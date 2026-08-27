GNW-News: iFLYTEK präsentiert das dünnste E Ink Tablet der Welt und AI Glasses auf der IFA 2026

27.08.26 13:37 Uhr

^BERLIN, Aug. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK

(https://www.iflytek.com/en/index.html), ein weltweit tätiges KI Unternehmen,

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präsentiert auf der IFA Berlin 2026 seine neuesten KI Produkte. Im Mittelpunkt

stehen das AINOTE 2 (https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-2), das

AINOTE Air 2 (https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-air-2) sowie die

iFLYTEK AI Glasses. Das Unternehmen zeigt, wie KI den Arbeitsalltag, Meetings

und internationale Kommunikation unterstützen kann.

KI Notizbuch mit Schreibgefühl wie auf Papier

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Das AINOTE 2 wurde von Guinness World Records als dünnstes E Ink Tablet der Welt

zertifiziert. Mit einer Dicke von nur 4,2 mm bietet es ein Schreibgefühl wie auf

Papier.

Die integrierte KI kann Gesprochenes in 18 Sprachen transkribieren, in 14

Sprachen in Echtzeit übersetzen, Besprechungen zusammenfassen und Handschrift in

133 Sprachen in digitalen Text umwandeln.

Mit Android 14 und Google Play Kompatibilität lässt sich das AINOTE 2 in

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bestehende digitale Arbeitsabläufe integrieren. Nutzer können auf vertraute Apps

zugreifen, Dateien zwischen Gerät, App und Cloud synchronisieren sowie Meetings

und Aufgaben mit Google Calendar verknüpfen. Für die Speicherung und

Verarbeitung von Nutzerinhalten setzt iFLYTEK auf die Cloud Infrastruktur von

AWS.

Das AINOTE Air 2 bietet die KI gestützten Funktionen für Notizen und

Produktivität in einem kleineren und leichteren Format.

AI Glasses bringen Übersetzungen direkt ins Sichtfeld

Auf der IFA präsentiert iFLYTEK außerdem seine AI Glasses, die speziell für den

Einsatz im Geschäftsalltag entwickelt wurden. Sie bieten Echtzeitübersetzung,

Unterstützung bei Präsentationen und einen KI-Assistenten für die tägliche

Arbeit. Bei Präsentationen, Anrufen und Videokonferenzen werden Untertitel

direkt im Sichtfeld des Trägers eingeblendet, sodass weder der Blick auf das

Smartphone noch eine Bedienung per Hand erforderlich ist.

Mit nur 40 g sind die AI Glasses für komfortables Tragen über den ganzen Tag

konzipiert. Unterwegs kann der integrierte GlassClaw AI Assistant zudem Meetings

zusammenfassen und bei der Bearbeitung von E Mails unterstützen.

Die AI Glasses verfügen außerdem über die weltweit erste Technologie zur

Erkennung von Lippenbewegungen. Dabei kombiniert das System die kamerabasierte

Erkennung mit einem Multi Mikrofon Array, um auch in lauten Umgebungen wie

Messehallen oder Restaurants präzise zu erkennen, wer gerade spricht.

Weitere KI Anwendungen für Zuhause und Unternehmen

Neben KI Anwendungen für den Arbeitsalltag zeigt iFLYTEK auf der IFA auch

Lösungen aus den Bereichen AI for Home und AI Marketing.

Der Homture Magic Frame nutzt KI, um Familienfotos zu animieren und alte Bilder

zu restaurieren. WallEX ermöglicht die Steuerung per natürlicher Sprache,

personalisierte Szenarien und intelligente Automatisierung für Wohnungen, Häuser

und Hotels.

Für Marken bietet iFLYTalent, die globale Influencer Marketing Plattform von

iFLYTEK, Zugang zu Creatorn weltweit. Die Plattform verfügt über mehr als 1.000

exklusive Influencer und bietet Zugriff auf ein Netzwerk von über 15 Millionen

Creatorn.

iFLYTEK präsentiert seine Neuheiten auf der IFA Berlin 2026 vom 4. bis 8.

September in Halle 4.2, Stand 115.

Über iFLYTEK

iFLYTEK ist ein weltweit tätiges KI Unternehmen mit Schwerpunkten in den

Bereichen intelligente Sprachtechnologien, Verarbeitung natürlicher Sprache,

maschinelle Übersetzung und große KI Modelle. Mit seiner Strategie?AI +

Industry" entwickelt iFLYTEK praxisorientierte KI Lösungen für Verbraucher und

Unternehmen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen.

Website: www.iflytek.com/en/ (http://www.iflytek.com/en/)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7b6ba9d-1123-441f-ad39-

d2d0247ea646

Medienkontakt

Olivia Pan

wlpan2@iflytek.comÂ°