GNW-News: Insta bringt Insta DomainLink SecretT zur Verbesserung der taktischen Entscheidungsfindung und Stärkung des Situationsbewusstseins in allen militär...

^Der Übergang von militärischen Systemen zu Multi-Domain-Operationen erfordert

eine effektive Echtzeit-Koordination und den Austausch von Daten und

Entscheidungen. Insta DomainLink Secret(TM) (http://www.insta.fi/domainlinksecret)

wurde für den Datenaustausch zwischen Systemen entwickelt, die NATO-Standards,

Betriebssicherheit bei der Informationsübertragung und Cybersicherheit

verwenden, um zu schützen und zu begrenzen, welche Daten von den

Kommunikationspartnern empfangen und übertragen werden dürfen.

TAMPERE, Finnland, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Insta

(https://www.insta.fi/en/), ein vertrauenswürdiger Anbieter von

Cybersicherheits- und Verteidigungstechnologie, hat Insta DomainLink Secret(TM) auf

den Markt gebracht, eine leistungsstarke domänenübergreifende Lösung (Cross-

Domain Solution, CDS) für den sicheren Datenaustausch in Echtzeit zwischen

verschiedenen Netzwerken und Systemen. Moderne technologische Lösungen

ermöglichen eine sichere bidirektionale Datenübertragung in Echtzeit zwischen

militärischen Bereichen wie Land, See und Luft sowie die Sicherheitsüberprüfung

zwischen verschiedenen Klassifizierungsstufen innerhalb der Befehlskette.

Die Lösung wurde in Zusammenarbeit mit Lockheed Martin

(https://www.lockheedmartin.com/) für den Datenaustausch in komplexen

militärischen Netzwerkumgebungen entwickelt und schützt dank ihrer

fortschrittlichen Funktionen für Betriebssicherheit und Cybersicherheit Daten

vor Bedrohungen. Das System ermöglicht außerdem eine verbesserte Lageerkennung

und schnellere taktische Entscheidungen in allen militärischen Bereichen.

Moderne Militäroperationen erfordern schnelle, datenorientierte

Entscheidungsfindung

In der Regel verfügen militärische Zweige wie die Armee, die Marine und die

Luftverteidigung über eigene Führungs- und Informationssystem, deren

Möglichkeiten zum kontrollierten Informationsaustausch aufgrund fehlender

geeigneter Cybersicherheitskontrollen für die Herstellung von Verbindungen

begrenzt sind. Dies kann die Entscheidungsfindung verlangsamen, was die

Lageerkennung beeinträchtigt und die Mission gefährden sowie die Truppen in

Gefahr bringen könnte.

Multi-Domain-Operationen bezeichnen militärische Operationen, bei denen

Maßnahmen verschiedener militärischer Zweige integriert und synchronisiert

werden, um ein wichtiges strategisches Ziel zu erreichen. Beispielsweise kann

eine große NATO-Mission Land-, See-, Luft-, Weltraum- und Cyberoperationen

umfassen, die alle gleichzeitig über ein riesiges Gebiet hinweg stattfinden. Je

mehr NATO-Einsatzkräfte beteiligt sind, desto komplexer wird der Datenaustausch

zwischen verschiedenen Netzwerken und Systemen.

?Wenn es beispielsweise zu einem militärischen Konflikt in Europa käme, wäre es

notwendig, wichtige Informationen zwischen verschiedenen Systemen und

Befehlsketten auszutauschen. Eine F-35 auf einer verdeckten Mission muss in der

Lage sein, die Informationen, die alle ihre hochentwickelten Sensorsysteme

erfassen, mit den übrigen Streitkräften zu teilen. Wenn das Flugzeug eine

feindliche Bedrohung erkennt, müssen Sie sehr schnell entscheiden, wer darauf

reagiert: die Luftwaffe, ein Marineschiff oder bodengestützte Einheiten? Die

Echtzeit-Weitergabe von Daten und deren Auswirkungen auf alle Bereiche ist

sowohl für die Befehlsgewalt als auch für die Einsatzkräfte vor Ort von

entscheidender Bedeutung, um effektiv auf Bedrohungen reagieren und eine hohe

gemeinsame Einsatzfähigkeit erreichen zu können", so Petri Reiman, Senior Vice

President, Defence and Cyber Security bei Insta.

Maßgeschneiderte Lösungen werden zunehmend durch flexible Systeme ersetzt

Um in der Vergangenheit von domänenübergreifenden Technologien profitieren zu

können, mussten diese maßgeschneidert sein oder erforderten komplexe Codierungen

und Skripte, was ihre Implementierung verlangsamte. Programmier- oder

skriptbasierte Lösungen sind darüber hinaus durch statische, vordefinierte

Regelsätze eingeschränkt, die während des Echtzeitbetriebs nicht geändert werden

können. Jede Änderung erfordert eine neue Programmierung und Tests durch einen

Entwickler.

Im Gegensatz dazu bietet Insta DomainLink Secret(TM) ein neues Maß an Flexibilität,

da es Systembetreibern ermöglicht, Betriebsregeln ohne technische Engpässe

sofort anzupassen und zu verfeinern.

Überlegenheit in Bezug auf Informationen und zunehmende Cyberbedrohungen treiben

Investitionen in die Verteidigung voran

In den letzten Jahren hat auch die Zahl der Cyberangriffe auf

Verteidigungssysteme und das Militär zugenommen. Die Regierungen haben darauf

reagiert, beispielsweise hat das Vereinigte Königreich die Ausgaben für

Cyberfähigkeiten im Jahr 2025 erhöht (https://www.gov.uk/government/news/uk-to-

deliver-pioneering-battlefield-system-and-bolster-cyber-warfare-capabilities-

under-strategic-defence-review). Darüber hinaus haben sich die Mitgliedstaaten

auf dem NATO-Gipfel 2025 in Den Haag verpflichtet, bis 2035 5 % ihres BIP für

Verteidigung auszugeben (https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_236516.htm),

wobei 1,5 % für Cybersicherheit und den Schutz kritischer Infrastrukturen

vorgesehen sind.

Obwohl geschäftskritische Daten aus verschiedenen Quellen vor Ort verfügbar

sind, sollten bestimmte Informationen nicht innerhalb der gesamten Befehlskette

weitergegeben werden. Um die Betriebssicherheit für alle Missionen und Verfahren

zu gewährleisten, ermöglicht die Filterfunktion von Insta DomainLink Secret(TM) den

Benutzern, den Datenfluss und den Zugriff darauf zu kontrollieren. In der Praxis

kann das System so programmiert werden, dass es steuert, welche Informationen

übertragen werden, welche Informationen empfangen werden können oder sogar

welche Daten beispielsweise ein Radar senden darf.

?Überlegenheit in Bezug auf Informationen ist ein wesentlicher Aspekt bei

Operationen in mehreren Bereichen - man muss einfach jederzeit über ein

vollständiges Lagebild verfügen. Unsere domänenübergreifende Lösung wurde

speziell entwickelt, um den wachsenden Herausforderungen der modernen

Verteidigungs- und Militärrealitäten, einschließlich Cyberbedrohungen, gerecht

zu werden. Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit anspruchsvollen

Verteidigungslösungen und unserem starken Fokus auf die Entwicklung modernster

Kommando- und Kontrollsysteme unter Verwendung von Daten und KI sind wir in der

einzigartigen Lage, sichere Lösungen für die Anforderungen der NATO anzubieten",

so Reiman.

Um die Leistung und Sicherheit in kritischen Umgebungen weiter zu verbessern,

basiert Insta DomainLink Secret(TM) auf der Field Programmable Gate Array (FPGA)-

Technologie, die eine hardwarebasierte Inhaltsvalidierung und -filterung

ermöglicht und so die Leistung und Sicherheit in kritischen Umgebungen

verbessert. Darüber hinaus ist die FPGA-Technologie äußerst anpassungsfähig und

kann für unterschiedliche Situationen und Bedrohungen konfiguriert werden, da

die Hardware für Updates nicht entfernt werden muss.

Die F-35-Stealth-Kampfflugzeuge, die Finnland ab 2026 erhalten wird, gelten als

die modernsten und vielseitigsten Kampfflugzeuge der Welt. Neben der Wartung der

Avioniksysteme des Flugzeugs wird Insta in Zusammenarbeit mit den finnischen

Streitkräften auch für die Integration der Systeme des neuen Kampfflugzeugs in

die finnischen Führungs- und Informationssystem verantwortlich sein.

Insta wird die Lösung auf der DSEI UK 2025 vorstellen, die vom 9. bis 12.

September in London stattfindet.

Produktvideo ansehen - Insta DomainLink Secret(TM) (https://youtu.be/ZlSwuP8jVTw)

Medienkit mit Bildern und Produktdatenblatt

(https://downloads.ctfassets.net/jozd1x4pyd20/3ROcZ9znHRS8i6Y5y42su7/d4c6ad2a48f

3cfcb41d0da338afff575/Insta_Domainlink_Secret.zip)

Weitere Informationen:

* Insta präsentiert Innovationen im Bereich Verteidigung und Cybersicherheit -

DSEI 2025 (https://www.insta.fi/en/dsei-2025/)

* Verteidigung - Zuverlässiger Partner für vernetzte Verteidigungslösungen und

Luftfahrt (https://www.insta.fi/en/defence-and-aviation/)

* Vertrauenswürdiger Partner für Cybersicherheit

(https://www.insta.fi/en/cybersecurity/)

Insta - Entscheidende Auswirkungen

Insta ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen mit fundiertem Fachwissen,

das sichere und kundenorientierte Lösungen für die Anforderungen der Industrie,

Verteidigung, Softwareentwicklung und Cybersicherheit ermöglicht. Wir sind ein

zuverlässiger Partner, der in einer sich immer schneller verändernden,

vernetzten Welt Zukunftssicherheit und entscheidende Leistungsfähigkeit

entwickelt. Wir gewährleisten die Kontinuität kritischer Funktionen innerhalb

der Gesellschaft und von Unternehmen sowie einen reibungslosen Ablauf des

Alltags. Kontinuierliche Bewegung, Erfahrung und Verantwortung bilden den Kern

unserer Sicherheitskultur. Im Jahr 2024 belief sich der Nettoumsatz unseres

wachsenden Familienunternehmens auf 176,2 Mio. EUR und wir beschäftigten rund

1.200 Mitarbeiter.

In unserem Verteidigungsgeschäft konzentrieren wir uns auf vernetzte

Verteidigungslösungen. Mit unseren Kommando- und Steuerungslösungen, sicheren

Kommunikationslösungen und Lebenszyklusdiensten für die Avionik bieten wir

unseren Kunden eine überlegene Leistungsfähigkeit. Wir sind seit mehr als 50

Jahren im Verteidigungssektor tätig. Insta ist strategischer Partner der

finnischen Verteidigungskräfte und einer der wichtigsten Partner Finnlands im

Bereich der Cybersicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.insta.fi/en/ (http://www.insta.fi/).

Insta

Petri Reiman, Senior Vice President, Defence and Cyber Security

+358 40 529 2980

Teemu Sainio, Communications Director

+358 40 506 7012Â°