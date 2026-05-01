GNW-News: IESE gestaltet den MBA für das Zeitalter der KI neu

^BARCELONA, Spanien, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IESE Business School

hat eine umfassende Neugestaltung ihres MBA-Programms

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(https://www.iese.edu/mba/) angekündigt, um Führungskräfte auf ein

Geschäftsumfeld vorzubereiten, das zunehmend von künstlicher Intelligenz geprägt

ist. Ab September 2026 wird sich das Programm darauf konzentrieren, die

Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um Arbeitsabläufe neu zu

gestalten, Mensch-KI-Systeme zu leiten und Entscheidungen unter technologischer

Unsicherheit zu treffen, und gleichzeitig die Entwicklung eines fundierten

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Führungsurteils zu fördern.

Die Neugestaltung spiegelt einen Wandel in der Führungsarbeit wider: Unternehmen

erwarten von Führungskräften heute nicht mehr nur, dass sie KI-Tools

beherrschen, sondern auch, dass sie festlegen, wie die Arbeit zwischen Menschen

und KI aufgeteilt wird, Ergebnisse bewerten und Entscheidungen auf Systemebene

treffen.

?Wir haben uns bewusst dafür entschieden, KI nicht einfach in einige wenige

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Wahlfächer einzubauen", so Marc Badia, Vizedekan der IESE.?KI zieht sich durch

jeden Studiengang im ersten Jahr, denn in zwei Jahren werden unsere Absolventen

in Positionen tätig sein, in denen nicht die Frage lautet: 'Können Sie KI

einsetzen?', sondern: 'Können Sie in einem Unternehmen, in dem Mensch und KI

zusammenarbeiten, führen und leiten?' Das ist eine Aufgabe in jedem Bereich,

einschließlich Finanzen, Betrieb und Strategie, und kein Spezialgebiet."

Der neue Lehrplan gliedert sich in drei Kompetenzbereiche: persönliche KI-

Kompetenz; KI-gestützte Neugestaltung von Arbeitsabläufen und Betriebsmodellen;

sowie strategisches KI-Verständnis. Diese Fähigkeiten werden im Rahmen der IESE-

Fallmethode in Verbindung mit unternehmerischem Urteilsvermögen entwickelt,

wobei die Studierenden reale Geschäftssituationen analysieren und von KI

generierte Ergebnisse kritisch bewerten, wodurch sie ihre Fähigkeit stärken,

Probleme zu definieren, Entscheidungen zu treffen und diese zu begründen.

KI-Kompetenzen sind in allen Kursen des ersten Studienjahres integriert, und in

mehr als 40 Veranstaltungen werden reale Managementprobleme behandelt, von der

Verantwortlichkeit bei KI-gestützten Entscheidungen bis hin zu ethischen Grenzen

und Wettbewerbsstrategien. Die Vorbereitungskurse stellen sicher, dass alle

Studierenden eine Grundlage an technischem Wissen erwerben, während Wahlfächer

und Projekte im zweiten Jahr eine vertiefte Spezialisierung ermöglichen,

darunter Schwerpunkte in den Bereichen KI, Technologie, Daten und Digital

Business.

Die Studierenden schließen ihr Studium mit einem Portfolio an praktischen

Arbeiten ab, darunter KI-Audits, Entwürfe für agentenbasierte Arbeitsabläufe und

Prototypen neuer Geschäftsideen.

Diese Neugestaltung ist Teil des übergeordneten Ziels der IESE, Führungskräfte

dazu zu befähigen, im Zeitalter der KI verantwortungsbewusst zu denken, zu

handeln und zu führen, und baut auf der Initiative?Künstliche Intelligenz und

die Zukunft des Managements" der Hochschule auf.

Der MBA der IESE zählt beständig zu den besten der Welt und hat sich in den

letzten vier Jahren in Folge unter den Top 5 des Financial Times Global MBA

Rankings platziert, was seine anhaltende Bedeutung in einer sich wandelnden

Geschäftswelt unterstreicht.

Erfahren Sie mehr (https://www.iese.edu/stories/iese-redesigns-mba-ai/).

Kontakt: mdees@iese.eduÂ°