GNW-News: IFA 2026: iFLYTEK zeigt KI Lösungen für Beruf, Alltag und Marketing
^Berlin, Sept. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK
(https://www.iflytek.com/en/index.html) präsentiert auf der IFA 2026 in Berlin
sein wachsendes Portfolio an KI Produkten und Lösungen. Das Unternehmen zeigt,
wie Technologien aus den Bereichen Spracherkennung, natürliche
Sprachverarbeitung und maschinelle Übersetzung in unterschiedlichen Bereichen
zum Einsatz kommen, von produktiverem Arbeiten über intelligente Wohnräume bis
hin zum Marketing.
KI für den Arbeitsalltag: Notizen, Übersetzung und Kommunikation
Auf der IFA stoßen insbesondere die AINOTE Serie und die AI Glasses auf großes
Interesse. Besucher können vor Ort erleben, wie die KI Funktionen in typischen
Arbeits und Kommunikationssituationen eingesetzt werden.
Im Mittelpunkt steht die iFLYTEK AINOTE Serie, die handschriftliche Notizen,
Transkription, Übersetzung und KI gestützte Informationsverarbeitung in einem
papierähnlichen Tablet vereint.
Das von Guinness World Records ausgezeichnete AINOTE 2 ist nur 4,2 Millimeter
dünn und 295 Gramm leicht. Es kann Meetings in 18 Sprachen transkribieren und
zwischen 14 Sprachen übersetzen, unterschiedliche Sprecher erkennen sowie
Gespräche und handschriftliche Aufzeichnungen in strukturierte Notizen und
Aufgaben umwandeln. Mit dem AINOTE Air 2 bietet iFLYTEK die Funktionen in einem
noch kompakteren Format.
Auch beim Datenschutz setzt iFLYTEK auf eine für den europäischen Markt
ausgelegte Lösung. Die AINOTE Serie wurde im Hinblick auf die Anforderungen der
DSGVO entwickelt. Cloud Daten europäischer Nutzer werden in Frankfurt
verarbeitet und gespeichert. Zentrale Funktionen wie handschriftliche Notizen,
Audioaufnahmen und Texterkennung per OCR können zudem offline genutzt werden.
Noch in diesem Jahr soll die AINOTE Serie über Online und Offline
Vertriebskanäle in weiteren europäischen Märkten erhältlich sein.
Für die Kommunikation im Arbeitsalltag zeigt iFLYTEK außerdem seine AI Glasses.
Die nur 40 Gramm leichte KI Brille bringt Übersetzungen, Präsentationshinweise
und KI Unterstützung direkt ins Sichtfeld. Bei Präsentationen, Telefonaten oder
Meetings können Nutzer Untertitel und Übersetzungen verfolgen, ohne ein
zusätzliches Gerät in der Hand halten zu müssen. Der integrierte GlassClaw AI
Assistant kann Meetings zusammenfassen und unterwegs bei der Bearbeitung von E
Mails unterstützen.
KI für Zuhause und Marketing
Auf der IFA zeigt iFLYTEK, wie sich seine KI Technologien auch außerhalb des
klassischen Arbeitsumfelds einsetzen lassen.
Für Wohnungen und Hotels präsentiert das Unternehmen WallEX, eine Smart Space
Lösung auf Basis der SpaceMind AI Agent Platform. Das System versteht natürlich
formulierte Anweisungen, kann Präferenzen erlernen und vernetzte Geräte
koordinieren. Die smarte Ambientebeleuchtung Nurmina nutzt ein Large Language
Model, um passend zu den Wünschen der Nutzer unterschiedliche Lichtstimmungen zu
erzeugen, und unterstützt den Smart Home Standard Matter.
Mit dem Homture Magic Frame setzt iFLYTEK seine Bildtechnologien ein, um
Familienfotos zu animieren und ältere Aufnahmen digital zu restaurieren.
Auch im Marketing kommen die KI Technologien des Unternehmens zum Einsatz.
iFLYTalent verbindet Werbetreibende mit mehr als 1.000 exklusiv unter Vertrag
stehenden Influencern und bietet Zugang zu einem weltweiten Netzwerk von mehr
als 15 Millionen Creatorn.
?KI Agenten werden zunehmend zu einem festen Bestandteil unseres Arbeits und
Alltagslebens und verändern, wie Menschen mit ihrer Umgebung interagieren", sagt
Vincent Zhan, Vice President von iFLYTEK.?Vor diesem Hintergrund übertragen wir
unsere zentralen KI Kompetenzen in praktische Lösungen, die Kommunikation,
Produktivität und alltägliche Erlebnisse verbessern. Gleichzeitig sind
Zuverlässigkeit und Sicherheit grundlegende Anforderungen bei der Entwicklung
und Bereitstellung unserer Lösungen."
iFLYTEK
iFLYTEK präsentiert seine Produkte und Lösungen vom 4. bis 8. September 2026 auf
der IFA Berlin in Halle 4.2, Stand 115.
Über iFLYTEK
iFLYTEK ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz
mit Schwerpunkten auf intelligenter Sprachtechnologie, natürlicher
Sprachverarbeitung, maschineller Übersetzung und großen KI Modellen. Mit seiner
Strategie?AI + Industry" entwickelt iFLYTEK praxisnahe KI Lösungen für
Verbraucher und Unternehmen und bringt künstliche Intelligenz in konkrete
Anwendungsszenarien.
Website: www.iflytek.com/en/ (http://www.iflytek.com/en/)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e86b7859-c483-4027-9d7a-
ac707313d5c0
Medienkontakt: wlpan2@iflytek.comÂ°