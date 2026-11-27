GNW-News: Im Bericht "The World Ahead 2027" der Zeitschrift "The Economist" erläutert He Xiaopeng, CEO von XPENG, dass die humanoide Robotik durch die gemein...
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^* Herr He Xiaopeng, Chairman und CEO von XPENG, skizziert die technologischen
Durchbrüche, die erforderlich sind, um humanoide Roboter in die
Serienproduktion zu bringen, und bezeichnet die physische KI als die nächste
Grenze der technologischen Innovation.
* Herr He Xiaopeng betont:?Roboter müssen mit einer softwareorientierten
Denkweise entwickelt werden, doch die Hardware muss an erster Stelle stehen.
Auch Roboter benötigen unterschiedliche Denkgeschwindigkeiten, und die
Daten, aus denen sie lernen, müssen vielfältig sein - es kommt nicht nur auf
die Menge an."
* Unter den Autoren von?The World Ahead 2027" ist Herr He Xiaopeng der
einzige in China ansässige Autor und reiht sich in eine hochkarätige Riege
ein, zu der unter anderem der Mitbegründer von Anthropic, Jack Clark, und
der Fields-Medaillengewinner Terence Tao gehören.
GUANGZHOU, China, Nov. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Vorstandsvorsitzende und
CEO von XPeng Inc. (?XPENG" oder das?Unternehmen", NYSE: XPEV; HKEX: 9868),
einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der physikalischen KI, hat einen
Artikel mit dem Titel?Get Ready for Humanoid Robots" für?The World Ahead
2027" von The Economist verfasst, in dem er seine Sichtweisen zur Entwicklung
humanoider Roboter und zur Zukunft der künstlichen Intelligenz in der physischen
Welt darlegt.
Der am 18. November 2026 veröffentlichte Artikel befasst sich mit den
technologischen Herausforderungen und Chancen, die die Branche der humanoiden
Robotik prägen, und bietet Einblicke darin, wie fortschrittliche, vielseitig
einsetzbare humanoide Roboter den Schritt über reine Demonstrationen hinaus hin
zu praktischen Anwendungen in der realen Welt schaffen könnten.
Herr He Xiaopeng betont die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes in der
humanoiden Robotik und erklärt:?Roboter müssen mit einer softwareorientierten
Denkweise entwickelt werden, doch die Hardware muss an erster Stelle stehen.
Auch Roboter benötigen unterschiedliche Denkgeschwindigkeiten, und die Daten,
aus denen sie lernen, müssen vielfältig sein - es kommt nicht nur auf die Menge
an." Diese Philosophie unterstreicht die Notwendigkeit, Hardware, Software und
Datenverarbeitungsfähigkeiten gemeinsam weiterzuentwickeln und so eine
umfassende technologische Grundlage zu schaffen, die es Robotern ermöglicht, in
komplexen realen Umgebungen zuverlässig wahrzunehmen, zu denken, sich zu bewegen
und zu interagieren. Dieser Full-Stack-Ansatz ist von entscheidender Bedeutung
für die Beschleunigung der Einführung und Markteinführung humanoider Roboter.
Der fortschrittliche, vielseitig einsetzbare humanoide Roboter?IRON" von XPENG
Intelligenz neu gedacht: Humanoide Roboter benötigen verschiedene
Denkgeschwindigkeiten
Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Artikel von Herrn He Xiaopeng ist,
dass humanoide Roboter grundlegend unterschiedliche Intelligenzebenen benötigen,
um in der physischen Welt effektiv agieren zu können.
?Anstelle eines einzigen Allzweckgehirns werden humanoide Roboter verschiedene
Denkgeschwindigkeiten benötigen: ultraschnelle Modelle für die Motorsteuerung
und blitzschnelle Reflexe; schnelle Modelle für Bewegung und Echtzeit-
Interaktion; langsame Modelle für logisches Denken und Gedächtnis; sowie
separate Modelle, die speziell der Sicherheit gewidmet sind." Diese Vision
spiegelt sich in der?Turing Physical AI Architecture" (VLA 3.0) von XPENG
wider, die auf dem XPENG AI Day 2026 vorgestellt wurde.
Die Architektur wurde entwickelt, um Intelligenz mit der praktischen Umsetzung
zu verbinden, und integriert drei Systeme, die auf unterschiedlichen Ebenen und
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten:
* System 0 - Ultraschnelles System: Integriert die physikalische Steuerung in
den KI-Regelkreis, koordiniert Hardware, Stromversorgung, Kommunikation und
Ausführung und gewährleistet gleichzeitig eine Echtzeit-Rückmeldung zum
Systemzustand sowie einen sicheren Betrieb.
* System 1 - Schnellsystem: Basierend auf dem VLA 2.0 von XPENG ermöglicht es
eine Echtzeit-Umgebungswahrnehmung und setzt die gewonnenen Erkenntnisse in
schnelle, umsetzbare Maßnahmen um.
* System 2 - Langsames System: Kombiniert eine auf Bildverarbeitung und
Sprache basierende Aufgabenplanung mit einer Zustandsmaschine der Agent-
Laufzeitumgebung, um übergeordnete Schlussfolgerungen, komplexe
Aufgabenplanung und koordinierte Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Zusammen bilden die drei Systeme einen einheitlichen, durchgängigen Regelkreis,
der Kognition, Handlung und körperliche Rückkopplung miteinander verbindet und
es humanoiden Robotern ermöglicht, zu denken, zu reagieren und sicher mit der
realen Welt zu interagieren.
Bei humanoiden Allzweckrobotern sind jedoch in vier Bereichen noch Fortschritte
erforderlich: das Erlernen sicherer Bewegungsabläufe, der Umgang mit Werkzeugen
und die Orientierung in unterschiedlichen Umgebungen, das Erlernen und Anwenden
von Fachwissen und -fähigkeiten sowie die Entwicklung sozialer und emotionaler
Intelligenz, um in verschiedenen Situationen angemessen zu handeln.
2027: Ein neuer Meilenstein für die Kommerzialisierung humanoider Roboter
In seinem Beitrag für The Economist bezeichnet Herr He Xiaopeng das Jahr 2027
als einen bedeutenden Meilenstein für die humanoide Robotikbranche und rechnet
mit dem Beginn der Serienproduktion fortschrittlicher humanoider
Allzweckroboter. Dies erfordert nicht nur Fortschritte im Bereich der
künstlichen Intelligenz und der mechanischen Fähigkeiten, sondern auch
Verbesserungen hinsichtlich der Fertigungseffizienz, der Zuverlässigkeit, der
Sicherheit und der Kostenwettbewerbsfähigkeit.
XPENG IRON
XPENG geht davon aus, dass die Kommerzialisierung schrittweise voranschreiten
wird, beginnend mit stärker strukturierten kommerziellen Anwendungen. Der
humanoide Roboter?IRON" von XPENG wurde als Arbeitspartner konzipiert und soll
im ersten Quartal 2027 mit der Einarbeitung als Verkaufsassistent in den XPENG-
Stores beginnen.?Zunächst im gewerblichen Bereich, dann in industriellen
Anwendungen und schließlich im privaten Bereich. " Dieser schrittweise Ansatz
wird es humanoiden Robotern ermöglichen, Erfahrungen in der realen Welt zu
sammeln, ihre Fähigkeiten zu verbessern und die für einen breiteren Einsatz
erforderliche Zuverlässigkeit aufzubauen.
Aufbauend auf seiner Expertise in den Bereichen intelligente Mobilität,
autonomes Fahren und Robotik hat sich XPENG zum Ziel gesetzt, die physische KI
voranzutreiben und technologische Durchbrüche in praktische Anwendungen
umzusetzen.
Medienkontakt: pr@xiaopeng.com
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab5795ea-eac2-438c-baf0-
86b91d246a81
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73ff37c1-775e-46ab-aab6-
f27a0da1228a
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