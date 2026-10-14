GNW-News: Intellivisa bringt 3 Millionen US-Dollar auf, um die "Clearance Layer"-Lösung für den globalen Reiseverkehr zu entwickeln

14.10.26 11:00 Uhr

^WILMINGTON, Delaware, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intellivisa

(https://intellivisa.ai/), (http://intellivisa.com) die Abfertigungsplattform

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für internationale Reisen, gab heute eine Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von 3

Millionen US-Dollar bekannt, um ihre agentenbasierte KI-Plattform weiter

auszubauen. Diese wickelt die Visa-, Einreise- und Compliance-Anforderungen für

Reisende durchgängig ab, sodass diese bereits mit einer gültigen

Einreisegenehmigung am Flughafen ankommen und ihre Reise antreten können. Die

Finanzierungsrunde wurde von Mu Ventures und Incisive Ventures angeführt;

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beteiligt waren zudem Uncommon Denominator, Recursive Ventures und P2S: AltaIR

Capital sowie Smart Partnership Capital, und es erfolgte eine Investition von

United Airlines Ventures. Diese Finanzierungsrunde knüpft an eine erste Angel-

Runde aus dem Jahr 2025 an, an der folgende Investoren beteiligt waren: Naman

Budhdeo, ehemaliger Gründer und CEO von FlightNetwork und TripStack; Bobby

Patrick, ehemaliger CMO von UiPath; sowie Andy Hunn, Mitbegründer von Resonate,

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und der Frühphasen-VC Antler.

Die Buchung von Auslandsreisen war noch nie so einfach, doch die Einholung der

Reisegenehmigung ist nach wie vor kompliziert. Die Einreisebestimmungen

variieren je nach Reiseziel, Staatsangehörigkeit und Reisezweck und können sich

kurzfristig ändern. Neue digitale Einreisesysteme sorgen für noch mehr

Komplexität - nicht nur für Reisende, sondern auch für die Fluggesellschaften,

Reisemanagementunternehmen und Online-Reisebüros, die diese unterstützen. Allzu

oft erfahren Reisende erst am Tag ihrer Abreise, was ihnen fehlt, und der Preis

dafür ist ein verpasster Urlaub, eine verpasste Hochzeit, ein verpasstes

Geschäftstreffen oder ein verpasstes Studiensemester - zusammen mit den damit

verbundenen, nicht erstattungsfähigen Flugkosten, Hotelkosten und Gebühren. Eine

einzige missglückte Reise kann einen Reisenden Tausende von Dollar kosten,

während die Fluggesellschaften Verspätungen, Strafen und entgangene

Ticketumsätze tragen müssen. Die eigentliche Ursache ist ein

Genehmigungsverfahren, das nach wie vor fragmentiert und manuell abläuft, auf

verschiedene, nicht miteinander vernetzte Anbieter verteilt ist und hinter

verschlossenen Türen stattfindet.

Intellivisa ändert dies. Die meisten Tools beschränken sich darauf, Reisenden

mitzuteilen, was sie benötigen, und überlassen ihnen den Rest. Intellivisa ist

eine Engine zur Abwicklung von Sicherheitsüberprüfungen, die direkt in das

Buchungssystem für Reisen integriert ist. Das System ermittelt anhand des

Reisepasses und des Reiseziels des Reisenden, welche Anforderungen für die

jeweilige Reiseroute gelten, und setzt anschließend ein Team von parallel

arbeitenden KI-Agenten ein, um Dokumente zu lesen und anhand der in Echtzeit

geltenden Botschaftsbestimmungen zu überprüfen, auf Betrug zu prüfen, die

erforderlichen Formulare auszufüllen und Visa sowie Reisegenehmigungen direkt

bei Fluggesellschaften und Behörden einzureichen.

Intellivisa lässt sich in den Ablauf nach der Buchung bei Fluggesellschaften,

Reisemanagementunternehmen und Online-Reisebüros integrieren, sodass Reisende

bereits bei der Buchung erfahren, was sie benötigen, und nicht erst, wenn ein

Problem auftritt. Die Fluggesellschaft, das Reisebüro oder die Buchungsplattform

leitet den Reisenden an Intellivisa weiter, das ihn Schritt für Schritt

begleitet - ohne bürokratische Fachsprache, verwirrende Systeme, langwierige

Formulare oder unnötige Unterlagen. Von da an kümmert sich Intellivisa um den

Rest, einschließlich Zahlung, Einreichung und Rückerstattungen, direkt mit dem

Reisenden.

?Heutzutage haben Reisende zwei Möglichkeiten, internationale Grenzen zu

passieren. Sie erledigen das alles selbst: Sie recherchieren die Vorschriften,

finden heraus, welche Unterlagen erforderlich sind, füllen Formulare aus,

kümmern sich um Erklärungen, vereinbaren Termine bei der Botschaft und reichen

alles bei den Behörden ein - in der Hoffnung, dass sie alles richtig gemacht

haben. Oder sie zahlen viel Geld dafür, dass eine Agentur dies für sie

übernimmt. Keine der beiden Optionen ist ideal, und beide sind mit erheblichen

Reibungsverlusten verbunden", erklärt Sudeepa Singh, CEO und Mitbegründerin von

Intellivisa.?Intellivisa ersetzt dieses Rätselraten, den Papierkram und die

manuelle Arbeit durch KI-Agenten, die direkt in das Reiseerlebnis integriert

sind. In dieser Runde gehen wir über die Visumbearbeitung hinaus und streben

eine umfassende Sicherheitsüberprüfung an. Unser Ziel ist es, Intellivisa zu dem

Schritt zu machen, den kein Reisender vor dem Einsteigen auslässt, damit jeder

Reisende bereits mit erledigten Formalitäten am Flughafen ankommt."

Intellivisa übernimmt die durchgängige Abfertigung für Geschäfts-, Tourismus-

und Studienreisen mit Reisepässen aus aller Welt und unterstützt dabei mehr als

50 Dokumenttypen aus 195 Ländern sowie zahlreiche Sprachen. Die Plattform

vereint KI und Fachkräfte der Botschaft und bietet somit sowohl Schnelligkeit

als auch Genauigkeit. Die meisten Anträge werden innerhalb weniger Minuten

eingereicht und innerhalb von 10 bis 12 Stunden genehmigt, wobei die

Genehmigungsquote bei über 99 % liegt.

?Das internationale Reisen hat sich durch digitale Buchungen, Apps für

Treueprogramme und virtuelle Kundendienstmitarbeiter grundlegend verändert, doch

die Abwicklung der Einreisebestimmungen hat damit nicht Schritt gehalten", sagte

Gary Benerofe, General Partner bei Mu Ventures.?Intellivisa setzt

agentenbasierte Arbeitsabläufe genau so ein, wie sie genutzt werden sollten: um

den in hohem Maße manuellen Prozess zu vereinfachen, der andernfalls sowohl das

Reiseerlebnis als auch das Reisemanagement und den Flugbetrieb beeinträchtigt.

Da die Reisekonformität stetig komplexer wird, bietet sich Intellivisa eine

enorme Chance, zur unverzichtbaren Infrastruktur für die Abwicklung

internationaler Reisen zu werden, und das Unternehmen verfügt über die Vision,

das Team und die Technologie, die erforderlich sind, um diese Chance voll

auszuschöpfen."

Um mehr über Intellivisa zu erfahren, besuchen Sie intellivisa.ai

(https://intellivisa.ai/).

Über Intellivisa

Vor dem Flughafen freigegeben.

Intellivisa ist die Abfertigungsplattform für internationale Reisen, die die

Lücke zwischen der Buchung einer Reise und der Erteilung der Reisefreigabe

schließt. Die KI-Agenten des Unternehmens arbeiten parallel, um Reisedokumente

zu lesen, die Berechtigung zu überprüfen, behördliche Formulare auszufüllen und

Reisegenehmigungen, Erklärungen sowie Visumanträge von Anfang bis Ende

einzureichen. So wird aus einem manuellen, tagelangen Compliance-Prozess ein

überprüfbarer Arbeitsablauf, der innerhalb weniger Minuten abgewickelt wird.

Intellivisa ist in die Buchungsabläufe von Fluggesellschaften,

Reisemanagementunternehmen und Online-Reisebüros integriert, unterstützt

Reisende in 195 Ländern und entwickelt die Clearance-Ebene für eine zunehmend

agentenbasierte Reiseplattform. Im Kern löst Intellivisa ein einfaches Problem:

Jede Buchungsplattform weltweit verkauft Reisen, die sie nicht abwickeln kann.

Die Intellivisa Corp ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das von

erfahrenen Fachleuten sowie institutionellen und strategischen Investoren aus

den Bereichen Unternehmens-KI und Reiseökosystem unterstützt wird. Erfahren Sie

mehr unter intellivisa.ai (https://intellivisa.ai/) und auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/intellivisa/).

Kontakt

V2 Communications für Intellivisa

intellivisa@v2comms.com (mailto:intellivisa@v2comms.com)

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