GNW-News: iHerb feiert sein 29-jähriges Jubiläum mit einem weltweiten Jubiläumsverkauf

^IRVINE, Kalifornien, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb

(https://de.iherb.com/), einer der weltweit größten Online-Händler für

Wer­bung Wer­bung

Gesundheits- und Wellnessprodukte, feiert sein 29-jähriges Bestehen mit seiner

größten, einen Monat lang andauernden Verkaufsaktion, die sein transformatives

Wachstum von einem kalifornischen Start-up zu einem vertrauenswürdigen globalen

Einzelhändler mit Kunden in mehr als 180 Ländern unterstreicht.

?In fast drei Jahrzehnten hat sich iHerb von einem Online-Anbieter eines

einzigen Nahrungsergänzungsmittels zu einem globalen Wellness-Einzelhändler

Wer­bung Wer­bung

entwickelt", so Emun Zabihi, Chief Executive Officer von iHerb.?Anlässlich

unseres 29-jährigen Jubiläums bekräftigen wir unsere Mission, Gesundheit und

Wohlbefinden für alle Menschen überall zugänglich zu machen - und bedanken uns

bei unseren Kunden mit Preisnachlässen auf die bewährten Produkte, die sie

lieben."

Ausbau der globalen Reichweite und Barrierefreiheit

iHerb freut sich, diesen Monat die Einführung von 14 neuen Sprachen auf seiner

Wer­bung Wer­bung

Plattform bekannt zu geben, wodurch sich die Gesamtzahl der vollständig

lokalisierten Sprachen auf 36 erhöht. Diese Erweiterung spiegelt das Engagement

von iHerb für Inklusivität, Barrierefreiheit und kulturelle Relevanz für seinen

globalen Kundenstamm wider. Die folgenden Sprachen sind nun in ihrer

ursprünglichen Form verfügbar:

* Hrvatski (Kroatisch)

* Dansk (Dänisch)

* Nederlands (Niederländisch)

* Englisch (UK)

* Eesti (Estnisch)

* Suomi (Finnisch)

*???????? (Griechisch / Elliniká)

* Latvieshu (Lettisch)

* Lietuvi? (Litauisch)

* Bahasa Melayu (Malayisch)

* Norsk (Norwegisch)

* Sloven?ina (Slovakisch)

* Slovensh?ina (Slovenisch)

* Svenska (Schwedisch)

Jede Sprache wird so dargestellt, wie sie in der Muttersprache gesprochen und

geschrieben wird, sodass Kunden in der Sprache, die ihnen am vertrautesten ist,

einkaufen und Wellness-Lösungen entdecken können.

Neue Innovationen der Eigenmarke

Darüber hinaus expandieren die Hausmarken (https://www.iherb.com/c/iherb-brands)

von iHerb in innovative Produktkategorien und spiegeln damit das Engagement des

Unternehmens wider, den vielfältigen Bedürfnissen seiner Kunden und deren

Familien - einschließlich ihrer Haustiere - gerecht zu werden.

California Gold Nutrition (https://www.iherb.com/c/california-gold-

nutrition)(®), die größte und beliebteste Eigenmarke von iHerb, hat kürzlich

neue Artikel und Produktkategorien in ihr Sortiment aufgenommen. Dazu gehören:

* NMNH (https://www.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-nmnh-250-mg-60-

veggie-capsules/145871) zur Unterstützung des Anti-Aging-Prozesses und des

Stoffwechsels.*

* Akkermansia GLP-1 Complex (https://www.iherb.com/pr/california-gold-

nutrition-akkermansia-probiotics-glp-1-complex-60-veggie-capsules/147925)

zur Unterstützung der Darmgesundheit und des Verdauungssystems.*

* Haar-Multivitamine für Männer (https://www.iherb.com/pr/california-gold-

nutrition-beauty-men-s-hair-multivitamin-120-veggie-capsules/146470) und

Frauen (https://www.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-beauty-women-s-

hair-multivitamin-120-veggie-capsules/146471) um die Haarfollikel zu stärken

und zu nähren.*

* Kreatinmonohydrat (https://www.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-sport-

creatine-monohydrate-unflavored-1-lb-454-g/71026) zur Förderung der

fettfreien Muskelmasse und zur Unterstützung der sportlichen

Leistungsfähigkeit.*

* Tiergesundheit (https://www.iherb.com/c/cgn-pets): California Gold Nutrition

erweitert auch sein Sortiment an Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere um

neue Produkte wie Dog Omega Skin & Fell

(https://www.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-pet-dog-omega-skin-coat-

with-omega-3-180-soft-chews-15-87-oz-450-g/146473), das mit Omega-3-

Fettsäuren formuliert ist und Hunden zu einem gesunden Erscheinungsbild und

Wohlbefinden verhilft. Die neue Haustierlinie bietet Lösungen zur Förderung

der Gelenkgesundheit, der Verdauungsgesundheit sowie allgemeine

Multivitamine für Hunde.*

Idealove (https://www.iherb.com/c/idealove)(®), die exklusive Beauty- und

Hautpflegemarke von iHerb, hat ihre erste leichte Sonnencreme

(https://www.iherb.com/pr/idealove-daily-sunscreen-mineral-spf-30-2-fl-oz-60-

ml/145025) mit Breitbandschutz und Puder-zu-Creme

(https://www.iherb.com/pr/idealove-powder-de-la-cr-me-lip-cheek-rose-2-5-g-0-08-

oz/145026), ein einzigartiges Zwei-in-Eins-Produkt für Lippen und Wangen, dessen

Textur sich beim Auftragen sofort von Puder zu Creme verwandelt, eingeführt.

?Unser 29-jähriges Jubiläum spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Kunden uns

jeden Tag entgegenbringen", so Hyeyoung Moon, Chief Revenue Officer von iHerb.

?Wir setzen auf die neuesten Innovationen in den Bereichen Wellness, Schönheit

und Körperpflege und konzentrieren uns weiterhin darauf, Produkte anzubieten,

die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden weltweit gerecht werden."

Affiliate- und Medienmöglichkeiten

Medien, die über Lifestyle, Beauty, Wellness oder Sonderangebote berichten, sind

herzlich eingeladen, mit iHerb, einem der weltweit größten Einzelhändler für

Gesundheits- und Wellnessprodukte, zusammenzuarbeiten. Hier erfahren Sie, warum

das iHerb-Partnerprogramm sowohl einzigartig attraktiv als auch redaktionell

interessant ist:

* Hohe Verdienste für neue Partner: Neue Affiliate-Partner können mindestens

10 % Provision auf qualifizierte Käufe über ihre Links verdienen - ein

besonders attraktives Angebot während dieser hochkarätigen Jubiläumsaktion.

* Umfangreicher Produktkatalog: Mit über 50.000 Produkten von mehr als 1.900

vertrauenswürdigen Marken steht Medienredakteuren und Influencern eine große

Auswahl an Wellness-, Beauty- und Lifestyle-Produkten zur Verfügung, die sie

präsentieren können.

* Globale Reichweite, lokale Attraktivität: iHerb liefert in über 180 Länder

und bietet nahtloses globales Einkaufen bei gleichzeitiger Unterstützung

lokaler redaktioneller Möglichkeiten.

* Starke Wachstumskennzahlen: Im Jahr 2024 erzielte iHerb einen Nettoumsatz

von 2,4 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 14,5 % gegenüber dem Vorjahr)

und bediente 12,4 Millionen aktive Kunden, die 37 Millionen Bestellungen

aufgaben - was sowohl die Reichweite als auch die Dynamik des Unternehmens

unterstreicht.

Das Partnerprogramm von iHerb wird über renommierte Tier-1-Partnernetzwerke

betrieben, darunter Partnerize (https://join.partnerize.com/iherbaffiliate),

Impact (https://app.impact.com/advertiser-advertiser-info/iHerb.brand), CJ

(https://public.cj.com/signup/publisher?advertiserId=6453453#/branded), AWIN

(https://ui.awin.com/merchant-profile/76734) und YouTube Affiliates, über die

Partner marktführende Provisionssätze erzielen können. Im Jahr 2024 verdienten

die Affiliate-Partner von iHerb mehr als 12 Millionen US-Dollar an Provisionen,

angetrieben durch die starke Konversionsrate von iHerb von 7,9 % - laut

Similarweb (https://www.similarweb.com/blog/insights/ecommerce-news/ecommerce-

conversion-may-2023/#:~:text=Top%20conversion%20rates,-

Amazon%20has%20a&text=IHerb.com%2C%20which%20sells%20nutritional,and%2022%25%20f

rom%20paid%20search) eine der besten im E-Commerce. Weitere Informationen

erhalten Sie unter affiliates@iherb.com (mailto:affiliates@iherb.com) oder auf

https://www.iherb.com/info/affiliates.

Medieninhalte

Um hochauflösende Produktbilder, B-Roll-Material oder andere Pressematerialien

herunterzuladen, besuchen Sie bitte: iHerb Medieninhalte für die Presse

(https://brandfolder.com/iherb/pressassets)

*Diese Aussagen wurden nicht von der Food and Drug Administration (FDA) geprüft.

Diese Produkte sind nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von

Krankheiten bestimmt.

Über iHerb

iHerb ist einer der weltweit führenden Online-Händler, der seinen Kunden eine

unvergleichlich breite Auswahl an Vitaminen, Mineralien,

Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellness-Produkten,

einschließlich Sportlernahrung, Beauty-, Bade- und Körperpflegeprodukten,

Lebensmitteln, Baby- und Haustierbedarf von über 1.800 renommierten Marken

bereitstellt. Mit der Unterstützung von 3.000 Mitarbeitern weltweit bedient

iHerb mehr als 13 Millionen Kunden in 180 Ländern und 36 Sprachen. Das

hochentwickelte globale Logistiknetzwerk von iHerb umfasst sieben klimatisierte

Fulfillment Center in den USA und Asien, die den Kunden ein reibungsloses und

zuverlässiges Einkaufserlebnis bieten. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz

in Orange County, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und

Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie

unter corporate.iherb.com (http://corporate.iherb.com/).

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8664cb7c-

0307-422e-86be-cabd036eb8e8

iHerb Media Relations:

press@iherb.comÂ°