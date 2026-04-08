GNW-News: iHerb zum exklusiven internationalen Händler für Kylie Jenners k2o ernannt

^IRVINE, Kalifornien, April 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb

(https://de.iherb.com), einer der weltweit größten Online-Händler mit

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Schwerpunkt auf Gesundheit und Wellness gab heute eine exklusive internationale

Partnerschaft mit k2o bekannt, einem von Kylie Jenner gegründeten Unternehmen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird iHerb in Kürze die Getränkemischungen von

k2o für Kundinnen und Kunden weltweit anbieten und damit eine neue Möglichkeit

schaffen, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, strahlend auszusehen und

sich rundum wohlzufühlen - von innen und außen.

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?Unsere Vision für k2o ist es, die Flüssigkeitszufuhr zu einem täglichen

Schönheitsritual zu machen", sagte Jay Hunter, CEO von k2o.?Durch die

Partnerschaft mit iHerb können wir diese Vision einem weltweiten Publikum

näherbringen - und Kundinnen und Kunden erreichen, die nach Produkten suchen,

die ihr Aussehen und ihr Wohlbefinden von innen heraus fördern."

Das erste Produkt von k2o, Advanced Skin Hydration Mix, wurde entwickelt, um die

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tägliche Flüssigkeitszufuhr zu einem Wohlfühlritual zu machen. Es handelt sich

um praktische Getränkemischungen für unterwegs, die speziell mit ausgewählten,

wirkstoffreichen Inhaltsstoffen formuliert wurden, die Ihnen helfen, sich rundum

wohlzufühlen und gut auszusehen.?Advanced Skin Hydration Mix" vereint

Elektrolyte mit Hyaluronsäure und VERISOL(®) bioaktive Kollagenpeptide - und

verbindet so Schönheit und Wohlbefinden in einer erfrischenden Mischung.

VERISOL(®), eines der am besten erforschten Kollagenpeptide für die

Hautgesundheit unterstützt klinischen Studien zufolge nachweislich die

Hautelastizität, verbessert die Hautfeuchtigkeit und trägt dazu bei, das

Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten bereits nach 4 Wochen zu mindern.

*

?k2o ist genau die Art von Marke, nach der unsere Kundinnen und Kunden suchen -

authentisch, trendbewusst und auf hochwertige Inhaltsstoffe ausgerichtet", sagte

Hyeyoung Moon, Chief Revenue Officer bei iHerb.?Wir freuen uns sehr auf die

Zusammenarbeit mit Kylie und ihrem Team, um dieses Erlebnis Kundinnen und Kunden

auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

?Advanced Skin Hydration Mix" wird in drei charakteristischen

Geschmacksrichtungen erhältlich sein - Erdbeere-Litschi, Pfirsich und

Wassermelone-Limette - sowie als Probierpaket, das zum Probieren und für den

täglichen Gebrauch konzipiert ist.

Dank der weltweiten Präsenz und des treuen Kundenstamms von iHerb werden Käufer

außerhalb der Vereinigten Staaten zu den Ersten gehören, die von diesem neuen

Trend im Bereich der Hydratation profitieren - einem Trend, bei dem Schönheit,

Wellness und Lifestyle miteinander verschmelzen.

*Diese Aussagen wurden nicht von der US-amerikanischen Food and Drug

Administration (FDA) oder anderen Regulierungsbehörden geprüft. Diese Produkte

sind nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten

bestimmt.

Über k2o

Die k2o-Getränkemischungen wurden für einen mühelosen Genuss unterwegs

entwickelt und enthalten sorgfältig ausgewählte, wirkstoffreiche Inhaltsstoffe,

die Ihnen helfen, sich rundum wohlzufühlen und gut auszusehen. Das Debütprodukt,

?Advanced Skin Hydration Mix", enthält Elektrolyte, Hyaluronsäure und bioaktive

Kollagenpeptide von Verisol(®) und ist in den Geschmacksrichtungen Erdbeere-

Litschi, Pfirsich und Wassermelone-Limette sowie als Mischpackung erhältlich.

Über iHerb, LLC

iHerb ist einer der weltweit führenden Online-Händler, der sich darauf

spezialisiert hat, eine unübertroffene Auswahl an Vitaminen, Mineralstoffen,

Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellnessprodukten

anzubieten, darunter Sporternährung, Schönheitspflege, Bade- und

Körperpflegeprodukte, Lebensmittel sowie Baby- und Tierpflegeprodukte von fast

2.000 renommierten Marken. Mit einer weltweiten Belegschaft von 3.000

Mitarbeitenden bedient iHerb 15 Millionen Kunden in 180 Ländern und in 36

Sprachen. Das hochentwickelte globale Logistiknetzwerk von iHerb umfasst neun

klimatisierte Logistikzentren in den USA, Asien und dem Nahen Osten, die den

Kunden ein reibungsloses und zuverlässiges Einkaufserlebnis bieten. Das 1996

gegründete Unternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe

gemacht, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere

Informationen finden Sie unter corporate.iherb.com

(http://corporate.iherb.com/).

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14f4aa26-3c5d-4dec-

b443-5d07f5156dcf

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

k2o: k2o@derris.com

iHerb: press@iherb.comÂ°