GNW-News: Intesa Sanpaolo, Iberdrola und Ryanair gehören 2018 zu den großen Gewinnern des von Institutional Investor veröffentlichten Rankings von Führungste...

Intesa Sanpaolo, Iberdrola und Ryanair gehören 2018 zu den großen Gewinnern des von Institutional Investor veröffentlichten Rankings von Führungsteams in ganz Europa

NEW YORK (USA), 22. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Airbus (Frankreich), Lonza

Group (Schweiz), Nestlé (Schweiz), Allianz (Deutschland), Subsea 7 (Vereinigtes

Königreich), ASML Holding (Niederlande), Ryanair Holdings (Irland) - diese

Unternehmen räumten die Preise in ihren jeweiligen Branchen ab und konnten den

ersten Platz in den Kategorien CEO, CFO und Anlegerbeziehungen erzielen.

Mehr als 2400 Analysten auf der Käuferseite, Vermögensverwalter und Forscher auf

der Verkäuferseite von mehr als 800 Unternehmen nominierten die besten

Geschäftsführer, Top-CFOs, Experten sowie Unternehmen für Anlegerbeziehungen in

31 Geschäftsfeldern.

Analysten auf der Käuferseite, Finanzmanager und Forscher auf der Verkäuferseite

bei Wertpapierhäusern und Finanzinstituten, die in der Region tätig sind,

ermittelten bis zu vier Unternehmen, die exzellente Leistungen in bis zu sieben

Kategorien erbracht haben, die für den Bereich Anlegerbeziehungen relevant sind.

Dazu gehören:

* Leitende Führungskräfte sind erreichbar.

* Die IR-Abteilung ist gut informiert und bevollmächtigt, verbindliche

Aussagen im Namen des Unternehmens zu treffen.

* zeitnahe und angemessene Veröffentlichung von Finanzdaten

* schnelle und umfassende Antworten auf Anfragen

* überaus konstruktive Telefonkonferenzen

* Besprechungen und Treffen von höchster Qualität mithilfe von

Informationsveranstaltungen vor Ort und beim Kunden sowie Konferenzen;

Unternehmensdokumente und Informationspakete für Anleger von höchster

Qualität

"MiFID II treibt weiterhin den Wandel beim Anlageprozess an und sorgt für

Bewegung auf dem Markt - sowohl auf der Käuferseite, der Verkäuferseite als auch

bei Unternehmen, und das nirgends mehr als in Europa. Aber abgesehen davon zeigt

das nur wieder einmal auf, dass Unternehmen dafür sorgen müssen, dass sie

intelligentere und strategischere Beziehungen zu Anlegern aufbauen müssen, um

sicherzustellen, dass ihre Geschichte richtig verstanden wird", sagt Will

Rowlands-Rees, Managing Director of Research bei Institutional Investor. "Daher

sind wir von der kontinuierlichen Antworttiefe zum Anlegerengagement aus der

europäischen Anlegergemeinschaft begeistert und wir freuen uns außerordentlich

darüber, mit vielen führenden Unternehmen aus Europa zusammenarbeiten zu können,

um sie dabei zu unterstützen, ihre Bemühungen im Anlegerbereich noch

intelligenter und anspruchsvoller zu gestalten. Wir möchten allen

ausgezeichneten Unternehmen zu ihrer anhaltenden Ausrichtung auf Exzellenz

beglückwünschen und freuen uns darauf, sie im vor uns liegenden Jahr dabei zu

unterstützen, Programme zum Anlegerengagement aufzubauen und auszuwerten."

Zu den Unternehmen mit den besten Leistungen in ihren Branchen gehören:

+-----------------------------------+----------------------------+

| Airbus (Frankreich) | Luftfahrt und Verteidigung |

+-----------------------------------+----------------------------+

| Allianz (Deutschland) | Versicherungen |

+-----------------------------------+----------------------------+

| ASML Holding (Niederlande) | Technologie/Hardware |

+-----------------------------------+----------------------------+

| Iberdrola (Spanien) | Versorgungsunternehmen |

+-----------------------------------+----------------------------+

| Intesa Sanpaolo (Italien) | Banken |

+-----------------------------------+----------------------------+

| Lonza Group (Schweiz) | Biotechnologie |

+-----------------------------------+----------------------------+

| Nestlé (Schweiz) | Lebensmittelhersteller |

+-----------------------------------+----------------------------+

| Ryanair Holdings (Irland) | Transportwesen |

+-----------------------------------+----------------------------+

| Subsea 7 (Vereinigtes Königreich) | Mineralöldienstleistungen |

+-----------------------------------+----------------------------+

Zu den CEOs mit den besten Leistungen in ihren Branchen gehören:

+-------------------+--------------------------+-------------------------------+

|Matthias Zachert |LANXESS (Deutschland) |Chemikalien |

+-------------------+--------------------------+-------------------------------+

|Sergio Marchionne |Fiat Chrysler Automobiles |Kraftfahrzeuge und |

| | (Vereinigtes Königreich) |Kraftfahrzeugteile |

+-------------------+--------------------------+-------------------------------+

|Patrick Pouyanné |Total (Frankreich) |Öl- und Gasexploration und |

| | |-produktion |

+-------------------+--------------------------+-------------------------------+

|Jean Pierre Mustier|UniCredit (Italien) |Banken |

+-------------------+--------------------------+-------------------------------+

|Thomas Enders |Airbus (Frankreich) |Luftfahrt und Verteidigung |

+-------------------+--------------------------+-------------------------------+

|Richard Ridinger |Lonza Group (Schweiz) |Biotechnologie |

+-------------------+--------------------------+-------------------------------+

| |WPP (Vereinigtes | |

|Martin Sorrell |Königreich) |Medien |

+-------------------+--------------------------+-------------------------------+

Zu den CFOs mit den besten Leistungen in ihren Branchen gehören:

+-----------------+-------------------+----------------------------------------+

| |Rio Tinto | |

| |(Vereinigtes | |

|Christopher Lynch|Königreich) |Metalle und Bergbau |

+-----------------+-------------------+----------------------------------------+

| |Anheuser-Busch | |

|Felipe Dutra |InBev (Belgien) |Getränke |

+-----------------+-------------------+----------------------------------------+

| |Subsea 7 | |

| |(Vereinigtes | |

|Ricardo Rosa |Königreich) |Mineralöldienstleistungen |

+-----------------+-------------------+----------------------------------------+

| |Allianz | |

|Dieter Wemmer |(Deutschland) |Versicherungen |

+-----------------+-------------------+----------------------------------------+

|Brian May |Bunzl (Vereinigtes |Unternehmens- und |

| |Königreich) |Arbeitsvermittlungsdienstleistungen |

+-----------------+-------------------+----------------------------------------+

| |Straumann Holding | |

|Peter Hackel |(Schweiz) |Medizintechnologie und -dienstleistungen|

+-----------------+-------------------+----------------------------------------+

| |ASML Holding | |

|Wolfgang Nickl |(Niederlande) |Technologie/Hardware |

+-----------------+-------------------+----------------------------------------+

Die vollständige Liste der veröffentlichten Gewinner erhalten Sie unter

www.institutionalinvestor.com.

Im letzten Jahr gab Institutional Investor den Startschuss für seine Rankings

von Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung und würdigte so

mit großem Erfolg auch solche Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter 10

Mrd. US-Dollar liegt. Dieses Jahr zeigte das überwältigende Feedback von mehr

als 1800 Anlageexperten, dass Anleger weiterhin auch über die größten

Unternehmen hinaus nach Wert suchen und dass diese Unternehmen starke

Fähigkeiten mit Bezug auf das Engagement mit diesen Anlegern beweisen.

Insgesamt wurden 1509 europäische Unternehmen für das Ranking von Führungsteams

in ganz Europa nominiert. Von diesen konnten 103 Unternehmen Punktzahlen

erreichen, die hoch genug waren, um die Preise für "Unternehmen mit den meisten

Auszeichnungen" in den Rankings für hohe Marktkapitalisierung entgegennehmen zu

können, während 95 Unternehmen in den Rankings für mittlere und niedrige

Marktkapitalisierung ausgezeichnet wurden.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Amani

Korayeim unter amani.korayeim@institutionalinvestor.com oder + 44 207 779 8535

auf.

Wenn Sie auf Ihrer Webseite, in der Werbung, in Mitteilungen oder

Marketingmaterial auf Ihren Erfolg hinweisen möchten, kontaktieren Sie bitte die

PARS International Corp. online unter www.ii-licensing.com

Über Institutional Investor

Seit 51 Jahren hat sich Institutional Investor konsequent von den weltweit

führenden Medienunternehmen abgesetzt - durch bahnbrechenden Journalismus und

prägnante Artikel, die einer globalen Leserschaft wesentliche Einblicke liefern.

Zusätzlich bietetInstitutional Investor eine Reihe von eigenen

Forschungsprogrammen und Rankings an, die als anerkannte Branchenmaßstäbe

dienen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter institutionalinvestor.com.

