GNW-News: IESE startet Master in Finance für die Finanzexperten von morgen
^MADRID, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IESE Business School stellt ihren
neuen?Master in Finance" (MiF) vor - ein Programm, das darauf ausgerichtet ist,
die nächste Generation von Führungskräften im Finanzwesen auszubilden. Das
Programm, das in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
der Universität Navarra (University of Navarra) angeboten wird, begrüßt im
September 2026 den ersten Jahrgang.
Der MiF verbindet eine neunmonatige akademische Ausbildung am IESE-Campus in
Madrid mit einem verpflichtenden Praktikum und verknüpft so akademisches Lernen
mit praktischer Berufserfahrung. Der englischsprachige Studiengang beinhaltet
internationale Erfahrungen an zwei führenden Finanzplätzen: ein Modul in New
York sowie eine?Banking Week" in London.
Der MiF richtet sich an Hochschulabsolventen und verbindet eine vertiefte
finanzwirtschaftliche Ausbildung mit der Entwicklung von Führungskompetenzen. Er
umfasst die Vorbereitung auf die CFA-Zertifizierung, eine intensive Einarbeitung
in Bloomberg sowie Simulationen in den Bereichen Handel, Investitionen und M&A.
?Finanzen sind längst nicht mehr nur eine technische Funktion, sondern eine der
zentralen Kräfte, die Wirtschaft und Gesellschaft prägen", so Marc Badia,
stellvertretender Dekan der IESE Business School.?Im gesamten Sektor treffen
Führungskräfte im Finanzbereich Entscheidungen, die Unternehmen und ganze
Branchen prägen. Dabei tragen sie eine große Verantwortung und benötigen eine
ganzheitliche Sicht auf das Geschäft. Parallel dazu ist die Rolle des CFO
zunehmend strategischer und vielschichtiger geworden und dient häufig als
Sprungbrett in die Unternehmensleitung. In diesem Zusammenhang vermittelt das
MiF-Programm der IESE der nächsten Generation von Führungskräften in den
Bereichen Bankwesen, Vermögensverwaltung, Private Equity und
Unternehmensfinanzierung durch ein anspruchsvolles Ausbildungsprogramm und den
Umgang mit KI die humanistische und betriebswirtschaftliche Perspektive, die für
fundierte Entscheidungen auf den globalen Märkten erforderlich ist."
Ein besonderes Merkmal des MiF ist die Integration von KI in den gesamten
Lehrplan, einschließlich Datenanalyse, Machine Learning und generativer KI,
kombiniert mit der Fallstudienmethode der IESE und einer engen Betreuung durch
die Dozenten. Studierende können sich auf Corporate Finance, Capital Markets
oder Banking and Financial Innovation spezialisieren.
Die Karriereförderung ist ein zentrales Element des Programms: Sie umfasst
individuelle Beratung, starke Branchenkontakte und die Zusammenarbeit mit über
100 Partnerunternehmen. Studierende profitieren zudem von einem globalen Alumni-
Netzwerk mit über 60.000 Fachkräften.
Weitere Informationen zum Master in Finance der IESE
(https://www.iese.edu/master-in-finance/).
Die IESE Business School ist die Managementhochschule der Universität Navarra
mit Standorten in Barcelona, Madrid, München, New York und São Paulo. Das
Studienangebot umfasst MBA-Programme, Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte
sowie Vollzeit-Masterstudiengänge für ein internationales Publikum. Die 1958
gegründete IESE ist bekannt für ihre fallstudienbasierte Lehre, ihre globale
Ausrichtung und ihren Fokus auf verantwortungsvolle Führung.
Kontakt: Mallory Dees, mdees@iese.edu.Â°