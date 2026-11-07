GNW-News: Ingredion Incorporated veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 2026
Werte in diesem Artikel
^* T&HS steigerte im zehnten Quartal in Folge seine Absatzmengen und gewann in
strategischen Kategorien Marktanteile hinzu, wozu auch das weltweit
weiterhin wachsende Clean-Label-Segment beitrug.
* Das ausgewiesene und das bereinigte(*) operative Ergebnis gingen im dritten
Quartal 2026 gegenüber dem dritten Quartal 2025 jeweils um 19 % zurück.
* Der ausgewiesene und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie (EPS)
beliefen sich im dritten Quartal 2026 auf 2,23 USD bzw. 2,28 USD, verglichen
mit 2,61 USD bzw. 2,75 USD im dritten Quartal 2025.
* Die Prognose für das Gesamtjahr wird angepasst: Der ausgewiesene verwässerte
Gewinn je Aktie wird nun in einer Spanne von 8,04 bis 8,49 USD erwartet, der
bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie in einer Spanne von 9,25 bis 9,70
USD.
WESTCHESTER, Illinois, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated
(https://ir.ingredionincorporated.com/) (NYSE: INGR), ein weltweit führender
Anbieter von Inhaltsstofflösungen für die Lebensmittel- und
Getränkeherstellerindustrie, hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal
2026 bekannt gegeben.
?Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal blieben hinter unseren Erwartungen
zurück. Dies war vor allem darauf zurückzuführen, dass die finanzielle Erholung
von Argo langsamer verlief als erwartet. Hinzu kamen Belastungen durch höhere
Inputkosten und eine schwächere Verbrauchernachfrage", sagte Jim Zallie
(https://www.ingredion.com/na/en-us/company/meet-ingredion/executive-leadership-
team/zallie.html), Chairman, President und CEO von Ingredion.?Die Produktion
bei Argo blieb zwar das zweite Quartal in Folge stabil und die Lagerbestände
sind weitgehend wieder aufgefüllt, doch die hohen Herstellungskosten in
Verbindung mit der schwächeren Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken
belasteten das profitable Mengenwachstum. Da sich die Zuverlässigkeit unserer
Produktionsanlagen verbessert hat, konzentrieren wir uns nun darauf, die
Betriebskosten nachhaltig zu senken und das Mengenwachstum zu steigern. Wir
gehen zwar davon aus, dass diese Maßnahmen das Ergebnis verbessern werden, doch
die Erholung nimmt mehr Zeit in Anspruch als erwartet."
?In der Sparte Texture & Healthful Solutions war das Wachstum der Absatzmengen
auch in diesem Quartal wieder ein Lichtblick. Die Absatzmengen stiegen im
zehnten Quartal in Folge. Dazu trug die weltweit anhaltend starke Nachfrage nach
Clean-Label-Lösungen bei, da die Kunden ihre Produkte im Hinblick auf einfachere
Zutatenlisten, Erschwinglichkeit und einen höheren Nährwert neu formulieren.
Allerdings wurde das Gewinnwachstum des Segments durch höhere Tapiokakosten und
gestiegene Inputpreise in der Produktion beeinträchtigt. In der Sparte Food &
Industrial Ingredients - LATAM wurde das stärkere Absatzvolumen mit Kunden aus
der Brauerei- und Getränkeindustrie in Mexiko und Brasilien durch
Wechselkurseffekte infolge des stärkeren mexikanischen Peso sowie durch die
Auswirkungen des Erdbebens im August in Kolumbien auf unsere Aktivitäten in der
Andenregion ausgeglichen."
?Daher senken wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr, vor allem um der
langsameren Ergebniserholung in der Sparte Food & Industrial Ingredients -
USA/Kanada sowie den Auswirkungen höherer Inputkosten und einer schwächeren
Nachfrage Rechnung zu tragen."
?Mit Blick auf die Zukunft ergreifen wir Maßnahmen, um unsere finanzielle
Performance durch konsequente Kostenkontrolle im operativen Geschäft und ein
diszipliniertes Ausgabenmanagement zu verbessern. Gleichzeitig investieren wir
weiterhin in unsere spezialisierten Wachstumsplattformen. Während wir die
Integrationsplanung für die bevorstehende Übernahme von Tate & Lyle
vorantreiben, schaffen wir die Grundlage für ein noch stärkeres Unternehmen mit
besseren Möglichkeiten für Wachstum, Innovation und die Steigerung des
Shareholder Value im Jahr 2027 und darüber hinaus."
* Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den Vereinigten Staaten
allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen?GAAP". Bereinigte
Finanzkennzahlen sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II.
der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel?Nicht auf GAAP basierende
Informationen" nach dem verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser
nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten
vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.
Diluted Earnings Per Share (EPS)
3Q25 3Q26
---------------------------
Reported Diluted EPS $ 2.61 $ 2.23
Acquisition/integration costs, net - 0.09
Impairment charges - 0.08
Restructuring costs, net 0.05 (0.18 )
Tax items and other matters 0.09 0.06
Adjusted Diluted EPS(**) $ 2.75 $ 2.28
Factors affecting changes in Reported and Adjusted Diluted EPS
3Q26
------------
Total items affecting adjusted diluted EPS(**) (0.47 )
------------
Total operating items (0.54 )
------------
Margin (0.72 )
Volume 0.05
Foreign exchange 0.04
Other income 0.09
------------
Total non-operating items 0.07
------------
Financing costs (0.03 )
Non-controlling interests 0.02
Tax rate -
Shares outstanding 0.06
Other non-operating income 0.02
** Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise abweichen oder müssen
neu berechnet werden.
Geschäftsentwicklung
Summe Ingredion
Net Sales
FX Pakistan Price Change
$ in millions 2025 Impact Volume Volume(*) Mix 2026 Change excl. FX
------------------------------------------------------------------------
Third Quarter 1,816 26 21 (65) (6) 1,792 (1%) (3%)
Year-to-Date 5,462 95 9 (65) (67) 5,434 (1%) (2%)
(*) Entspricht dem Volumenrückgang infolge des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung
an unserem Geschäft in Pakistan.
* Die Nettoumsätze gingen im dritten Quartal um 1 % zurück, was hauptsächlich
auf den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an unserem Geschäft in Pakistan
zurückzuführen war. Ohne Berücksichtigung des Pakistan-Geschäfts erhöhten
sich die Nettoumsätze um 2 %. Ausschlaggebend hierfür waren positive
Wechselkurseffekte sowie höhere Absatzmengen in den Sparten F&II-LATAM und
T&HS.
Reported Operating Income
$ in Business Restructuring/ Change
millions 2025 FX Impact Drivers Impairment Other 2026 Change excl. FX
-------------------------------------------------------------------------------
Third
Quarter 249 4 (52) 17 (17) 201 (19%) (21%)
Year-to-Date 796 15 (139) (29) (51) 592 (26%) (28%)
Adjusted Operating Income
Business Change
$ in millions 2025 FX Impact Drivers 2026 Change excl. FX
-------------------------------------------------------------------------
Third Quarter 254 4 (52) 206 (19%) (21%)
Year-to-Date 800 15 (139) 676 (16%) (18%)
* Das ausgewiesene und das bereinigte operative Ergebnis beliefen sich im
dritten Quartal auf 201 Mio. USD bzw. 206 Mio. USD. Die Differenz von 5 Mio.
USD zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten operativen Ergebnis ist
auf übernahmebedingte Kosten, Wertminderungsaufwendungen und Kosten im
Zusammenhang mit dem Brand bei Argo zurückzuführen, die weitgehend durch
einen Nettoertrag aus Restrukturierungsmaßnahmen ausgeglichen wurden. Ohne
Berücksichtigung der Wechselkurseffekte lagen sowohl das ausgewiesene als
auch das bereinigte operative Ergebnis um 21 % unter dem Vorjahreswert.
Texture & Healthful Solutions
Net Sales
Price Change
$ in millions 2025 FX Impact Volume Mix 2026 Change excl. FX
-----------------------------------------------------------------
Third Quarter 605 (3) 12 (4) 610 1% 1%
Year-to-Date 1,806 15 69 (36) 1,854 3% 2%
Segment Operating Income
Business Change
$ in millions 2025 FX Impact Drivers 2026 Change excl. FX
-------------------------------------------------------------------------
Third Quarter 105 (1) (9) 95 (10%) (9%)
Year-to-Date 315 3 (6) 312 (1%) (2%)
* Das operative Ergebnis der Sparte Texture & Healthful Solutions belief sich
im dritten Quartal auf 95 Mio. USD und lag damit um 10 Mio. USD niedriger
als vor einem Jahr, was auf ungünstige Tapioka- und Produktionskosten und
einen ungünstigen Preismix zurückzuführen ist, die teilweise durch positive
Effekte aus höheren Absatzmengen und niedrigeren betrieblichen Aufwendungen
ausgeglichen wurden. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte ging das
operative Ergebnis des Segments um 9 % zurück.
Food & Industrial Ingredients - LATAM
Net Sales
FX Price Change
$ in millions 2025 Impact Volume Mix 2026 Change excl. FX
------------------------------------------------------------------------------
Third Quarter 585 30 21 (12) 624 7% 2%
Year-to-Date 1,754 78 9 (27) 1,814 3% (1%)
Segment Operating Income
Business Change
$ in millions 2025 FX Impact Drivers Argentina JV 2026 Change excl. FX
------------------------------------------------------------------------
Third Quarter 116 5 (15) 3 109 (6%) (10%)
Year-to-Date 370 11 (46) 7 342 (8%) (11%)
* Das operative Ergebnis der Sparte Food & Industrial Ingredients - LATAM
belief sich im dritten Quartal auf 109 Mio. USD, was einem Rückgang von 7
Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist in erster Linie auf
Wechselkurseffekte aus Transaktionen in Mexiko sowie Betriebsunterbrechungen
infolge des Erdbebens in Kolumbien zurückzuführen, teilweise ausgeglichen
durch höhere Absatzmengen. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte ging
das operative Ergebnis des Segments um 10 % zurück.
Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada
Net Sales
Price Change
$ in millions 2025 FX Impact Volume Mix 2026 Change excl. FX
-----------------------------------------------------------------
Third Quarter 507 (1) (15) 13 504 (1%) -%
Year-to-Date 1,550 1 (75) (9) 1,467 (5%) (5%)
Segment Operating Income
Business Change
$ in millions 2025 FX Impact Drivers 2026 Change excl. FX
-------------------------------------------------------------------------
Third Quarter 81 - (29) 52 (36%) (36%)
Year-to-Date 259 1 (116) 144 (44%) (44%)
* Das operative Ergebnis der Sparte Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada
belief sich im dritten Quartal auf 52 Mio. USD und lag damit 29 Mio. USD
unter dem Vorjahreswert. Zurückzuführen war dieser Rückgang auf die höheren
Produktionskosten im Argo-Werk und die Mengenrückgänge, denen teilweise ein
vorteilhafter Preismix entgegenwirkte. Ohne Berücksichtigung der
Wechselkurseffekte ging das operative Ergebnis um 36 % zurück.
Alle anderen Bereiche(**)
Net Sales
Pakistan Price Change
$ in millions 2025 FX Impact Volume Volume(*) Mix 2026 Change excl. FX
-------------------------------------------------------------------------
Third Quarter 119 - 3 (65) (3) 54 (55%) (55%)
Year-to-Date 352 1 6 (65) 5 299 (15%) (15%)
* Entspricht dem Volumenrückgang infolge des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung
an unserem Geschäft in Pakistan.
All Other Operating Loss
Business Change
$ in millions 2025 FX Impact Pakistan Drivers 2026 Change excl. FX
--------------------------------------------------------------------
Third Quarter (4) - (9) 2 (11) NM NM
Year-to-Date (5) - (9) 12 (2) NM NM
* Der operative Verlust in allen anderen Bereichen erhöhte sich im dritten
Quartal gegenüber dem Vorjahr um 7 Mio. USD. Dies spiegelt die Auswirkungen
des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung an unserem Geschäft in Pakistan wider,
die teilweise durch die anhaltenden Verbesserungen im Geschäftsbereich
Protein Fortification ausgeglichen wurden.
(**?Alle anderen Bereiche" umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente,
die weder einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert
sind. Die Nettoumsätze des Bereichs?Alle anderen Bereiche" werden hauptsächlich
mit dem Verkauf von Stevia und anderen Zutaten aus unserem PureCircle-Geschäft
und unseren übrigen Geschäftsbereichen zur Zuckerreduktion sowie mit dem Verkauf
von Erbsenproteinzutaten aus unserem Geschäftsbereich Protein Fortification
erzielt.)
Sonstige Finanzposten
* Zum 30. September 2026 belief sich die Gesamtverschuldung auf 1,8 Mrd. USD,
und die liquiden Mittel, einschließlich kurzfristiger Investitionen, auf
993 Mio. USD, verglichen mit 1,8 Mrd. USD bzw. 1,0 Mrd. USD zum 31. Dezember
2025.
* Im dritten Quartal beliefen sich die Nettofinanzierungskosten auf 10 Mio.
USD, verglichen mit 7 Mio. USD im dritten Quartal 2025.
* Die ausgewiesenen und die bereinigten effektiven Steuersätze für das dritte
Quartal lagen bei 26,8 % bzw. 26,4 %, verglichen mit 28,6 % bzw. 26,4 % im
Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes
war hauptsächlich auf die Änderung des Status unseres Pakistan-Geschäfts
hinsichtlich der dauerhaften Reinvestition zurückzuführen, die im
Vorjahreszeitraum erfasst worden war, sowie auf ein günstiges Urteil in
Brasilien zur steuerlichen Behandlung von ICMS-Gutschriften. Diese positiven
Effekte wurden teilweise durch die Wechselkursentwicklung des mexikanischen
Peso gegenüber dem US-Dollar kompensiert.
* Die Investitionsausgaben beliefen sich bis zum 30. September 2026 auf
insgesamt 313 Mio. USD. Dem standen teilweise Erlöse aus dem Verkauf
bestimmter Immobilien in Höhe von 36 Mio. USD gegenüber.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Im dritten Quartal zahlte das Unternehmen 53 Mio. USD an Dividenden an die
Aktionäre. Am 17. September 2026 (https://ir.ingredionincorporated.com/news-
releases/news-release-details/ingredion-incorporated-increases-quarterly-
dividend-083-share) beschloss das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende
von 0,83 USD je Aktie, die am 20. Oktober 2026 ausgezahlt wurde. Damit stieg die
Dividende im 12. Jahr in Folge. Bis zum 30. September hat das Unternehmen
Stammaktien im Wert von 85 Millionen USD zurückgekauft, womit das Jahresziel für
Aktienrückkäufe in Höhe von 100 Millionen USD erreichbar bleibt.
Aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2026
Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen ausgewiesenen Gewinn je
Aktie von 8,04 bis 8,48 USD sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,25 bis
9,70 USD.
Das Unternehmen erwartet nun für das Gesamtjahr 2026 einen unveränderten
Nettoumsatz. Das Mengenwachstum und positive Wechselkurseffekte werden dabei
durch einen niedrigeren Preismix sowie die Auswirkungen des bereits erwähnten
Verkaufs seiner Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft kompensiert. Ohne
Berücksichtigung des Pakistan-Geschäfts wird ein unveränderter bis leicht
steigender Nettoumsatz im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet.
Das ausgewiesene operative Ergebnis dürfte im niedrigen zweistelligen
Prozentbereich zurückgehen, während für das bereinigte operative Ergebnis im
Gesamtjahr 2026 nun ein Rückgang im mittleren zweistelligen Prozentbereich
erwartet wird. Darin spiegeln sich die operativen Herausforderungen im Bereich
F&II - USA/Kanada wider.
Der Ganzjahresausblick für 2026 geht von den folgenden Annahmen aus: Für das
operative Ergebnis von Texture & Healthful Solutions wird nun eine unveränderte
Entwicklung bis zu einem Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich
erwartet. Treiber ist das Wachstum der Absatzmengen, dem eine voraussichtlich
höhere Inflation bei den Inputkosten entgegenwirkt. Für das operative Ergebnis
von Food & Industrial Ingredients - LATAM wird nun ein Rückgang im mittleren bis
oberen einstelligen Prozentbereich erwartet, was die anhaltende Stärke des
mexikanischen Peso widerspiegelt. Das operative Ergebnis von Food & Industrial
Ingredients - USA/Kanada dürfte um 35 bis 40 % sinken, bedingt durch die
Betriebskosten in Argo. Der operative Verlust des Bereichs?Alle anderen
Bereiche" wird weiterhin auf rund 15 Mio. USD veranschlagt. Darin spiegelt sich
wider, dass der Verkauf des Pakistan-Geschäfts im zweiten Halbjahr keinen
Ergebnisbeitrag mehr leisten wird.
Die Unternehmenskosten dürften im Gesamtjahr 2026 im mittleren einstelligen
Prozentbereich zurückgehen.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen ausgewiesenen effektiven
Steuersatz von 27,9 bis 28,9 %. Für den bereinigten effektiven Steuersatz wird
mit 26,5 bis 27,5 % gerechnet.
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit dürfte sich im Gesamtjahr 2026 nun
auf 650 bis 750 Mio. USD belaufen. Für die Investitionsausgaben im Gesamtjahr
werden weiterhin rund 450 bis 490 Mio.USD erwartet.
Diese Prognose berücksichtigt die zum Ende Oktober 2026 geltenden Zollniveaus.
Nicht berücksichtigt sind akquisitionsbedingte Integrations- und
Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen.
Telefonkonferenz- und Webcast-Informationen
Ingredion wird am Donnerstag, 5. November 2026, um 8:00 Uhr (CT)/9:00 Uhr (ET)
eine Telefonkonferenz unter der Leitung von Jim Zallie, Chairman, President und
Chief Executive Officer, sowie Diego Reynoso (https://www.ingredion.com/na/en-
us/company/meet-ingredion/executive-leadership-team/reynoso), Executive Vice
President und Chief Financial Officer, abhalten. Die Telefonkonferenz wird in
Echtzeit im Internet übertragen und kann unter
https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations abgerufen werden.
Eine Präsentation mit zusätzlichen Finanz- und Betriebsinformationen wird einige
Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens zum
Download bereitstehen. Eine Aufzeichnung steht für eine begrenzte Zeit unter
https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results zur
Verfügung.
Über Ingredion
Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz im Großraum Chicago ist ein
weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen und beliefert Kunden in mehr als
120 Ländern. Mit einem Jahresnettoumsatz von rund 7,2 Milliarden USD im Jahr
2025 verarbeitet das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche
Rohstoffe zu hochwertigen Zutatenlösungen für die Lebensmittel-, Getränke-,
Tiernahrungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Über sein weltweites Netzwerk von
Ingredion Idea Labs(®)-Innovationszentren und mit mehr als 11.000 Beschäftigten
entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden maßgeschneiderte
Lösungen. Dabei verfolgt Ingredion das Ziel, das Potenzial von Menschen, Natur
und Technologie zu bündeln, um das Leben zu verbessern. Weitere Informationen
und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie unter ingredion.com
(https://ingredion.com/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen
Fassung enthalten. Ingredion Incorporated geht davon aus, dass diese
zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche
Aussagen abgedeckt werden.
Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu unseren
Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 in Bezug auf das ausgewiesene und bereinigte
Ergebnis je Aktie, den Nettoumsatz, das ausgewiesene und bereinigte operative
Ergebnis, die Unternehmenskosten, den ausgewiesenen und bereinigten effektiven
Steuersatz, den Cashflow aus der Geschäftstätigkeit und die Investitionsausgaben
sowie alle anderen Aussagen zu unseren Aussichten und unserer künftigen
Geschäftstätigkeit, unserer Finanzlage, unseren Volumina, unserem Cashflow,
unseren Ausgaben oder anderen Finanzposten, einschließlich der Pläne oder
Strategien und Ziele der Geschäftsleitung in Bezug auf die vorgenannten Punkte
sowie aller Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen, die den vorgenannten
Punkten zugrunde liegen. Darüber hinaus umfassen zukunftsgerichtete Aussagen
unsere Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses und der Vorteile der geplanten
Übernahme von Tate & Lyle (die?geplante Übernahme"). Dazu zählen insbesondere
Aussagen über die Pläne, Ziele, Absichten und Erwartungen in Bezug auf die
künftige Geschäftstätigkeit und finanzielle Entwicklung des
zusammengeschlossenen Konzerns.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mitunter an Begriffen wie?könnte",?wird",
?sollte",?voraussehen",?annehmen",?glauben",?planen",?prognostizieren",
?schätzen",?erwarten",?beabsichtigen",?fortsetzen",?Pro-forma",?Prognose",
?Ausblick",?Chancen" oder?Potenzial" sowie an ähnlichen Formulierungen oder
deren Verneinung zu erkennen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf
historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.
Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen
aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer
vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben,
dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf
hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere
Erwartungen als richtig erweisen.
Zu den Faktoren im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten
Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem: das Risiko, dass die geplante
Übernahme nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen
wird, weil wesentliche kartellrechtliche oder sonstige Vollzugsbedingungen nicht
erfüllt werden können oder andere Gründe einem Abschluss entgegenstehen; das
Risiko, dass die erwarteten Vorteile der geplanten Übernahme nicht vollständig
realisiert werden oder ihre Realisierung mehr Zeit in Anspruch nimmt als
erwartet, unter anderem aufgrund der nachstehend beschriebenen Risiken und
Unsicherheiten; das Risiko, dass die Geschäftsbereiche von Ingredion und Tate &
Lyle nicht wirksam integriert werden können oder die erweiterte
Geschäftstätigkeit des zusammengeschlossenen Konzerns nicht wirksam gesteuert
werden kann; die Möglichkeit, dass Ingredion und dem zusammengeschlossenen
Konzern im Zusammenhang mit der Durchführung der geplanten Übernahme und dem
Betrieb des Unternehmens nach deren Abschluss erhebliche Aufwendungen und
Verbindlichkeiten entstehen; sowie das Risiko, dass Tate & Lyle infolge der
geplanten Übernahme Verträge, Kunden, Vertriebspartner, Lieferanten,
Dienstleister oder andere Geschäftspartner verliert.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in
unseren zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen
Erwartungen abweichen. Ursache hierfür sind verschiedene Risiken und
Unsicherheiten. Dazu zählen unter anderem: Veränderungen der Gewohnheiten,
Präferenzen, Preissensibilität, Verhaltensweisen, Nachfrage und Wahrnehmung der
Verbraucher; die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen, Spannungen,
Bedrohungen oder Konflikte auf die Verfügbarkeit und Preise von Rohstoffen und
Energie, auf Lieferketten sowie auf Wechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen
der weltweiten Geschäfts- und Wirtschaftslage auf die Nachfrage nach unseren
Produkten sowie auf unseren Zugang zu den globalen Kredit- und Kapitalmärkten;
unsere Abhängigkeit von bestimmten Branchen, auf die ein wesentlicher Teil
unseres Umsatzes entfällt; betriebliche Schwierigkeiten in unseren
Produktionsstätten sowie Haftungsrisiken im Zusammenhang mit Produktsicherheit
und Produktqualität; unsere Fähigkeit, mit technologischen Entwicklungen in
Forschung und Entwicklung Schritt zu halten und weiterhin innovative Produkte
anzubieten; Wettbewerbsdruck, der sich nachteilig auf unseren Marktanteil,
unseren Umsatz und unsere Rentabilität auswirken kann; Marktvolatilität, die
unsere Fähigkeit beeinträchtigen kann, Kostensteigerungen bei Mais und anderen
Rohstoffen an unsere Kunden weiterzugeben, Mais und andere Rohstoffe zu Preisen
zu beschaffen, die eine Aufrechterhaltung oder Steigerung unserer Rentabilität
ermöglichen, oder die von unseren Kunden nachgefragten Produktmengen
bereitzustellen und ihre Lieferanforderungen zu erfüllen; die Auswirkungen von
Preisschwankungen, Lieferkettenunterbrechungen, Zöllen, Abgaben und Engpässen
bei den für unsere Beschaffung, Produktionsprozesse und Lieferkanäle
erforderlichen Vorleistungen, darunter Rohstoffe, Energie sowie Fracht- und
Logistikleistungen; unsere Fähigkeit, Kosten zu begrenzen, das Betriebskapital
wirksam zu steuern und Budgets einzuhalten, einschließlich der termingerechten
und budgetkonformen Fertigstellung geplanter Wartungs- und Investitionsprojekte;
der globale Klimawandel sowie gesetzliche, regulatorische und marktbezogene
Maßnahmen zu seiner Eindämmung; unsere Fähigkeit, Übernahmen, Veräußerungen oder
strategische Allianzen zu vorteilhaften Bedingungen zu identifizieren und
abzuschließen sowie die erwarteten Synergien zu realisieren; die
wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Risiken, die mit unserer
internationalen Geschäftstätigkeit und Fremdwährungen verbunden sind; unsere
Fähigkeit, stabile und zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten;
unsere Fähigkeit, Beschäftigte, einschließlich wichtiger Fach- und
Führungskräfte, zu gewinnen, weiterzuentwickeln, zu binden und zu motivieren
sowie gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen; die Auswirkungen rechtlicher und
behördlicher Verfahren; die mit Pandemien verbundenen Risiken; die Auswirkungen
möglicher Wertminderungsaufwendungen auf immaterielle Vermögenswerte und den
Geschäfts- oder Firmenwert; die globale und regionale Wirtschaftspolitik sowie
Änderungen bestehender Gesetze und Vorschriften; Änderungen unserer Steuersätze
sowie das Risiko zusätzlicher Ertragsteuerverbindlichkeiten; Zinserhöhungen, die
unsere Finanzierungskosten steigern könnten; Risiken, die unsere Fähigkeit
beeinträchtigen, Finanzmittel zu angemessenen Konditionen zu beschaffen, sowie
sonstige Faktoren, die unseren Zugang zu ausreichenden Mitteln für künftiges
Wachstum und weitere Expansion beeinflussen; Risiken im Zusammenhang mit dem
Einsatz künstlicher Intelligenz und anderer fortschrittlicher Technologien sowie
unsere Abhängigkeit von externen-Technologieanbietern; Unterbrechungen,
Sicherheitsvorfälle oder Ausfälle unserer IT-Systeme, IT-Prozesse und IT-
Infrastruktur; Risiken, die unsere Fähigkeit zur Fortführung unserer
Dividendenpolitik beeinträchtigen könnten; sowie unsere Fähigkeit, wirksame
interne Kontrollen über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.
Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen
oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände
widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn
wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten
Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche
Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung
dieser und anderer Risiken finden Sie unter?Risikofaktoren" und weiteren
Informationen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am
31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und den nachfolgenden Berichten auf dem
Formular 10-Q und dem Formular 8-K enthalten sind, die bei der Securities and
Exchange Commission eingereicht wurden.
Zusätzliche Informationen
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar,
Wertpapiere zu kaufen, anderweitig zu erwerben, zu zeichnen, zu verkaufen oder
auf sonstige Weise darüber zu verfügen. Ebenso wenig stellt sie eine
Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung in irgendeiner
Rechtsordnung dar, sei es im Zusammenhang mit dem Barangebot der Gesellschaft
für das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Stammaktienkapital von Tate &
Lyle oder anderweitig. In keiner Rechtsordnung dürfen Wertpapiere von Tate &
Lyle verkauft, ausgegeben oder übertragen werden, wenn dies gegen geltendes
Recht verstoßen würde. Die geplante Übernahme wird ausschließlich im Wege eines
Scheme of Arrangement durchgeführt. Sollte die geplante Übernahme stattdessen im
Wege eines Übernahmeangebots im Sinne des britischen Companies Act 2006
erfolgen, gelten die vollständigen Bedingungen der geplanten Übernahme, wie sie
im entsprechenden Angebotsdokument dargelegt sind. Macht das Unternehmen von
seinem Recht Gebrauch, die geplante Übernahme im Wege eines Übernahmeangebots
durchzuführen, wird dieses Angebot in Übereinstimmung mit den geltenden US-
amerikanischen Gesetzen und Vorschriften unterbreitet.
KONTAKTE:
Investoren: Noah Weiss, 773-896-5242
Medien: Rick Wion, 708-209-6323
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Statements of Income
(Unaudited)
(dollars and shares in millions, except per share data)
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, September 30,
------------------------- Change --------------------------- Change
2026 2025 % 2026 2025 %
------------- ----------- -------- ------------- ------------- -------
Net sales $ 1,792 $ 1,816 (1%) $ 5,434 $ 5,462 (1%)
Cost of sales 1,393 1,361 4,208 4,064
------------- ----------- ------------- -------------
Gross profit 399 455 (12%) 1,226 1,398 (12%)
Operating expenses 215 203 6% 622 604 3%
Other operating
(income), net (3 ) - (30 ) (15 )
Restructuring/impairment
charges, net (14 ) 3 42 13
------------- ----------- ------------- -------------
Operating income 201 249 (19%) 592 796 (26%)
Financing costs 5 7 69 28
Net (gain) on sale of
business - - (44 ) -
Other non-operating
expense, net 2 1 4 1
------------- ----------- ------------- -------------
Income before income
taxes 194 241 (20%) 563 767 (27%)
Provision for income
taxes 52 69 161 198
------------- ----------- ------------- -------------
Net income 142 172 (17%) 402 569 (29%)
Less: Net income
attributable to non-
controlling interests - 1 4 5
------------- ----------- ------------- -------------
Net income attributable
to Ingredion $ 142 $ 171 (17%) $ 398 $ 564 (29%)
------------- ----------- ------------- -------------
Earnings per common
share attributable to
Ingredion common
shareholders:
Weighted average common
shares outstanding:
Basic 63.1 64.3 63.2 64.4
Diluted 63.7 65.4 63.8 65.5
Earnings per common
share of Ingredion:
Basic $ 2.25 $ 2.66 (15%) $ 6.30 $ 8.76 (28%)
Diluted $ 2.23 $ 2.61 (15%) $ 6.24 $ 8.61 (28%)
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Balance Sheets
(dollars and shares in millions, except per share amounts)
September 30,
2026
December 31,
(Unaudited) 2025
---------------- --------------
Assets
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 989 $ 1,030
Short-term investments 4 3
Accounts receivable, net 1,346 1,185
Inventories 1,151 1,227
Prepaid expenses and assets held for sale 70 60
---------------- --------------
Total current assets 3,560 3,505
---------------- --------------
Property, plant and equipment, net 2,560 2,526
Goodwill 917 922
Intangible assets, net 330 347
Other non-current assets 760 597
---------------- --------------
Total assets $ 8,127 $ 7,897
---------------- --------------
Liabilities and stockholders' equity
Current liabilities:
Short-term borrowings $ 533 $ 48
Accounts payable, accrued liabilities and
liabilities held for sale 1,241 1,268
---------------- --------------
Total current liabilities 1,774 1,316
---------------- --------------
Long-term debt 1,242 1,742
Other non-current liabilities 502 473
---------------- --------------
Total liabilities 3,518 3,531
---------------- --------------
Share-based payments subject to redemption 56 64
Redeemable non-controlling interests - 7
Ingredion stockholders' equity:
Preferred stock - authorized 25.0 shares -
$0.01 par value, none issued - -
Common stock - authorized 200.0 shares - $0.01
par value, 77.8 shares issued at September 30,
2026 and December 31, 2025 1 1
Additional paid-in capital 1,147 1,155
Less: Treasury stock (common stock: 15.4 and
14.8 shares at September 30, 2026 and
December 31, 2025) at cost (1,624 ) (1,555 )
Accumulated other comprehensive loss (822 ) (937 )
Retained earnings 5,851 5,610
---------------- --------------
Total Ingredion stockholders' equity 4,553 4,274
Non-redeemable non-controlling interests - 21
---------------- --------------
Total stockholders' equity 4,553 4,295
---------------- --------------
Total liabilities and stockholders' equity $ 8,127 $ 7,897
---------------- --------------
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
(Unaudited)
(dollars in millions)
Nine Months Ended
September 30,
---------------------
2026 2025
----------- ---------
Cash from operating activities
Net income $ 402 $ 569
Non-cash charges to net income:
Depreciation and amortization 165 165
Mechanical stores expense 56 50
Net (gain) on sale of business (44 ) -
(Gain) on sale of land (26 ) -
Impairment charges 39 6
Foreign exchange losses, net 44 3
Deferred income taxes 6 2
Margin accounts 17 3
Changes in other working capital (219 ) (235 )
Other (51 ) (24 )
----------- ---------
Cash provided by operating activities 389 539
----------- ---------
Cash from investing activities
Capital expenditures and mechanical stores purchases (313 ) (299 )
Proceeds from disposal of manufacturing facilities and
equipment 36 1
Proceeds from sales of businesses, net 139 12
Purchases of equity securities, net (26 ) (11 )
Other (5 ) (5 )
----------- ---------
Cash used for investing activities (169 ) (302 )
----------- ---------
Cash from financing activities
Proceeds (payments) on borrowings, net 29 (37 )
Repurchases of common stock, net (85 ) (134 )
Common stock activity for share-based compensation, net (10 ) (12 )
Purchases of non-controlling interests (34 ) -
Dividends paid, including to non-controlling interests (158 ) (157 )
----------- ---------
Cash used for financing activities (258 ) (340 )
----------- ---------
Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash
equivalents (3 ) 21
----------- ---------
(Decrease) in cash and cash equivalents (41 ) (82 )
Cash and cash equivalents, beginning of period 1,030 997
----------- ---------
Cash and cash equivalents, end of period $ 989 $ 915
----------- ---------
Ingredion Incorporated
Supplemental Financial Information
(Unaudited)
(dollars in millions, except for percentages)
I. Segment Information of Net Sales to Unaffiliated Customers and Operating Income
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, Change September 30, Change
----------------------- Change Excl. ----------------------- Change Excl.
2026 2025 % FX % 2026 2025 % FX %
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Net Sales to
Unaffiliated Customers:
Texture & Healthful
Solutions (i) $ 610 $ 605 1% 1% $ 1,854 $ 1,806 3% 2%
Food & Industrial
Ingredients-LATAM (ii) 624 585 7% 2% 1,814 1,754 3% (1%)
Food & Industrial
Ingredients-U.S./Canada
(iii) 504 507 (1%) -% 1,467 1,550 (5%) (5%)
All Other (iv) 54 119 (55%) (55%) 299 352 (15%) (15%)
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Net Sales $ 1,792 $ 1,816 (1%) (3%) $ 5,434 $ 5,462 (1%) (2%)
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Operating Income
(Loss):
Texture & Healthful
Solutions $ 95 $ 105 (10%) (9%) $ 312 $ 315 (1%) (2%)
Food & Industrial
Ingredients-LATAM 109 116 (6%) (10%) 342 370 (8%) (11%)
Food & Industrial
Ingredients-U.S./Canada 52 81 (36%) (36%) 144 259 (44%) (44%)
All Other (11 ) (4 ) NM NM (2 ) (5 ) NM NM
Corporate (39 ) (44 ) (11%) (11%) (120 ) (139 ) (14%) (14%)
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Adjusted Operating
Income 206 254 (19%) (21%) 676 800 (16%) (18%)
Acquisition/integration
costs, net (11 ) - (17 ) -
Impairment charges (3 ) - (34 ) (6 )
Restructuring costs,
net 17 (3 ) (8 ) (7 )
Other matters (8 ) (2 ) (25 ) 9
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Operating Income $ 201 $ 249 (19%) (21%) $ 592 $ 796 (26%) (28%)
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Erläuterungen zum Nettoumsatz mit externen Kunden
(i) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 22 Mio. USD bzw. 7 Mio. USD
für das dritte Quartal 2026 und 2025 sowie 66 Mio. USD bzw. 25 Mio. USD für das
laufende Jahr 2026 und 2025.
(ii) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 17 Mio. USD bzw. 12 Mio. USD
für das dritte Quartal 2026 und 2025 sowie 38 Mio. USD bzw. 39 Mio. USD für das
laufende Jahr 2026 und 2025.
(iii) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 37 Mio. USD bzw. 25 Mio. USD
für das dritte Quartal 2026 und 2025 sowie 112 Mio. USD bzw. 85 Mio. USD für das
laufende Jahr 2026 und 2025.
(iv) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 6 Mio. USD bzw. 3 Mio. USD
für das dritte Quartal 2026 und 2025 sowie 18 Mio. USD bzw. 10 Mio. USD für das
laufende Jahr 2026 und 2025.
II. Nicht auf GAAP basierende Informationen
Ergänzend zu den nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (?GAAP")
erstellten konsolidierten Finanzergebnissen verwendet das Unternehmen
historische Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Diese schließen bestimmte nach GAAP
ausgewiesene Posten aus, darunter Akquisitions- und Integrationskosten,
Restrukturierungskosten, Wertminderungsaufwendungen, den Nettogewinn aus der
Veräußerung von Geschäftsbereichen, den Steuerposten in Mexiko sowie weitere im
Einzelnen ausgewiesene Posten. Im Allgemeinen wird der Begriff?bereinigt"
verwendet, wenn wir uns auf diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen
beziehen.
Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende
Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose
künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die
Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die
Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich
der Betriebsergebnisse des Unternehmens und Trends für die dargestellten
Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen
werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach
GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der
Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung
mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres
Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit
des Unternehmens auswirken. Die erwarteten Finanzkennzahlen spiegeln
möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne
wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder
Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Nicht auf
GAAP basierende Anpassungen werden in der Regel an bereinigten Finanzkennzahlen
vorgenommen, was das Vertrauen des Managements in seine Fähigkeit zur Prognose
bereinigter Finanzkennzahlen im Vergleich zu seiner Fähigkeit zur Prognose von
GAAP-Finanzkennzahlen erhöht. Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen,
einschließlich erwartete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen, sollten als
Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen
bzw. als diesen überlegen angesehen werden.
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit
GAAP erstellt. Daher sind die Nicht-GAAP-Kennzahlen des Unternehmens nicht
unbedingt mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.
Eine Überleitung jeder Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten
vergleichbare GAAP-Kennzahl ist in den nachstehenden Tabellen enthalten.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted
Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to
Ingredion and Adjusted Diluted EPS
(Unaudited)
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, 2026 September 30, 2026
----------------------- --------------------------
(in Diluted (in
millions) EPS millions) Diluted EPS
----------- ----------- ----------- --------------
Net income attributable to
Ingredion $ 142 $ 2.23 $ 398 $ 6.24
Adjustments:
Acquisition/integration
costs, net (i) 6 0.09 47 0.74
Impairment charges (ii) 5 0.08 27 0.42
Restructuring costs, net
(iii) (12 ) (0.18 ) 7 0.11
Net (gain) on sale of
business (iv) - - (17 ) (0.27 )
Other matters (v) 6 0.09 18 0.29
Tax item-Mexico (vi) 3 0.05 (3 ) (0.05 )
Other tax matters (vii) (5 ) (0.08 ) (2 ) (0.03 )
----------- ----------- ----------- --------------
Non-GAAP adjusted net income
attributable to Ingredion $ 145 $ 2.28 $ 475 $ 7.45
----------- ----------- ----------- --------------
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, 2025 September 30, 2025
----------------------- ----------------------
(in Diluted (in Diluted
millions) EPS millions) EPS
----------- ----------- ----------- ----------
Net income attributable to
Ingredion $ 171 $ 2.61 $ 564 $ 8.61
Adjustments:
Impairment charges (ii) - - 4 0.06
Restructuring costs, net (iii) 3 0.05 6 0.09
Other matters (v) 1 0.02 (7 ) (0.10 )
Tax item-Mexico (vi) (3 ) (0.05 ) (10 ) (0.15 )
Other tax matters (vii) 8 0.12 6 0.09
----------- ----------- ----------- ----------
Non-GAAP adjusted net income
attributable to Ingredion $ 180 $ 2.75 $ 563 $ 8.60
----------- ----------- ----------- ----------
Nettogewinn und EPS können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet
werden.
Hinweise
(i) In den drei bzw. neun Monaten bis zum 30. September 2026 wurden Aufwendungen
in Höhe von 6 Mio. USD bzw. 59 Mio. USD vor Steuern für Übernahme- und
Integrationsmaßnahmen verzeichnet, die in erster Linie auf die geplante
Übernahme von Tate & Lyle zurückzuführen sind, einschließlich Gewinnen und
Verlusten in Höhe von 5 Mio. USD und 42 Mio. USD aus übernahmebezogenen
Währungsabsicherungsgeschäften in den drei bzw. neun Monaten bis zum 30.
September 2026. In den drei und sechs Monaten bis zum 30. September 2025 fielen
keine vergleichbaren Posten an.
(i) Im Verlauf der neun Monate zum 30. September 2026 haben wir Vorsteuer-
Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 6 Mio. USD bzw. 39 Mio. USD erfasst. Im
dritten Quartal haben wir Kosten in Verbindung mit dem Verkauf unserer Anlage in
Vanscoy, Kanada, und Wertminderungsaufwendungen für Anlageinvestitionen erfasst.
Darüber hinaus haben wir Aufwendungen in Bezug auf die Schließung unserer Anlage
in Cabo, Brasilien, im ersten Halbjahr 2026 erfasst. Im Verlauf der neun Monate
zum 30. September 2025 haben wir Vorsteuer-Wertminderungsaufwendungen in Höhe
von 6 Mio. USD auf unsere Beteiligungen erfasst.
(iii) In den drei und neun Monaten zum 30. September 2026 haben wir einen
Umstrukturierungsgewinn vor Steuern in Höhe von 17 Mio. USD und
Umstrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 8 Mio. USD erfasst. Der im
Quartal erfasste Gewinn war vorwiegend auf Erlöse aus dem Verkauf von Land in
Lane Cove, Australien, zurückzuführen. In den neun Monaten bis zum 30. September
2026 wurde der Gewinn aus Landverkäufen vollkommen durch
Restrukturierungskosten, die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schließung
unserer Anlage in Cabo, Brasilien, und dem Verkauf unseres Pakistan-Geschäfts
zusammenhingen, ausgeglichen. In den drei und sechs Monaten bis zum 30.
September 2025 erfassten wir Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 3
Mio. USD beziehungsweise 7 Mi. USD, die hauptsächlich auf Stilllegungskosten im
Zusammenhang mit Werksschließungen entfielen.
(iv) In den drei und neun Monaten bis zum 30. September 2026 erfassten wir im
Zusammenhang mit dem Verkauf unseres Pakistan-Geschäfts einen Nettogewinn vor
Steuern in Höhe von 44 Millionen USD. Im Zeitraum bis zum 30. Juni 2025 fielen
keine vergleichbaren Posten an.
(v) In den drei und neun Monaten bis zum 30. September 2026 erfassten wir
Aufwendungen vor Steuern in Höhe von 8 Mio. USD beziehungsweise 25 Mio. USD, die
hauptsächlich mit dem Brand in unserem Argo-Werk zusammenhingen. Für die drei
und neun Monate zum 30. September 2025 ergaben sich Vorsteueraufwendungen in
Höhe von 2 Mio. USD bzw. Vorsteuervorteile in Höhe von 9 Mio. USD, die
hauptsächlich auf Versicherungserstattungen und ein günstiges Urteil im
Zusammenhang mit bestimmten indirekten Steuern zurückzuführen waren.
(vi) Die Steuerbeträge ergeben sich aus der Entwicklung des Wechselkurses des
mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar und deren Auswirkungen auf die
Neubewertung der mexikanischen Abschlüsse im jeweiligen Berichtszeitraum.
(vii) Für die drei und neu Monate zum 30. September 2026 erfassten wir
Steuervorteilen, unter anderem Zinserträge im Zusammenhang mit bestimmten
lokalen brasilianischen Fördermaßnahmen und der Anerkennung einer latenten
Steuergutschrift in den USA. Diese Vorteile wurde teilweise durch verbundene
Steuerergebnisse der nicht auf GAAP basierenden Anpassungen im laufenden Jahr
und im Vorjahr und die Rückbuchung von US-Steuererstattungen aus dem Vorjahr
ausgeglichen. Darüber hinaus erfassten wir in den neun Monaten zum 30. September
2026 Steuervorteile im Zusammenhang mit der Nutzung von bislang nicht
berücksichtigten steuerlichen Verlustvorträgen. Diese Vorteile wurden teilweise
durch Änderungen der Rückstellung im Zusammenhang mit der dauerhaften
Reinvestition ausländischer Gewinne und der Erfassung von
Steuerverbindlichkeiten aus dem Vorjahr ausgeglichen.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating
Income
(Unaudited)
(dollars in millions, pre-tax)
Three Months Nine Months
Ended Ended
September 30, September 30,
------------------ -----------------
2026 2025 2026 2025
---------- ------- ------- ---------
Operating income $ 201 $ 249 $ 592 $ 796
Adjustments:
Acquisition/integration costs, net (i) 11 - 17 -
Impairment charges (ii) 3 - 34 6
Restructuring costs, net (iii) (17 ) 3 8 7
Other matters (v) 8 2 25 (9 )
---------- ------- ------- ---------
Non-GAAP adjusted operating income $ 206 $ 254 $ 676 $ 800
---------- ------- ------- ---------
Für die Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der
Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Gewinns
je Aktie (?EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von
Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Financing Costs to Non-GAAP Adjusted
Financing Costs
(Unaudited)
(dollars in millions, pre-tax)
Three
Months
Ended Nine Months
September Ended
30, September 30,
------------- ---------------
2026 2025 2026 2025
------ ------ --------- -----
Financing costs $ 5 $ 7 $ 69 $ 28
Adjustments:
Acquisition/integration costs, net (i) 5 - (42 ) -
------ ------ --------- -----
Non-GAAP adjusted financing costs $ 10 $ 7 $ 27 $ 28
------ ------ --------- -----
Für die Anmerkungen (i) siehe die Anmerkungen (i) in der Überleitung des GAAP-
Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Ergebnisses je Aktie (?EPS")
zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von Ingredion und zum
bereinigten verwässerten EPS.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income
Tax Rate
(Unaudited)
(dollars in millions, except for percentages)
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, 2026 September 30, 2026
--------------------------------- --------------------------------
Income Income
before Provision Effective before Provision Effective
Income for Income Income for Income
Taxes Income Tax Rate Taxes Income Tax Rate
(a) Taxes (b) (b/a) (a) Taxes (b) (b/a)
--------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------
As Reported $ 194 $ 52 26.8% $ 563 $ 161 28.6%
Adjustments:
Acquisition/integration
costs, net (i) 6 - 59 12
Impairment charges (ii) 6 1 39 12
Restructuring costs,
net (iii) (17 ) (5 ) 8 1
Net (gain) on sale of
business (iv) - - (44 ) (27 )
Other matters (v) 8 2 25 7
Tax item-Mexico (vi) - (3 ) - 3
Other tax matters (vii) - 5 - 2
--------- ----------- --------- -----------
Adjusted Non-GAAP $ 197 $ 52 26.4% $ 650 $ 171 26.3%
--------- ----------- --------- -----------
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, 2025 September 30, 2025
-------------------------------- --------------------------------
Income Income
before Provision Effective before Provision Effective
Income for Income Income for Income
Taxes Income Tax Rate Taxes Income Tax Rate
(a) Taxes (b) (b/a) (a) Taxes (b) (b/a)
-------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------
As Reported $ 241 $ 69 28.6% $ 767 $ 198 25.8%
Adjustments:
Impairment
charges (ii) - - 6 2
Restructuring
costs, net
(iii) 3 - 7 1
Other matters
(v) 2 1 (9 ) (2 )
Tax
item-Mexico
(vi) - 3 - 10
Other tax
matters (vii) - (8 ) - (6 )
-------- ----------- --------- -----------
Adjusted Non-
GAAP $ 246 $ 65 26.4% $ 771 $ 203 26.3%
-------- ----------- --------- -----------
Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der
Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren
Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie (?EPS") zum bereinigten, Ingredion
zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß
Nicht-GAAP.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share ("GAAP EPS")
to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share ("Adjusted EPS")
(Unaudited)
Expected EPS Range
for Full-Year 2026
------------------------------------
Low End of High End of
Guidance Guidance
----------------- ----------------
GAAP EPS $ 8.04 $ 8.49
Adjustments:
Acquisition/integration costs, net (i) 0.74 0.74
Impairment charges (ii) 0.42 0.42
Restructuring costs, net (iii) 0.11 0.11
Net (gain) on sale of business (iv) (0.27 ) (0.27 )
Other matters (v) 0.29 0.29
Tax item-Mexico (vi) (0.05 ) (0.05 )
Other tax matters (vii) (0.03 ) (0.03 )
----------------- ----------------
Adjusted EPS $ 9.25 $ 9.70
----------------- ----------------
Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der
Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren
Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie (?EPS") zum bereinigten, Ingredion
zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß
Nicht-GAAP.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate ("GAAP ETR")
to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate ("Adjusted ETR")
(Unaudited)
Expected Effective Income
Tax Rate Range
for Full-Year 2026
--------------------------------
Low End of High End of
Guidance Guidance
-------------- ---------------
GAAP ETR 27.9% 28.9%
Adjustments:
Acquisition/integration costs, net (i) (0.4%) (0.4%)
Impairment charges (ii) 0.1% 0.1%
Restructuring costs, net (iii) (0.1%) (0.1%)
Net (gain) on sale of business (iv) (1.7%) (1.7%)
Other matters (v) 0.1% 0.1%
Tax item-Mexico (vi) 0.3% 0.3%
Other tax matters (vii) 0.3% 0.3%
-------------- ---------------
Adjusted ETR 26.5% 27.5%
-------------- ---------------
Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der
Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren
Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie (?EPS") zum bereinigten, Ingredion
zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß
Nicht-GAAP.
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