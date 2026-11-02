GNW-News: Hunter und Erpenstein liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit 15 Punkten Unterschied um den Windsurf-Weltmeistertitel

02.11.26 08:09 Uhr

^Die Französin Marine Hunter gewinnt in Hawaii und rückt damit bis auf 15 Punkte

an die Deutsche Lina Erpenstein heran, während europäische Teilnehmerinnen das

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Podium der Frauen dominieren und der Spanier Marc Paré Rico seinen Vorsprung im

Kampf um den Titel bei den Männern weiter ausbaut.

Marine Hunter bei ihrem siegreichen Aerial-Angriff. Bildnachweis: Fish Bowl

Diaries

HO'OKIPA, Hawaii, Nov. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Französin Marine Hunter

hat den Aloha Classic in Hawaii gewonnen, das prestigeträchtigste Turnier im

professionellen Wellenwindsurfen. Die Deutsche Lina Erpenstein belegte den

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zweiten Platz und ihre Landsfrau Maria Behrens den dritten Platz, womit das

Podium ausschließlich aus europäischen Athletinnen bestand.

Durch dieses Ergebnis schmilzt Erpensteins Vorsprung in der Weltrangliste von

1.435 Punkten auf nur noch 15 Punkte, sodass es beim Saisonfinale in Chile

(14.-29. November) zu einem direkten Duell um den Titel 2026 kommen wird.

Der Aloha Classic, der nun bereits zum 43. Mal stattfindet, ist der Ort, an dem

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die weltbesten Wellenreiterinnen und Wellenreiter die spektakulärsten Tricks

dieses Sports entwickeln, verfeinern und präsentieren.

Hunter siegt unter schwierigen Bedingungen

Es war alles andere als ein typischer Tag auf Hawaii. Regen, dichte Bewölkung,

wechselnder Wind und ein unbeständiger Wellengang erwarteten die Surferinnen und

Surfer. Die Veranstalter führten ein K.o.-System ein, bei dem sich jeweils nur

die beiden Bestplatzierten aus jedem Vorlauf mit vier Teilnehmenden

qualifizierten.

Hunter dominierte den Tag von Anfang bis Ende. Kraftvolle Manöver an der

Wellenkrone, große Floater und souveräne Sprünge haben sie durch jeden Heat

getragen. Es ist ihr zweiter Turniersieg in dieser Saison, nach ihrem Sieg beim

Maui Pro Anfang dieses Jahres.

?Das war harte Arbeit. Ich hatte keine Ahnung, dass ich gewonnen hatte, denn ich

hatte nur drei Wellen, und davon nur eine gute. Jetzt bin ich glücklich, aber

zuvor war ich geschockt." - Marine Hunter

Eine überglückliche Marine Hunter erfährt, dass sie den Aloha Classic 2026

gewonnen hat. Bildnachweis: Fish Bowl Diaries

Erpensteins jahrzehntelanger Traum führt zum Finale

Erpensteins zweiter Platz ist ihr bestes Ergebnis in Hawaii, und sie geht als

Nummer eins der Welt ins Finale. Doch fast wäre es schon früh zu Ende gewesen.

Als sie mit nur wenig Training vor dem Wettkampf auf Maui ankam, schaffte sie es

in ihrem ersten Vorlauf mit einem Vorsprung von gerade einmal 0,02 Punkten knapp

weiter.

Daraufhin gewann sie zunehmend an Selbstvertrauen und setzte sich im Halbfinale

überzeugend durch. Die kluge Wahl der Ausrüstung erwies sich als entscheidend:

Da sie ein größeres Segel beibehielt, konnte sie die besseren Wellen erwischen,

ihre Geschwindigkeit halten und die kritischen Abschnitte angehen.

Die 30-Jährige strebt seit ihrem Einstieg in die Tour im Jahr 2015 ihren ersten

Weltmeistertitel an und wurde 2024 Zweite. Es wird erwartet, dass Chile

Voraussetzungen mitbringt, die zu ihrer Erfahrung und ihren Fähigkeiten passen.

Hunter braucht dort jedoch nur einen siebten Platz oder besser, um ihre

Gesamtpunktzahl zu erhöhen.

?Ein Weltmeistertitel war schon immer mein Traum und ist es auch heute noch.

Aber ich spüre weniger Druck als in den vergangenen Jahren und gehe entspannter

an das Segeln und meine Ergebnisse heran." - Lina Erpenstein

Lina Erpenstein auf dem Weg zum zweiten Platz beim Aloha Classic 2026.

Bildnachweis: Fish Bowl Diaries

Behrens ist weiterhin im Rennen

Die Deutsche Maria Behrens erzielte in ihrem ersten Lauf die zweithöchste

Punktzahl des Tages (12,55) und kombinierte dabei eine präzise Wellenauswahl mit

kritischen Turns. Da der Wind nachließ, konnte sie diese Leistung im Finale

nicht wiederholen und rutschte in der Wertung vom zweiten auf den dritten Platz

ab. Behrens bleibt rechnerisch im Rennen, falls sowohl Erpenstein als auch

Hunter das Finale in Chile verpassen sollten.

Maria Behrens Power-Carve. Bildnachweis: Fish Bowl Diaries

Paré Rico gewinnt das Turnier der Herren

Bei den Männern gewann der amtierende Weltmeister Marc Paré Rico aus Spanien ein

knappes Finale mit einem Vorsprung von nur 0,05 Punkten. Er erholte sich von

seinen Stürzen zu Beginn mit einem sauberen Wave-360, gefolgt von einer Air-

Taka-Drehung wie aus dem Lehrbuch und einem kraftvollen Lip-Hit, womit er in den

letzten Minuten die Führung übernahm.

?Ich kann es einfach nicht glauben. Mein Ziel während der gesamten Saison war

es, hier ins Finale zu kommen. Das ist das Event, das mir immer am schwersten

fällt. Es ist einfach verrückt, dass ich gewonnen habe." - Marc Paré Rico

Paré Rico, der 2025 seinen ersten Weltmeistertitel gewann, reist mit einem

Vorsprung von 6.410 Punkten nach Chile.

Marc Paré Rico mit einem gewaltigen Tweaked Aerial. Bildnachweis: Fish Bowl

Diaries

Kösters Titelhoffnungen erleiden einen herben Rückschlag

Der Deutsche Philip Köster, fünfmaliger Weltmeister im Wellenreiten, kam als

Nummer zwei der Weltrangliste nach Hawaii, schied jedoch bereits im

Viertelfinale aus. Bei vier bis fünf Meter hohen Wellen und leichtem Wind

belegte er in seinem Vorlauf den dritten Platz hinter dem Brasilianer Marcilio

Browne und dem Amerikaner Morgan Noireaux, die sich mehrmals an der Spitze

abwechselten.

Köster bleibt Zweiter in der Rangliste, 6.410 Punkte hinter Paré Rico. Er hofft

weiterhin, in Chile erneut einen Podiumsplatz zu erreichen.

Philip Köster Aerial. Bildnachweis: Fish Bowl Diaries

Französische Wellenreiter glänzen

Antoine Martin von der französischen Karibikinsel Guadeloupe belegte im Finale

mit einer Zeit von 12,94 den dritten Platz. Er zeigte mehrere Lip Hits, einen

Tail-Grab Aerial und mehrere 360 Goiters - eine Drehung, die er vom Wellenkamm

aus startete. Mit diesem Ergebnis klettert er auf den fünften Platz der

Weltrangliste.

Antoine Martin bei einem einhändigen Aerial. Bildnachweis: Fish Bowl Diaries

Der Franzose Thomas Traversa erzielte am spektakulärsten Tag des Events bei vier

bis fünf Meter hohen Wellen die höchste Heat-Punktzahl des Wettbewerbs (15,05),

obwohl ihm mitten im Heat der Mast brach. Nach einem hart umkämpften Halbfinale

mit drei Teilnehmern verpasste er nur knapp den Einzug ins Finale. Auch sein

Landsmann Arthur Arutkin beeindruckte und schlug die Ho'okipa-Spezialisten Levi

Siver und Graham Ezzy an deren Heimspot.

Thomas Traversa bewältigt riesige Passagen. Bildnachweis: Fish Bowl Diaries

Roediger tritt als neuer Herausforderer in Erscheinung

Bernd Roediger aus Maui führte den Großteil des Finales an seinem Heimspot an

und belegte mit 13,40 Punkten den zweiten Platz. Er rückt auf den dritten Platz

der Rangliste vor, 7.500 Punkte hinter Paré Rico. Da ein schlechtes Ergebnis aus

Puerto Rico voraussichtlich gestrichen wird, kann er den Titel dennoch holen,

wenn er in Chile gewinnt und Puerto Rico außerhalb der Top 5 landet.

Bernd Roediger nimmt eine große Passage in Angriff. Bildnachweis: Fish Bowl

Diaries

Europäischer Erfolg bei den Junioren

Der Spanier Javier Escribano Toribio, Weltmeister 2025 in der Kategorie Junior

Boys Wave, gewann die Junior-Boys-Klasse, während der Franzose Raphael Dumesnil

Dritter wurde. Bei den Pro-Junioren der Jungen belegte der Franzose Cesar

Filippi den zweiten Platz und der Deutsche Leon Maethner den dritten.

Javier Escribano Toribio trifft die Lip. Bildnachweis: Fish Bowl Diaries

Ein Sport im Wandel

Die neuen Herausforderer dieser Saison spiegeln einen Sport wider, der sich neu

erfunden hat. Aus einer im Jahr 2023 eingeleiteten Fusion der beiden

rivalisierenden Rennserien im Profi-Windsurfen - der traditionsreichen

Professional Windsurfing Association und der abgespaltenen International

Windsurfing Tour - ging im Jahr 2026 die World Windsurf Tour hervor.

Die vereinheitlichte Tournee hat sich seitdem über ihre traditionelle

europäische Basis hinaus ausgeweitet und umfasst nun auch Veranstaltungen auf

Hawaii, auf den Fidschi-Inseln, in Australien und in Chile. Durch ein neues

Fünf-Sterne-Turniersystem fließt nun jeder Wettkampf in die Weltrangliste ein,

wodurch beide Titelkämpfe für neue Herausforderer offen sind.

?Bei der Zusammenführung des Sports unter einer einzigen Tour ging es darum,

jedem Fahrer eine faire Chance auf einen Weltmeistertitel zu geben. In dieser

Saison entscheiden sich beide Titel erst beim letzten Wettkampf, wobei neue

Anwärter mit im Rennen sind. Genau das sollte die Vereinigung

bewirken." - Simeon Glasson, Eigentümer, World Windsurf Tour

Ergebnisse des Aloha Classic

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|Ort|Pro Women |Pro Men |

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|1 |Marine Hunter (Frankreich) |Marc Paré Rico (Spanien) |

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|2 |Lina Erpenstein (Deutschland)|Bernd Roediger (USA) |

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|3 |Maria Behrens (Deutschland) |Antoine Martin (Guadeloupe, Frankreich)|

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|4 |Angela Cochrane (USA) |Morgan Noireaux (USA) |

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Weltrangliste, noch ein Turnier ausstehend

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|Rang|Damen |Punkte|Herren |Punkte|

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|1 |Lina Erpenstein (Deutschland)|30.255|Marc Paré Rico (Spanien) |34.500|

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|2 |Marine Hunter (Frankreich) |30.240|Philip Köster (Deutschland)|28.090|

+----+-----------------------------+------+---------------------------+------+

|3 |Maria Behrens (Deutschland) |27.970|Bernd Roediger (USA) |27.000|

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Details zum Ereignis

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| | |

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|Ereignis |Aloha Classic - World Windsurf Tour |

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|Ort |Ho'okipa Beach Park, Maui, Hawaii, USA |

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|Daten |19.-30. Oktober 2026 |

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|Ansehen |Wiederholungen und Live-Berichterstattung auf |

| |worldwindsurftour.com |

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|Nächstes Ereignis|Großes Finale, Chile - 14.-29. November 2026 |

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Bilder

Hochauflösende Bilder: worldwindsurftour.com/events/the-aloha-classic-hawaii-

usa/photos (https://worldwindsurftour.com/events/the-aloha-classic-hawaii-

usa/photos). Bildnachweis: Fish Bowl Diaries. [Vorgeschlagenes Titelbild: Hunter

und Erpenstein oder Hunter mitten im Sprung, mit Bildunterschrift.]

Medienkontakt

Jane Seman, PR-Beauftragte | +61 408 909 643 | media@windsurftour.com

Über die World Windsurf Tour

Die World Windsurf Tour entstand im Jahr 2026 durch den Zusammenschluss der

Professional Windsurfing Association und der International Windsurfing Tour. Es

handelt sich um die weltweite Profi-Tour dieser Sportart, die die Disziplinen

Wellenreiten, Slalom, Foil und Freestyle umfasst. Die World Wave Tour 2026

umfasst 10 Vier- und Fünf-Sterne-Events in Australien, Chile, Fidschi,

Frankreich, Deutschland, Hawaii, Schottland und Spanien. Ranglisten und Live-

Berichterstattung: worldwindsurftour.com.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

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a4443d8e1011

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3c87-4a08-8934-73307f376717

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