GNW-News: Instaleap baut seine Präsenz in Europa durch eine strategische Partnerschaft mit SPAR Slowenien aus
^Foto mit freundlicher Genehmigung von Instaleap
BARCELONA, Spanien, Aug. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instaleap, eine globale
Plattform für Enablement- und Fulfillment-Lösungen für Einzelhändler - die nun
zu Instacart gehört -, hat bekannt gegeben, dass SPAR Slowenien Instaleap als
seine E-Commerce-Fulfillment-Plattform ausgewählt hat. Damit geht das
Unternehmen eine strategische Partnerschaft ein, um die E-Grocery-Aktivitäten,
die Last-Mile-Zustellung und die Marktplatzintegrationen des Einzelhändlers
landesweit zu koordinieren und zu optimieren. Die Partnerschaft soll die Präsenz
von Instaleap in Europa stärken und die Technologie des Unternehmens als
wichtigen Faktor für führende Lebensmitteleinzelhändler positionieren, die
skalierbare und effiziente Online-Geschäftsabläufe in Slowenien und auf den
europäischen Märkten im weiteren Sinne anstreben.
Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund, dass Instaleap nach der kürzlich
erfolgten Übernahme durch Instacart, dem führenden Technologieunternehmen im
Lebensmittelbereich in Nordamerika, den Ausbau seiner Unternehmenslösungen
weiter vorantreibt. Im Rahmen der übergeordneten Strategie von Instacart, seine
globale Präsenz auszubauen und alle Phasen des Lebensmitteleinkaufs zu
unterstützen, spiegelt die Partnerschaft mit SPAR Slowenien genau die Art von
operativ ausgerichteter, technologiegetriebener Zusammenarbeit wider, die
Instaleap auf seinen europäischen Märkten priorisiert.
Die Zusammenarbeit soll SPAR Slowenien bei seinen laufenden Investitionen in die
Modernisierung seines Filialnetzes und den Ausbau digitaler Kontaktpunkte -
einschließlich seines Online-Lebensmittelangebots - unterstützen, um den sich
wandelnden Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich einer bequemen und
zuverlässigen Lieferung besser gerecht zu werden. Durch die Integration der
Instaleap-Plattform kann SPAR Slowenien die Entgegennahme von Online-
Bestellungen zentralisieren, die Kommissionierung in den Filialen optimieren,
eine dynamische Routenplanung für die Auslieferung ermöglichen und die Echtzeit-
Transparenz der Betriebsabläufe verbessern - mit dem Ziel, ein einheitlicheres
und besser vorhersehbares Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg zu schaffen.
Partnerschaft zwischen Instaleap und SPAR Slowenien als Anker für das Wachstum
des europäischen Einzelhandels
Die Plattform von Instaleap verbindet E-Commerce-, Marktplatz-, Fulfillment- und
Lieferprozesse für Einzelhändler und ermöglicht so eine durchgängige
Koordination von Online-Bestellungen - von digitalen Shop-Seiten und
Marktplatzkanälen bis hin zur Kommissionierung im Laden und der Last-Mile-
Logistik. Für SPAR Slowenien soll die Partnerschaft dazu beitragen, mehrere
Vertriebskanäle in einem einheitlichen System zusammenzufassen, wodurch das
Unternehmen in die Lage versetzt wird, das wachsende digitale Geschäftsvolumen
effizienter zu bewältigen und gleichzeitig die Kontrolle über Servicequalität,
Betriebskosten und Lieferzeiten zu behalten.
Der europäische Online-Lebensmittelmarkt hat im Jahr 2024 einen geschätzten
Umsatz von 10 Milliarden Dollar überschritten und wird in den kommenden Jahren
voraussichtlich mit einer starken zweistelligen durchschnittlichen jährlichen
Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch die zunehmende Verbreitung von Online-
Bestellungen und die Nachfrage nach schnelleren Lieferzeitfenstern. Vor diesem
Hintergrund legen Lebensmitteleinzelhändler im Vereinigten Königreich und in
ganz Europa den Schwerpunkt auf betriebliche Widerstandsfähigkeit und
Technologiepartner, die eine Omnichannel-Skalierung ermöglichen und gleichzeitig
die Margen und die Kundenbindung sichern können. Die Zusammenarbeit zwischen
Instaleap und SPAR Slowenien spiegelt diesen Wandel wider und wird als Beispiel
dafür angeführt, wie regionale Einzelhändler spezialisierte Plattformen nutzen
können, um der steigenden digitalen Nachfrage und den immer komplexer werdenden
Logistiknetzwerken gerecht zu werden.
?Die Partnerschaft mit SPAR Slowenien ist ein wichtiger Schritt, um unsere
Präsenz in Europa auszubauen und führende Einzelhändler beim Ausbau ihrer E-
Commerce-Aktivitäten zu unterstützen", so Bas Groot, VP of Sales EMEA bei
Instaleap.?Gemeinsam konzentrieren wir uns darauf, ein nahtloses,
ganzheitliches Einkaufserlebnis im Lebensmittelbereich zu bieten, das
betriebliche Effizienz mit einem hochwertigen Kundenerlebnis verbindet."
Instaleap sieht in dieser Partnerschaft eine Möglichkeit für Einzelhändler in
strategisch wichtigen europäischen Märkten, den Übergang von fragmentierten
Online-Aktivitäten zu einem einheitlichen, koordinierten Ökosystem zu
vollziehen, das sowohl das Kundenerlebnis als auch die Rentabilität
sicherstellt. Das Unternehmen positioniert seine Plattform als Technologieebene,
die Auftragsmanagement, Kommissionierung und Auslieferung vereint und es E-
Grocery-Anbietern ermöglicht, zu skalieren und dabei den Überblick und die
Kontrolle zu behalten.
Unterstützung der strategischen Expansion in ganz Europa und im Vereinigten
Königreich
Instaleap arbeitet mit fast 80 Einzelhändlern und Marktplätzen in rund 30
Ländern in Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten zusammen und unterstützt
Kunden wie Walmart, Carrefour, Jeronimo Martins, Continente, REWE, Oxxo, HEB und
Lulu dabei, ihre Online-Geschäfte zu optimieren und auszubauen. Die Technologie
wurde speziell für führende Unternehmen im Lebensmittel- und Einzelhandel
entwickelt und ist darauf ausgelegt, den gesamten Lebenszyklus des digitalen
Handels - einschließlich der Auftragsannahme über verschiedene Kanäle, der
Kommissionierung und Verpackung, der Routenplanung, der Logistik sowie des
Kundenerlebnisses nach der Lieferung - auf einer einzigen Plattform zu
integrieren. Diese Architektur ermöglicht es Einzelhändlern, ihre Zusagen
hinsichtlich pünktlicher Lieferungen konsequenter einzuhalten, gleichzeitig die
Betriebskosten zu optimieren und die langfristige Kundenbindung zu stärken.
Diese Präsenz hat sich unter der Führung von Instacart weiter ausgebaut, da die
beiden Unternehmen gemeinsam Technologien entwickeln, die Omnichannel-
Initiativen unterstützen.
Instaleap stuft Europa und das Vereinigte Königreich als Märkte ein, die sich an
einem Wendepunkt befinden, an dem Lebensmitteleinzelhändler ihre digitalen
Dienstleistungen ausbauen müssen, ohne dabei den Filialbetrieb oder die
Zuverlässigkeit der Lieferungen zu beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang dient
die Zusammenarbeit mit SPAR Slowenien als Beispiel dafür, wie ein regional
führendes Unternehmen Technologie nutzen kann, um seine Position im Land heute
zu stärken und den Weg für weiteres Wachstum auf europäischer Ebene zu ebnen.
Besuchen Sie die Website von Instaleap (https://instaleap.io/), um mehr über die
Technologieplattform für den Einzelhandel und die europäischen Aktivitäten im
Bereich E-Grocery zu erfahren.
Über Instaleap
Instaleap ist eine globale Plattform für Enablement- und Fulfillment-Lösungen,
die Einzelhändlern dabei hilft, ihre Online-Geschäftsabläufe in fast 30 Ländern
in Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten zu optimieren und zu skalieren.
Nach der kürzlich erfolgten Übernahme durch Instacart ist Instaleap nun Teil des
wachsenden Unternehmensportfolios von Instacart und baut seine Präsenz als
führendes Technologieunternehmen im Lebensmittelbereich in Nordamerika auf neue
internationale Märkte aus. Die Technologie von Instaleap integriert den End-to-
End-Lebenszyklus des digitalen Handels, einschließlich Bestellungsmanagement,
Kommissionierung im Geschäft, Routenplanung, Logistik und Kundenerlebnis, und
ermöglicht es Einzelhändlern so, effizienter, skalierbarer und zuverlässiger zu
arbeiten. Instaleap unterstützt Supermärkte, Apotheken und andere Einzelhändler
dabei, ihre Liefertermine pünktlich einzuhalten, die Betriebskosten zu
optimieren und ein hochwertiges Kundenerlebnis zu bieten, das langfristige
Kundenbindung schafft.
Kontaktinformationen:
Name des Kontakts: Carvalho Heron
E-Mail-Adresse des Kontakts: heron.decarvalho@instaleap.io
Website: https://instaleap.io/
Adresse: Barcelona, Spanien, Ronda Sant Pere 52, 08010, Spanien
Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c33acb20-10cb-4836-
acd5-78c0980bfa31
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