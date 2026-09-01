GNW-News: InfiMaker K1 gibt sein Debüt auf der IFA, nachdem das Projekt auf Kickstarter die 4-Millionen-US-Dollar-Marke überschritten hat

01.09.26 13:01 Uhr

^BERLIN, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- InfiMaker wird den K1 am 3. September

erstmals internationalen Medien bei ShowStoppers @ IFA und vom 4. bis 8.

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September 2026 Besuchern auf der IFA Berlin präsentieren. Das Unternehmen wird

den vollständigen Workflow der Desktop-CNC-Bearbeitung mit echter simultaner 5-

Achs-Technologie demonstrieren - von der Projektvorbereitung in InfiStudio und

der automatischen Ermittlung der Werkstückposition bis zur Bearbeitung eines

fertigen Metallteils.

Während der Vorführungen wird der K1 speziell für die simultane 5-Achs-

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Bearbeitung ausgewählte Projekte bearbeiten und dabei Schnittstabilität sowie

koordinierte Bewegungsabläufe demonstrieren. Besucher können InfiStudio selbst

bedienen, den Bearbeitungs- und Fräsprozess aus nächster Nähe verfolgen und mit

dem Engineering-Team ins Gespräch kommen.

Darüber hinaus präsentiert InfiMaker Roboterkomponenten, Zahnräder und

Kunstwerke aus Edelstahl, Titan, Holz und Acryl. Die Präsentation zeigt, wie

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dasselbe System materialübergreifend - einschließlich Aluminium, Messing und

technischen Kunststoffen - auf komplexen gekrümmten Oberflächen und bei

mehrseitiger Geometrie funktioniert.

K1 vereint InfiStudio(TM), automatische Antastung und Kalibrierung, Echtzeit-

Bewegungssteuerung und RTCP in einem integrierten System. Alle fünf Achsen

bleiben während des gesamten Bearbeitungsvorgangs koordiniert. Dadurch lassen

sich mehrere Seiten eines Werkstücks in einer einzigen Aufspannung bearbeiten -

ohne Wenden des Werkstücks, erneutes Einspannen oder wiederholte Kalibrierung.

Die Maschine bietet eine Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm, eine 1.500-W-Spindel

mit bis zu 20.000 U/min, einen automatischen Werkzeugwechsler mit sechs Plätzen

sowie einen 120 × 120 × 120 mm großen Arbeitsbereich für die 5-Achs-Bearbeitung.

?Jedes Mal, wenn man ein Werkstück neu einspannt, entsteht zusätzlicher Aufwand

und das Risiko von Ausrichtungsfehlern steigt", sagt Bowen Xie, Mitgründer und

CEO von InfiMaker.?Das ist einer der Gründe, warum wir den K1 auf eine

automatische Einrichtung und die Bearbeitung mehrerer Seiten ausgelegt haben.

InfiStudio erstellt die Werkzeugbahnen, doch die Maschine muss gleichzeitig

ausreichend stabil und leistungsfähig sein, um das Design tatsächlich

umzusetzen. Wenn diese Komponenten nahtlos zusammenspielen, können sich Nutzer

ganz auf ihre Arbeit konzentrieren."

?Bei unserer Launch-Veranstaltung sprachen die Besucher voller Begeisterung über

persönliche Projekte, Prototypen und Geschäftsideen, die sie mit dem K1 umsetzen

könnten", sagt LJ Xiang, Mitgründer und CTO von InfiMaker.?Das hat uns einmal

mehr gezeigt, wie wichtig die Software ist. Die Hardware kann Materialien von

Holz bis hin zu Stahl und Titanlegierungen bearbeiten. Gleichzeitig müssen wir

aber die Software kontinuierlich weiterentwickeln, damit die Nutzer genau die

Designs fertigen können, die sie sich vorstellen."

Die Kickstarter-Kampagne für den K1 erzielte innerhalb der ersten Stunde

500.000 US-Dollar und hat inzwischen die Marke von 4 Millionen US-Dollar

überschritten. Unterstützt wird die Kampagne von mehr als 700 Förderern.

Nach der IFA Berlin wird InfiMaker die Vorbereitung der Serienproduktion und die

breitere Markteinführung weiter vorantreiben. Die ersten Auslieferungen sind

weiterhin innerhalb von drei Monaten nach Ende der Kickstarter-Kampagne geplant.

InfiMaker stellt in Halle 5.2, Stand H5.2-305 auf der Messe Berlin aus.

Über InfiMaker

InfiMaker wurde 2024 gegründet und ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das

integrierte CNC-Hardware, Bewegungssteuerungssysteme und CAM-Software

entwickelt. Zum Team gehören Entwickler, Ingenieure und Forscher mit Erfahrung

bei DJI und Fortune-500-Hardwareunternehmen. Ihre Expertise umfasst

Präzisionstechnik, mechanische Konstruktion, Bewegungssteuerung und digitale

Fertigung.

Medienkontakt

pr@infimaker.com (mailto:pr@infimaker.com)

infimaker.com (https://infimaker.com/)

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7018ce9e-

9f04-4062-8621-965689ca2372

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