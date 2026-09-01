GNW-News: InfiMaker K1 gibt sein Debüt auf der IFA, nachdem das Projekt auf Kickstarter die 4-Millionen-US-Dollar-Marke überschritten hat
^BERLIN, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- InfiMaker wird den K1 am 3. September
erstmals internationalen Medien bei ShowStoppers @ IFA und vom 4. bis 8.
September 2026 Besuchern auf der IFA Berlin präsentieren. Das Unternehmen wird
den vollständigen Workflow der Desktop-CNC-Bearbeitung mit echter simultaner 5-
Achs-Technologie demonstrieren - von der Projektvorbereitung in InfiStudio und
der automatischen Ermittlung der Werkstückposition bis zur Bearbeitung eines
fertigen Metallteils.
Während der Vorführungen wird der K1 speziell für die simultane 5-Achs-
Bearbeitung ausgewählte Projekte bearbeiten und dabei Schnittstabilität sowie
koordinierte Bewegungsabläufe demonstrieren. Besucher können InfiStudio selbst
bedienen, den Bearbeitungs- und Fräsprozess aus nächster Nähe verfolgen und mit
dem Engineering-Team ins Gespräch kommen.
Darüber hinaus präsentiert InfiMaker Roboterkomponenten, Zahnräder und
Kunstwerke aus Edelstahl, Titan, Holz und Acryl. Die Präsentation zeigt, wie
dasselbe System materialübergreifend - einschließlich Aluminium, Messing und
technischen Kunststoffen - auf komplexen gekrümmten Oberflächen und bei
mehrseitiger Geometrie funktioniert.
K1 vereint InfiStudio(TM), automatische Antastung und Kalibrierung, Echtzeit-
Bewegungssteuerung und RTCP in einem integrierten System. Alle fünf Achsen
bleiben während des gesamten Bearbeitungsvorgangs koordiniert. Dadurch lassen
sich mehrere Seiten eines Werkstücks in einer einzigen Aufspannung bearbeiten -
ohne Wenden des Werkstücks, erneutes Einspannen oder wiederholte Kalibrierung.
Die Maschine bietet eine Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm, eine 1.500-W-Spindel
mit bis zu 20.000 U/min, einen automatischen Werkzeugwechsler mit sechs Plätzen
sowie einen 120 × 120 × 120 mm großen Arbeitsbereich für die 5-Achs-Bearbeitung.
?Jedes Mal, wenn man ein Werkstück neu einspannt, entsteht zusätzlicher Aufwand
und das Risiko von Ausrichtungsfehlern steigt", sagt Bowen Xie, Mitgründer und
CEO von InfiMaker.?Das ist einer der Gründe, warum wir den K1 auf eine
automatische Einrichtung und die Bearbeitung mehrerer Seiten ausgelegt haben.
InfiStudio erstellt die Werkzeugbahnen, doch die Maschine muss gleichzeitig
ausreichend stabil und leistungsfähig sein, um das Design tatsächlich
umzusetzen. Wenn diese Komponenten nahtlos zusammenspielen, können sich Nutzer
ganz auf ihre Arbeit konzentrieren."
?Bei unserer Launch-Veranstaltung sprachen die Besucher voller Begeisterung über
persönliche Projekte, Prototypen und Geschäftsideen, die sie mit dem K1 umsetzen
könnten", sagt LJ Xiang, Mitgründer und CTO von InfiMaker.?Das hat uns einmal
mehr gezeigt, wie wichtig die Software ist. Die Hardware kann Materialien von
Holz bis hin zu Stahl und Titanlegierungen bearbeiten. Gleichzeitig müssen wir
aber die Software kontinuierlich weiterentwickeln, damit die Nutzer genau die
Designs fertigen können, die sie sich vorstellen."
Die Kickstarter-Kampagne für den K1 erzielte innerhalb der ersten Stunde
500.000 US-Dollar und hat inzwischen die Marke von 4 Millionen US-Dollar
überschritten. Unterstützt wird die Kampagne von mehr als 700 Förderern.
Nach der IFA Berlin wird InfiMaker die Vorbereitung der Serienproduktion und die
breitere Markteinführung weiter vorantreiben. Die ersten Auslieferungen sind
weiterhin innerhalb von drei Monaten nach Ende der Kickstarter-Kampagne geplant.
InfiMaker stellt in Halle 5.2, Stand H5.2-305 auf der Messe Berlin aus.
Über InfiMaker
InfiMaker wurde 2024 gegründet und ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das
integrierte CNC-Hardware, Bewegungssteuerungssysteme und CAM-Software
entwickelt. Zum Team gehören Entwickler, Ingenieure und Forscher mit Erfahrung
bei DJI und Fortune-500-Hardwareunternehmen. Ihre Expertise umfasst
Präzisionstechnik, mechanische Konstruktion, Bewegungssteuerung und digitale
Fertigung.
Medienkontakt
pr@infimaker.com (mailto:pr@infimaker.com)
infimaker.com (https://infimaker.com/)
Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7018ce9e-
9f04-4062-8621-965689ca2372
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