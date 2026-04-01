GNW-News: IESE startet Master in Finance für die Finanzexperten von morgen

^MADRID, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IESE Business School stellt ihren

neuen?Master in Finance" (MiF) vor - ein Programm, das darauf ausgerichtet ist,

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die nächste Generation von Führungskräften im Finanzwesen auszubilden. Das

Programm, das in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

der Universität Navarra (University of Navarra) angeboten wird, begrüßt im

September 2026 den ersten Jahrgang.

Der MiF verbindet eine neunmonatige akademische Ausbildung am IESE-Campus in

Madrid mit einem verpflichtenden Praktikum und verknüpft so akademisches Lernen

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mit praktischer Berufserfahrung. Der englischsprachige Studiengang beinhaltet

internationale Erfahrungen an zwei führenden Finanzplätzen: ein Modul in New

York sowie eine?Banking Week" in London.

Der MiF richtet sich an Hochschulabsolventen und verbindet eine vertiefte

finanzwirtschaftliche Ausbildung mit der Entwicklung von Führungskompetenzen. Er

umfasst die Vorbereitung auf die CFA-Zertifizierung, eine intensive Einarbeitung

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in Bloomberg sowie Simulationen in den Bereichen Handel, Investitionen und M&A.

?Finanzen sind längst nicht mehr nur eine technische Funktion, sondern eine der

zentralen Kräfte, die Wirtschaft und Gesellschaft prägen", so Marc Badia,

stellvertretender Dekan der IESE Business School.?Im gesamten Sektor treffen

Führungskräfte im Finanzbereich Entscheidungen, die Unternehmen und ganze

Branchen prägen. Dabei tragen sie eine große Verantwortung und benötigen eine

ganzheitliche Sicht auf das Geschäft. Parallel dazu ist die Rolle des CFO

zunehmend strategischer und vielschichtiger geworden und dient häufig als

Sprungbrett in die Unternehmensleitung. In diesem Zusammenhang vermittelt das

MiF-Programm der IESE der nächsten Generation von Führungskräften in den

Bereichen Bankwesen, Vermögensverwaltung, Private Equity und

Unternehmensfinanzierung durch ein anspruchsvolles Ausbildungsprogramm und den

Umgang mit KI die humanistische und betriebswirtschaftliche Perspektive, die für

fundierte Entscheidungen auf den globalen Märkten erforderlich ist."

Ein besonderes Merkmal des MiF ist die Integration von KI in den gesamten

Lehrplan, einschließlich Datenanalyse, Machine Learning und generativer KI,

kombiniert mit der Fallstudienmethode der IESE und einer engen Betreuung durch

die Dozenten. Studierende können sich auf Corporate Finance, Capital Markets

oder Banking and Financial Innovation spezialisieren.

Die Karriereförderung ist ein zentrales Element des Programms: Sie umfasst

individuelle Beratung, starke Branchenkontakte und die Zusammenarbeit mit über

100 Partnerunternehmen. Studierende profitieren zudem von einem globalen Alumni-

Netzwerk mit über 60.000 Fachkräften.

Weitere Informationen zum Master in Finance der IESE

(https://www.iese.edu/master-in-finance/).

Die IESE Business School ist die Managementhochschule der Universität Navarra

mit Standorten in Barcelona, Madrid, München, New York und São Paulo. Das

Studienangebot umfasst MBA-Programme, Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte

sowie Vollzeit-Masterstudiengänge für ein internationales Publikum. Die 1958

gegründete IESE ist bekannt für ihre fallstudienbasierte Lehre, ihre globale

Ausrichtung und ihren Fokus auf verantwortungsvolle Führung.

Kontakt: Mallory Dees, mdees@iese.edu.Â°