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GNW-News: "Hotline Beijing 2" wird auf dem Pekinger Forum 2026 zur zügigen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden vorgestellt

^PEKING, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Abend des 11. Oktober feierte

?Hotline Beijing 2", ein Dokumentarfilm über die Reform des Systems zur

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schnellen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden (SRPC), auf dem Pekinger Forum 2026

zur schnellen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden seine Premiere.

?Hotline Beijing 2" knüpft an den kreativen Ansatz seines Vorgängers an, bei dem

nichts vermieden oder beschönigt wird, und behält dabei seinen dokumentarischen

Style bei. Der gesamte Film besteht aus authentischem Filmmaterial und

Interviews und schildert die fortlaufende Entwicklung der weiteren Vertiefung

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der SRPC-Reform aus internationaler Perspektive sowie in einem authentischeren

und offeneren Ton. Ausgehend von Geschichten, die beim Publikum im In- und

Ausland Anklang finden, betrachtet der Film die Praxis in Peking unter dem

übergeordneten Gesichtspunkt der globalen Stadtentwicklung und unterzieht sie

einer eingehenden Betrachtung. Anhand des Austauschs und der Überlegungen von

Experten, Wissenschaftlern und Fachleuten aus dem Bereich der Stadtverwaltung

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aus verschiedenen Ländern wird untersucht, wie Bürger und Behörden stabilere,

offenere und vertrauenswürdigere Kommunikationskanäle aufbauen können, und dabei

der große Wert aufgezeigt, den die 12345-Hotline und die SRPC-Reform für die

Stadtverwaltung weltweit darstellen.

Xu Jieqin, der leitende Regisseur des Films, erklärte, dass sich der erste Film

darauf konzentriert habe, zu erläutern,?was SRPC ist", während?Hotline Beijing

2" dem Publikum im In- und Ausland helfen soll, die SRPC zu verstehen, und dabei

zusätzlich folgende Fragen zu beantworten: Wie hat die SRPC-Reform als

innovativer und wissenschaftlicher Mechanismus der Stadtverwaltung in mehr als

sieben Jahren Praxis den Reformgeist bewahrt, Probleme kontinuierlich erkannt

und darauf reagiert sowie sich stetig weiterentwickelt? Und welche Lösungen

bietet sie vor dem aktuellen globalen Hintergrund für die gemeinsamen Probleme,

mit denen die Stadtverwaltung weltweit konfrontiert ist?

Der Film wurde vom Kernteam hinter?Hotline Beijing" des China Central Newsreel

and Documentary Film Studio (Group) konzipiert und gedreht. Die Dreharbeiten

begannen im Oktober 2025 und dauerten ein Jahr. Dabei entstanden fast 500

Stunden Filmmaterial sowie Recherchen und Interviews mit fast 100 Personen,

darunter internationale Politiker, Experten und Wissenschaftler, Vertreter von

Regierungsbehörden und Basisaktivisten sowie normale Bürger. Durch langfristige

Begleitdokumentationen und hautnahe Beobachtungen bringt der Film abstrakte

institutionelle Praktiken auf das reale, konkrete Leben und Schicksal der

Menschen herunter und vermittelt staatliche Weisheiten durch eine objektivere

Ausdrucksform.

Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°

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