GNW-News: Hubei führt speziell auf ausländische Besucher zugeschnittene Reiserouten ein
^XIANGYANG, China, Sept. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Provinz Hubei in
Zentralchina hat fünf speziell auf ausländische Besucher zugeschnittene
Reiserouten ins Leben gerufen, mit dem Ziel, ihre reichen kulturellen und
natürlichen Ressourcen in marktreife Produkte für den Inbound-Tourismus
umzuwandeln.
Die Routen wurden auf der Konferenz zur Kultur- und Tourismusentwicklung in
Hubei 2026 vorgestellt, die am Donnerstag in der Stadt Xiangyang stattfand. Im
Rahmen der Veranstaltung fanden zudem Kontaktvermittlungsveranstaltungen
zwischen lokalen Tourismusunternehmen und Reisebüros aus dem Ausland statt.
Die Provinz Hubei, die für ihr reiches kulturelles Erbe und ihre vielfältigen
Landschaften bekannt ist, hat in den letzten Jahren der integrierten Entwicklung
von Kultur und Tourismus Priorität eingeräumt. Die Provinz verzeichnete im Jahr
2025 fast 1 Milliarde Touristenbesuche, wobei die Einnahmen aus dem Tourismus 1
Billion Yuan überstiegen.
Zu den fünf Reiserouten gehören eine Reise auf dem Jangtse mit den Drei
Schluchten und der Kultur der Drei Reiche, eine Ökotour durch Shennongjia, den
Wudang-Berg und die Drei Schluchten, eine Kulturreise, die Jingzhou, Xiangyang
und Suizhou verbindet, eine Tour zu den revolutionären Stätten in Hong'an und
Honghu sowie eine Stadtrundfahrt durch Wuhan.
Die Reiserouten umfassen zudem lokale Küche, Aktivitäten im Bereich des
immateriellen Kulturerbes sowie neue städtische Konsumerlebnisse und bieten
ausländischen Reisenden einen bequemeren Zugang zu den vielfältigen
Sehenswürdigkeiten der Provinz Hubei.
Zudem wurden acht thematische Reiseerlebnisse vorgestellt, die sich mit dem
Weltkulturerbe, Besichtigungen entlang des Jangtse, der Jingchu-Kultur,
technologischer Innovation, traditioneller chinesischer Medizin und Wellness,
zeitgenössischen Lebensstilen, Festen sowie der saisonalen Blumenbetrachtung
befassen.
In den letzten Jahren hat sich die Provinz Hubei darum bemüht, den Markt für den
Incoming-Tourismus zu erschließen, indem sie neue Produkte entwickelt,
Marketingkanäle im Ausland ausgebaut, immersive kulturelle Erlebnisse
bereichert, die Dienstleistungen für internationale Besucher verbessert und den
touristischen Austausch mit Partnern im Ausland verstärkt hat.
Ein Vertreter der Kultur- und Tourismusbehörde der Provinz erklärte, die neuen
Angebote würden den Reiseveranstaltern aus dem Ausland voraussichtlich
umfassendere Optionen bieten und die Attraktivität von Hubei als internationales
Kulturtourismusziel steigern.
Kontaktperson: Herr Liu, Tel: 86-10-63074558Â°