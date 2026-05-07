GNW-News: Ingredion Incorporated meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2026

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^* Das ausgewiesene und das bereinigte* Betriebsergebnis des ersten Quartals

2026 gingen im Vergleich zum ersten Quartal 2025 um 26 % bzw. 22 % zurück

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* Der ausgewiesene und der bereinigte Gewinn je Aktie beliefen sich im ersten

Quartal 2026 auf 2,22 USD bzw. 2,34 USD, verglichen mit 3,00 USD bzw. 2,97

USD im ersten Quartal 2025

* Anpassung der Gesamtjahresprognose für das ausgewiesene Gewinn je Aktie auf

eine Spanne von 9,60 bis 10,30 USD und für das bereinigte Gewinn je Aktie

auf eine Spanne von 10,45 bis 11,15 USD

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WESTCHESTER, Illinois, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated

(NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen für die

Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hat heute die Ergebnisse des ersten

Quartals 2026 bekannt gegeben.

?Zwar hatten wir nach dem starken ersten Quartal des Vorjahres ein schwieriges

erstes Quartal erwartet, doch fielen die Ergebnisse im Bereich 'Food &

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Industrial Ingredients - USA/Kanada' aufgrund betrieblicher Herausforderungen in

unserem Werk in Argo schwächer aus als erwartet", so Jim Zallie

(https://www.ingredion.com/na/en-us/company/meet-ingredion/executive-leadership-

team/zallie.html), Vorsitzender, Präsident und CEO von Ingredion.?Gleichzeitig

entsprach die Geschäftsentwicklung in unseren Segmenten 'Texture & Healthful

Solutions' und 'Food & Industrial Ingredients - LATAM' trotz eines zunehmend

unsicheren makroökonomischen Umfelds unseren Erwartungen."

?Der Geschäftsbereich 'Texture & Healthful Solutions' verzeichnete das achte

Quartal in Folge ein breit angelegtes Wachstum des Nettoumsatzvolumens, das

durch die anhaltend starke Kundennachfrage nach unserem Lösungsportfolio,

einschließlich Clean-Label-Zutaten, getragen wurde."

?'Food & Industrial Ingredients - LATAM' entwickelte sich wie erwartet, was auf

eine disziplinierte Umsetzung in der gesamten Region zurückzuführen ist, während

die im Vergleich zum Vorjahr auftretenden negativen Wechselkurseffekte in Mexiko

aufgefangen wurden."

(* Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den USA allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen?GAAP". Bereinigte Finanzkennzahlen sind nicht GAAP-

konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II. der ergänzenden

Finanzinformationen mit dem Titel?Nicht auf GAAP basierende Informationen" nach

dem verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP

basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-

Kennzahlen.)

?In unserem Geschäftsbereich 'Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada' hatten

wir zwar mit einer schwächeren Kundennachfrage gerechnet, doch wirkte sich eine

länger als erwartet andauernde Erholung in unserem Werk in Argo negativ auf das

Quartalsergebnis aus. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Stärkung der

Betriebssicherheit und gehen davon aus, dass sich die Leistung im Laufe des

zweiten Quartals gegenüber dem Vorquartal verbessern wird; wir streben eine

Rückkehr zum normalen Betrieb in der zweiten Jahreshälfte an."

?Abgesehen von den Auswirkungen von Argo sind wir mit der Leistung und

Widerstandsfähigkeit der anderen Bereiche unseres Unternehmens zufrieden,

insbesondere mit unserem Segment 'Texture & Healthful Solutions', das weiterhin

Wachstumschancen erschließt. Unser Fokus liegt auch in Zukunft darauf, unsere

Kunden zu betreuen, innovative Lösungen anzubieten und eine langfristige

Wertschöpfung für unsere Aktionäre voranzutreiben."

Diluted Earnings Per Share (EPS)

1Q25 1Q26

-------------- -------------

Reported Diluted EPS $ 3.00 $ 2.22

Impairment charges 0.08 -

Restructuring costs 0.02 0.15

Tax items and other matters (0.13) (0.03)

Adjusted Diluted EPS** $ 2.97 $ 2.34

Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

1Q26

---------

Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.63)

---------

Total operating items (0.70)

---------

Margin (0.71)

Volume (0.14)

Foreign exchange 0.07

Other income 0.08

---------

Total non-operating items 0.07

---------

Financing costs -

Non-controlling interests -

Tax rate 0.01

Shares outstanding 0.06

Other non-operating income -

(** Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise abweichen oder

müssen neu berechnet werden)

Geschäftsbericht

Summe Ingredion

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX

----------------------------------------------------------------------------

First Quarter 1,813 33 (32) (22) 1,792 (1%) (3%)

* Der Nettoumsatz im ersten Quartal ging um 1 % zurück. Der Rückgang war in

erster Linie auf geringere Absatzmengen und einen ungünstigeren Produktmix

im Geschäftsbereich F&II - USA/Kanada zurückzuführen, was jedoch teilweise

durch höhere Umsatzerlöse im Geschäftsbereich T&HS sowie durch positive

Wechselkurseffekte in allen Segmenten ausgeglichen wurde.

Reported Operating Income

$ in FX Business Restructuring/ Change

millions 2025 Impact Drivers Impairment Other 2026 Change excl. FX

-------------------------------------------------------------------------------

First

Quarter 276 6 (67) (4) (8) 203 (26%) (28%)

Adjusted Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX

--------------------------------------------------------------------------

First Quarter 273 6 (67) 212 (22%) (24%)

* Das ausgewiesene und das bereinigte Betriebsergebnis im ersten Quartal

betrugen 203 bzw. 212 Mio. USD. Der Unterschied zwischen dem ausgewiesenen

und dem bereinigten Betriebsergebnis war in erster Linie auf die

Umstrukturierung der Rechtsträger sowie auf die bereits angekündigten Kosten

für Werksschließungen zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung von

Wechselkurseffekten sank das ausgewiesene Betriebsergebnis um 28 % und das

bereinigte Betriebsergebnis um 24 % gegenüber dem Vorjahr, was in erster

Linie auf gestiegene Betriebskosten und geringere Absatzmengen im

Geschäftsbereich F&II - USA/Kanada zurückzuführen ist.

Texture & Healthful Solutions

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX

--------------------------------------------------------------------------

First Quarter 602 13 13 (11) 617 2% -

Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX

--------------------------------------------------------------------------

First Quarter 99 3 (2) 100 1% (2%)

* Das Betriebsergebnis für Texture & Healthful Solutions belief sich im ersten

Quartal auf 100 Millionen USD, was einem Anstieg von 1 Million USD gegenüber

dem Vorjahr entspricht. Dies ist in erster Linie auf günstige

Einkaufskosten, Wechselkurseffekte und höhere Absatzmengen zurückzuführen,

wurde jedoch teilweise durch strategisches Preis- und Sortimentsmanagement

ausgeglichen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen sank das

Ergebnis für das Segment um 2 %.

Food & Industrial Ingredients - LATAM

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX

--------------------------------------------------------------------------

First Quarter 573 18 (7) (5) 579 1% (2%)

Segment Operating Income

Business Change

$ in millions 2025 FX Impact Drivers Argentina JV 2026 Change excl. FX

-------------------------------------------------------------------------------

First Quarter 127 2 (14) - 115 (9%) (11%)

* Das Betriebsergebnis für Food & Industrial Ingredients - LATAM belief sich

im ersten Quartal auf 115 Mio. USD, was einem Rückgang von 12 Mio. USD

gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist in erster Linie auf

Wechselkurseffekte in Mexiko sowie auf geringere Absatzmengen

zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen sank das

Ergebnis für das Segment um 11 %.

Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX

--------------------------------------------------------------------------

First Quarter 520 2 (38) (9) 475 (9%) (9%)

Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX

--------------------------------------------------------------------------

First Quarter 92 1 (59) 34 (63%) (64%)

* Das Betriebsergebnis für Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada belief

sich im ersten Quartal auf 34 Mio. USD, ein Rückgang von 58 Mio. USD

gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang war auf Produktionsprobleme in unserem

Werk in Argo sowie auf geringere Absatzmengen und eine ungünstigere

Produktzusammensetzung zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung von

Wechselkurseinflüssen sank das Ergebnis um 64 %.

Alle anderen*

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX

--------------------------------------------------------------------------

First Quarter 118 - - 3 121 3% 3%

All Other Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX

--------------------------------------------------------------------------

First Quarter - - 3 3 nm nm

* Das Betriebsergebnis für Alle anderen stieg im ersten Quartal gegenüber dem

Vorjahr um 3 Millionen USD, was auf anhaltende Verbesserungen im Geschäft

mit pflanzlichen Proteinen zurückzuführen ist.

(* Alle anderen umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente, die weder

einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert sind. Der

Nettoumsatz von allen anderen Segmenten wird hauptsächlich durch den Verkauf von

Süßstoffen und Stärke durch unser Pakistan-Geschäft, den Verkauf von Stevia und

anderen Inhaltsstoffen durch unsere Geschäftsbereiche PureCircle und

Zuckerreduzierung sowie durch Erbsenprotein-Inhaltsstoffe durch unseren

Geschäftsbereich Proteinanreicherung erzielt.)

Sonstige Finanzposten

* Zum 31. März 2026 beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf 1,8 Mrd. USD

und die liquiden Mittel, einschließlich kurzfristiger Finanzanlagen, auf

918 Mio. USD, gegenüber 1,8 Mrd. USD bzw. 1,0 Mrd. USD zum 31. Dezember

2025.

* Die Nettofinanzierungskosten beliefen sich sowohl im ersten Quartal 2026 als

auch im ersten Quartal 2025 auf 9 Mio. USD.

* Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze für das erste

Quartal betrugen 25,8 % bzw. 25,1 % im Vergleich zu 25,5 % bzw. 25,4 % im

Vorjahreszeitraum.

* Die Nettoinvestitionen beliefen sich bis zum 31. März 2026 auf 110 Mio. USD.

Dividenden und Aktienrückkäufe

Im ersten Quartal zahlte das Unternehmen 52 Mio. USD an Dividenden an die

Aktionäre. Am 18. März 2026 erklärte das Unternehmen eine Quartalsdividende

(https://ir.ingredionincorporated.com/news-releases/news-release-

details/ingredion-incorporated-declares-quarterly-dividend-082-share-0) in Höhe

von 0,82 USD pro Aktie, die am 21. April 2026 ausgezahlt wurde. Im Laufe des

Quartals kaufte das Unternehmen Stammaktien im Wert von 14 Mio. USD zurück.

Aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2026

Das Unternehmen geht nun davon aus, dass sich der ausgewiesene Gewinn je Aktie

für das Gesamtjahr 2026 auf 9,60 bis 10,30 USD und der bereinigte Gewinn je

Aktie auf 10,45 bis 11,15 USD belaufen wird.

Diese Prognose berücksichtigt die zum Ende April 2026 geltenden Zollniveaus.

Darüber hinaus schließt diese Prognose akquisitionsbedingte Integrations- und

Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen aus.

Das Unternehmen rechnet nun für das Gesamtjahr 2026 mit einem Umsatz, der

unverändert bleibt oder im niedrigen einstelligen Bereich steigt, was auf ein

Absatzwachstum zurückzuführen ist, das teilweise durch einen ungünstigeren

Preismix ausgeglichen wird.

Es wird nun davon ausgegangen, dass das ausgewiesene Betriebsergebnis im

Gesamtjahr 2026 um einen hohen einstelligen Prozentsatz zurückgehen wird,

während das bereinigte Betriebsergebnis voraussichtlich unverändert bleiben oder

um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz sinken wird.

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 geht zudem von folgenden Annahmen aus: Für

den Geschäftsbereich?Texture & Healthful Solutions" wird nun ein operativer

Gewinnanstieg im niedrigen einstelligen Bereich erwartet, der durch ein

Umsatzwachstum getrieben wird, das jedoch teilweise durch die erwartete höhere

Inflation bei den Inputkosten ausgeglichen wird; für den Geschäftsbereich?Food

& Industrial Ingredients - LATAM" wird nun ein Rückgang des operativen Gewinns

im niedrigen einstelligen Bereich erwartet, was die anhaltende Stärke des

mexikanischen Pesos widerspiegelt; Für den Geschäftsbereich?Food & Industrial

Ingredients - USA/Kanada" wird nun ein Rückgang des Betriebsergebnisses im

niedrigen zweistelligen Bereich erwartet, bedingt durch operative

Herausforderungen bei Argo im ersten Quartal; und für den Geschäftsbereich?Alle

anderen" wird weiterhin eine Verbesserung des Betriebsergebnisses um 5 bis 10

Mio. USD gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Die Unternehmenskosten für das Gesamtjahr 2026 werden voraussichtlich

unverändert bleiben.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen ausgewiesenen effektiven

Steuersatz von 26,3 % bis 27,8 % sowie einen bereinigten effektiven Steuersatz

von 26,0 % bis 27,5 %.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2026 wird nun

voraussichtlich in einer Spanne von 725 bis 825 Mio. USD liegen, was unseren

aktualisierten Prognosen entspricht. Die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr

werden voraussichtlich zwischen 400 und 440 Mio. USD liegen.

Ausblick für das zweite Quartal 2026

Für das zweite Quartal 2026 rechnet das Unternehmen im Vergleich zum

Vorjahresquartal mit einem Umsatz, der unverändert bleibt oder im niedrigen

einstelligen Bereich steigt. Es wird erwartet, dass das ausgewiesene

Betriebsergebnis im hohen zweistelligen Prozentbereich zurückgehen wird und das

bereinigte Betriebsergebnis im hohen einstelligen Prozentbereich sinken wird,

was den schwierigen Vergleich mit den starken Vorjahresergebnissen

widerspiegelt.

Telefonkonferenz- und Webcast-Informationen

Ingredion wird am Dienstag, 5. Mai 2025, um 8:00 Uhr (CT)/9:00 Uhr (ET) eine

Telefonkonferenz abhalten, die von Jim Zallie, Vorsitzender, President und Chief

Executive Officer, und Jason Payant, Vice President und Interim Chief Financial

Officer, geleitet wird. Die Telefonkonferenz wird in Echtzeit im Internet

übertragen und kann unter https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-

presentations abgerufen werden. Eine Präsentation mit zusätzlichen Finanz- und

Betriebsinformationen wird einige Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz auf

der Website des Unternehmens zum Download bereitstehen. Eine Aufzeichnung steht

für eine begrenzte Zeit unter https://ir.ingredionincorporated.com/financial-

information/quarterly-results zur Verfügung.

Über Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in den Vororten von Chicago

ist ein führender globaler Anbieter von Inhaltsstofflösungen und bedient Kunden

in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von rund 7,2 Mrd. US-Dollar im

Jahr 2025 verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere

pflanzliche Rohstoffe in wertschöpfende Zutatenlösungen für die Lebensmittel-,

Getränke-, Tierernährungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Mit den Ingredion

Idea Labs(®) Innovationszentren an Standorten weltweit und mehr als 11.000

Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden daran, sein

Ziel zu verwirklichen: das Potenzial von Menschen, Natur und Technologie zu

vereinen, um das Leben besser zu machen. Besuchen Sie ingredion.com

(https://www.ingredion.com/na/en-us/) für weitere Informationen und die neuesten

Unternehmensnachrichten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen

Fassung enthalten. Ingredion Incorporated geht davon aus, dass diese

zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche

Aussagen abgedeckt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem alle Aussagen zu unseren

Erwartungen hinsichtlich des Nettoumsatzes sowie des ausgewiesenen und

bereinigten Betriebsergebnisses für das zweite Quartal 2026, des ausgewiesenen

und bereinigten Gewinns je Aktie für das Gesamtjahr 2026, des Nettoumsatzes, des

ausgewiesenen und bereinigten Betriebsergebnisses, des

Segmentbetriebsergebnisses, der Unternehmenskosten, der ausgewiesenen und

bereinigten effektiven Steuersätze, des Cashflows aus laufender

Geschäftstätigkeit sowie der Investitionsausgaben, sowie alle sonstigen Aussagen

zu unseren Aussichten und unserer künftigen Geschäftstätigkeit, Finanzlage,

Volumen, Cashflows, Aufwendungen oder andere Finanzposten, einschließlich der

Pläne, Strategien und Ziele des Managements in Bezug auf die vorgenannten Punkte

sowie aller Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen, die den vorgenannten

Punkten zugrunde liegen.

Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten

Wörtern wie?kann",?wird",?sollte",?erwarten",?annehmen",?glaubt",?plant",

?projiziert",?schätzt",?erwartet",?beabsichtigt",?fortsetzen",?pro forma",

?prognostiziert",?Ausblick",?Chancen",?Potenzial", oder andere ähnliche

Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden. Alle Aussagen in dieser

Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete

Aussagen.

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen

aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer

vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben,

dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf

hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere

Erwartungen als richtig erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund verschiedener

Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck

gebrachten oder implizierten Erwartungen abweichen; dazu zählen unter anderem

Veränderungen bei den Gewohnheiten, Präferenzen, der Preissensibilität, dem

Verhalten, der Nachfrage und der Wahrnehmung der Verbraucher; die Auswirkungen

geopolitischer Entwicklungen, Spannungen, Bedrohungen oder Konflikte auf die

Verfügbarkeit und die Preise von Rohstoffen und Energielieferungen; Lieferketten

sowie Wechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen der globalen Geschäfts- und

Wirtschaftslage auf die Nachfrage nach unseren Produkten oder unseren Zugang zu

den globalen Kredit- und Aktienmärkten; unsere Abhängigkeit von bestimmten

Branchen für einen wesentlichen Teil unseres Umsatzes; Betriebsschwierigkeiten

in unseren Produktionsstätten sowie Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit

Produktsicherheit und -qualität; unsere Fähigkeit, mit den technologischen

Entwicklungen in Forschung und Entwicklung Schritt zu halten und weiterhin

innovative Produkte anzubieten; Wettbewerbsdruck, der sich nachteilig auf

unseren Marktanteil, unseren Umsatz und unsere Rentabilität auswirken kann;

Marktvolatilität, die sich nachteilig auf unsere Fähigkeit auswirken kann,

potenzielle Kostensteigerungen bei Mais und anderen Rohstoffen an Kunden

weiterzugeben, Mengen an Mais und anderen Rohstoffen zu Preisen zu erwerben, die

ausreichen, um unsere Rentabilität aufrechtzuerhalten oder zu steigern, oder

Produktmengen zu liefern und die von unseren Kunden geforderten

Lieferanforderungen zu erfüllen; die Auswirkungen von Preisschwankungen,

Unterbrechungen der Lieferkette, Zöllen, Abgaben und Engpässen auf die Inputs

für unsere Beschaffung, Produktionsprozesse und Lieferkanäle, wie z. B.

Rohstoffe, Energie sowie Fracht und Logistik; unsere Fähigkeit, Kosten

einzudämmen, das Betriebskapital zu verwalten und Budgets einzuhalten,

einschließlich der termingerechten und budgetkonformen Fertigstellung geplanter

Wartungs- und Investitionsprojekte; der globale Klimawandel sowie gesetzliche,

regulatorische oder marktbezogene Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels;

unsere Fähigkeit, Akquisitionen, Veräußerungen oder strategische Allianzen zu

günstigen Konditionen zu identifizieren und abzuschließen oder erwartete

Synergien zu erzielen; die wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Risiken,

die mit der Geschäftstätigkeit in ausländischen Ländern und mit Fremdwährungen

verbunden sind; unsere Fähigkeit, zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen

aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, Mitarbeiter - einschließlich

Schlüsselpersonal - zu gewinnen, zu entwickeln, zu binden, zu motivieren und

gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen; die Auswirkungen von Rechts- und

Regulierungsverfahren; die mit Pandemien verbundenen Risiken; die Auswirkungen

etwaiger Wertminderungsaufwendungen auf immaterielle Vermögenswerte und den

Firmenwert; globale und regionale Wirtschaftspolitik sowie Änderungen

bestehender Gesetze und Vorschriften; Änderungen unserer Steuersätze oder das

Risiko zusätzlicher Einkommensteuerverbindlichkeiten; Zinserhöhungen, die unsere

Kreditkosten erhöhen könnten; Risiken, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen,

Finanzmittel zu angemessenen Konditionen zu beschaffen, sowie andere Faktoren,

die unseren Zugang zu ausreichenden Finanzmitteln für zukünftiges Wachstum und

Expansion beeinträchtigen; Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz künstlicher

Intelligenz und anderer fortschrittlicher Technologien sowie unsere Abhängigkeit

von externen Technologieanbietern; Unterbrechungen, Sicherheitsvorfälle oder

Ausfälle in Bezug auf IT-Systeme, -Prozesse und -Standorte; Risiken, die die

Fortführung unserer Dividendenpolitik beeinträchtigen; sowie unsere Fähigkeit,

eine wirksame interne Kontrolle der Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen

oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände

widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn

wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten

Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche

Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine ausführlichere

Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter?Risikofaktoren" sowie

in weiteren Informationen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für

das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in unseren nachfolgenden

Berichten auf Formular 10-Q und Formular 8-K enthalten sind, die bei der

Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)

Three Months Ended

March 31,

----------------------- Change

2026 2025 %

----------- ----------- -------

Net sales $ 1,792 $ 1,813 (1 %)

Cost of sales 1,391 1,347

----------- -----------

Gross profit 401 466 (14 %)

Operating expenses 200 193 4 %

Other operating (income), net (13 ) (10 )

Restructuring/impairment charges 11 7

----------- -----------

Operating income 203 276 (26 %)

Financing costs 9 9

----------- -----------

Income before income taxes 194 267 (27 %)

Provision for income taxes 50 68

----------- -----------

Net income 144 199 (28 %)

Less: Net income attributable to non-

controlling interests 2 2

----------- -----------

Net income attributable to Ingredion $ 142 $ 197 (28 %)

----------- -----------

Earnings per common share attributable to

Ingredion common shareholders:

Weighted average common shares outstanding:

Basic 63.2 64.5

Diluted 64.0 65.6

Earnings per common share of Ingredion:

Basic $ 2.25 $ 3.05 (26 %)

Diluted 2.22 3.00 (26 %)

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts)

March 31,

2026

December

(Unaudited) 31, 2025

------------- --------------

Assets

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 914 $ 1,030

Short-term investments 4 3

Accounts receivable, net 1,358 1,185

Inventories 1,183 1,227

Prepaid expenses and assets held for sale 66 60

------------- --------------

Total current assets 3,525 3,505

------------- --------------

Property, plant and equipment, net 2,561 2,526

Intangible assets, net 1,259 1,269

Other non-current assets 583 597

------------- --------------

Total assets $ 7,928 $ 7,897

------------- --------------

Liabilities and stockholders' equity

Current liabilities:

Short-term borrowings $ 83 $ 48

Accounts payable, accrued liabilities and

liabilities held for sale 1,194 1,268

------------- --------------

Total current liabilities 1,277 1,316

------------- --------------

Long-term debt 1,742 1,742

Other non-current liabilities 463 473

------------- --------------

Total liabilities 3,482 3,531

------------- --------------

Share-based payments subject to redemption 41 64

Redeemable non-controlling interests - 7

Ingredion stockholders' equity:

Preferred stock - authorized 25.0 shares - $0.01

par value, none issued - -

Common stock - authorized 200.0 shares - $0.01

par value, 77.8 shares issued at March 31, 2026

and December 31, 2025 1 1

Additional paid-in capital 1,162 1,155

Less: Treasury stock (common stock: 14.8 shares

at March 31, 2026 and December 31, 2025) at cost (1,553 ) (1,555 )

Accumulated other comprehensive loss (927 ) (937 )

Retained earnings 5,700 5,610

------------- --------------

Total Ingredion stockholders' equity 4,383 4,274

Non-redeemable non-controlling interests 22 21

------------- --------------

Total stockholders' equity 4,405 4,295

------------- --------------

Total liabilities and stockholders' equity $ 7,928 $ 7,897

------------- --------------

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)

Three Months Ended

March 31,

---------------------

2026 2025

----------- ---------

Cash from operating activities

Net income $ 144 $ 199

Non-cash charges to net income:

Depreciation and amortization 55 55

Mechanical stores expense 18 16

Impairment charges - 6

Margin accounts 8 (3 )

Changes in other working capital (205 ) (220 )

Other 13 24

----------- ---------

Cash provided by operating activities 33 77

----------- ---------

Cash from investing activities

Capital expenditures and mechanical stores purchases,

net (110 ) (92 )

Proceeds from sale of business 12 12

Purchases of equity securities, net (1 ) -

Other (1 ) 2

----------- ---------

Cash used for investing activities (100 ) (78 )

----------- ---------

Cash from financing activities

Proceeds (payments) on borrowings, net 35 (48 )

Repurchases of common stock, net (14 ) (55 )

Common stock activity for share-based compensation, net (10 ) (11 )

Purchases of non-controlling interests (7 ) -

Dividends paid, including to non-controlling interests (52 ) (52 )

----------- ---------

Cash used for financing activities (48 ) (166 )

----------- ---------

Effects of foreign exchange rate changes on cash and

cash equivalents (1 ) 7

----------- ---------

(Decrease) in cash and cash equivalents (116 ) (160 )

Cash and cash equivalents, beginning of period 1,030 997

----------- ---------

Cash and cash equivalents, end of period $ 914 $ 837

----------- ---------

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales to Unaffiliated Customers and Operating

Income

Three Months Ended

March 31,

----------------------- Change Change

2026 2025 % Excl. FX %

----------- ----------- -------- -------------

Net Sales to Unaffiliated

Customers:

Texture & Healthful Solutions

(i) $ 617 $ 602 2 % 0 %

Food & Industrial

Ingredients-LATAM (ii) 579 573 1 % (2 %)

Food & Industrial

Ingredients-U.S./Canada (iii) 475 520 (9 %) (9 %)

All Other (iv) 121 118 3 % 3 %

----------- ----------- -------- -------------

Net Sales $ 1,792 $ 1,813 (1 %) (3 %)

----------- ----------- -------- -------------

Operating Income (Loss):

Texture & Healthful Solutions $ 100 $ 99 1 % (2 %)

Food & Industrial

Ingredients-LATAM 115 127 (9 %) (11 %)

Food & Industrial

Ingredients-U.S./Canada 34 92 (63 %) (64 %)

All Other 3 - nm nm

Corporate (40 ) (45 ) (11 %) (11 %)

----------- ----------- -------- -------------

Adjusted Operating Income 212 273 (22 %) (24 %)

Restructuring costs (11 ) (1 )

Other matters 2 10

Impairment charges - (6 )

----------- ----------- -------- -------------

Operating Income $ 203 $ 276 (26 %) (28 %)

----------- ----------- -------- -------------

Anmerkungen zum Nettoumsatz mit nicht verbundenen Kunden

(i) Bereinigt um segmentinterne Umsätze in Höhe von 9 Mio. USD sowohl für das

erste Quartal 2026 als auch für das erste Quartal 2025.

(ii) Bereinigt um segmentinterne Umsätze in Höhe von 10 Mio. USD und 13 Mio.

USD für das erste Quartal 2026 bzw. das erste Quartal 2025.

(iii) Abzüglich segmentinterner Umsätze in Höhe von 27 Mio. USD und 33 Mio.

USD für das erste Quartal 2026 bzw. 2025.

(iv) Abzüglich segmentinterner Umsätze in Höhe von 4 Mio. USD und 3 Mio. USD

für das erste Quartal 2026 bzw. 2025.

II. Nicht auf GAAP basierende Informationen

Zur Ergänzung der konsolidierten Finanzergebnisse, die in Übereinstimmung mit

den US-amerikanischen allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung

(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) erstellt wurden, werden nicht

auf GAAP basierende Finanzkennzahlen verwendet, die bestimmte GAAP-Posten

ausschließen, wie z. B. Kosten für die Restrukturierung und Neusegmentierung,

Nettogewinne aus dem Verkauf von Unternehmensteilen,

Wertminderungsabschreibungen, Steuerposten in Mexiko und andere spezifische

Posten. Im Allgemeinen wird der Begriff?bereinigt" verwendet, wenn wir uns auf

diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beziehen.

Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende

Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose

künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die

Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die

Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich

der Betriebsergebnisse des Unternehmens und Trends für die dargestellten

Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen

werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach

GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der

Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung

mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres

Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit

des Unternehmens auswirken. Die erwarteten Finanzkennzahlen spiegeln

möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne

wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder

Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Nicht auf

GAAP basierende Anpassungen werden in der Regel an bereinigten Finanzkennzahlen

vorgenommen, was das Vertrauen des Managements in seine Fähigkeit zur Prognose

bereinigter Finanzkennzahlen im Vergleich zu seiner Fähigkeit zur Prognose von

GAAP-Finanzkennzahlen erhöht. Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen,

einschließlich erwartete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen, sollten als

Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen

bzw. als diesen überlegen angesehen werden.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit

GAAP erstellt. Daher sind die Kennzahlen des Unternehmens nicht unbedingt mit

ähnlich benannten Kennzahlen mit anderer Unternehmen vergleichbar. Die

Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am ehesten

vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden Tabellen

aufgeführt.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted

Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to

Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended Three Months Ended

March 31, 2026 March 31, 2025

----------------------- ------------------------------

(in Diluted (in

millions) EPS millions) Diluted EPS

----------- ----------- ----------- ------------------

Net income

attributable to

Ingredion $ 142 $ 2.22 $ 197 $ 3.00

Adjustments:

Restructuring costs

(i) 10 0.15 1 0.02

Other matters (ii) (2 ) (0.03 ) (7 ) (0.11 )

Impairment charges

(iii) - - 5 0.08

Tax item-Mexico (iv) (4 ) (0.06 ) (1 ) (0.02 )

Other tax matters (v) 4 0.06 - -

----------- ----------- ----------- ------------------

Non-GAAP adjusted net

income attributable to

Ingredion $ 150 $ 2.34 $ 195 $ 2.97

----------- ----------- ----------- ------------------

Nettogewinn und Gewinn je Aktie können aufgrund von Rundungen abweichen oder

neu berechnet werden.

Anmerkungen

(i) In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 und 2025 haben wir

Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 11 Mio. USD bzw. 1 Mio. USD

verbucht, die in erster Linie mit den geschätzten Kosten für die

Umstrukturierung der Rechtsträger im Jahr 2026 zusammenhängen.

(ii) In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 haben wir Vorteile vor Steuern

in Höhe von 2 Mio. USD verbucht. In den drei Monaten bis zum 31. März 2025

verzeichneten wir Vorsteuergewinne in Höhe von 10 Mio. USD, die in erster

Linie auf Versicherungserstattungen und ein günstiges Urteil im Zusammenhang

mit bestimmten indirekten Steuern zurückzuführen waren.

(iii) In den drei Monaten bis zum 31. März 2025 verbuchten wir Vorsteuer-

Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 6 Mio. USD im Zusammenhang mit zuvor

angekündigten Werksschließungen sowie Wertminderungen auf Beteiligungen. In

den drei Monaten bis zum 31. März 2026 gab es keine derartigen Vorgänge.

(iv) Die Steuerbeträge resultieren aus der Kursentwicklung des mexikanischen

Pesos gegenüber dem US-Dollar und deren Auswirkungen auf die Neubewertung des

mexikanischen Jahresabschlusses während des Berichtszeitraums.

(v) In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 haben wir Steuerrückstellungen

aus Vorjahren, die Rückforderung von US-Steuervorteilen aus Vorjahren sowie

damit verbundene steuerliche Auswirkungen im Zusammenhang mit den oben

genannten aktuellen und vorangegangenen Non-GAAP-Anpassungen erfasst. Dies

wurde teilweise durch Zinserträge aus zuvor erfassten Steuervorteilen

ausgeglichen, die mit bestimmten brasilianischen lokalen Fördermaßnahmen

zusammenhängen, die zuvor steuerpflichtig waren.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)

Three Months Ended

March 31,

------------------------------------------

2026 2025

---------- -------------------------------

Operating income $ 203 $ 276

Adjustments:

Restructuring costs (i) 11 1

Other matters (ii) (2 ) (10 )

Impairment charges (iii) - 6

---------- -------------------------------

Non-GAAP adjusted operating income $ 212 $ 273

---------- -------------------------------

Zu den Anmerkungen (i) bis (iii) siehe die Anmerkungen (i) bis (iii) in der

Überleitung des Ingredion zuzurechnenden GAAP-Nettoergebnisses und des

verwässerten Gewinns je Aktie (?EPS") zum Ingredion zuzurechnenden bereinigten

Non-GAAP-Nettoergebnis und zum bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted

Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

Three Months Ended March 31, 2026

------------------------------------------------------

Effective

Income before Provision for Income

Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b/a)

------------------ ------------------- ---------------

As Reported $ 194 $ 50 25.8 %

Adjustments:

Restructuring costs

(i) 11 1

Other matters (ii) (2 ) -

Tax item-Mexico (iv) - 4

Other tax matters (v) - (4 )

------------------ -------------------

Adjusted Non-GAAP $ 203 $ 51 25.1 %

------------------ -------------------

Three Months Ended March 31, 2025

-------------------------------------------------------

Income before

Income Taxes Provision for Effective Income

(a) Income Taxes (b) Tax Rate (b/a)

----------------- ------------------- -----------------

As Reported $ 267 $ 68 25.5 %

Adjustments:

Restructuring costs

(i) 1 -

Impairment charges

(iii) 6 1

Other matters (ii) (10 ) (3 )

Tax item-Mexico (iv) - 1

----------------- -------------------

Adjusted Non-GAAP $ 264 $ 67 25.4 %

----------------- -------------------

Zu den Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der

Überleitung des nach GAAP berechneten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinns

und des verwässerten Gewinns je Aktie (?EPS") zum nach Non-GAAP berechneten,

Ingredion zurechenbaren bereinigten Nettogewinn und zum bereinigten

verwässerten Gewinn je Aktie.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share ("GAAP EPS")

to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share ("Adjusted EPS")

(Unaudited)

Expected EPS Range

for Full-Year2026

----------------------------------------------------

Low End

of High End of

Guidance Guidance

----------- ----------------------------------------

GAAP EPS $ 9.60 $ 10.30

Adjustments:

Restructuring costs (i) 0.20 0.20

Other matters (ii) 0.20 0.20

Impairment charges (iii) 0.45 0.45

Tax item-Mexico (iv) (0.06 ) (0.06 )

Other tax matters (v) 0.06 0.06

----------- ----------------------------------------

Adjusted EPS $ 10.45 $ 11.15

----------- ----------------------------------------

Zu den Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der

Überleitung des nach GAAP berechneten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinns

und des verwässerten Gewinns je Aktie (?EPS") zum nach Non-GAAP berechneten,

Ingredion zurechenbaren bereinigten Nettogewinn und zum bereinigten

verwässerten Gewinn je Aktie.

Darüber hinaus beinhalten die oben genannten Prognosewerte folgende

Anpassungen:

(i) Geschätzte Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 7 Millionen US-

Dollar im Zusammenhang mit der geplanten Schließung unseres

Produktionsstandorts in Cabo, Brasilien.

(ii) Geschätzte direkte Kosten vor Steuern in Höhe von 20 Mio. USD im

Zusammenhang mit einem Brandereignis in unserem Produktionswerk in Argo.

(iii) Geschätzte Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 36 Mio.

USD im Zusammenhang mit der geplanten Schließung unseres Produktionsstandorts

in Cabo, Brasilien.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate ("GAAP ETR")

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate ("Adjusted ETR")

(Unaudited)

Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year2026

----------------------------------------------------

Low End

of High End of

Guidance Guidance

---------- -----------------------------------------

GAAP ETR 26.3 % 27.8 %

Adjustments:

Restructuring costs (i) (0.1 %) (0.1 %)

Other matters (ii) 0.1 % 0.1 %

Impairment charges (iii) (0.3 %) (0.3 %)

Tax item-Mexico (iv) 0.4 % 0.4 %

Other tax matters (v) (0.4 %) (0.4 %)

---------- -----------------------------------------

Adjusted ETR 26.0 % 27.5 %

---------- -----------------------------------------

Zu den Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der

Überleitung des nach GAAP berechneten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinns

und des verwässerten Gewinns je Aktie (?EPS") zum nach Non-GAAP berechneten,

Ingredion zurechenbaren bereinigten Nettogewinn und zum bereinigten

verwässerten Gewinn je Aktie.

Darüber hinaus beinhalten die oben genannten Prognosewerte folgende

Anpassungen:

(i) Geschätzte Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 7 Millionen US-

Dollar im Zusammenhang mit der geplanten Schließung unseres

Produktionsstandorts in Cabo, Brasilien.

(ii) Geschätzte direkte Kosten vor Steuern in Höhe von 20 Mio. USD im

Zusammenhang mit einem Brandereignis in unserem Produktionswerk in Argo.

(iii) Geschätzte Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 36 Mio.

USD im Zusammenhang mit der geplanten Schließung unseres Produktionsstandorts

in Cabo, Brasilien.

KONTAKT:

Investoren: Noah Weiss, 773-896-5242

Medien: Rick Wion, 708-209-6323

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