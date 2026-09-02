GNW-News: iFLYTEK zeigt auf der IFA 2026 das weltweit dünnste E Ink Tablet mit KI für produktivere Meetings
^BERLIN, Sept. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK
(https://www.iflytek.com/en/index.html), ein weltweit tätiges KI Unternehmen mit
Schwerpunkt auf intelligenter Sprachtechnologie und großen Sprachmodellen,
präsentiert vom 4. bis 8. September auf der IFA 2026 in Berlin seine neuesten KI
Produkte. Im Mittelpunkt steht das AINOTE 2
(https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-2), das von Guinness World
Records als weltweit dünnstes E Ink Tablet ausgezeichnet wurde. Es verbindet ein
papierähnliches Schreibgefühl mit KI Funktionen, die Notizen erfassen,
strukturieren und nachbereiten. Das Gerät übernimmt Transkription und
Nachbereitung, während Nutzer parallel handschriftlich notieren können.
iFLYTEK AINOTE
Vom Gespräch zur Umsetzung mit KI
Das iFLYTEK AINOTE 2 unterstützt den gesamten Meeting Workflow vom Gespräch bis
zur Nachbereitung. Während eines Meetings transkribiert und übersetzt das Gerät
mehrsprachige Inhalte in Echtzeit und erkennt unterschiedliche Sprecher.
Gleichzeitig können Nutzer wichtige Punkte wie gewohnt handschriftlich
festhalten.
Im Anschluss erstellt die KI strukturierte Zusammenfassungen und wandelt
handschriftliche Notizen in digitalen Text um. Über natürlich formulierte Fragen
lassen sich Notizen gezielt durchsuchen. Termine und Fristen können mit Google
Calendar synchronisiert werden. Dank Android 14 und Google Play lassen sich
zudem zahlreiche Apps für den Arbeitsalltag nutzen.
Papierähnliches Schreibgefühl im ultradünnen Design
Das AINOTE 2 verfügt über ein entspiegeltes 10,65 Zoll Display, das auch bei
längerem Lesen und Schreiben die Augen entlasten soll. Mit nur 4,2 Millimetern
Dicke und 295 Gramm Gewicht ist das Tablet besonders leicht und kompakt. Für
sein ultradünnes Design wurde es von Guinness World Records ausgezeichnet und
erhielt zudem einen iF Design Award.
Für unterwegs bietet iFLYTEK mit dem AINOTE Air 2
(https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-air-2) eine kompaktere
Alternative im 8,2 Zoll Format. Eine einstellbare Frontbeleuchtung erleichtert
das Lesen und Schreiben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Über die
integrierte Kamera lassen sich zudem Papierdokumente direkt digitalisieren.
Datenschutz und Datensicherheit
Bei der AINOTE Serie legt iFLYTEK einen besonderen Fokus auf Datenschutz und die
Anforderungen der DSGVO. Funktionen wie handschriftliche Notizen, Audioaufnahmen
und Texterkennung per OCR können auch offline genutzt werden.
Für Cloud Funktionen wie Transkription, Übersetzung oder die Synchronisierung
zwischen Geräten werden Daten europäischer Nutzer über AWS Server in Frankfurt
verarbeitet. Audiodaten werden nur gespeichert, wenn Nutzer diese ausdrücklich
hochladen.
Deutsch wird sowohl von der Benutzeroberfläche als auch bei der Transkription
unterstützt. Die AINOTE Serie ist derzeit über den offiziellen Amazon Store von
iFLYTEK in Großbritannien erhältlich. Noch in diesem Jahr soll der Vertrieb auf
weitere Amazon Marktplätze in Europa sowie auf den stationären Handel und
spezialisierte Online Händler ausgeweitet werden.
KI Brille bringt Echtzeitübersetzung direkt ins Sichtfeld
Auf der IFA präsentiert iFLYTEK außerdem seine AI Glasses. Die nur 40 Gramm
leichte KI Brille nutzt iFLYTEKs KI Technologie für simultane Sprachübersetzung
und übersetzt Gespräche in Echtzeit. Die Übersetzung wird direkt als Untertitel
im Sichtfeld eingeblendet, während die Audioausgabe über offene Lautsprecher
erfolgt.
Eine weltweit erstmals eingesetzte Technologie zur Erkennung von
Lippenbewegungen arbeitet mit optischer Erfassung und einem Mikrofon Array
zusammen, um Sprache auch in Gesprächen mit mehreren Personen präzise zu
erkennen. Der integrierte GlassClaw AI Assistant kann zudem Meetings
zusammenfassen und E Mails verwalten, sodass wichtige Aufgaben auch freihändig
erledigt werden können.
Die AI Glasses wurden außerdem als IFA Innovation Award Honoree ausgezeichnet.
Besucher können die Produkte während der gesamten IFA Berlin 2026 am iFLYTEK
Stand in Halle 4.2, Stand 115 selbst ausprobieren.
Über iFLYTEK
iFLYTEK ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf
künstlicher Intelligenz, intelligenter Sprachtechnologie, natürlicher
Sprachverarbeitung, maschineller Übersetzung und großen KI Modellen. Mit seiner
Strategie?AI + Industry" entwickelt iFLYTEK praxisnahe KI Lösungen für
Verbraucher und Unternehmen und bringt künstliche Intelligenz in konkrete
Anwendungsszenarien.
Website: www.iflytek.com/en/ (http://www.iflytek.com/en/)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b6340ea-
1a93-4b67-8de9-4370857f9fa5
Medienkontakt: wlpan2@iflytek.comÂ°