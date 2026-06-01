GNW-News: iHerb-CEO als Preisträger des EY US Entrepreneur Of The Year® 2026 Pacific Southwest Award ausgezeichnet

^IRVINE, Kalifornien, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb-CEO Emun Zabihi

wurde als Preisträger des EY US Entrepreneur Of The Year(®) 2026 Pacific

Wer­bung Wer­bung

Southwest Award (https://www.ey.com/en_us/entrepreneur-of-the-year-us/pacific-

southwest/overview) ausgezeichnet. Zabihi setzte sich unter fast

1.000 Teilnehmern des Programms durch, darunter 592 Finalisten aus 17 Regionen,

die um den Titel konkurrierten.

Seit seinem Amtsantritt als CEO im Jahr 2021 hat Zabihi iHerb durch eine Phase

starken internationalen Wachstums und intensiver Innovation geführt. Heute

Wer­bung Wer­bung

erreicht iHerb Millionen von Kunden weltweit über ein hochentwickeltes globales

E-Commerce- und Fulfillment-Netzwerk, das auf Produktauthentizität, Transparenz

und Kundenvertrauen basiert. Unter Zabihis Führung hat das Unternehmen seine

Position als globale E-Commerce-Plattform für Gesundheit und Wellness weiter

gestärkt, die Verbrauchern unabhängig von ihrem Wohnort den Zugang zu

hochwertigen Gesundheits- und Wellnessprodukten erleichtern will.

Wer­bung Wer­bung

?Diese Auszeichnung ist ein Beleg für die außergewöhnlichen Teammitglieder, die

unsere Mission jeden Tag in die Tat umsetzen", so Zabihi.?Da die weltweite

Nachfrage der Verbraucher nach Gesundheits- und Wellnessprodukten weiter wächst,

konzentrieren wir uns unverändert auf Innovation, Kundenvertrauen und darauf,

außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen, die die Gesundheit der Menschen

unterstützen."

Das Entrepreneur Of The Year-Programm, das seit nunmehr fast 41 Jahren besteht,

ehrt Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft für ihren Einfallsreichtum,

ihren Mut und ihren Unternehmergeist. Es würdigt Gründer, die ihr Unternehmen

von Anfang an aus eigener Kraft aufgebaut oder externes Kapital eingeworben

haben, um ihr Unternehmen auszubauen, CEOs, die eine bestehende Organisation mit

Innovation grundlegend vorangebracht haben, sowie Unternehmerpersönlichkeiten

aus seit mehreren Generationen bestehenden Familienunternehmen, die ein

gewachsenes Geschäftsmodell neu interpretiert haben, um es fit für die Zukunft

zu machen.

Die regionalen Preisträger wurden von einer unabhängigen Jury aus früheren

Preisträgern, führenden CEOs und Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft

ausgewählt. Die Juroren bewerteten die Kandidaten in den Kategorien langfristige

Wertschöpfung, Unternehmergeist, werteorientiertes Engagement sowie signifikante

Wachstumsdynamik und Wirkung.

Als Preisträger des Pacific Southwest Award wird Zabihi nun von der nationalen

Jury für die Entrepreneur Of The Year 2026 National Awards berücksichtigt, die

im November im Rahmen des jährlichen Strategic Growth Forum

(https://www.ey.com/en_us/growth/strategic-growth-forum-us)(®)

(https://www.ey.com/en_us/growth/strategic-growth-forum-us) verliehen werden,

bei dem CEOs wachstumsstarker Unternehmen, Führungskräfte aus Fortune-1000-

Unternehmen und Investoren zusammenkommen, um die Zukunft der Wirtschaft zu

gestalten.

Über Entrepreneur Of The Year

Seit seiner Gründung im Jahr 1986 hat Entrepreneur Of The Year(®) mehr als

11.000 ehrgeizige Visionäre ausgezeichnet, die erfolgreiche, dynamische

Unternehmen in den USA führen, und hat sich seitdem auf fast 60 Länder und

Gebiete weltweit ausgedehnt.

Über iHerb, LLC

iHerb ist einer der weltweit größten E-Commerce-Händler im Bereich Gesundheit

und Wellness und beliefert über 15 Millionen aktive Kunden in 180 Ländern mit

Produkten von rund 2.000 Marken. Unterstützt von einer weltweiten Belegschaft

von fast 2.000 Mitarbeitern verbindet iHerb globale Reichweite mit einem stark

lokalisierten Einkaufserlebnis und bietet Service in 36 Sprachen, über

80 Währungen und mehr als 40 lokalen Zahlungsmethoden. Das hochentwickelte

globale Lieferkettennetzwerk von iHerb umfasst neun klimatisierte Fulfillment-

Center in den USA, Asien und dem Nahen Osten und ermöglicht Kunden so ein

reibungsloses und verlässliches Einkaufserlebnis. Das 1996 gegründete

Unternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht,

Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen

finden Sie unter corporate.iherb.com (http://corporate.iherb.com/).

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68f38e01-d020-

42d8-8a40-76c68932ad8c

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

press@iherb.comÂ°