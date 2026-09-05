GNW-News: IFA 2026: iFLYTEK zeigt KI Lösungen für Beruf, Alltag und Marketing

05.09.26 11:13 Uhr

^Berlin, Sept. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK

(https://www.iflytek.com/en/index.html) präsentiert auf der IFA 2026 in Berlin

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sein wachsendes Portfolio an KI Produkten und Lösungen. Das Unternehmen zeigt,

wie Technologien aus den Bereichen Spracherkennung, natürliche

Sprachverarbeitung und maschinelle Übersetzung in unterschiedlichen Bereichen

zum Einsatz kommen, von produktiverem Arbeiten über intelligente Wohnräume bis

hin zum Marketing.

KI für den Arbeitsalltag: Notizen, Übersetzung und Kommunikation

Auf der IFA stoßen insbesondere die AINOTE Serie und die AI Glasses auf großes

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Interesse. Besucher können vor Ort erleben, wie die KI Funktionen in typischen

Arbeits und Kommunikationssituationen eingesetzt werden.

Im Mittelpunkt steht die iFLYTEK AINOTE Serie, die handschriftliche Notizen,

Transkription, Übersetzung und KI gestützte Informationsverarbeitung in einem

papierähnlichen Tablet vereint.

Das von Guinness World Records ausgezeichnete AINOTE 2 ist nur 4,2 Millimeter

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dünn und 295 Gramm leicht. Es kann Meetings in 18 Sprachen transkribieren und

zwischen 14 Sprachen übersetzen, unterschiedliche Sprecher erkennen sowie

Gespräche und handschriftliche Aufzeichnungen in strukturierte Notizen und

Aufgaben umwandeln. Mit dem AINOTE Air 2 bietet iFLYTEK die Funktionen in einem

noch kompakteren Format.

Auch beim Datenschutz setzt iFLYTEK auf eine für den europäischen Markt

ausgelegte Lösung. Die AINOTE Serie wurde im Hinblick auf die Anforderungen der

DSGVO entwickelt. Cloud Daten europäischer Nutzer werden in Frankfurt

verarbeitet und gespeichert. Zentrale Funktionen wie handschriftliche Notizen,

Audioaufnahmen und Texterkennung per OCR können zudem offline genutzt werden.

Noch in diesem Jahr soll die AINOTE Serie über Online und Offline

Vertriebskanäle in weiteren europäischen Märkten erhältlich sein.

Für die Kommunikation im Arbeitsalltag zeigt iFLYTEK außerdem seine AI Glasses.

Die nur 40 Gramm leichte KI Brille bringt Übersetzungen, Präsentationshinweise

und KI Unterstützung direkt ins Sichtfeld. Bei Präsentationen, Telefonaten oder

Meetings können Nutzer Untertitel und Übersetzungen verfolgen, ohne ein

zusätzliches Gerät in der Hand halten zu müssen. Der integrierte GlassClaw AI

Assistant kann Meetings zusammenfassen und unterwegs bei der Bearbeitung von E

Mails unterstützen.

KI für Zuhause und Marketing

Auf der IFA zeigt iFLYTEK, wie sich seine KI Technologien auch außerhalb des

klassischen Arbeitsumfelds einsetzen lassen.

Für Wohnungen und Hotels präsentiert das Unternehmen WallEX, eine Smart Space

Lösung auf Basis der SpaceMind AI Agent Platform. Das System versteht natürlich

formulierte Anweisungen, kann Präferenzen erlernen und vernetzte Geräte

koordinieren. Die smarte Ambientebeleuchtung Nurmina nutzt ein Large Language

Model, um passend zu den Wünschen der Nutzer unterschiedliche Lichtstimmungen zu

erzeugen, und unterstützt den Smart Home Standard Matter.

Mit dem Homture Magic Frame setzt iFLYTEK seine Bildtechnologien ein, um

Familienfotos zu animieren und ältere Aufnahmen digital zu restaurieren.

Auch im Marketing kommen die KI Technologien des Unternehmens zum Einsatz.

iFLYTalent verbindet Werbetreibende mit mehr als 1.000 exklusiv unter Vertrag

stehenden Influencern und bietet Zugang zu einem weltweiten Netzwerk von mehr

als 15 Millionen Creatorn.

?KI Agenten werden zunehmend zu einem festen Bestandteil unseres Arbeits und

Alltagslebens und verändern, wie Menschen mit ihrer Umgebung interagieren", sagt

Vincent Zhan, Vice President von iFLYTEK.?Vor diesem Hintergrund übertragen wir

unsere zentralen KI Kompetenzen in praktische Lösungen, die Kommunikation,

Produktivität und alltägliche Erlebnisse verbessern. Gleichzeitig sind

Zuverlässigkeit und Sicherheit grundlegende Anforderungen bei der Entwicklung

und Bereitstellung unserer Lösungen."

iFLYTEK

iFLYTEK präsentiert seine Produkte und Lösungen vom 4. bis 8. September 2026 auf

der IFA Berlin in Halle 4.2, Stand 115.

Über iFLYTEK

iFLYTEK ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz

mit Schwerpunkten auf intelligenter Sprachtechnologie, natürlicher

Sprachverarbeitung, maschineller Übersetzung und großen KI Modellen. Mit seiner

Strategie?AI + Industry" entwickelt iFLYTEK praxisnahe KI Lösungen für

Verbraucher und Unternehmen und bringt künstliche Intelligenz in konkrete

Anwendungsszenarien.

Website: www.iflytek.com/en/ (http://www.iflytek.com/en/)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e86b7859-c483-4027-9d7a-

ac707313d5c0

Medienkontakt: wlpan2@iflytek.comÂ°