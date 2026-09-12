GNW-News: Intesa Sanpaolo-Aktionäre stimmen mit 97 % für Kapitalerhöhung zur Unterstützung des Angebots der MPS

12.09.26 10:04 Uhr

^MAILAND, Sept. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Aktionäre der Intesa Sanpaolo

haben heute der Kapitalerhöhung zugestimmt, mit der das freiwillige öffentliche

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Übernahme- und Umtauschangebot der Bank für die Monte dei Paschi di Siena

(MPS) unterstützt werden soll. Damit ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum

Abschluss der im Juni angekündigten Transaktion getan. Der Beschluss wurde auf

der außerordentlichen Hauptversammlung mit 96,96 % der vertretenen und

stimmberechtigten Aktien angenommen.

Carlo Messina, CEO der Intesa Sanpaolo, kommentierte die Abstimmung wie folgt:

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?Ich möchte unseren Aktionären für die starke Unterstützung danken, die sie

unserem Vorhaben heute entgegengebracht haben. Die Genehmigung der

Kapitalerhöhung ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Abschluss der im

Juni angekündigten Transaktion mit der Monte dei Paschi di Siena und zum Aufbau

einer noch stärkeren Gruppe - zum Nutzen unserer Aktionäre, Kunden, der

Gemeinden vor Ort und Italiens insgesamt."

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?Die Bankengruppe, die wir aufbauen wollen, wird zu den führenden Europas

zählen. Bis 2029 erwarten wir mehr als 27 Millionen Kunden, ein verwaltetes

Kundenvermögen von rund zwei Billionen Euro und einen Nettogewinn von mehr als

16 Milliarden Euro. Für den Zeitraum von 2025 bis 2029 planen wir, rund 61

Milliarden Euro an unsere Aktionäre auszuschütten und gleichzeitig eine äußerst

solide Kapitalausstattung sicherzustellen."

?Die Bedeutung dieser Transaktion geht weit über ihre finanzielle Dimension

hinaus. Zu den grundlegenden Aufgaben einer Bank gehört es, Ersparnisse zu

schützen und zu vermehren und sie zugleich zur Förderung des

Wirtschaftswachstums einzusetzen."

In der ersten Jahreshälfte stellte die Intesa Sanpaolo Privatkunden und

Unternehmen Finanzmittel in Höhe von mehr als 44 Milliarden Euro zur Verfügung.

Messina fügte hinzu:?Die zusätzliche Stärke, die wir durch die Transaktion

gewinnen, wird es uns ermöglichen, noch mehr zu leisten."

?Die MPS-Aktionäre werden die Möglichkeit haben, am Wachstum einer der führenden

Bankengruppen Europas teilzuhaben und von ihrer Fähigkeit zu profitieren, Wert

zu schaffen und an die Aktionäre weiterzugeben. Die MPS-Kunden werden indes von

der Technologie, den Produkten, dem Fachwissen und der internationalen Präsenz

der Intesa Sanpaolo profitieren, während die enge Verbindung zu den Gemeinden

vor Ort, die beide Banken auszeichnet, erhalten bleibt."

Mediobanca ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Projekts. Messina

erklärte:?Wir wollen ihre Marke, ihr Fachwissen und ihre besonderen Kompetenzen

innerhalb einer Gruppe stärken, die über eine größere Reichweite und eine

stärkere Präsenz in Europa verfügt."

Sollte das Übernahme- und Umtauschangebot der Intesa Sanpaolo erfolgreich sein,

sieht das Projekt im nächsten Schritt eine Beteiligung der Unipol am Aufbau der

zweitgrößten Bankengruppe Italiens mit einer starken italienischen

Aktionärsbasis vor. Dabei sollen die Marke MPS und ihr Hauptsitz in der Rocca

Salimbeni erhalten bleiben und zugleich die Rolle Sienas weiter gestärkt

werden."

?Die Transaktion sieht außerdem den Erwerb einer Beteiligung an

der Assicurazioni Generali vor, und zwar ausschließlich als Finanzinvestition.

Die Beteiligung der Intesa Sanpaolo an einem großen Konzern, der eine führende

Rolle bei der Verwaltung von Sparvermögen in Italien spielt, wird einen

erheblichen Mehrwert schaffen, indem sie zur Stabilität der Aktionärsstruktur

der Assicurazioni Generali und zu deren Unabhängigkeit beiträgt."

?Die Menschen sind ein wesentlicher Bestandteil des Projekts. Die Kompetenzen,

die Erfahrung und die über die Jahre bei MPS und Mediobanca gewachsenen

Beziehungen sind ein wichtiges Kapital für die Zukunft. Im Rahmen des bis 2029

reichenden Plans der Intesa Sanpaolo erwarten wir rund 13.100 Neueinstellungen,

die das Wachstum unterstützen, den Generationswechsel fördern und neue

berufliche Perspektiven schaffen."

?Gestärkt durch unsere Ergebnisse, die klare Ausrichtung unseres Projekts und

unseren Entschluss, eine noch stärkere Unternehmensgruppe aufzubauen, gehen wir

nun die nächsten Schritte der Transaktion an. Unser Ziel ist ein Konzern, der

Mehrwert für Italien schafft und eine zunehmend wichtigere Rolle in Europa

übernimmt."

Weiterführende Links

Vollständige Stellungnahme von Carlo Messina, CEO der Intesa Sanpaolo

(https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-

documenti/newsroom/mediabrief/260910_CM_Statement_ENG.pdf)

Pressemitteilung der Intesa Sanpaolo: außerordentliche Hauptversammlung

(https://group.intesasanpaolo.com/en/investor-relations/press-

releases/2026/09/20260910-assemblea-uk)

Ansprechpartner: international.media@intesasanpaolo.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51823647-2d53-49ff-b034-

3b0007556be2

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