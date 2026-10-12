GNW-News: "Hotline Beijing 2" wird auf dem Pekinger Forum 2026 zur zügigen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden vorgestellt
^PEKING, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Abend des 11. Oktober feierte
?Hotline Beijing 2", ein Dokumentarfilm über die Reform des Systems zur
schnellen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden (SRPC), auf dem Pekinger Forum 2026
zur schnellen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden seine Premiere.
?Hotline Beijing 2" knüpft an den kreativen Ansatz seines Vorgängers an, bei dem
nichts vermieden oder beschönigt wird, und behält dabei seinen dokumentarischen
Style bei. Der gesamte Film besteht aus authentischem Filmmaterial und
Interviews und schildert die fortlaufende Entwicklung der weiteren Vertiefung
der SRPC-Reform aus internationaler Perspektive sowie in einem authentischeren
und offeneren Ton. Ausgehend von Geschichten, die beim Publikum im In- und
Ausland Anklang finden, betrachtet der Film die Praxis in Peking unter dem
übergeordneten Gesichtspunkt der globalen Stadtentwicklung und unterzieht sie
einer eingehenden Betrachtung. Anhand des Austauschs und der Überlegungen von
Experten, Wissenschaftlern und Fachleuten aus dem Bereich der Stadtverwaltung
aus verschiedenen Ländern wird untersucht, wie Bürger und Behörden stabilere,
offenere und vertrauenswürdigere Kommunikationskanäle aufbauen können, und dabei
der große Wert aufgezeigt, den die 12345-Hotline und die SRPC-Reform für die
Stadtverwaltung weltweit darstellen.
Xu Jieqin, der leitende Regisseur des Films, erklärte, dass sich der erste Film
darauf konzentriert habe, zu erläutern,?was SRPC ist", während?Hotline Beijing
2" dem Publikum im In- und Ausland helfen soll, die SRPC zu verstehen, und dabei
zusätzlich folgende Fragen zu beantworten: Wie hat die SRPC-Reform als
innovativer und wissenschaftlicher Mechanismus der Stadtverwaltung in mehr als
sieben Jahren Praxis den Reformgeist bewahrt, Probleme kontinuierlich erkannt
und darauf reagiert sowie sich stetig weiterentwickelt? Und welche Lösungen
bietet sie vor dem aktuellen globalen Hintergrund für die gemeinsamen Probleme,
mit denen die Stadtverwaltung weltweit konfrontiert ist?
Der Film wurde vom Kernteam hinter?Hotline Beijing" des China Central Newsreel
and Documentary Film Studio (Group) konzipiert und gedreht. Die Dreharbeiten
begannen im Oktober 2025 und dauerten ein Jahr. Dabei entstanden fast 500
Stunden Filmmaterial sowie Recherchen und Interviews mit fast 100 Personen,
darunter internationale Politiker, Experten und Wissenschaftler, Vertreter von
Regierungsbehörden und Basisaktivisten sowie normale Bürger. Durch langfristige
Begleitdokumentationen und hautnahe Beobachtungen bringt der Film abstrakte
institutionelle Praktiken auf das reale, konkrete Leben und Schicksal der
Menschen herunter und vermittelt staatliche Weisheiten durch eine objektivere
Ausdrucksform.
Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°