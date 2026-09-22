GNW-News: Internationale Künstler starten eine Herbsttournee durch Xinjiang
^URUMQI, China, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Herbstausgabe der
Influencer-Kampagne?Xinjiang Vibes" startete am 16. September in der Präfektur
Tacheng in der Autonomen Region Xinjiang Uygur im Nordwesten Chinas. Mehr als
20 Blogger, Influencer und ausländische Journalisten aus 14 Ländern - darunter
Großbritannien, Frankreich, Venezuela, Ungarn und Brasilien - haben sich zu
einer siebentägigen Reise eingefunden, um die herbstlichen Landschaften der
Region, das Alltagsleben und die jüngsten Veränderungen kennenzulernen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5637/eng)
Die Routen wurden durch das Ziehen aus?Überraschungskisten" festgelegt. Die
Kreativen haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt und besuchen sieben Landkreise
und Städte in ganz Tacheng. Eine Gruppe reist durch den autonomen Kreis Hoboksar
in der Mongolei sowie durch die Städte Wusu und Shawan. Auf ihrer Reise haben
sie frische Kamelmilch probiert, sind an spiegelglatten Salzseen
entlanggewandert, haben intelligente Baumwollernter bei der Arbeit beobachtet,
Reis geerntet, Garnelen in Teichen gefangen und Halt gemacht am Anjihai-Grand-
Canyon, in der Stadt Anjihai - bekannt als?Chinas Chili-Stadt" - sowie in
Shawan, wo das berühmte?Dapanji", das Hähnchen vom großen Teller, serviert
wird.
Die andere Gruppe führt durch die Stadt Tacheng, den Kreis Yumin, den Kreis Toli
und den Kreis Emin. Die Reise führt zum Hafen von Baktu, in dem seit über 260
Jahren grenzüberschreitender Handel stattfindet; zum Tacheng-Akkordeonmuseum, in
dem mehr als 1.000 Instrumente aus über zehn Ländern ausgestellt sind; zu den
Bashbay-Schaf- und Saflorfarmen in Yumin; sowie zum Windschutzwald und zu einer
Dombra-Werkstatt in Toli.
Unterwegs haben die Filmemacher festgehalten, was sie gesehen haben:
Erntehelfer, die auf goldenen Maisfeldern arbeiten, Akkordeonmusik, die in der
Abenddämmerung durch die Straßen der Altstadt schwebt, Einheimische und
Besucher, die gemeinsam Köstlichkeiten zubereiten, sowie Traditionsbewahrer, die
vor Ort ihr Handwerk vorführen. Durch ihre Kameras erreichen diese Alltagsszenen
Zuschauer weit über Tacheng hinaus.
Die Kampagne?Xinjiang Vibes" begann im Mai mit einer Frühjahrsausgabe in Ili
und folgt dem Rhythmus der Jahreszeiten, wobei jede Ausgabe die Landschaften und
Menschen der Region zu dieser Jahreszeit einfängt. Beiträge zur Herbsttournee
werden weiterhin in den sozialen Medien sowie in den Medien im In- und Ausland
veröffentlicht.
Kontaktperson: Frau Xie, Tel.: 86-10-63074558Â°