GNW-News: Huayan Robotics präsentiert sich nach Börsengang erstmals auf der HANNOVER MESSE 2026 mit fortschrittlichen Automatisierungslösungen

^HANNOVER, Deutschland, April 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Huayan Robotics, ein

Pionier im Bereich der intelligenten kollaborativen Robotik, wird vom 20. bis

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24. April an der HANNOVER MESSE 2026 teilnehmen, nachdem das Unternehmen am 30.

März 2026 offiziell an der Hauptbörse der Hongkonger Wertpapierbörse notiert

wurde. Der Börsengang dieses Unternehmens war mehr als 5.000-fach überzeichnet.

Darüber hinaus wird das Unternehmen am Stand B30, Halle 26, Messegelände

Hannover, ein umfassendes Portfolio an Hochfrequenz-Automatisierungslösungen und

modernsten Robotertechnologien präsentieren. Huayan Robotics lädt

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Industriepartner weltweit ein, Kontakt aufzunehmen und Möglichkeiten der

Zusammenarbeit zu erkunden.

Huayan Robotics auf der HANNOVER MESSE 2026

Auf der HANNOVER MESSE 2026 konzentriert sich Huayan Robotics auf industrielle

Automatisierung und flexible Fertigungsszenarien und stellt dabei folgende

Schwerpunkte vor:

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Automatisierte Palettierstation: Sie feiert ihr europäisches Messedebüt und wird

vom S50-Roboter für hohe Traglasten (https://www.huayan-robotics.net/s-heavy-

payload-collaborative-robot) angetrieben, der sich durch eine Traglast von bis

zu 50 kg, einen Arbeitsradius von 2000 mm und eine Palettiergeschwindigkeit von

8 bis 13 Zyklen pro Minute auszeichnet und durch ein proaktives Mensch-Roboter-

Sicherheitssystem unterstützt wird. Sie wurde für anspruchsvolle Palettier- und

Materialtransportaufgaben entwickelt und kommt in Branchen wie der Lebensmittel-

und Getränkeindustrie, der Fertigungsindustrie und der Logistik zum Einsatz.

Neueste Cobot-Lösungen: darunter zwei Schweiß-Cobots - die Version mit einer

extrem großen Reichweite von 1,8 m und die leichte Version mit Magnetfuß - sowie

Hochgeschwindigkeits-Cobots, Schraub-Cobots mit hohem Drehmoment und CNC-Be- und

Entlade-Cobots, die für vielfältige Fertigungsanwendungen mit hohen Taktzahlen

optimiert sind.

KI-Vision-Algorithmen: Der weiterentwickelte Cobot Elfin-Pro (Vision-Version)

(https://www.huayan-robotics.net/elfin-pro-collaborative-robot) bietet eine

visuelle Positioniergenauigkeit von ±0,15 mm und basiert auf proprietären KI-

gesteuerten Algorithmen, die ein nahtloses Training vor Ort und in der Cloud

ermöglichen. Diese zentrale, KI-gestützte Lösung ist ein Paradebeispiel für die

Verschmelzung von kollaborativer Robotik und fortschrittlicher KI und ermöglicht

es industriellen Automatisierungssystemen, zu lernen und sich an veränderte

Anforderungen anzupassen.

Innovative Komponenten: Außerdem werden humanoide Robotergelenkmodule und andere

Hochleistungskomponenten vorgestellt, die die umfassenden Kompetenzen von Huayan

Robotics über den gesamten Robotik-Stack hinweg demonstrieren.

Besuchen Sie Huayan Robotics in Halle 26, Stand B30, während der HANNOVER MESSE

2026, um die neuesten Lösungen für kollaborative Roboter in Aktion zu erleben.

Über Huayan Robotics

Huayan Robotics konzentriert sich auf Cobot-Lösungen für Schweißen, Palettieren,

Montage, Schrauben usw. und unterstützt damit globale Hersteller in über 50

Ländern und Regionen dabei, ihre Effizienz zu steigern, ihre Flexibilität zu

erhöhen und ihre Abläufe zu optimieren.

Mit über 20 Jahren Erfahrung tritt Huayan als neu börsennotiertes Unternehmen

erstmals auf der Hannover Messe in Erscheinung und ist bereit, den Anforderungen

der Hochleistungsautomatisierung gerecht zu werden. Auch in Zukunft bleibt

Huayan Robotics seiner Mission treu: Robotik im Dienste der Menschheit.

Pressekontakt

Website: https://www.huayan-robotics.net/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/huayanrobotics

YouTube: https://www.youtube.com/@Huayanrobotics

E-Mail: marketing.oversea@huayan-robotics.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b55e2f61-

3d4e-4f3a-9d42-4f4bfe15af7e

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