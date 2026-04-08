GNW-News: iHerb zum exklusiven internationalen Händler für Kylie Jenners k2o ernannt
^IRVINE, Kalifornien, April 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb
(https://de.iherb.com), einer der weltweit größten Online-Händler mit
Schwerpunkt auf Gesundheit und Wellness gab heute eine exklusive internationale
Partnerschaft mit k2o bekannt, einem von Kylie Jenner gegründeten Unternehmen.
Im Rahmen dieser Partnerschaft wird iHerb in Kürze die Getränkemischungen von
k2o für Kundinnen und Kunden weltweit anbieten und damit eine neue Möglichkeit
schaffen, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, strahlend auszusehen und
sich rundum wohlzufühlen - von innen und außen.
?Unsere Vision für k2o ist es, die Flüssigkeitszufuhr zu einem täglichen
Schönheitsritual zu machen", sagte Jay Hunter, CEO von k2o.?Durch die
Partnerschaft mit iHerb können wir diese Vision einem weltweiten Publikum
näherbringen - und Kundinnen und Kunden erreichen, die nach Produkten suchen,
die ihr Aussehen und ihr Wohlbefinden von innen heraus fördern."
Das erste Produkt von k2o, Advanced Skin Hydration Mix, wurde entwickelt, um die
tägliche Flüssigkeitszufuhr zu einem Wohlfühlritual zu machen. Es handelt sich
um praktische Getränkemischungen für unterwegs, die speziell mit ausgewählten,
wirkstoffreichen Inhaltsstoffen formuliert wurden, die Ihnen helfen, sich rundum
wohlzufühlen und gut auszusehen.?Advanced Skin Hydration Mix" vereint
Elektrolyte mit Hyaluronsäure und VERISOL(®) bioaktive Kollagenpeptide - und
verbindet so Schönheit und Wohlbefinden in einer erfrischenden Mischung.
VERISOL(®), eines der am besten erforschten Kollagenpeptide für die
Hautgesundheit unterstützt klinischen Studien zufolge nachweislich die
Hautelastizität, verbessert die Hautfeuchtigkeit und trägt dazu bei, das
Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten bereits nach 4 Wochen zu mindern.
*
?k2o ist genau die Art von Marke, nach der unsere Kundinnen und Kunden suchen -
authentisch, trendbewusst und auf hochwertige Inhaltsstoffe ausgerichtet", sagte
Hyeyoung Moon, Chief Revenue Officer bei iHerb.?Wir freuen uns sehr auf die
Zusammenarbeit mit Kylie und ihrem Team, um dieses Erlebnis Kundinnen und Kunden
auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."
?Advanced Skin Hydration Mix" wird in drei charakteristischen
Geschmacksrichtungen erhältlich sein - Erdbeere-Litschi, Pfirsich und
Wassermelone-Limette - sowie als Probierpaket, das zum Probieren und für den
täglichen Gebrauch konzipiert ist.
Dank der weltweiten Präsenz und des treuen Kundenstamms von iHerb werden Käufer
außerhalb der Vereinigten Staaten zu den Ersten gehören, die von diesem neuen
Trend im Bereich der Hydratation profitieren - einem Trend, bei dem Schönheit,
Wellness und Lifestyle miteinander verschmelzen.
*Diese Aussagen wurden nicht von der US-amerikanischen Food and Drug
Administration (FDA) oder anderen Regulierungsbehörden geprüft. Diese Produkte
sind nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten
bestimmt.
Über k2o
Die k2o-Getränkemischungen wurden für einen mühelosen Genuss unterwegs
entwickelt und enthalten sorgfältig ausgewählte, wirkstoffreiche Inhaltsstoffe,
die Ihnen helfen, sich rundum wohlzufühlen und gut auszusehen. Das Debütprodukt,
?Advanced Skin Hydration Mix", enthält Elektrolyte, Hyaluronsäure und bioaktive
Kollagenpeptide von Verisol(®) und ist in den Geschmacksrichtungen Erdbeere-
Litschi, Pfirsich und Wassermelone-Limette sowie als Mischpackung erhältlich.
Über iHerb, LLC
iHerb ist einer der weltweit führenden Online-Händler, der sich darauf
spezialisiert hat, eine unübertroffene Auswahl an Vitaminen, Mineralstoffen,
Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellnessprodukten
anzubieten, darunter Sporternährung, Schönheitspflege, Bade- und
Körperpflegeprodukte, Lebensmittel sowie Baby- und Tierpflegeprodukte von fast
2.000 renommierten Marken. Mit einer weltweiten Belegschaft von 3.000
Mitarbeitenden bedient iHerb 15 Millionen Kunden in 180 Ländern und in 36
Sprachen. Das hochentwickelte globale Logistiknetzwerk von iHerb umfasst neun
klimatisierte Logistikzentren in den USA, Asien und dem Nahen Osten, die den
Kunden ein reibungsloses und zuverlässiges Einkaufserlebnis bieten. Das 1996
gegründete Unternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe
gemacht, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere
Informationen finden Sie unter corporate.iherb.com
(http://corporate.iherb.com/).
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14f4aa26-3c5d-4dec-
b443-5d07f5156dcf
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k2o: k2o@derris.com
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