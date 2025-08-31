GNW-News: iHerb feiert sein 29-jähriges Jubiläum mit einem weltweiten Jubiläumsverkauf
^IRVINE, Kalifornien, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb
(https://de.iherb.com/), einer der weltweit größten Online-Händler für
Gesundheits- und Wellnessprodukte, feiert sein 29-jähriges Bestehen mit seiner
größten, einen Monat lang andauernden Verkaufsaktion, die sein transformatives
Wachstum von einem kalifornischen Start-up zu einem vertrauenswürdigen globalen
Einzelhändler mit Kunden in mehr als 180 Ländern unterstreicht.
?In fast drei Jahrzehnten hat sich iHerb von einem Online-Anbieter eines
einzigen Nahrungsergänzungsmittels zu einem globalen Wellness-Einzelhändler
entwickelt", so Emun Zabihi, Chief Executive Officer von iHerb.?Anlässlich
unseres 29-jährigen Jubiläums bekräftigen wir unsere Mission, Gesundheit und
Wohlbefinden für alle Menschen überall zugänglich zu machen - und bedanken uns
bei unseren Kunden mit Preisnachlässen auf die bewährten Produkte, die sie
lieben."
Ausbau der globalen Reichweite und Barrierefreiheit
iHerb freut sich, diesen Monat die Einführung von 14 neuen Sprachen auf seiner
Plattform bekannt zu geben, wodurch sich die Gesamtzahl der vollständig
lokalisierten Sprachen auf 36 erhöht. Diese Erweiterung spiegelt das Engagement
von iHerb für Inklusivität, Barrierefreiheit und kulturelle Relevanz für seinen
globalen Kundenstamm wider. Die folgenden Sprachen sind nun in ihrer
ursprünglichen Form verfügbar:
* Hrvatski (Kroatisch)
* Dansk (Dänisch)
* Nederlands (Niederländisch)
* Englisch (UK)
* Eesti (Estnisch)
* Suomi (Finnisch)
*???????? (Griechisch / Elliniká)
* Latvieshu (Lettisch)
* Lietuvi? (Litauisch)
* Bahasa Melayu (Malayisch)
* Norsk (Norwegisch)
* Sloven?ina (Slovakisch)
* Slovensh?ina (Slovenisch)
* Svenska (Schwedisch)
Jede Sprache wird so dargestellt, wie sie in der Muttersprache gesprochen und
geschrieben wird, sodass Kunden in der Sprache, die ihnen am vertrautesten ist,
einkaufen und Wellness-Lösungen entdecken können.
Neue Innovationen der Eigenmarke
Darüber hinaus expandieren die Hausmarken (https://www.iherb.com/c/iherb-brands)
von iHerb in innovative Produktkategorien und spiegeln damit das Engagement des
Unternehmens wider, den vielfältigen Bedürfnissen seiner Kunden und deren
Familien - einschließlich ihrer Haustiere - gerecht zu werden.
California Gold Nutrition (https://www.iherb.com/c/california-gold-
nutrition)(®), die größte und beliebteste Eigenmarke von iHerb, hat kürzlich
neue Artikel und Produktkategorien in ihr Sortiment aufgenommen. Dazu gehören:
* NMNH (https://www.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-nmnh-250-mg-60-
veggie-capsules/145871) zur Unterstützung des Anti-Aging-Prozesses und des
Stoffwechsels.*
* Akkermansia GLP-1 Complex (https://www.iherb.com/pr/california-gold-
nutrition-akkermansia-probiotics-glp-1-complex-60-veggie-capsules/147925)
zur Unterstützung der Darmgesundheit und des Verdauungssystems.*
* Haar-Multivitamine für Männer (https://www.iherb.com/pr/california-gold-
nutrition-beauty-men-s-hair-multivitamin-120-veggie-capsules/146470) und
Frauen (https://www.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-beauty-women-s-
hair-multivitamin-120-veggie-capsules/146471) um die Haarfollikel zu stärken
und zu nähren.*
* Kreatinmonohydrat (https://www.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-sport-
creatine-monohydrate-unflavored-1-lb-454-g/71026) zur Förderung der
fettfreien Muskelmasse und zur Unterstützung der sportlichen
Leistungsfähigkeit.*
* Tiergesundheit (https://www.iherb.com/c/cgn-pets): California Gold Nutrition
erweitert auch sein Sortiment an Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere um
neue Produkte wie Dog Omega Skin & Fell
(https://www.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-pet-dog-omega-skin-coat-
with-omega-3-180-soft-chews-15-87-oz-450-g/146473), das mit Omega-3-
Fettsäuren formuliert ist und Hunden zu einem gesunden Erscheinungsbild und
Wohlbefinden verhilft. Die neue Haustierlinie bietet Lösungen zur Förderung
der Gelenkgesundheit, der Verdauungsgesundheit sowie allgemeine
Multivitamine für Hunde.*
Idealove (https://www.iherb.com/c/idealove)(®), die exklusive Beauty- und
Hautpflegemarke von iHerb, hat ihre erste leichte Sonnencreme
(https://www.iherb.com/pr/idealove-daily-sunscreen-mineral-spf-30-2-fl-oz-60-
ml/145025) mit Breitbandschutz und Puder-zu-Creme
(https://www.iherb.com/pr/idealove-powder-de-la-cr-me-lip-cheek-rose-2-5-g-0-08-
oz/145026), ein einzigartiges Zwei-in-Eins-Produkt für Lippen und Wangen, dessen
Textur sich beim Auftragen sofort von Puder zu Creme verwandelt, eingeführt.
?Unser 29-jähriges Jubiläum spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Kunden uns
jeden Tag entgegenbringen", so Hyeyoung Moon, Chief Revenue Officer von iHerb.
?Wir setzen auf die neuesten Innovationen in den Bereichen Wellness, Schönheit
und Körperpflege und konzentrieren uns weiterhin darauf, Produkte anzubieten,
die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden weltweit gerecht werden."
Affiliate- und Medienmöglichkeiten
Medien, die über Lifestyle, Beauty, Wellness oder Sonderangebote berichten, sind
herzlich eingeladen, mit iHerb, einem der weltweit größten Einzelhändler für
Gesundheits- und Wellnessprodukte, zusammenzuarbeiten. Hier erfahren Sie, warum
das iHerb-Partnerprogramm sowohl einzigartig attraktiv als auch redaktionell
interessant ist:
* Hohe Verdienste für neue Partner: Neue Affiliate-Partner können mindestens
10 % Provision auf qualifizierte Käufe über ihre Links verdienen - ein
besonders attraktives Angebot während dieser hochkarätigen Jubiläumsaktion.
* Umfangreicher Produktkatalog: Mit über 50.000 Produkten von mehr als 1.900
vertrauenswürdigen Marken steht Medienredakteuren und Influencern eine große
Auswahl an Wellness-, Beauty- und Lifestyle-Produkten zur Verfügung, die sie
präsentieren können.
* Globale Reichweite, lokale Attraktivität: iHerb liefert in über 180 Länder
und bietet nahtloses globales Einkaufen bei gleichzeitiger Unterstützung
lokaler redaktioneller Möglichkeiten.
* Starke Wachstumskennzahlen: Im Jahr 2024 erzielte iHerb einen Nettoumsatz
von 2,4 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 14,5 % gegenüber dem Vorjahr)
und bediente 12,4 Millionen aktive Kunden, die 37 Millionen Bestellungen
aufgaben - was sowohl die Reichweite als auch die Dynamik des Unternehmens
unterstreicht.
Das Partnerprogramm von iHerb wird über renommierte Tier-1-Partnernetzwerke
betrieben, darunter Partnerize (https://join.partnerize.com/iherbaffiliate),
Impact (https://app.impact.com/advertiser-advertiser-info/iHerb.brand), CJ
(https://public.cj.com/signup/publisher?advertiserId=6453453#/branded), AWIN
(https://ui.awin.com/merchant-profile/76734) und YouTube Affiliates, über die
Partner marktführende Provisionssätze erzielen können. Im Jahr 2024 verdienten
die Affiliate-Partner von iHerb mehr als 12 Millionen US-Dollar an Provisionen,
angetrieben durch die starke Konversionsrate von iHerb von 7,9 % - laut
Similarweb (https://www.similarweb.com/blog/insights/ecommerce-news/ecommerce-
conversion-may-2023/#:~:text=Top%20conversion%20rates,-
Amazon%20has%20a&text=IHerb.com%2C%20which%20sells%20nutritional,and%2022%25%20f
rom%20paid%20search) eine der besten im E-Commerce. Weitere Informationen
erhalten Sie unter affiliates@iherb.com (mailto:affiliates@iherb.com) oder auf
https://www.iherb.com/info/affiliates.
Medieninhalte
Um hochauflösende Produktbilder, B-Roll-Material oder andere Pressematerialien
herunterzuladen, besuchen Sie bitte: iHerb Medieninhalte für die Presse
(https://brandfolder.com/iherb/pressassets)
*Diese Aussagen wurden nicht von der Food and Drug Administration (FDA) geprüft.
Diese Produkte sind nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von
Krankheiten bestimmt.
Über iHerb
iHerb ist einer der weltweit führenden Online-Händler, der seinen Kunden eine
unvergleichlich breite Auswahl an Vitaminen, Mineralien,
Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellness-Produkten,
einschließlich Sportlernahrung, Beauty-, Bade- und Körperpflegeprodukten,
Lebensmitteln, Baby- und Haustierbedarf von über 1.800 renommierten Marken
bereitstellt. Mit der Unterstützung von 3.000 Mitarbeitern weltweit bedient
iHerb mehr als 13 Millionen Kunden in 180 Ländern und 36 Sprachen. Das
hochentwickelte globale Logistiknetzwerk von iHerb umfasst sieben klimatisierte
Fulfillment Center in den USA und Asien, die den Kunden ein reibungsloses und
zuverlässiges Einkaufserlebnis bieten. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz
in Orange County, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und
Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie
unter corporate.iherb.com (http://corporate.iherb.com/).
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8664cb7c-
0307-422e-86be-cabd036eb8e8
iHerb Media Relations:
press@iherb.comÂ°