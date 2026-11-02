GNW-News: Hunter und Erpenstein liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit 15 Punkten Unterschied um den Windsurf-Weltmeistertitel
^Die Französin Marine Hunter gewinnt in Hawaii und rückt damit bis auf 15 Punkte
an die Deutsche Lina Erpenstein heran, während europäische Teilnehmerinnen das
Podium der Frauen dominieren und der Spanier Marc Paré Rico seinen Vorsprung im
Kampf um den Titel bei den Männern weiter ausbaut.
Marine Hunter bei ihrem siegreichen Aerial-Angriff. Bildnachweis: Fish Bowl
Diaries
HO'OKIPA, Hawaii, Nov. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Französin Marine Hunter
hat den Aloha Classic in Hawaii gewonnen, das prestigeträchtigste Turnier im
professionellen Wellenwindsurfen. Die Deutsche Lina Erpenstein belegte den
zweiten Platz und ihre Landsfrau Maria Behrens den dritten Platz, womit das
Podium ausschließlich aus europäischen Athletinnen bestand.
Durch dieses Ergebnis schmilzt Erpensteins Vorsprung in der Weltrangliste von
1.435 Punkten auf nur noch 15 Punkte, sodass es beim Saisonfinale in Chile
(14.-29. November) zu einem direkten Duell um den Titel 2026 kommen wird.
Der Aloha Classic, der nun bereits zum 43. Mal stattfindet, ist der Ort, an dem
die weltbesten Wellenreiterinnen und Wellenreiter die spektakulärsten Tricks
dieses Sports entwickeln, verfeinern und präsentieren.
Hunter siegt unter schwierigen Bedingungen
Es war alles andere als ein typischer Tag auf Hawaii. Regen, dichte Bewölkung,
wechselnder Wind und ein unbeständiger Wellengang erwarteten die Surferinnen und
Surfer. Die Veranstalter führten ein K.o.-System ein, bei dem sich jeweils nur
die beiden Bestplatzierten aus jedem Vorlauf mit vier Teilnehmenden
qualifizierten.
Hunter dominierte den Tag von Anfang bis Ende. Kraftvolle Manöver an der
Wellenkrone, große Floater und souveräne Sprünge haben sie durch jeden Heat
getragen. Es ist ihr zweiter Turniersieg in dieser Saison, nach ihrem Sieg beim
Maui Pro Anfang dieses Jahres.
?Das war harte Arbeit. Ich hatte keine Ahnung, dass ich gewonnen hatte, denn ich
hatte nur drei Wellen, und davon nur eine gute. Jetzt bin ich glücklich, aber
zuvor war ich geschockt." - Marine Hunter
Eine überglückliche Marine Hunter erfährt, dass sie den Aloha Classic 2026
gewonnen hat. Bildnachweis: Fish Bowl Diaries
Erpensteins jahrzehntelanger Traum führt zum Finale
Erpensteins zweiter Platz ist ihr bestes Ergebnis in Hawaii, und sie geht als
Nummer eins der Welt ins Finale. Doch fast wäre es schon früh zu Ende gewesen.
Als sie mit nur wenig Training vor dem Wettkampf auf Maui ankam, schaffte sie es
in ihrem ersten Vorlauf mit einem Vorsprung von gerade einmal 0,02 Punkten knapp
weiter.
Daraufhin gewann sie zunehmend an Selbstvertrauen und setzte sich im Halbfinale
überzeugend durch. Die kluge Wahl der Ausrüstung erwies sich als entscheidend:
Da sie ein größeres Segel beibehielt, konnte sie die besseren Wellen erwischen,
ihre Geschwindigkeit halten und die kritischen Abschnitte angehen.
Die 30-Jährige strebt seit ihrem Einstieg in die Tour im Jahr 2015 ihren ersten
Weltmeistertitel an und wurde 2024 Zweite. Es wird erwartet, dass Chile
Voraussetzungen mitbringt, die zu ihrer Erfahrung und ihren Fähigkeiten passen.
Hunter braucht dort jedoch nur einen siebten Platz oder besser, um ihre
Gesamtpunktzahl zu erhöhen.
?Ein Weltmeistertitel war schon immer mein Traum und ist es auch heute noch.
Aber ich spüre weniger Druck als in den vergangenen Jahren und gehe entspannter
an das Segeln und meine Ergebnisse heran." - Lina Erpenstein
Lina Erpenstein auf dem Weg zum zweiten Platz beim Aloha Classic 2026.
Bildnachweis: Fish Bowl Diaries
Behrens ist weiterhin im Rennen
Die Deutsche Maria Behrens erzielte in ihrem ersten Lauf die zweithöchste
Punktzahl des Tages (12,55) und kombinierte dabei eine präzise Wellenauswahl mit
kritischen Turns. Da der Wind nachließ, konnte sie diese Leistung im Finale
nicht wiederholen und rutschte in der Wertung vom zweiten auf den dritten Platz
ab. Behrens bleibt rechnerisch im Rennen, falls sowohl Erpenstein als auch
Hunter das Finale in Chile verpassen sollten.
Maria Behrens Power-Carve. Bildnachweis: Fish Bowl Diaries
Paré Rico gewinnt das Turnier der Herren
Bei den Männern gewann der amtierende Weltmeister Marc Paré Rico aus Spanien ein
knappes Finale mit einem Vorsprung von nur 0,05 Punkten. Er erholte sich von
seinen Stürzen zu Beginn mit einem sauberen Wave-360, gefolgt von einer Air-
Taka-Drehung wie aus dem Lehrbuch und einem kraftvollen Lip-Hit, womit er in den
letzten Minuten die Führung übernahm.
?Ich kann es einfach nicht glauben. Mein Ziel während der gesamten Saison war
es, hier ins Finale zu kommen. Das ist das Event, das mir immer am schwersten
fällt. Es ist einfach verrückt, dass ich gewonnen habe." - Marc Paré Rico
Paré Rico, der 2025 seinen ersten Weltmeistertitel gewann, reist mit einem
Vorsprung von 6.410 Punkten nach Chile.
Marc Paré Rico mit einem gewaltigen Tweaked Aerial. Bildnachweis: Fish Bowl
Diaries
Kösters Titelhoffnungen erleiden einen herben Rückschlag
Der Deutsche Philip Köster, fünfmaliger Weltmeister im Wellenreiten, kam als
Nummer zwei der Weltrangliste nach Hawaii, schied jedoch bereits im
Viertelfinale aus. Bei vier bis fünf Meter hohen Wellen und leichtem Wind
belegte er in seinem Vorlauf den dritten Platz hinter dem Brasilianer Marcilio
Browne und dem Amerikaner Morgan Noireaux, die sich mehrmals an der Spitze
abwechselten.
Köster bleibt Zweiter in der Rangliste, 6.410 Punkte hinter Paré Rico. Er hofft
weiterhin, in Chile erneut einen Podiumsplatz zu erreichen.
Philip Köster Aerial. Bildnachweis: Fish Bowl Diaries
Französische Wellenreiter glänzen
Antoine Martin von der französischen Karibikinsel Guadeloupe belegte im Finale
mit einer Zeit von 12,94 den dritten Platz. Er zeigte mehrere Lip Hits, einen
Tail-Grab Aerial und mehrere 360 Goiters - eine Drehung, die er vom Wellenkamm
aus startete. Mit diesem Ergebnis klettert er auf den fünften Platz der
Weltrangliste.
Antoine Martin bei einem einhändigen Aerial. Bildnachweis: Fish Bowl Diaries
Der Franzose Thomas Traversa erzielte am spektakulärsten Tag des Events bei vier
bis fünf Meter hohen Wellen die höchste Heat-Punktzahl des Wettbewerbs (15,05),
obwohl ihm mitten im Heat der Mast brach. Nach einem hart umkämpften Halbfinale
mit drei Teilnehmern verpasste er nur knapp den Einzug ins Finale. Auch sein
Landsmann Arthur Arutkin beeindruckte und schlug die Ho'okipa-Spezialisten Levi
Siver und Graham Ezzy an deren Heimspot.
Thomas Traversa bewältigt riesige Passagen. Bildnachweis: Fish Bowl Diaries
Roediger tritt als neuer Herausforderer in Erscheinung
Bernd Roediger aus Maui führte den Großteil des Finales an seinem Heimspot an
und belegte mit 13,40 Punkten den zweiten Platz. Er rückt auf den dritten Platz
der Rangliste vor, 7.500 Punkte hinter Paré Rico. Da ein schlechtes Ergebnis aus
Puerto Rico voraussichtlich gestrichen wird, kann er den Titel dennoch holen,
wenn er in Chile gewinnt und Puerto Rico außerhalb der Top 5 landet.
Bernd Roediger nimmt eine große Passage in Angriff. Bildnachweis: Fish Bowl
Diaries
Europäischer Erfolg bei den Junioren
Der Spanier Javier Escribano Toribio, Weltmeister 2025 in der Kategorie Junior
Boys Wave, gewann die Junior-Boys-Klasse, während der Franzose Raphael Dumesnil
Dritter wurde. Bei den Pro-Junioren der Jungen belegte der Franzose Cesar
Filippi den zweiten Platz und der Deutsche Leon Maethner den dritten.
Javier Escribano Toribio trifft die Lip. Bildnachweis: Fish Bowl Diaries
Ein Sport im Wandel
Die neuen Herausforderer dieser Saison spiegeln einen Sport wider, der sich neu
erfunden hat. Aus einer im Jahr 2023 eingeleiteten Fusion der beiden
rivalisierenden Rennserien im Profi-Windsurfen - der traditionsreichen
Professional Windsurfing Association und der abgespaltenen International
Windsurfing Tour - ging im Jahr 2026 die World Windsurf Tour hervor.
Die vereinheitlichte Tournee hat sich seitdem über ihre traditionelle
europäische Basis hinaus ausgeweitet und umfasst nun auch Veranstaltungen auf
Hawaii, auf den Fidschi-Inseln, in Australien und in Chile. Durch ein neues
Fünf-Sterne-Turniersystem fließt nun jeder Wettkampf in die Weltrangliste ein,
wodurch beide Titelkämpfe für neue Herausforderer offen sind.
?Bei der Zusammenführung des Sports unter einer einzigen Tour ging es darum,
jedem Fahrer eine faire Chance auf einen Weltmeistertitel zu geben. In dieser
Saison entscheiden sich beide Titel erst beim letzten Wettkampf, wobei neue
Anwärter mit im Rennen sind. Genau das sollte die Vereinigung
bewirken." - Simeon Glasson, Eigentümer, World Windsurf Tour
Ergebnisse des Aloha Classic
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|Ort|Pro Women |Pro Men |
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|1 |Marine Hunter (Frankreich) |Marc Paré Rico (Spanien) |
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|2 |Lina Erpenstein (Deutschland)|Bernd Roediger (USA) |
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|3 |Maria Behrens (Deutschland) |Antoine Martin (Guadeloupe, Frankreich)|
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|4 |Angela Cochrane (USA) |Morgan Noireaux (USA) |
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Weltrangliste, noch ein Turnier ausstehend
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|Rang|Damen |Punkte|Herren |Punkte|
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|1 |Lina Erpenstein (Deutschland)|30.255|Marc Paré Rico (Spanien) |34.500|
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|2 |Marine Hunter (Frankreich) |30.240|Philip Köster (Deutschland)|28.090|
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|3 |Maria Behrens (Deutschland) |27.970|Bernd Roediger (USA) |27.000|
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Details zum Ereignis
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| | |
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|Ereignis |Aloha Classic - World Windsurf Tour |
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|Ort |Ho'okipa Beach Park, Maui, Hawaii, USA |
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|Daten |19.-30. Oktober 2026 |
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|Ansehen |Wiederholungen und Live-Berichterstattung auf |
| |worldwindsurftour.com |
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|Nächstes Ereignis|Großes Finale, Chile - 14.-29. November 2026 |
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Bilder
Hochauflösende Bilder: worldwindsurftour.com/events/the-aloha-classic-hawaii-
usa/photos (https://worldwindsurftour.com/events/the-aloha-classic-hawaii-
usa/photos). Bildnachweis: Fish Bowl Diaries. [Vorgeschlagenes Titelbild: Hunter
und Erpenstein oder Hunter mitten im Sprung, mit Bildunterschrift.]
Medienkontakt
Jane Seman, PR-Beauftragte | +61 408 909 643 | media@windsurftour.com
Über die World Windsurf Tour
Die World Windsurf Tour entstand im Jahr 2026 durch den Zusammenschluss der
Professional Windsurfing Association und der International Windsurfing Tour. Es
handelt sich um die weltweite Profi-Tour dieser Sportart, die die Disziplinen
Wellenreiten, Slalom, Foil und Freestyle umfasst. Die World Wave Tour 2026
umfasst 10 Vier- und Fünf-Sterne-Events in Australien, Chile, Fidschi,
Frankreich, Deutschland, Hawaii, Schottland und Spanien. Ranglisten und Live-
Berichterstattung: worldwindsurftour.com.
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
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436f-9c5e-0da5ac8efd9d
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c7736913938d
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4aa8-43f8-86bf-52a27b865984
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a4443d8e1011
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3c87-4a08-8934-73307f376717
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84259f94b045
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4546-877b-4b6372d9556e
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