GNW-News: ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS startet neues Weiterbildungs-programm für Fortgeschrittene in der Radiomolekularen Präzisionsonkologie

02.11.26 12:40 Uhr

^Das erweiterte Online-Curriculum vermittelt vertieftes klinisches Fachwissen zu

Prostatakrebs und neuroendokrinen Tumoren und bietet praxisorientierte

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Fallanalysen sowie interdisziplinäre Tumorboard-Diskussionen.

Wiesbaden, 2. November 2026 - Die Radiomolekulare Präzisionsonkologie, auch

bekannt als Theranostics, entwickelt sich rasant weiter. Damit steigt der Bedarf

an vertiefter klinischer Expertise und interdisziplinärer medizinischer

Weiterbildung. Vor diesem Hintergrund gibt die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS den

Start von Level II ihres Ausbildungsbereichs Radiomolekulare Präzisionsonkologie

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(RPO) bekannt. Das bestehende Grundlagenprogramm wird um vertieftes klinisches

Fachwissen zu Prostatakrebs und neuroendokrinen Tumoren sowie um

praxisorientierte Fallanalysen und interdisziplinäre Tumorboard-Diskussionen

erweitert. Die wissenschaftliche und fachliche Leitung des weiterführenden

Programms übernimmt Prof. Rodney Hicks aus Melbourne, Australien, der seine

langjährige wissenschaftliche und klinische Expertise einbringt. Die ICPO

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ACADEMY FOR THERANOSTICS wurde im Oktober 2023 von der International Centers for

Precision Oncology (ICPO) Foundation gegründet. Ihr Ziel ist es, die Anwendung

von Theranostics weltweit voranzubringen und damit die Behandlungsergebnisse für

Krebspatientinnen und -patienten nachhaltig zu verbessern.

?Bildung ist der Grundstein für Exzellenz in Theranostics. Mit RPO Level II

gehen wir einen wichtigen Schritt, um Ärztinnen und Ärzten die notwendige

Expertise zu vermitteln, damit sie wissenschaftliche Fortschritte in eine

bessere Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten weltweit umsetzen

können", erklärt Prof. Richard P. Baum, Präsident der ICPO ACADEMY FOR

THERANOSTICS.

?Da Theranostics zunehmend in die umfassende Krebsversorgung integriert wird,

erfordert eine erfolgreiche Behandlung eine enge Zusammenarbeit zwischen der

Nuklearmedizin und anderen medizinischen Fachdisziplinen. RPO Level II verbindet

vertieftes klinisches Fachwissen mit praxisorientierten interdisziplinären

Tumorboard-Diskussionen, um diese essenzielle Zusammenarbeit zu stärken",

erläutert Prof. Rodney Hicks, wissenschaftlicher Leiter des Advanced RPO Pillar

der ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS.

Interdisziplinäre Tumorboards aus vier Weltregionen

Anhand praxisorientierter klinischer Fallanalysen und unterschiedlicher

regionaler Perspektiven erhalten die Teilnehmenden wertvolle Einblicke in die

Arbeitsweise interdisziplinärer Tumorboards. Sie lernen, wie Patientenfälle

vorbereitet und präsentiert werden und wie sie sich in unterschiedlichen

Gesundheitssystemen aktiv und effektiv an interdisziplinären

Therapieentscheidungen beteiligen können.

Führende Expertinnen und Experten aus vier Weltregionen nahmen an diesen

internationalen multidisziplinären Tumorboards (MDTB) teil. Sie vermitteln

Einblicke in ihre klinische Praxis und zeigen unterschiedliche Ansätze der

interdisziplinären Zusammenarbeit auf:

* Europa: Prof. Ken Herrmann und KollegInnen vom Universitätsklinikum Essen,

Deutschland, sowie vom EOC - Università della Svizzera italiana, Schweiz

* Naher Osten: Prof. Akram Al-Ibraheem und KollegInnen vom King Hussein Cancer

Center, Jordanien

* Australien: Prof. Grace Kong und KollegInnen vom Peter MacCallum Cancer

Centre, Australien

* Lateinamerika: Dr. Danny Mena Cortes und KollegInnen von UroTeragLATAM

?Mein herzlicher Dank gilt Prof. Rodney Hicks und Prof. Richard P. Baum sowie

allen Leiterinnen und Leitern der interdisziplinären Tumorboards und den

beteiligten Expertinnen und Experten für ihr außergewöhnliches Engagement, ihre

hohe fachliche Kompetenz und ihren wertvollen Beitrag zur Entwicklung dieses

Weiterbildungsprogramms. Ihr gemeinsamer Einsatz und die internationale

Zusammenarbeit waren entscheidend dafür, dieses innovative Bildungsangebot zu

verwirklichen", betont Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation.

Weitere Informationen zur ICPO Academy for Theranostics finden Sie unter

www.icpo.foundation (https://www.icpo.foundation/) und www.theranostics.academy

(https://www.theranostics.academy/).

Über die ICPO Foundation

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine

gemeinnützige Organisation, die 2019 von führenden internationalen Medizinern

und Unternehmern aus dem Life-Sciences-Bereich nach deutschem Recht gegründet

wurde.

Die ICPO setzt sich dafür ein, die Anwendung von Theranostics weltweit

voranzubringen. Mit ihrem globalen Netzwerk von rund 100 akkreditierten Zentren

fördert sie die internationale Zusammenarbeit und klinische Exzellenz mit dem

Ziel, die Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten nachhaltig zu

verbessern.

Zur Unterstützung dieser Mission bietet die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS

zertifizierte Grundlagenprogramme sowie weiterführende Programme für

interdisziplinäre Theranostics-Teams an.

Weitere Informationen zur ICPO Foundation unter www.icpo.foundation

(https://www.icpo.foundation/)

Pressekontakt ICPO Foundation

Susanne Simon

Head of Communications & Community

E-Mail: susanne.simon@icpo.foundation (mailto:susanne.simon@icpo.foundation)

Telefon: +49 172 8666093

www.icpo.foundation (https://www.icpo.foundation/)

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