GNW-News: Innomotics setzt beim globalen IP-Management auf Anaqua

21.07.26 15:04 Uhr

^BOSTON, July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua

(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=innomotic

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s-pressrelease), ein führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen

für das Management geistigen Eigentums (IP), hat heute bekannt gegeben, dass

Innomotics, ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromotoren und große

Antriebssysteme, Anaqua mit der Verwaltung seines weltweiten IP-Portfolios

beauftragt hat. Mit der Einführung der Plattform und der integrierten Services

von Anaqua wird Innomotics sein IP- und Markenportfolio optimieren, um den

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Unternehmenswert zu steigern, und die Offenlegung, Erfassung, Verwaltung sowie

Durchsetzung seiner Erfindungen effizient verwalten.

Innomotics wurde 2024 aus der Siemens AG ausgegliedert und zählt heute zu den

weltweit führenden Unternehmen im Bereich Industrial Motion. Das Unternehmen

beschäftigt rund 15.000 Mitarbeitende, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von

mehr als 3 Milliarden Euro und ist in 47 Ländern vertreten. Mit mehr als 150

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Jahren Engineering-Erfahrung entwickelt Innomotics innovative Motoren-,

Antriebs- und Motion-Lösungen für geschäftskritische Anwendungen in zahlreichen

Branchen, darunter Automobilindustrie, Energie, Öl und Gas, Chemie, Bergbau,

Wasserwirtschaft und Fertigung.

?Für Innomotics hatte der Aufbau einer modernen, weltweit standardisierten

Plattform für das IP-Management nach der Verselbstständigung höchste

strategische Priorität, um unsere Innovationsstrategie optimal zu unterstützen",

sagt Dr. Christian Mundo, Global Head of Innovation, Technology and IP bei

Innomotics.?Anaqua hat uns mit seiner ausgewiesenen Expertise, seinen

innovativen KI-gestützten Funktionen und der Fähigkeit überzeugt, Lösungen auf

unsere individuellen Anforderungen zuzuschneiden. Wir sind überzeugt, dass uns

die integrierte Technologie, die umfassende Implementierungskompetenz und die

effizienten Prozesse von Anaqua dabei unterstützen werden, unsere IP-Abläufe

weiter zu optimieren, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und unsere

Wettbewerbsposition im Zuge unseres weltweiten Wachstums weiter auszubauen."

Dr. Mundo zufolge fiel die Entscheidung für Anaqua insbesondere aufgrund der

führenden Position des Unternehmens im IP-Management. Ausschlaggebend waren

darüber hinaus die KI-gestützten Automatisierungsfunktionen, die flexibel

konfigurierbare Plattform sowie das integrierte Serviceangebot, das den gesamten

IP-Lebenszyklus abdeckt. Er ergänzt, dass sich Anaqua im Auswahlprozess

insbesondere durch die Kombination aus technologischer Innovationskraft,

fundierter Expertise und hoher Flexibilität klar von den übrigen Anbietern

abgehoben habe.

?Als eigenständiges globales Unternehmen gestaltet Innomotics die Zukunft der

industriellen Antriebstechnik. Dafür braucht es eine IP-Management-Strategie,

die ebenso innovativ und flexibel ist wie das Unternehmen selbst", sagt Justin

Crotty, CEO von Anaqua.?Wir freuen uns sehr, Innomotics beim Aufbau eines

weltweit standardisierten Ansatzes für das Management und den Schutz von

Innovationen zu begleiten. Mit KI-gestützter Automatisierung, leistungsfähigen

Workflows und integrierten Services helfen wir Innomotics, Komplexität zu

reduzieren, Prozesse effizienter zu gestalten und geistiges Eigentum zu einem

strategischen Werttreiber für das Unternehmen zu entwickeln."

Mit Innomotics begrüßt Anaqua seinen 150. Kunden in der DACH-Region, die

Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst.

Veröffentlichte Fallstudien von Kunden von Anaqua belegen eindrucksvoll, dass

sich mit den Lösungen des Unternehmens messbarer geschäftlicher Mehrwert

erzielen lässt. Dazu zählen unter anderem deutliche Einsparungen bei den Kosten

für das IP-Management, Effizienzsteigerungen von bis zu 40 Prozent sowie

Kostensenkungen von 25 bis 45 Prozent bei Auslandsanmeldungen und Validierungen.

Darüber hinaus konnten Kunden ihre Ausgaben für Jahresgebühren und

Markenverlängerungen erheblich reduzieren. Gleichzeitig wurden Workflows

verschlankt, manuelle Tätigkeiten minimiert und die Zusammenarbeit

internationaler Teams verbessert. Diese nachweisbaren Ergebnisse unterstreichen

die Fähigkeit von Anaqua, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre IP-Prozesse zu

modernisieren, die Effizienz nachhaltig zu steigern und den administrativen

Aufwand zu senken - auch bei wachsenden und zunehmend komplexen IP-Portfolios.

Über Innomotics

Innomotics ist ein weltweit führender Anbieter von Elektromotoren und großen

Antriebssystemen. Das Unternehmen verbindet umfassende technische Expertise mit

führender Innovationskraft und entwickelt elektrische Lösungen für

unterschiedlichste Branchen und Märkte weltweit. Mit mehr als 150 Jahren

Erfahrung in der Entwicklung von Elektromotoren bildet Innomotics das Rückgrat

zuverlässiger Antriebstechnologie für Industrie und Infrastruktur rund um den

Globus. Als Vordenker in den Bereichen industrielle Effizienz, Elektrifizierung,

Nachhaltigkeit und Digitalisierung treibt Innomotics den technologischen Wandel

in der Industrie maßgeblich voran. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in

Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz

liegt bei über 3 Milliarden Euro. Mit 17 Produktionsstandorten sowie einem

umfassenden Vertriebs- und Servicenetz in 49 Ländern verfügt Innomotics über

eine starke und ausgewogene globale Präsenz in einem wachsenden Markt. Weitere

Informationen finden Sie unter www.innomotics.com (http://www.innomotics.com/).

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und

Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen

und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE®

und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und

technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung

zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-

Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments.

Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen

Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von

Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte,

Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die

Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und

Australien. Weitere Informationen finden Sie unter Anaqua.com

(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=innomotic

s-pressrelease) oder auf dem LinkedIn-Profil

(https://www.linkedin.com/company/anaqua/) von Anaqua.

Medienkontakt:

Jean Kondo

Anaqua

(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=innomotic

s-pressrelease)

jkondo@anaqua.com (mailto:jkondo@anaqua.com)

+1-617-375-5808

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