GNW-News: iFLYTEK zeigt auf der IFA 2026 das weltweit dünnste E Ink Tablet mit KI für produktivere Meetings

02.09.26 09:50 Uhr

^BERLIN, Sept. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK

(https://www.iflytek.com/en/index.html), ein weltweit tätiges KI Unternehmen mit

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Schwerpunkt auf intelligenter Sprachtechnologie und großen Sprachmodellen,

präsentiert vom 4. bis 8. September auf der IFA 2026 in Berlin seine neuesten KI

Produkte. Im Mittelpunkt steht das AINOTE 2

(https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-2), das von Guinness World

Records als weltweit dünnstes E Ink Tablet ausgezeichnet wurde. Es verbindet ein

papierähnliches Schreibgefühl mit KI Funktionen, die Notizen erfassen,

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strukturieren und nachbereiten. Das Gerät übernimmt Transkription und

Nachbereitung, während Nutzer parallel handschriftlich notieren können.

iFLYTEK AINOTE

Vom Gespräch zur Umsetzung mit KI

Das iFLYTEK AINOTE 2 unterstützt den gesamten Meeting Workflow vom Gespräch bis

zur Nachbereitung. Während eines Meetings transkribiert und übersetzt das Gerät

mehrsprachige Inhalte in Echtzeit und erkennt unterschiedliche Sprecher.

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Gleichzeitig können Nutzer wichtige Punkte wie gewohnt handschriftlich

festhalten.

Im Anschluss erstellt die KI strukturierte Zusammenfassungen und wandelt

handschriftliche Notizen in digitalen Text um. Über natürlich formulierte Fragen

lassen sich Notizen gezielt durchsuchen. Termine und Fristen können mit Google

Calendar synchronisiert werden. Dank Android 14 und Google Play lassen sich

zudem zahlreiche Apps für den Arbeitsalltag nutzen.

Papierähnliches Schreibgefühl im ultradünnen Design

Das AINOTE 2 verfügt über ein entspiegeltes 10,65 Zoll Display, das auch bei

längerem Lesen und Schreiben die Augen entlasten soll. Mit nur 4,2 Millimetern

Dicke und 295 Gramm Gewicht ist das Tablet besonders leicht und kompakt. Für

sein ultradünnes Design wurde es von Guinness World Records ausgezeichnet und

erhielt zudem einen iF Design Award.

Für unterwegs bietet iFLYTEK mit dem AINOTE Air 2

(https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-air-2) eine kompaktere

Alternative im 8,2 Zoll Format. Eine einstellbare Frontbeleuchtung erleichtert

das Lesen und Schreiben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Über die

integrierte Kamera lassen sich zudem Papierdokumente direkt digitalisieren.

Datenschutz und Datensicherheit

Bei der AINOTE Serie legt iFLYTEK einen besonderen Fokus auf Datenschutz und die

Anforderungen der DSGVO. Funktionen wie handschriftliche Notizen, Audioaufnahmen

und Texterkennung per OCR können auch offline genutzt werden.

Für Cloud Funktionen wie Transkription, Übersetzung oder die Synchronisierung

zwischen Geräten werden Daten europäischer Nutzer über AWS Server in Frankfurt

verarbeitet. Audiodaten werden nur gespeichert, wenn Nutzer diese ausdrücklich

hochladen.

Deutsch wird sowohl von der Benutzeroberfläche als auch bei der Transkription

unterstützt. Die AINOTE Serie ist derzeit über den offiziellen Amazon Store von

iFLYTEK in Großbritannien erhältlich. Noch in diesem Jahr soll der Vertrieb auf

weitere Amazon Marktplätze in Europa sowie auf den stationären Handel und

spezialisierte Online Händler ausgeweitet werden.

KI Brille bringt Echtzeitübersetzung direkt ins Sichtfeld

Auf der IFA präsentiert iFLYTEK außerdem seine AI Glasses. Die nur 40 Gramm

leichte KI Brille nutzt iFLYTEKs KI Technologie für simultane Sprachübersetzung

und übersetzt Gespräche in Echtzeit. Die Übersetzung wird direkt als Untertitel

im Sichtfeld eingeblendet, während die Audioausgabe über offene Lautsprecher

erfolgt.

Eine weltweit erstmals eingesetzte Technologie zur Erkennung von

Lippenbewegungen arbeitet mit optischer Erfassung und einem Mikrofon Array

zusammen, um Sprache auch in Gesprächen mit mehreren Personen präzise zu

erkennen. Der integrierte GlassClaw AI Assistant kann zudem Meetings

zusammenfassen und E Mails verwalten, sodass wichtige Aufgaben auch freihändig

erledigt werden können.

Die AI Glasses wurden außerdem als IFA Innovation Award Honoree ausgezeichnet.

Besucher können die Produkte während der gesamten IFA Berlin 2026 am iFLYTEK

Stand in Halle 4.2, Stand 115 selbst ausprobieren.

Über iFLYTEK

iFLYTEK ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf

künstlicher Intelligenz, intelligenter Sprachtechnologie, natürlicher

Sprachverarbeitung, maschineller Übersetzung und großen KI Modellen. Mit seiner

Strategie?AI + Industry" entwickelt iFLYTEK praxisnahe KI Lösungen für

Verbraucher und Unternehmen und bringt künstliche Intelligenz in konkrete

Anwendungsszenarien.

Website: www.iflytek.com/en/ (http://www.iflytek.com/en/)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b6340ea-

1a93-4b67-8de9-4370857f9fa5

Medienkontakt: wlpan2@iflytek.comÂ°