GNW-News: Ikonische Technologieveranstaltung aus dem Silicon Valley kommt im Juni 2018 nach Europa

Ikonische Technologieveranstaltung aus dem Silicon Valley kommt im Juni 2018 nach Europa

PALO ALTO (USA), 19. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intellectsoft, ein weltweit

tätiges Softwareentwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf der neuesten

Technologie, ist Mitveranstalter der "Blockchain: Rethink Trust 2018" - einer

neuen, auf Unternehmen abzielenden Konferenz zu Blockchain-Entwicklung, die Teil

der im Silicon Valley gut bekannten Veranstaltungsreihe "By the Bay" ist. Die

Veranstaltung findet am Freitag, 29. Juni, in Amsterdam am historischen

Veranstaltungsort Beurs van Berlage statt.

Die Konferenz hinterfragt das herkömmliche Verständnis der Blockchain und der

Unternehmenswelt und bringt Spitzenentwickler, leitende Führungskräfte und

Blockchain-Enthusiasten zusammen. Auf der Veranstaltung geht es um Themen wie

die Integration und Einführung der Blockchain in den wichtigsten Branchen,

Eigenschaften von Blockchain-Protokollen und verteilte Systeme bei großen

Datenmengen. Darüber hinaus finden Coding-Workshops zur Entwicklung von

Hyperledger- und Blockchain-Lösungen statt.

Im Rahmen der "Blockchain: Rethink Trust 2018" werden Grundsatzreden von

leitenden Führungskräften bei IBM und ING gehalten, und es kommen Top-Talente

aus der Technologiebranche aus der ganzen Welt zusammen, die unter anderem in

den Bereichen Internet der Dinge (IoT), Energie, Fintech usw. tätig sind. Die

Konferenzteilnehmer werden ihre Erfahrungen austauschen in Bezug auf die besten

Wege, um Gewinne mit der Blockchain zu machen, regulatorische Trends besprechen

und strategische Partnerschaften für die gemeinsame private Entwicklung der

Blockchain ausloten.

Die Veranstaltung wird vom Intellectsoft Blockchain Lab geleitet, einer

Beratungs- und Entwicklungsabteilung, die den Zugang zu einem großen Pool von

Talenten im Bereich der Entwicklung, Kryptografie und Cybersicherheit in

Osteuropa ermöglicht.

Um mehr über die Konferenz "Blockchain: Rethink Trust" zu erfahren, besuchen Sie

rethinktrust.org

Über Intellectsoft

Intellectsoft ist ein weltweites, im vollständigen Entwicklungszyklus tätiges

Softwareentwicklungsunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, die

technologischen Herausforderungen der digitalen Transformation mithilfe des

Einsatzes von aufkommenden Technologien wie Cognitive Computing,

dezentralisierte Anwendungen, IoT und erweiterte Realität zu meistern.

Das Dienstleistungsportfolio des Unternehmens beinhaltet unter anderem

strategische IT-Beratung, CX-Design sowie die Entwicklung und die Verwaltung von

individuell angepassten Produkten in integrierten Systemen über den gesamten

Lebenszyklus hinweg. Seit der Gründung im Jahr 2007 betreibt Intellectsoft seine

Geschäfte an verschiedenen Standorten und Entwicklungszentren in den USA, im

Vereinigten Königreich, den nordischen Ländern und Osteuropa. Die Firmenzentrale

befindet sich in Palo Alto, Kalifornien, USA. blockchain.intellectsoft.net

Über By the Bay

By the Bay organisiert seit über 5 Jahren große Technologieveranstaltungen in

der San Francisco Bay Area. Während dieser Zeit hat das Unternehmen

Datenentwicklungs- und Datenwissenschaftsgemeinschaften gebildet, die sich auf

Lernen, Open-Source-Exzellenz und branchenorientierte Ansätze konzentrieren.

Dank der Teilnahme von anerkannten Führungskräften aus der Technologiebranche

werden bei "By the Bay"-Veranstaltungen immer eine Vielzahl von

aufschlussreichen Fallstudien zu Daten, Code und deren Geschäftswert

vorgestellt. Bei jeder Veranstaltung der "By the Bay"-Reihe kommen 500 leitende

Führungskräfte und ausgewiesene Experten zusammen. scale.bythebay.io

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind unter folgenden Links verfügbar:

http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/744d677f-

43e8-4e62-8a1c-5467e4290b53

http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/ea5c2ba6-fdbe-4968-9917-

fadc1774ae5a

Kontakt:

Val Litvin

Head of Marketing | Intellectsoft

E: valery.litvin@intellectsoft.net

W: www.intellectsoft.net

