jede Technologie, die wir in das
SOC integrieren, muss API-basiert sein, damit die Module ein Ökosystem bilden
und nicht nur eine Ansammlung von Konsolen darstellen. Holm Security und Sekoia
sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben die Integration zwischen
Schwachstellenscans und SIEM/XDR selbst realisiert. Für unser SOC bedeutet dies
einen zentralen Integrationspunkt und einen Asset-Kontext, der endlich in beide
Richtungen funktioniert."
- Markus Riegler, Lead Solution Consultant Security, ACP Group
Gemeinsames Webinar im Oktober
Holm Security und Sekoia veranstalten am 15. Oktober ein gemeinsames, demo-
basiertes Webinar. Die Sitzung veranschaulicht die Integration in der Praxis,
indem sie den Verlauf einer tatsächlichen Sicherheitslücke bis hin zu einer
kontextbezogenen Entscheidung im SOC nachzeichnet. Sie steht sowohl
Sicherheitsteams in Endkundenunternehmen als auch MSSPs offen.
Hier registrieren (https://go.sekoia.com/holm.html).
Über Holm Security
Holm Security ist ein führender europäischer Anbieter im Bereich des
Expositions- und Schwachstellenmanagements. Holm Security wurde 2015 in
Stockholm gegründet und unterstützt mehr als 1.500 Organisationen im
öffentlichen und privaten Sektor dabei, ihre Risiken klar zu erkennen,
Prioritäten zu setzen und nachzuweisen, dass diese Risiken zurückgehen. Die
?Next-Gen"-Plattform für das Schwachstellenmanagement identifiziert
Schwachstellen, priorisiert diese und unterstützt bei deren Behebung - und zwar
system- und netzwerkübergreifend sowie in der Cloud, bei Webanwendungen, APIs
und Benutzern, wobei sowohl die IT als auch die Betriebstechnologie (OT)
abgedeckt werden. Weitere Informationen finden Sie unter holmsecurity.com.
Über Sekoia
Sekoia ist ein europäisches Unternehmen im Bereich der agentenbasierten
Cybersicherheit, das die Cyber-Operations-Plattform für das Zeitalter der
künstlichen Intelligenz entwickelt. Durch die Zusammenführung von Informationen
zu Cyberbedrohungen, Erkennung und Reaktion, Risikomanagement sowie
agentenbasierter KI gestaltet Sekoia die Cybersicherheit von Grund auf neu.
Mithilfe des autonomen SOC führen Maschinen Untersuchungen in großem Umfang
durch, während die Sicherheitsteams den Betrieb mit Klarheit und Kontrolle
steuern. Die Plattform ist von Grund auf vollständig offen und
technologieunabhängig konzipiert und ermöglicht es Unternehmen, echte
strategische und technische Autonomie zu erlangen. Von KMU, die von MSSPs
unterstützt werden, bis hin zu Fortune-2000-Unternehmen - Sekoia macht
fortschrittliche Sicherheitslösungen für alle zugänglich. www.sekoia.com
Pressekontakte
Holm Security · marketing@holmsecurity.com
Sekoia · media@sekoia.ioÂ°