GNW-News: IESE und Shizenkan öffnen Programm "Future of Capitalism" für MBA-Studierende weltweit

14.09.26 08:05 Uhr

^BARCELONA, Spanien und TOKIO, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale

Bildungsinitiative Future of Capitalism, die von der IESE Business School

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(Spanien, Deutschland, USA, Brasilien) und der Shizenkan University (Japan)

gemeinsam gegründet wurde, hat die Bewerbungsphase für die Ausgabe 2027

eröffnet.

In diesem Jahr steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen Studierenden und

Absolvierenden sämtlicher Business Schools weltweit offen. Damit wird die

Teilnahme über das bisherige Netzwerk des Programms aus 23 Partnerinstitutionen

auf fünf Kontinenten hinaus erweitert.

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Das vollständig online durchgeführte Programm bietet Führungskräften der

nächsten Generation eine einzigartige Gelegenheit, sich mit der Rolle und

Verantwortung von Unternehmen in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Im Fokus

stehen dabei zweckorientiertes Management, ESG und Impact Investing, neue

Geschäftsmodelle, verantwortungsvolle Führung sowie die Schaffung nachhaltiger

Unternehmenswerte.

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?Mit Future of Capitalism unterstreicht die IESE ihr Engagement dafür, möglichst

vielen Menschen Zugang zu Bildungsangeboten für verantwortungsvolle Führung zu

ermöglichen", sagt Fernanda Accorsi, Executive Director des Institute for

Sustainability Leadership der IESE.?Wirtschaftsausbildung muss angehende

Führungskräfte darauf vorbereiten, tiefgreifenden Wandel anzustoßen und

Unternehmen im Dienste der Gesellschaft sinnstiftend zu führen."

Junichi Kagaya, Project Director von Future of Capitalism, ergänzt:?Es handelt

sich um eine wegweisende Plattform, auf der engagierte Personen und

Institutionen zusammenarbeiten, um eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft neu

zu denken und zu gestalten."

Seit dem Start im Jahr 2021 hat die Initiative mehr als 1.000 Teilnehmende aus

über 20 Ländern miteinander vernetzt. Zu den Referierenden der vergangenen

Ausgaben gehörten unter anderem der Nobelpreisträger Muhammad Yunus, der

ehemalige CEO von Unilever, Paul Polman, sowie Rebecca Henderson von der Harvard

University. Zu den wichtigsten Partnern zählen die IESE, die Shizenkan

University (Japan), die School of Inspired Leadership (Indien), die Fundação

Getulio Vargas (Brasilien), die NUS Business School der National University of

Singapore (Singapur) und die Darden School of Business der University of

Virginia (USA).

Programmdetails und Bewerbung:

* Zeitraum: 12. Januar bis 20. April 2027 (online)

* Teilnahmegebühr: Kostenfrei

* Bewerbungsschluss: 1. November 2026

* Weitere Informationen und Bewerbung: futureofcapitalism.net

(https://futureofcapitalism.net/)

Über Future of Capitalism Future of Capitalism ist eine globale, nicht auf einen

akademischen Abschluss ausgerichtete Bildungsinitiative, die von der IESE

Business School und der Shizenkan University gemeinsam entwickelt wurde. Die

Initiative verfolgt das Ziel, aufstrebende Führungskräfte dazu zu befähigen, den

Kapitalismus neu zu denken und dabei auf verantwortungsvolle Führung und ethisch

fundierte Entscheidungen zu setzen.

Kontakt: Mallory Dees, mdees@iese.edu.Â°