GNW-News: iFLYTEK präsentiert das dünnste E Ink Tablet der Welt und AI Glasses auf der IFA 2026
^BERLIN, Aug. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK
(https://www.iflytek.com/en/index.html), ein weltweit tätiges KI Unternehmen,
präsentiert auf der IFA Berlin 2026 seine neuesten KI Produkte. Im Mittelpunkt
stehen das AINOTE 2 (https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-2), das
AINOTE Air 2 (https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-air-2) sowie die
iFLYTEK AI Glasses. Das Unternehmen zeigt, wie KI den Arbeitsalltag, Meetings
und internationale Kommunikation unterstützen kann.
KI Notizbuch mit Schreibgefühl wie auf Papier
Das AINOTE 2 wurde von Guinness World Records als dünnstes E Ink Tablet der Welt
zertifiziert. Mit einer Dicke von nur 4,2 mm bietet es ein Schreibgefühl wie auf
Papier.
Die integrierte KI kann Gesprochenes in 18 Sprachen transkribieren, in 14
Sprachen in Echtzeit übersetzen, Besprechungen zusammenfassen und Handschrift in
133 Sprachen in digitalen Text umwandeln.
Mit Android 14 und Google Play Kompatibilität lässt sich das AINOTE 2 in
bestehende digitale Arbeitsabläufe integrieren. Nutzer können auf vertraute Apps
zugreifen, Dateien zwischen Gerät, App und Cloud synchronisieren sowie Meetings
und Aufgaben mit Google Calendar verknüpfen. Für die Speicherung und
Verarbeitung von Nutzerinhalten setzt iFLYTEK auf die Cloud Infrastruktur von
AWS.
Das AINOTE Air 2 bietet die KI gestützten Funktionen für Notizen und
Produktivität in einem kleineren und leichteren Format.
AI Glasses bringen Übersetzungen direkt ins Sichtfeld
Auf der IFA präsentiert iFLYTEK außerdem seine AI Glasses, die speziell für den
Einsatz im Geschäftsalltag entwickelt wurden. Sie bieten Echtzeitübersetzung,
Unterstützung bei Präsentationen und einen KI-Assistenten für die tägliche
Arbeit. Bei Präsentationen, Anrufen und Videokonferenzen werden Untertitel
direkt im Sichtfeld des Trägers eingeblendet, sodass weder der Blick auf das
Smartphone noch eine Bedienung per Hand erforderlich ist.
Mit nur 40 g sind die AI Glasses für komfortables Tragen über den ganzen Tag
konzipiert. Unterwegs kann der integrierte GlassClaw AI Assistant zudem Meetings
zusammenfassen und bei der Bearbeitung von E Mails unterstützen.
Die AI Glasses verfügen außerdem über die weltweit erste Technologie zur
Erkennung von Lippenbewegungen. Dabei kombiniert das System die kamerabasierte
Erkennung mit einem Multi Mikrofon Array, um auch in lauten Umgebungen wie
Messehallen oder Restaurants präzise zu erkennen, wer gerade spricht.
Weitere KI Anwendungen für Zuhause und Unternehmen
Neben KI Anwendungen für den Arbeitsalltag zeigt iFLYTEK auf der IFA auch
Lösungen aus den Bereichen AI for Home und AI Marketing.
Der Homture Magic Frame nutzt KI, um Familienfotos zu animieren und alte Bilder
zu restaurieren. WallEX ermöglicht die Steuerung per natürlicher Sprache,
personalisierte Szenarien und intelligente Automatisierung für Wohnungen, Häuser
und Hotels.
Für Marken bietet iFLYTalent, die globale Influencer Marketing Plattform von
iFLYTEK, Zugang zu Creatorn weltweit. Die Plattform verfügt über mehr als 1.000
exklusive Influencer und bietet Zugriff auf ein Netzwerk von über 15 Millionen
Creatorn.
iFLYTEK präsentiert seine Neuheiten auf der IFA Berlin 2026 vom 4. bis 8.
September in Halle 4.2, Stand 115.
Über iFLYTEK
iFLYTEK ist ein weltweit tätiges KI Unternehmen mit Schwerpunkten in den
Bereichen intelligente Sprachtechnologien, Verarbeitung natürlicher Sprache,
maschinelle Übersetzung und große KI Modelle. Mit seiner Strategie?AI +
Industry" entwickelt iFLYTEK praxisorientierte KI Lösungen für Verbraucher und
Unternehmen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen.
Website: www.iflytek.com/en/ (http://www.iflytek.com/en/)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7b6ba9d-1123-441f-ad39-
d2d0247ea646
Medienkontakt
Olivia Pan
wlpan2@iflytek.comÂ°