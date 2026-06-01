GNW-News: iHerb-CEO als Preisträger des EY US Entrepreneur Of The Year® 2026 Pacific Southwest Award ausgezeichnet
^IRVINE, Kalifornien, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb-CEO Emun Zabihi
wurde als Preisträger des EY US Entrepreneur Of The Year(®) 2026 Pacific
Southwest Award (https://www.ey.com/en_us/entrepreneur-of-the-year-us/pacific-
southwest/overview) ausgezeichnet. Zabihi setzte sich unter fast
1.000 Teilnehmern des Programms durch, darunter 592 Finalisten aus 17 Regionen,
die um den Titel konkurrierten.
Seit seinem Amtsantritt als CEO im Jahr 2021 hat Zabihi iHerb durch eine Phase
starken internationalen Wachstums und intensiver Innovation geführt. Heute
erreicht iHerb Millionen von Kunden weltweit über ein hochentwickeltes globales
E-Commerce- und Fulfillment-Netzwerk, das auf Produktauthentizität, Transparenz
und Kundenvertrauen basiert. Unter Zabihis Führung hat das Unternehmen seine
Position als globale E-Commerce-Plattform für Gesundheit und Wellness weiter
gestärkt, die Verbrauchern unabhängig von ihrem Wohnort den Zugang zu
hochwertigen Gesundheits- und Wellnessprodukten erleichtern will.
?Diese Auszeichnung ist ein Beleg für die außergewöhnlichen Teammitglieder, die
unsere Mission jeden Tag in die Tat umsetzen", so Zabihi.?Da die weltweite
Nachfrage der Verbraucher nach Gesundheits- und Wellnessprodukten weiter wächst,
konzentrieren wir uns unverändert auf Innovation, Kundenvertrauen und darauf,
außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen, die die Gesundheit der Menschen
unterstützen."
Das Entrepreneur Of The Year-Programm, das seit nunmehr fast 41 Jahren besteht,
ehrt Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft für ihren Einfallsreichtum,
ihren Mut und ihren Unternehmergeist. Es würdigt Gründer, die ihr Unternehmen
von Anfang an aus eigener Kraft aufgebaut oder externes Kapital eingeworben
haben, um ihr Unternehmen auszubauen, CEOs, die eine bestehende Organisation mit
Innovation grundlegend vorangebracht haben, sowie Unternehmerpersönlichkeiten
aus seit mehreren Generationen bestehenden Familienunternehmen, die ein
gewachsenes Geschäftsmodell neu interpretiert haben, um es fit für die Zukunft
zu machen.
Die regionalen Preisträger wurden von einer unabhängigen Jury aus früheren
Preisträgern, führenden CEOs und Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft
ausgewählt. Die Juroren bewerteten die Kandidaten in den Kategorien langfristige
Wertschöpfung, Unternehmergeist, werteorientiertes Engagement sowie signifikante
Wachstumsdynamik und Wirkung.
Als Preisträger des Pacific Southwest Award wird Zabihi nun von der nationalen
Jury für die Entrepreneur Of The Year 2026 National Awards berücksichtigt, die
im November im Rahmen des jährlichen Strategic Growth Forum
(https://www.ey.com/en_us/growth/strategic-growth-forum-us)(®)
(https://www.ey.com/en_us/growth/strategic-growth-forum-us) verliehen werden,
bei dem CEOs wachstumsstarker Unternehmen, Führungskräfte aus Fortune-1000-
Unternehmen und Investoren zusammenkommen, um die Zukunft der Wirtschaft zu
gestalten.
Über Entrepreneur Of The Year
Seit seiner Gründung im Jahr 1986 hat Entrepreneur Of The Year(®) mehr als
11.000 ehrgeizige Visionäre ausgezeichnet, die erfolgreiche, dynamische
Unternehmen in den USA führen, und hat sich seitdem auf fast 60 Länder und
Gebiete weltweit ausgedehnt.
Über iHerb, LLC
iHerb ist einer der weltweit größten E-Commerce-Händler im Bereich Gesundheit
und Wellness und beliefert über 15 Millionen aktive Kunden in 180 Ländern mit
Produkten von rund 2.000 Marken. Unterstützt von einer weltweiten Belegschaft
von fast 2.000 Mitarbeitern verbindet iHerb globale Reichweite mit einem stark
lokalisierten Einkaufserlebnis und bietet Service in 36 Sprachen, über
80 Währungen und mehr als 40 lokalen Zahlungsmethoden. Das hochentwickelte
globale Lieferkettennetzwerk von iHerb umfasst neun klimatisierte Fulfillment-
Center in den USA, Asien und dem Nahen Osten und ermöglicht Kunden so ein
reibungsloses und verlässliches Einkaufserlebnis. Das 1996 gegründete
Unternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen
finden Sie unter corporate.iherb.com (http://corporate.iherb.com/).
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unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68f38e01-d020-
42d8-8a40-76c68932ad8c
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