GNW-News: Ingredion gibt empfohlene bar finanzierte Übernahme von Tate & Lyle bekannt

Werte in diesem Artikel

^* Entstehung eines globalen Anbieters von Spezialinhaltsstofflösungen für eine

gesündere, schmackhaftere und nachhaltigere Lebensmittelzukunft

Wer­bung Wer­bung

* Ausbau der Plattform für Spezialinhaltsstoffe von Ingredion in den Bereichen

Texturierung, Zuckerreduktion und Nährstoffanreicherung sowie Ergänzung um

Kompetenzen bei Mehrkomponentensystemen und in der Rezepturentwicklung

* Stärkung der Fähigkeit von Ingredion, Kundenanforderungen in einem breiteren

Spektrum von Endverbraucherkategorien und Anwendungsbereichen zu erfüllen

* Bündelung komplementärer geografischer Liefernetzwerke in Nord- und

Wer­bung Wer­bung

Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-

pazifischen Raum, um Kunden und Verbraucher weltweit schneller,

zuverlässiger und kosteneffizienter mit Inhaltsstoffen und Lösungen zu

versorgen

WESTCHESTER, Illinois, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated

(NYSE: INGR) (?Ingredion"), ein weltweit führender Anbieter von

Inhaltsstofflösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für

Wer­bung Wer­bung

industrielle Anwendungen, hat heute ein empfohlenes Barangebot zur Übernahme von

Tate & Lyle PLC (?Tate & Lyle"), einem weltweit führenden Unternehmen in den

Bereichen Mundgefühl, Süßung und Nährstoffanreicherung (die?Übernahme"),

bekannt gegeben. Die Transaktion impliziert einen Gesamtunternehmenswert von

rund 3,7 Mrd. GBP bzw. 5,0 Mrd. USD, basierend auf dem Wechselkurs von Pfund

Sterling zu US-Dollar am 5. Juni 2026.

Die Übernahme bietet eine überzeugende Gelegenheit, zwei sich ergänzende

Unternehmen zusammenzuführen, die ein gemeinsames Engagement für Innovation,

Kundenpartnerschaft und wissenschaftliche Exzellenz verbindet. Gemeinsam wird

das fusionierte Unternehmen besser positioniert sein, um Kunden dabei zu

unterstützen, den sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden -

mit Produkten, die nahrhaft und erschwinglich sind und zugleich den Geschmack,

die Textur und die Qualität bieten, die Verbraucher erwarten. Durch die

Zusammenführung komplementärer Inhaltsstoffportfolios, technischer Expertise und

geografischer Liefernetzwerke wird die Übernahme die laufende Transformation von

Ingredion beschleunigen und die Fähigkeit des Unternehmens stärken, Kunden bei

der Umsetzung von Lösungen für Trends zu unterstützen, die die globale

Lebensmittel- und Getränkeindustrie grundlegend verändern.

?Durch die Zusammenführung der sich ergänzenden Portfolios von Ingredion und

Tate & Lyle entsteht ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen,

dessen Innovationskraft und geografische Reichweite dazu beitragen werden, die

Zukunft der Lebensmittel mitzugestalten", so Jim Zallie, Chairman, President und

CEO von Ingredion.?Das fusionierte Unternehmen wird besser aufgestellt sein, um

Kunden bei der Entwicklung schmackhafter, gesünderer und erschwinglicher

Lebensmittelprodukte zu unterstützen, die Verbraucher nachfragen. Diese

überzeugende Kombination wird spannende neue Chancen für die Mitarbeitenden

eröffnen und erheblichen Mehrwert für alle Stakeholder schaffen."

David Hearn, Chairman von Tate & Lyle, kommentiert die heutige Ankündigung wie

folgt:?In den vergangenen Jahren hat sich Tate & Lyle erfolgreich als weltweit

führendes Unternehmen für Speziallösungen im Lebensmittel- und Getränkebereich

neu positioniert - ausgerichtet auf die wachsende Verbrauchernachfrage nach

gesünderen, nährstoffreicheren und nachhaltigeren Lebensmitteln und Getränken.

Ich möchte den außergewöhnlichen Beitrag des Teams von Tate & Lyle würdigen:

Sein Talent, seine Expertise und sein Engagement waren eine treibende Kraft

hinter dieser Transformation und dem Unternehmen, das wir aufgebaut haben. Mit

Blick auf die Zukunft sind wir überzeugt, dass das nächste Kapitel mit Ingredion

ein Unternehmen mit noch größerem Potenzial, größerer Reichweite und verstärkten

Investitionen in Innovation schaffen wird, um unsere Kunden noch besser zu

unterstützen. Der Vorstand von Tate & Lyle ist der Ansicht, dass das Angebot von

Ingredion den Aktionären eine attraktive Gelegenheit bietet, Wert in bar zu

realisieren, und dass Ingredion ein hervorragender Eigentümer von Tate & Lyle

sein wird. Der Vorstand empfiehlt den Aktionären von Tate & Lyle daher

einstimmig, das Angebot von Ingredion anzunehmen."

Überzeugende strategische Begründung

Die Übernahme bietet strategische, operative und finanzielle Vorteile, darunter:

Stärkung des Portfolios von Ingredion und Schaffung bedeutender

strategischer Wachstumschancen

* Ausbau der Plattform für Spezialinhaltsstoffe von Ingredion in den Bereichen

Texturierung, Zuckerreduktion und Nährstoffanreicherung.

* Ergänzung um Kompetenzen bei Mehrkomponentensystemen und in der

Rezepturentwicklung.

* Ausbau der Fähigkeit von Ingredion, Kundenanforderungen in einem breiteren

Spektrum von Endverbraucherkategorien und Anwendungsbereichen zu erfüllen.

Schaffung eines komplementären und differenzierten Portfolios in den

Bereichen Texturierung und Zuckerreduktion

* Bündelung der Kompetenzen von Ingredion in den Bereichen Texturierung und

Zuckerreduktion mit der Expertise von Tate & Lyle in den Bereichen

Mundgefühl, Süßung und Nährstoffanreicherung.

* Das fusionierte Unternehmen wird dadurch besser in die Lage versetzt, Kunden

dabei zu unterstützen, die wachsende Verbrauchernachfrage nach sicheren,

hochwertigen, erschwinglichen, schmackhaften und gesünderen Lebensmitteln

und Getränken zu bedienen.

Diversifizierung der globalen Plattform von Ingredion mit kritischer Größe

in Nordamerika, Europa und den Schwellenländern

* Bündelung komplementärer geografischer Liefernetzwerke in Nord- und

Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-

pazifischen Raum.

* Bereitstellung schnellerer, zuverlässigerer und kosteneffizienterer Lösungen

für Kunden und Verbraucher weltweit.

* Verbesserung der Einblicke in lokale Märkte, um regionale

Kundenanforderungen und Verbraucherpräferenzen besser antizipieren zu

können.

Lösungen für vielfältige Verbraucherbedürfnisse entlang der gesamten

Wertschöpfungskette

* Durch die Kombination von Anwendungskompetenz, kundenorientierter

Rezepturentwicklung und erweiterten kundenspezifischen Dateneinblicken

können stärker integrierte und hochwertigere Inhaltsstofflösungen

bereitgestellt werden, die für Endverbraucher erschwinglich bleiben.

* Ermöglichung einer engeren Zusammenarbeit mit Kunden - von der

Konzeptentwicklung bis zur Markteinführung - durch die Entwicklung

kosteneffizienter, maßgeschneiderter Inhaltsstofflösungen, die gezielt auf

Kundenanforderungen abgestimmt sind. Zugleich werden die Innovations- und

Rezepturkompetenzen von Ingredion vertieft und die Markteinführung

beschleunigt und optimiert.

Ausbau von geistigem Eigentum und technologischen Fähigkeiten zur Förderung

von Innovation

* Zusammenführung zweier angesehener Marken, die jeweils auf eine mehr als

hundertjährige Geschichte zurückblicken und im Bereich Inhaltsstoffe für

Innovation, Qualität, Service und Vertrauen stehen.

* Bündelung komplementären geistigen Eigentums, komplementärer Technologien,

Talente und Anwendungskompetenzen, um schnellere Innovationen und die

Entwicklung von Inhaltsstoffsystemen der nächsten Generation zu

unterstützen.

* Verbesserung der Fähigkeit, Systemlösungen in den Bereichen Mundgefühl,

Süßung und Nährstoffanreicherung zu entwickeln, einschließlich Lösungen zur

Unterstützung gesünderer Produktangebote.

Erzielung erheblicher finanzieller Vorteile und Wertschöpfung im Rahmen

einer soliden Finanzstruktur

* Die Integration dürfte erhebliche wiederkehrende Nettokostensynergien von

rund 130 Mio. US-Dollar erzielen, die voraussichtlich bis Ende 2030

vollständig realisiert werden. Die einmaligen Kosten zur Erzielung dieser

jährlichen Kosteneinsparungen werden sich bis Ende 2030 voraussichtlich auf

insgesamt rund 175 Mio. US-Dollar belaufen.

* Die Übernahme dürfte sich bereits im ersten Jahr nach Abschluss der

Transaktion positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie von Ingredion

auswirken und zugleich das langfristige Wachstumsprofil sowie das

Ertragspotenzial des fusionierten Unternehmens stärken.

Transaktionsdetails

Gemäß den Bedingungen der Transaktion haben die Aktionäre von Tate & Lyle

Anspruch auf 595 Pence je Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 59 %

auf den Schlusskurs der Tate & Lyle-Aktie vom 13. Mai 2026. Darüber hinaus haben

die Aktionäre von Tate & Lyle Anspruch auf eine Schlussdividende für das am 31.

März 2026 endende Geschäftsjahr von höchstens 13,2 Pence je Stammaktie von Tate

& Lyle sowie auf eine Zwischendividende für den am 30. September 2026 endenden

Sechsmonatszeitraum von höchstens 6,8 Pence je Stammaktie von Tate & Lyle.

Ingredion beabsichtigt, die Übernahme durch eine Kombination aus vorhandenen

Barmitteln, neuer Fremdfinanzierung und, soweit erforderlich, der

Inanspruchnahme einer vollständig zugesagten Überbrückungsfinanzierung zu

finanzieren. Ingredion erwartet, dass der Pro-forma-Nettoverschuldungsgrad bei

Abschluss der Übernahme etwa das 3,0-Fache der Nettoverschuldung im Verhältnis

zum bereinigten EBITDA betragen wird, berechnet gemäß den Kreditvereinbarungen

von Ingredion. Ingredion ist weiterhin bestrebt, ein starkes Investment-Grade-

Kreditprofil aufrechtzuerhalten, und erwartet, die Verschuldungsquote innerhalb

von rund 18 Monaten nach Abschluss der Transaktion auf etwa das 2,5-Fache der

Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA zu senken.

Die Übernahme soll mittels eines gerichtlich genehmigten Scheme of Arrangement

gemäß Teil 26 des britischen Companies Act 2006 durchgeführt werden (das

?Scheme"). Ingredion behält sich jedoch das Recht vor, die Übernahme im Wege

eines Übernahmeangebots durchzuführen, vorbehaltlich der Zustimmung des

britischen Panel on Takeovers and Mergers sowie der Bedingungen der

Kooperationsvereinbarung zwischen Ingredion und Tate & Lyle.

Zeitplan und Genehmigungen

Der Abschluss der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung

verschiedener Bedingungen. Dazu zählen unter anderem die Zustimmung der Tate &

Lyle-Aktionäre, die Genehmigung des Scheme durch den High Court of Justice in

England und Wales (das?Gericht") sowie die Erfüllung der kartellrechtlichen

Auflagen oder ein Verzicht hierauf. Die Transaktion wurde vom Vorstand von

Ingredion einstimmig genehmigt. Der Vorstand von Tate & Lyle beabsichtigt, den

Tate & Lyle-Aktionären einstimmig zu empfehlen, bei den vom Gericht einberufenen

Versammlungen für das Scheme sowie für die dort zur Abstimmung gestellten

Beschlüsse zur Genehmigung des Scheme und damit zusammenhängender

Angelegenheiten zu stimmen.

Ingredion hat von der Huber Equity Corporation eine unwiderrufliche Zusage

erhalten, bei den Versammlungen der Tate & Lyle-Aktionäre für das Scheme und die

dort vorzuschlagenden Beschlüsse zu stimmen. Sollte Ingredion die Übernahme mit

Zustimmung des Panel on Takeovers and Mergers und vorbehaltlich der Bedingungen

der Kooperationsvereinbarung anschließend als Übernahmeangebot strukturieren,

umfasst diese Zusage auch die Annahme eines solchen Übernahmeangebots von

Ingredion. Die Zusage bezieht sich auf insgesamt 75.000.000 Tate & Lyle-Aktien,

die zusammen rund 16,8 % des zum 5. Juni 2026 ausgegebenen Stammkapitals von

Tate & Lyle ausmachen.

Der Abschluss der Übernahme wird in der zweiten Jahreshälfte 2027 erwartet.

Investorenpräsentation und Telefonkonferenz

Das Management von Ingredion veranstaltet heute um 7:00 Uhr CT/8:00 Uhr ET/13:00

Uhr BST eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten, um die Transaktion

zu erläutern. Ein Live-Webcast sowie die begleitende Präsentation sind unter

https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations verfügbar. Eine

Aufzeichnung wird nach Abschluss der Telefonkonferenz bereitgestellt.

Die vollständigen Bedingungen der Transaktion sind in der heute von Ingredion

und Tate & Lyle gemäß Regel 2.7 des britischen City Code on Takeovers and

Mergers veröffentlichten Mitteilung dargelegt. Diese ist auf der speziellen

Microsite von Ingredion unter https://www.ingredion.com/na/en-us/legal/offer-

communications verfügbar, wobei bestimmte Zugriffsbeschränkungen gelten. Weitere

Informationen zur Transaktion werden fortlaufend auf dieser Microsite

veröffentlicht. Zusätzliche Einzelheiten zur Mitteilung gemäß Regel 2.7 finden

sich zudem im aktuellen Bericht von Ingredion auf Formular 8-K, der bei der U.S.

Securities and Exchange Commission eingereicht wird.

Berater

J.P. Morgan Securities LLC fungiert als Finanzberater von Ingredion, während

Hogan Lovells (bestehend aus Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells

US LLP) als Rechtsberater tätig ist. Für Tate & Lyle fungieren Goldman Sachs

International und Greenhill & Co. International als gemeinsame federführende

Finanzberater. Bank of America und Citigroup sind als gemeinsame Finanzberater

und Corporate Broker tätig. Als Rechtsberater fungiert Linklaters LLP.

Weitere Informationen; Kein Angebot oder keine Aufforderung

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein

Angebot noch eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf, Erwerb, zur Zeichnung,

zum Verkauf oder zur anderweitigen Veräußerung von Wertpapieren dar und ist auch

nicht Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Ebenso

stellt sie keine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung im Zusammenhang

mit der Übernahme oder anderweitig in irgendeiner Rechtsordnung dar. Darüber

hinaus erfolgt keine Ausgabe, Übertragung oder Veräußerung von Wertpapieren von

Tate & Lyle unter Verstoß gegen geltendes Recht. Die Übernahme wird

ausschließlich im Wege eines Scheme of Arrangement durchgeführt. Sollte die

Transaktion stattdessen als Übernahmeangebot im Sinne des britischen Companies

Act erfolgen, werden die vollständigen Bedingungen im entsprechenden

Angebotsdokument dargelegt. Das Scheme-Dokument enthält sämtliche Bedingungen

der Übernahme, einschließlich der Einzelheiten zur Stimmabgabe. Aktionäre von

Tate & Lyle sollten ihre Entscheidung über die Stimmabgabe oder jede andere

Reaktion auf die Übernahme ausschließlich auf Grundlage der Informationen im

Scheme-Dokument beziehungsweise - im Falle eines Übernahmeangebots - im

Angebotsdokument treffen. Den Aktionären von Tate & Lyle wird dringend

empfohlen, das Scheme-Dokument nach seiner Veröffentlichung sorgfältig zu lesen,

da es wichtige Informationen zur geplanten Übernahme enthält.

Zusätzliche Informationen

Die Übernahme dient dem Erwerb der Aktien einer englischen Gesellschaft im

Rahmen eines nach englischem Recht vorgesehenen Scheme of Arrangement.

Transaktionen, die über ein solches Scheme of Arrangement abgewickelt werden,

unterliegen nicht den US-amerikanischen Vorschriften für Übernahmeangebote oder

der Einholung von Stimmrechtsvollmachten gemäß dem geänderten Securities

Exchange Act von 1934 (?Exchange Act"). Dementsprechend richtet sich das

Verfahren nach den im Vereinigten Königreich geltenden Offenlegungsanforderungen

und Marktpraktiken für Scheme of Arrangements, die sich in wesentlichen Punkten

von den US-amerikanischen Vorschriften für Übernahmeangebote und

Stimmrechtsvollmachten unterscheiden. Die in dieser Pressemitteilung und im

Scheme-Dokument enthaltenen Finanzinformationen wurden beziehungsweise werden

nach den im Vereinigten Königreich geltenden Rechnungslegungsstandards erstellt.

Sie sind daher möglicherweise nicht direkt mit den Finanzinformationen US-

amerikanischer Unternehmen oder anderer Gesellschaften vergleichbar, die ihre

Abschlüsse nach den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen (US GAAP) erstellen. Sollte Ingredion von seinem

Recht Gebrauch machen, die Übernahme stattdessen im Wege eines formellen

Übernahmeangebots durchzuführen, würde ein solches Angebot in Übereinstimmung

mit den anwendbaren US-Gesetzen und -Vorschriften erfolgen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder kann solche

Aussagen enthalten, die in den Anwendungsbereich von Abschnitt 27A des

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und Abschnitt 21E des

Exchange Act fallen. Ingredion beabsichtigt, diese zukunftsgerichteten Aussagen

durch die Safe-Harbor-Bestimmungen für derartige Aussagen abzusichern.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische

Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen Aussagen zur erwarteten Pro-forma-

Nettoverschuldung von Ingredion sowie zu potenziellen Synergien und sonstigen

Vorteilen der Übernahme. Dazu gehören auch Aussagen zu Plänen, Zielen, Absichten

und Erwartungen hinsichtlich der künftigen Geschäftstätigkeit und

Finanzergebnisse des fusionierten Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen

umfassen unter anderem auch alle sonstigen Aussagen zu den Aussichten von

Ingredion sowie zu dessen künftiger Geschäftstätigkeit, Finanzlage,

Absatzmengen, Cashflows, Aufwendungen oder sonstigen Finanzkennzahlen. Dies

schließt Pläne, Strategien und Ziele des Managements in Bezug auf die

vorgenannten Punkte sowie alle ihnen zugrunde liegenden Annahmen, Erwartungen

oder Überzeugungen ein. Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von

zukunftsgerichteten Wörtern wie?kann",?wird",?sollte",?erwarten",

?annehmen",?glaubt",?plant",?projiziert",?schätzt",?erwartet",

?beabsichtigt",?fortsetzen",?pro forma",?prognostiziert",?Ausblick",

?antreibt",?Chancen",?Potenzial",?vorläufig" oder andere ähnliche Begriffe

oder deren Verneinung identifiziert werden.

Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen Umständen und Erwartungen,

unterliegen jedoch einer Reihe inhärenter Risiken und Unsicherheiten, von denen

viele schwer vorhersehbar sind und außerhalb des Einflussbereichs von Ingredion

liegen. Obwohl Ingredion davon ausgeht, dass die diesen zukunftsgerichteten

Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sollten Anleger

berücksichtigen, dass nicht gewährleistet werden kann, dass sich die Erwartungen

des Unternehmens tatsächlich erfüllen oder als zutreffend erweisen werden.

Zu den Faktoren im Zusammenhang mit der Übernahme, die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Erwartungen abweichen, zählen

insbesondere die Möglichkeit, dass die Übernahme nicht wie geplant oder

überhaupt nicht abgeschlossen wird - etwa weil die erforderlichen Bedingungen

nicht erfüllt werden oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus besteht das

Risiko, dass die erwarteten Vorteile der Übernahme nicht oder nur teilweise

realisiert werden oder dass ihre Umsetzung mehr Zeit in Anspruch nimmt als

erwartet, unter anderem aufgrund der nachfolgend beschriebenen Risiken und

Unsicherheiten. Weitere Risikofaktoren sind eine verzögerte oder nicht

erfolgreiche Integration der Geschäftsaktivitäten von Ingredion und Tate & Lyle

sowie die mögliche Ablenkung von Managementkapazitäten und Zeitressourcen vom

laufenden Geschäftsbetrieb und anderen Geschäftschancen durch die Durchführung

der Übernahme.

Zu den weiteren Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen

abweichen, gehören unter anderem: Veränderungen im Konsumverhalten, in

Vorlieben, der Preissensibilität, der Nachfrage und der Wahrnehmung der

Verbraucher; die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen, Spannungen,

Konflikte oder Bedrohungen auf die Verfügbarkeit und Preise von Rohstoffen und

Energie, auf Lieferketten sowie auf Wechselkurse und Zinssätze; sowie die

Auswirkungen globaler wirtschaftlicher und geschäftlicher Rahmenbedingungen auf

die Nachfrage nach den Produkten von Ingredion oder auf den Zugang zu globalen

Kredit- und Kapitalmärkten. Ebenso relevant sind Ingredions Abhängigkeit von

bestimmten Branchen für einen erheblichen Teil des Umsatzes, mögliche

Betriebsschwierigkeiten in Produktionsanlagen sowie Haftungsrisiken im

Zusammenhang mit Produktsicherheit und -qualität. Weitere Faktoren umfassen die

Fähigkeit, mit technologischen Entwicklungen Schritt zu halten und weiterhin

innovative Produkte in Forschung und Entwicklung bereitzustellen, sowie

zunehmenden Wettbewerbsdruck, der sich negativ auf Marktanteile, Umsatz und

Profitabilität auswirken kann. Marktvolatilität kann zudem die Fähigkeit

beeinträchtigen, Kostensteigerungen - insbesondere bei Mais und anderen

Rohstoffen - an Kunden weiterzugeben oder Rohstoffe zu wirtschaftlich

tragfähigen Preisen zu beschaffen. Auch die Fähigkeit, ausreichende Mengen an

Rohstoffen zu sichern, sowie Lieferverpflichtungen zu erfüllen, kann dadurch

beeinflusst werden. Darüber hinaus können Preis- und Versorgungsschwankungen,

Unterbrechungen der Lieferketten sowie Zölle, Abgaben und Engpässe bei

Rohstoffen, Energie, Transport und Logistik die Beschaffungs-, Produktions- und

Vertriebsprozesse beeinträchtigen. Hinzu kommen Risiken im Zusammenhang mit

Kostenkontrolle, Working Capital Management und der fristgerechten Umsetzung von

Wartungs- und Investitionsprojekten. Weitere Unsicherheiten ergeben sich aus dem

globalen Klimawandel sowie regulatorischen, gesetzlichen oder marktbezogenen

Maßnahmen zu dessen Bekämpfung; aus der Fähigkeit, Akquisitionen, Veräußerungen

oder strategische Partnerschaften erfolgreich umzusetzen und erwartete Synergien

zu realisieren; sowie aus wirtschaftlichen, politischen und währungsbezogenen

Risiken internationaler Geschäftstätigkeit. Ebenso betroffen sind die

Aufrechterhaltung guter Arbeitsbeziehungen sowie die Fähigkeit, Mitarbeitende -

einschließlich Schlüsselpersonal - zu gewinnen, zu entwickeln, zu halten und zu

motivieren. Hinzu kommen rechtliche und regulatorische Verfahren, Risiken im

Zusammenhang mit Pandemien, Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte und

Goodwill sowie Änderungen steuerlicher Rahmenbedingungen. Weitere Faktoren sind

steigende Zinsen und damit verbundene Finanzierungskosten, eingeschränkter

Zugang zu Kapitalmärkten, Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz künstlicher

Intelligenz und externer Technologieanbieter, mögliche IT-Störungen oder

Sicherheitsvorfälle, die Nachhaltigkeit der Dividendenpolitik sowie die

Fähigkeit, wirksame interne Kontrollen der Finanzberichterstattung

aufrechtzuerhalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Ingredion gelten nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen

zu aktualisieren, um Entwicklungen oder Ereignisse nach dem

Veröffentlichungsdatum zu berücksichtigen - unabhängig davon, ob diese auf neuen

Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderen Umständen beruhen. Sollte

Ingredion einzelne dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten

Investoren und andere Marktteilnehmer daraus nicht ableiten, dass weitere

Aktualisierungen oder Korrekturen erfolgen werden. Eine ausführlichere

Beschreibung dieser und weiterer Risiken findet sich im Abschnitt

?Risikofaktoren" sowie in weiteren Angaben im Jahresbericht von Ingredion auf

Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den

nachfolgenden Berichten auf Formular 10-Q und Formular 8-K, die bei der U.S.

Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.

Über Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in einem Vorort von Chicago

ist ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen und beliefert

Kunden in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von rund 7,2 Milliarden

US-Dollar im Jahr 2025 verarbeitet das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und

andere pflanzliche Rohstoffe zu wertschöpfenden Inhaltsstofflösungen für die

Lebensmittel-, Getränke-, Tierfutter-, Brau-, Pharma- und Industriemärkte. Mit

seinen globalen Innovationszentren, den?Idea Labs(®)", und über 11.000

Mitarbeitenden entwickelt Ingredion gemeinsam mit seinen Kunden neue Lösungen.

Dabei verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Stärken von Menschen, Natur und

Technologie zu verbinden und so den Alltag nachhaltiger und besser zu gestalten.

Weitere Informationen und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie

unter ingredion.com (https://ir.ingredionincorporated.com/).

Über Tate & Lyle PLC:

Aufbauend auf mehr als 165 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von

Lebensmittelinhaltsstoffen arbeitet Tate & Lyle eng mit seinen Kunden zusammen,

um Verbraucher weltweit mit gesünderen und zugleich schmackhafteren

Ernährungsoptionen zu versorgen. Millionen von Menschen nutzen täglich Produkte,

die Inhaltsstoffe und Lösungen des Unternehmens enthalten.

Mit seiner Expertise in den Bereichen Süßung, Mundgefühl und

Nährstoffanreicherung entwickelt Tate & Lyle Lösungen, die Zucker, Kalorien und

Fett reduzieren und gleichzeitig Ballaststoffe und Proteine hinzufügen.

Gleichzeitig verbessert es die Textur und Stabilität von Lebensmitteln und

Getränken, beispielsweise in Erfrischungsgetränken, Milchprodukten, Backwaren,

Snacks sowie Suppen, Saucen und Dressings.

Tate & Lyle beschäftigt rund 5.000 Mitarbeitende an etwa 70 Standorten in 37

Ländern und beliefert Kunden in über 120 Ländern. Das Leitmotiv des Unternehmens

ist?Science, Solutions, Society" und beschreibt den Ansatz, die

Lebensmittelwissenschaft zu nutzen, um die das Leben der Menschen positiv zu

beeinflussen. Wir sind überzeugt, dass wir unser Geschäft nachhaltig ausbauen

und gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten können,

wenn wir unser Leitmotiv konsequent verfolgen. Die damit verbundenen Ziele

setzen wir auf drei Ebenen um: Wir fördern ein gesünderes Leben, stärken

lebendige Gemeinschaften und übernehmen Verantwortung für unseren Planeten.

Das Unternehmen ist an der Londoner Börse unter dem Ticker TATE.L notiert.

American Depositary Receipts werden unter TATYY gehandelt. Im Geschäftsjahr bis

zum 31. März 2026 erzielte Tate & Lyle einen Umsatz von 2,0 Milliarden Pfund aus

fortgeführten Geschäftsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.tateandlyle.com

(https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/X3iRCpYWUn5OPyQUDhQcG0PIg?domain=trackin

g.tateandlyle.com) oder folgen Sie Tate & Lyle auf LinkedIn

(https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/EDIQCqxWU89kGRLSQikcEnG5M?domain=trackin

g.tateandlyle.com), X (Twitter)

(https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/wHjLCrkWU8xnX6wSysXc4Rbve?domain=trackin

g.tateandlyle.com), Facebook

(https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/EulyCv26t7vLo4OsotWcQNMzM?domain=trackin

g.tateandlyle.com) oder YouTube

(https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/rlnZCwp6UGoVXP0u8uycJ2ZqS?domain=trackin

g.tateandlyle.com).

Ansprechpartner:

Medienkontakt:

In den USA:

Jayne Rosefield/Dave Carlson

+1 312 800 8120

Im Vereinigten Königreich:

Charles Pretzlik/Ed Brown/David Blackburn

+44 20 7404 5959

INGREDION@brunswickgroup.com (mailto:INGREDION@brunswickgroup.com)

Anlegerkontakt:

Noah Weiss, 773-896-5242

Â°