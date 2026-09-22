GNW-News: Internationale Künstler starten eine Herbsttournee durch Xinjiang

22.09.26 16:21 Uhr

^URUMQI, China, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Herbstausgabe der

Influencer-Kampagne?Xinjiang Vibes" startete am 16. September in der Präfektur

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Tacheng in der Autonomen Region Xinjiang Uygur im Nordwesten Chinas. Mehr als

20 Blogger, Influencer und ausländische Journalisten aus 14 Ländern - darunter

Großbritannien, Frankreich, Venezuela, Ungarn und Brasilien - haben sich zu

einer siebentägigen Reise eingefunden, um die herbstlichen Landschaften der

Region, das Alltagsleben und die jüngsten Veränderungen kennenzulernen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link verfügbar.

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(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5637/eng)

Die Routen wurden durch das Ziehen aus?Überraschungskisten" festgelegt. Die

Kreativen haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt und besuchen sieben Landkreise

und Städte in ganz Tacheng. Eine Gruppe reist durch den autonomen Kreis Hoboksar

in der Mongolei sowie durch die Städte Wusu und Shawan. Auf ihrer Reise haben

sie frische Kamelmilch probiert, sind an spiegelglatten Salzseen

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entlanggewandert, haben intelligente Baumwollernter bei der Arbeit beobachtet,

Reis geerntet, Garnelen in Teichen gefangen und Halt gemacht am Anjihai-Grand-

Canyon, in der Stadt Anjihai - bekannt als?Chinas Chili-Stadt" - sowie in

Shawan, wo das berühmte?Dapanji", das Hähnchen vom großen Teller, serviert

wird.

Die andere Gruppe führt durch die Stadt Tacheng, den Kreis Yumin, den Kreis Toli

und den Kreis Emin. Die Reise führt zum Hafen von Baktu, in dem seit über 260

Jahren grenzüberschreitender Handel stattfindet; zum Tacheng-Akkordeonmuseum, in

dem mehr als 1.000 Instrumente aus über zehn Ländern ausgestellt sind; zu den

Bashbay-Schaf- und Saflorfarmen in Yumin; sowie zum Windschutzwald und zu einer

Dombra-Werkstatt in Toli.

Unterwegs haben die Filmemacher festgehalten, was sie gesehen haben:

Erntehelfer, die auf goldenen Maisfeldern arbeiten, Akkordeonmusik, die in der

Abenddämmerung durch die Straßen der Altstadt schwebt, Einheimische und

Besucher, die gemeinsam Köstlichkeiten zubereiten, sowie Traditionsbewahrer, die

vor Ort ihr Handwerk vorführen. Durch ihre Kameras erreichen diese Alltagsszenen

Zuschauer weit über Tacheng hinaus.

Die Kampagne?Xinjiang Vibes" begann im Mai mit einer Frühjahrsausgabe in Ili

und folgt dem Rhythmus der Jahreszeiten, wobei jede Ausgabe die Landschaften und

Menschen der Region zu dieser Jahreszeit einfängt. Beiträge zur Herbsttournee

werden weiterhin in den sozialen Medien sowie in den Medien im In- und Ausland

veröffentlicht.

Kontaktperson: Frau Xie, Tel.: 86-10-63074558Â°