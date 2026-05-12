GNW-News: Ingredion gibt empfohlene bar finanzierte Übernahme von Tate & Lyle bekannt
Werte in diesem Artikel
^* Entstehung eines globalen Anbieters von Spezialinhaltsstofflösungen für eine
gesündere, schmackhaftere und nachhaltigere Lebensmittelzukunft
* Ausbau der Plattform für Spezialinhaltsstoffe von Ingredion in den Bereichen
Texturierung, Zuckerreduktion und Nährstoffanreicherung sowie Ergänzung um
Kompetenzen bei Mehrkomponentensystemen und in der Rezepturentwicklung
* Stärkung der Fähigkeit von Ingredion, Kundenanforderungen in einem breiteren
Spektrum von Endverbraucherkategorien und Anwendungsbereichen zu erfüllen
* Bündelung komplementärer geografischer Liefernetzwerke in Nord- und
Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-
pazifischen Raum, um Kunden und Verbraucher weltweit schneller,
zuverlässiger und kosteneffizienter mit Inhaltsstoffen und Lösungen zu
versorgen
WESTCHESTER, Illinois, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated
(NYSE: INGR) (?Ingredion"), ein weltweit führender Anbieter von
Inhaltsstofflösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für
industrielle Anwendungen, hat heute ein empfohlenes Barangebot zur Übernahme von
Tate & Lyle PLC (?Tate & Lyle"), einem weltweit führenden Unternehmen in den
Bereichen Mundgefühl, Süßung und Nährstoffanreicherung (die?Übernahme"),
bekannt gegeben. Die Transaktion impliziert einen Gesamtunternehmenswert von
rund 3,7 Mrd. GBP bzw. 5,0 Mrd. USD, basierend auf dem Wechselkurs von Pfund
Sterling zu US-Dollar am 5. Juni 2026.
Die Übernahme bietet eine überzeugende Gelegenheit, zwei sich ergänzende
Unternehmen zusammenzuführen, die ein gemeinsames Engagement für Innovation,
Kundenpartnerschaft und wissenschaftliche Exzellenz verbindet. Gemeinsam wird
das fusionierte Unternehmen besser positioniert sein, um Kunden dabei zu
unterstützen, den sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden -
mit Produkten, die nahrhaft und erschwinglich sind und zugleich den Geschmack,
die Textur und die Qualität bieten, die Verbraucher erwarten. Durch die
Zusammenführung komplementärer Inhaltsstoffportfolios, technischer Expertise und
geografischer Liefernetzwerke wird die Übernahme die laufende Transformation von
Ingredion beschleunigen und die Fähigkeit des Unternehmens stärken, Kunden bei
der Umsetzung von Lösungen für Trends zu unterstützen, die die globale
Lebensmittel- und Getränkeindustrie grundlegend verändern.
?Durch die Zusammenführung der sich ergänzenden Portfolios von Ingredion und
Tate & Lyle entsteht ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen,
dessen Innovationskraft und geografische Reichweite dazu beitragen werden, die
Zukunft der Lebensmittel mitzugestalten", so Jim Zallie, Chairman, President und
CEO von Ingredion.?Das fusionierte Unternehmen wird besser aufgestellt sein, um
Kunden bei der Entwicklung schmackhafter, gesünderer und erschwinglicher
Lebensmittelprodukte zu unterstützen, die Verbraucher nachfragen. Diese
überzeugende Kombination wird spannende neue Chancen für die Mitarbeitenden
eröffnen und erheblichen Mehrwert für alle Stakeholder schaffen."
David Hearn, Chairman von Tate & Lyle, kommentiert die heutige Ankündigung wie
folgt:?In den vergangenen Jahren hat sich Tate & Lyle erfolgreich als weltweit
führendes Unternehmen für Speziallösungen im Lebensmittel- und Getränkebereich
neu positioniert - ausgerichtet auf die wachsende Verbrauchernachfrage nach
gesünderen, nährstoffreicheren und nachhaltigeren Lebensmitteln und Getränken.
Ich möchte den außergewöhnlichen Beitrag des Teams von Tate & Lyle würdigen:
Sein Talent, seine Expertise und sein Engagement waren eine treibende Kraft
hinter dieser Transformation und dem Unternehmen, das wir aufgebaut haben. Mit
Blick auf die Zukunft sind wir überzeugt, dass das nächste Kapitel mit Ingredion
ein Unternehmen mit noch größerem Potenzial, größerer Reichweite und verstärkten
Investitionen in Innovation schaffen wird, um unsere Kunden noch besser zu
unterstützen. Der Vorstand von Tate & Lyle ist der Ansicht, dass das Angebot von
Ingredion den Aktionären eine attraktive Gelegenheit bietet, Wert in bar zu
realisieren, und dass Ingredion ein hervorragender Eigentümer von Tate & Lyle
sein wird. Der Vorstand empfiehlt den Aktionären von Tate & Lyle daher
einstimmig, das Angebot von Ingredion anzunehmen."
Überzeugende strategische Begründung
Die Übernahme bietet strategische, operative und finanzielle Vorteile, darunter:
Stärkung des Portfolios von Ingredion und Schaffung bedeutender
strategischer Wachstumschancen
* Ausbau der Plattform für Spezialinhaltsstoffe von Ingredion in den Bereichen
Texturierung, Zuckerreduktion und Nährstoffanreicherung.
* Ergänzung um Kompetenzen bei Mehrkomponentensystemen und in der
Rezepturentwicklung.
* Ausbau der Fähigkeit von Ingredion, Kundenanforderungen in einem breiteren
Spektrum von Endverbraucherkategorien und Anwendungsbereichen zu erfüllen.
Schaffung eines komplementären und differenzierten Portfolios in den
Bereichen Texturierung und Zuckerreduktion
* Bündelung der Kompetenzen von Ingredion in den Bereichen Texturierung und
Zuckerreduktion mit der Expertise von Tate & Lyle in den Bereichen
Mundgefühl, Süßung und Nährstoffanreicherung.
* Das fusionierte Unternehmen wird dadurch besser in die Lage versetzt, Kunden
dabei zu unterstützen, die wachsende Verbrauchernachfrage nach sicheren,
hochwertigen, erschwinglichen, schmackhaften und gesünderen Lebensmitteln
und Getränken zu bedienen.
Diversifizierung der globalen Plattform von Ingredion mit kritischer Größe
in Nordamerika, Europa und den Schwellenländern
* Bündelung komplementärer geografischer Liefernetzwerke in Nord- und
Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-
pazifischen Raum.
* Bereitstellung schnellerer, zuverlässigerer und kosteneffizienterer Lösungen
für Kunden und Verbraucher weltweit.
* Verbesserung der Einblicke in lokale Märkte, um regionale
Kundenanforderungen und Verbraucherpräferenzen besser antizipieren zu
können.
Lösungen für vielfältige Verbraucherbedürfnisse entlang der gesamten
Wertschöpfungskette
* Durch die Kombination von Anwendungskompetenz, kundenorientierter
Rezepturentwicklung und erweiterten kundenspezifischen Dateneinblicken
können stärker integrierte und hochwertigere Inhaltsstofflösungen
bereitgestellt werden, die für Endverbraucher erschwinglich bleiben.
* Ermöglichung einer engeren Zusammenarbeit mit Kunden - von der
Konzeptentwicklung bis zur Markteinführung - durch die Entwicklung
kosteneffizienter, maßgeschneiderter Inhaltsstofflösungen, die gezielt auf
Kundenanforderungen abgestimmt sind. Zugleich werden die Innovations- und
Rezepturkompetenzen von Ingredion vertieft und die Markteinführung
beschleunigt und optimiert.
Ausbau von geistigem Eigentum und technologischen Fähigkeiten zur Förderung
von Innovation
* Zusammenführung zweier angesehener Marken, die jeweils auf eine mehr als
hundertjährige Geschichte zurückblicken und im Bereich Inhaltsstoffe für
Innovation, Qualität, Service und Vertrauen stehen.
* Bündelung komplementären geistigen Eigentums, komplementärer Technologien,
Talente und Anwendungskompetenzen, um schnellere Innovationen und die
Entwicklung von Inhaltsstoffsystemen der nächsten Generation zu
unterstützen.
* Verbesserung der Fähigkeit, Systemlösungen in den Bereichen Mundgefühl,
Süßung und Nährstoffanreicherung zu entwickeln, einschließlich Lösungen zur
Unterstützung gesünderer Produktangebote.
Erzielung erheblicher finanzieller Vorteile und Wertschöpfung im Rahmen
einer soliden Finanzstruktur
* Die Integration dürfte erhebliche wiederkehrende Nettokostensynergien von
rund 130 Mio. US-Dollar erzielen, die voraussichtlich bis Ende 2030
vollständig realisiert werden. Die einmaligen Kosten zur Erzielung dieser
jährlichen Kosteneinsparungen werden sich bis Ende 2030 voraussichtlich auf
insgesamt rund 175 Mio. US-Dollar belaufen.
* Die Übernahme dürfte sich bereits im ersten Jahr nach Abschluss der
Transaktion positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie von Ingredion
auswirken und zugleich das langfristige Wachstumsprofil sowie das
Ertragspotenzial des fusionierten Unternehmens stärken.
Transaktionsdetails
Gemäß den Bedingungen der Transaktion haben die Aktionäre von Tate & Lyle
Anspruch auf 595 Pence je Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 59 %
auf den Schlusskurs der Tate & Lyle-Aktie vom 13. Mai 2026. Darüber hinaus haben
die Aktionäre von Tate & Lyle Anspruch auf eine Schlussdividende für das am 31.
März 2026 endende Geschäftsjahr von höchstens 13,2 Pence je Stammaktie von Tate
& Lyle sowie auf eine Zwischendividende für den am 30. September 2026 endenden
Sechsmonatszeitraum von höchstens 6,8 Pence je Stammaktie von Tate & Lyle.
Ingredion beabsichtigt, die Übernahme durch eine Kombination aus vorhandenen
Barmitteln, neuer Fremdfinanzierung und, soweit erforderlich, der
Inanspruchnahme einer vollständig zugesagten Überbrückungsfinanzierung zu
finanzieren. Ingredion erwartet, dass der Pro-forma-Nettoverschuldungsgrad bei
Abschluss der Übernahme etwa das 3,0-Fache der Nettoverschuldung im Verhältnis
zum bereinigten EBITDA betragen wird, berechnet gemäß den Kreditvereinbarungen
von Ingredion. Ingredion ist weiterhin bestrebt, ein starkes Investment-Grade-
Kreditprofil aufrechtzuerhalten, und erwartet, die Verschuldungsquote innerhalb
von rund 18 Monaten nach Abschluss der Transaktion auf etwa das 2,5-Fache der
Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA zu senken.
Die Übernahme soll mittels eines gerichtlich genehmigten Scheme of Arrangement
gemäß Teil 26 des britischen Companies Act 2006 durchgeführt werden (das
?Scheme"). Ingredion behält sich jedoch das Recht vor, die Übernahme im Wege
eines Übernahmeangebots durchzuführen, vorbehaltlich der Zustimmung des
britischen Panel on Takeovers and Mergers sowie der Bedingungen der
Kooperationsvereinbarung zwischen Ingredion und Tate & Lyle.
Zeitplan und Genehmigungen
Der Abschluss der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung
verschiedener Bedingungen. Dazu zählen unter anderem die Zustimmung der Tate &
Lyle-Aktionäre, die Genehmigung des Scheme durch den High Court of Justice in
England und Wales (das?Gericht") sowie die Erfüllung der kartellrechtlichen
Auflagen oder ein Verzicht hierauf. Die Transaktion wurde vom Vorstand von
Ingredion einstimmig genehmigt. Der Vorstand von Tate & Lyle beabsichtigt, den
Tate & Lyle-Aktionären einstimmig zu empfehlen, bei den vom Gericht einberufenen
Versammlungen für das Scheme sowie für die dort zur Abstimmung gestellten
Beschlüsse zur Genehmigung des Scheme und damit zusammenhängender
Angelegenheiten zu stimmen.
Ingredion hat von der Huber Equity Corporation eine unwiderrufliche Zusage
erhalten, bei den Versammlungen der Tate & Lyle-Aktionäre für das Scheme und die
dort vorzuschlagenden Beschlüsse zu stimmen. Sollte Ingredion die Übernahme mit
Zustimmung des Panel on Takeovers and Mergers und vorbehaltlich der Bedingungen
der Kooperationsvereinbarung anschließend als Übernahmeangebot strukturieren,
umfasst diese Zusage auch die Annahme eines solchen Übernahmeangebots von
Ingredion. Die Zusage bezieht sich auf insgesamt 75.000.000 Tate & Lyle-Aktien,
die zusammen rund 16,8 % des zum 5. Juni 2026 ausgegebenen Stammkapitals von
Tate & Lyle ausmachen.
Der Abschluss der Übernahme wird in der zweiten Jahreshälfte 2027 erwartet.
Investorenpräsentation und Telefonkonferenz
Das Management von Ingredion veranstaltet heute um 7:00 Uhr CT/8:00 Uhr ET/13:00
Uhr BST eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten, um die Transaktion
zu erläutern. Ein Live-Webcast sowie die begleitende Präsentation sind unter
https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations verfügbar. Eine
Aufzeichnung wird nach Abschluss der Telefonkonferenz bereitgestellt.
Die vollständigen Bedingungen der Transaktion sind in der heute von Ingredion
und Tate & Lyle gemäß Regel 2.7 des britischen City Code on Takeovers and
Mergers veröffentlichten Mitteilung dargelegt. Diese ist auf der speziellen
Microsite von Ingredion unter https://www.ingredion.com/na/en-us/legal/offer-
communications verfügbar, wobei bestimmte Zugriffsbeschränkungen gelten. Weitere
Informationen zur Transaktion werden fortlaufend auf dieser Microsite
veröffentlicht. Zusätzliche Einzelheiten zur Mitteilung gemäß Regel 2.7 finden
sich zudem im aktuellen Bericht von Ingredion auf Formular 8-K, der bei der U.S.
Securities and Exchange Commission eingereicht wird.
Berater
J.P. Morgan Securities LLC fungiert als Finanzberater von Ingredion, während
Hogan Lovells (bestehend aus Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells
US LLP) als Rechtsberater tätig ist. Für Tate & Lyle fungieren Goldman Sachs
International und Greenhill & Co. International als gemeinsame federführende
Finanzberater. Bank of America und Citigroup sind als gemeinsame Finanzberater
und Corporate Broker tätig. Als Rechtsberater fungiert Linklaters LLP.
Weitere Informationen; Kein Angebot oder keine Aufforderung
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf, Erwerb, zur Zeichnung,
zum Verkauf oder zur anderweitigen Veräußerung von Wertpapieren dar und ist auch
nicht Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Ebenso
stellt sie keine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung im Zusammenhang
mit der Übernahme oder anderweitig in irgendeiner Rechtsordnung dar. Darüber
hinaus erfolgt keine Ausgabe, Übertragung oder Veräußerung von Wertpapieren von
Tate & Lyle unter Verstoß gegen geltendes Recht. Die Übernahme wird
ausschließlich im Wege eines Scheme of Arrangement durchgeführt. Sollte die
Transaktion stattdessen als Übernahmeangebot im Sinne des britischen Companies
Act erfolgen, werden die vollständigen Bedingungen im entsprechenden
Angebotsdokument dargelegt. Das Scheme-Dokument enthält sämtliche Bedingungen
der Übernahme, einschließlich der Einzelheiten zur Stimmabgabe. Aktionäre von
Tate & Lyle sollten ihre Entscheidung über die Stimmabgabe oder jede andere
Reaktion auf die Übernahme ausschließlich auf Grundlage der Informationen im
Scheme-Dokument beziehungsweise - im Falle eines Übernahmeangebots - im
Angebotsdokument treffen. Den Aktionären von Tate & Lyle wird dringend
empfohlen, das Scheme-Dokument nach seiner Veröffentlichung sorgfältig zu lesen,
da es wichtige Informationen zur geplanten Übernahme enthält.
Zusätzliche Informationen
Die Übernahme dient dem Erwerb der Aktien einer englischen Gesellschaft im
Rahmen eines nach englischem Recht vorgesehenen Scheme of Arrangement.
Transaktionen, die über ein solches Scheme of Arrangement abgewickelt werden,
unterliegen nicht den US-amerikanischen Vorschriften für Übernahmeangebote oder
der Einholung von Stimmrechtsvollmachten gemäß dem geänderten Securities
Exchange Act von 1934 (?Exchange Act"). Dementsprechend richtet sich das
Verfahren nach den im Vereinigten Königreich geltenden Offenlegungsanforderungen
und Marktpraktiken für Scheme of Arrangements, die sich in wesentlichen Punkten
von den US-amerikanischen Vorschriften für Übernahmeangebote und
Stimmrechtsvollmachten unterscheiden. Die in dieser Pressemitteilung und im
Scheme-Dokument enthaltenen Finanzinformationen wurden beziehungsweise werden
nach den im Vereinigten Königreich geltenden Rechnungslegungsstandards erstellt.
Sie sind daher möglicherweise nicht direkt mit den Finanzinformationen US-
amerikanischer Unternehmen oder anderer Gesellschaften vergleichbar, die ihre
Abschlüsse nach den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen (US GAAP) erstellen. Sollte Ingredion von seinem
Recht Gebrauch machen, die Übernahme stattdessen im Wege eines formellen
Übernahmeangebots durchzuführen, würde ein solches Angebot in Übereinstimmung
mit den anwendbaren US-Gesetzen und -Vorschriften erfolgen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder kann solche
Aussagen enthalten, die in den Anwendungsbereich von Abschnitt 27A des
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und Abschnitt 21E des
Exchange Act fallen. Ingredion beabsichtigt, diese zukunftsgerichteten Aussagen
durch die Safe-Harbor-Bestimmungen für derartige Aussagen abzusichern.
Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische
Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen Aussagen zur erwarteten Pro-forma-
Nettoverschuldung von Ingredion sowie zu potenziellen Synergien und sonstigen
Vorteilen der Übernahme. Dazu gehören auch Aussagen zu Plänen, Zielen, Absichten
und Erwartungen hinsichtlich der künftigen Geschäftstätigkeit und
Finanzergebnisse des fusionierten Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen
umfassen unter anderem auch alle sonstigen Aussagen zu den Aussichten von
Ingredion sowie zu dessen künftiger Geschäftstätigkeit, Finanzlage,
Absatzmengen, Cashflows, Aufwendungen oder sonstigen Finanzkennzahlen. Dies
schließt Pläne, Strategien und Ziele des Managements in Bezug auf die
vorgenannten Punkte sowie alle ihnen zugrunde liegenden Annahmen, Erwartungen
oder Überzeugungen ein. Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von
zukunftsgerichteten Wörtern wie?kann",?wird",?sollte",?erwarten",
?annehmen",?glaubt",?plant",?projiziert",?schätzt",?erwartet",
?beabsichtigt",?fortsetzen",?pro forma",?prognostiziert",?Ausblick",
?antreibt",?Chancen",?Potenzial",?vorläufig" oder andere ähnliche Begriffe
oder deren Verneinung identifiziert werden.
Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen Umständen und Erwartungen,
unterliegen jedoch einer Reihe inhärenter Risiken und Unsicherheiten, von denen
viele schwer vorhersehbar sind und außerhalb des Einflussbereichs von Ingredion
liegen. Obwohl Ingredion davon ausgeht, dass die diesen zukunftsgerichteten
Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sollten Anleger
berücksichtigen, dass nicht gewährleistet werden kann, dass sich die Erwartungen
des Unternehmens tatsächlich erfüllen oder als zutreffend erweisen werden.
Zu den Faktoren im Zusammenhang mit der Übernahme, die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Erwartungen abweichen, zählen
insbesondere die Möglichkeit, dass die Übernahme nicht wie geplant oder
überhaupt nicht abgeschlossen wird - etwa weil die erforderlichen Bedingungen
nicht erfüllt werden oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus besteht das
Risiko, dass die erwarteten Vorteile der Übernahme nicht oder nur teilweise
realisiert werden oder dass ihre Umsetzung mehr Zeit in Anspruch nimmt als
erwartet, unter anderem aufgrund der nachfolgend beschriebenen Risiken und
Unsicherheiten. Weitere Risikofaktoren sind eine verzögerte oder nicht
erfolgreiche Integration der Geschäftsaktivitäten von Ingredion und Tate & Lyle
sowie die mögliche Ablenkung von Managementkapazitäten und Zeitressourcen vom
laufenden Geschäftsbetrieb und anderen Geschäftschancen durch die Durchführung
der Übernahme.
Zu den weiteren Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen
abweichen, gehören unter anderem: Veränderungen im Konsumverhalten, in
Vorlieben, der Preissensibilität, der Nachfrage und der Wahrnehmung der
Verbraucher; die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen, Spannungen,
Konflikte oder Bedrohungen auf die Verfügbarkeit und Preise von Rohstoffen und
Energie, auf Lieferketten sowie auf Wechselkurse und Zinssätze; sowie die
Auswirkungen globaler wirtschaftlicher und geschäftlicher Rahmenbedingungen auf
die Nachfrage nach den Produkten von Ingredion oder auf den Zugang zu globalen
Kredit- und Kapitalmärkten. Ebenso relevant sind Ingredions Abhängigkeit von
bestimmten Branchen für einen erheblichen Teil des Umsatzes, mögliche
Betriebsschwierigkeiten in Produktionsanlagen sowie Haftungsrisiken im
Zusammenhang mit Produktsicherheit und -qualität. Weitere Faktoren umfassen die
Fähigkeit, mit technologischen Entwicklungen Schritt zu halten und weiterhin
innovative Produkte in Forschung und Entwicklung bereitzustellen, sowie
zunehmenden Wettbewerbsdruck, der sich negativ auf Marktanteile, Umsatz und
Profitabilität auswirken kann. Marktvolatilität kann zudem die Fähigkeit
beeinträchtigen, Kostensteigerungen - insbesondere bei Mais und anderen
Rohstoffen - an Kunden weiterzugeben oder Rohstoffe zu wirtschaftlich
tragfähigen Preisen zu beschaffen. Auch die Fähigkeit, ausreichende Mengen an
Rohstoffen zu sichern, sowie Lieferverpflichtungen zu erfüllen, kann dadurch
beeinflusst werden. Darüber hinaus können Preis- und Versorgungsschwankungen,
Unterbrechungen der Lieferketten sowie Zölle, Abgaben und Engpässe bei
Rohstoffen, Energie, Transport und Logistik die Beschaffungs-, Produktions- und
Vertriebsprozesse beeinträchtigen. Hinzu kommen Risiken im Zusammenhang mit
Kostenkontrolle, Working Capital Management und der fristgerechten Umsetzung von
Wartungs- und Investitionsprojekten. Weitere Unsicherheiten ergeben sich aus dem
globalen Klimawandel sowie regulatorischen, gesetzlichen oder marktbezogenen
Maßnahmen zu dessen Bekämpfung; aus der Fähigkeit, Akquisitionen, Veräußerungen
oder strategische Partnerschaften erfolgreich umzusetzen und erwartete Synergien
zu realisieren; sowie aus wirtschaftlichen, politischen und währungsbezogenen
Risiken internationaler Geschäftstätigkeit. Ebenso betroffen sind die
Aufrechterhaltung guter Arbeitsbeziehungen sowie die Fähigkeit, Mitarbeitende -
einschließlich Schlüsselpersonal - zu gewinnen, zu entwickeln, zu halten und zu
motivieren. Hinzu kommen rechtliche und regulatorische Verfahren, Risiken im
Zusammenhang mit Pandemien, Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte und
Goodwill sowie Änderungen steuerlicher Rahmenbedingungen. Weitere Faktoren sind
steigende Zinsen und damit verbundene Finanzierungskosten, eingeschränkter
Zugang zu Kapitalmärkten, Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz künstlicher
Intelligenz und externer Technologieanbieter, mögliche IT-Störungen oder
Sicherheitsvorfälle, die Nachhaltigkeit der Dividendenpolitik sowie die
Fähigkeit, wirksame interne Kontrollen der Finanzberichterstattung
aufrechtzuerhalten.
Die zukunftsgerichteten Aussagen von Ingredion gelten nur zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen
zu aktualisieren, um Entwicklungen oder Ereignisse nach dem
Veröffentlichungsdatum zu berücksichtigen - unabhängig davon, ob diese auf neuen
Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderen Umständen beruhen. Sollte
Ingredion einzelne dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten
Investoren und andere Marktteilnehmer daraus nicht ableiten, dass weitere
Aktualisierungen oder Korrekturen erfolgen werden. Eine ausführlichere
Beschreibung dieser und weiterer Risiken findet sich im Abschnitt
?Risikofaktoren" sowie in weiteren Angaben im Jahresbericht von Ingredion auf
Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den
nachfolgenden Berichten auf Formular 10-Q und Formular 8-K, die bei der U.S.
Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.
Über Ingredion
Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in einem Vorort von Chicago
ist ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen und beliefert
Kunden in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von rund 7,2 Milliarden
US-Dollar im Jahr 2025 verarbeitet das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und
andere pflanzliche Rohstoffe zu wertschöpfenden Inhaltsstofflösungen für die
Lebensmittel-, Getränke-, Tierfutter-, Brau-, Pharma- und Industriemärkte. Mit
seinen globalen Innovationszentren, den?Idea Labs(®)", und über 11.000
Mitarbeitenden entwickelt Ingredion gemeinsam mit seinen Kunden neue Lösungen.
Dabei verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Stärken von Menschen, Natur und
Technologie zu verbinden und so den Alltag nachhaltiger und besser zu gestalten.
Weitere Informationen und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie
unter ingredion.com (https://ir.ingredionincorporated.com/).
Über Tate & Lyle PLC:
Aufbauend auf mehr als 165 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von
Lebensmittelinhaltsstoffen arbeitet Tate & Lyle eng mit seinen Kunden zusammen,
um Verbraucher weltweit mit gesünderen und zugleich schmackhafteren
Ernährungsoptionen zu versorgen. Millionen von Menschen nutzen täglich Produkte,
die Inhaltsstoffe und Lösungen des Unternehmens enthalten.
Mit seiner Expertise in den Bereichen Süßung, Mundgefühl und
Nährstoffanreicherung entwickelt Tate & Lyle Lösungen, die Zucker, Kalorien und
Fett reduzieren und gleichzeitig Ballaststoffe und Proteine hinzufügen.
Gleichzeitig verbessert es die Textur und Stabilität von Lebensmitteln und
Getränken, beispielsweise in Erfrischungsgetränken, Milchprodukten, Backwaren,
Snacks sowie Suppen, Saucen und Dressings.
Tate & Lyle beschäftigt rund 5.000 Mitarbeitende an etwa 70 Standorten in 37
Ländern und beliefert Kunden in über 120 Ländern. Das Leitmotiv des Unternehmens
ist?Science, Solutions, Society" und beschreibt den Ansatz, die
Lebensmittelwissenschaft zu nutzen, um die das Leben der Menschen positiv zu
beeinflussen. Wir sind überzeugt, dass wir unser Geschäft nachhaltig ausbauen
und gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten können,
wenn wir unser Leitmotiv konsequent verfolgen. Die damit verbundenen Ziele
setzen wir auf drei Ebenen um: Wir fördern ein gesünderes Leben, stärken
lebendige Gemeinschaften und übernehmen Verantwortung für unseren Planeten.
Das Unternehmen ist an der Londoner Börse unter dem Ticker TATE.L notiert.
American Depositary Receipts werden unter TATYY gehandelt. Im Geschäftsjahr bis
zum 31. März 2026 erzielte Tate & Lyle einen Umsatz von 2,0 Milliarden Pfund aus
fortgeführten Geschäftsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.tateandlyle.com
(https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/X3iRCpYWUn5OPyQUDhQcG0PIg?domain=trackin
g.tateandlyle.com) oder folgen Sie Tate & Lyle auf LinkedIn
(https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/EDIQCqxWU89kGRLSQikcEnG5M?domain=trackin
g.tateandlyle.com), X (Twitter)
(https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/wHjLCrkWU8xnX6wSysXc4Rbve?domain=trackin
g.tateandlyle.com), Facebook
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g.tateandlyle.com) oder YouTube
(https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/rlnZCwp6UGoVXP0u8uycJ2ZqS?domain=trackin
g.tateandlyle.com).
Ansprechpartner:
Medienkontakt:
In den USA:
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INGREDION@brunswickgroup.com (mailto:INGREDION@brunswickgroup.com)
Anlegerkontakt:
Noah Weiss, 773-896-5242
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Übrigens: Ingredion und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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|Emittent