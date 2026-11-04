GNW-News: Intesa Sanpaolo verzeichnet in den ersten neun Monaten 2026 einen Rekord-Nettogewinn von 8,2 Milliarden ?
^MAILAND, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo hat mit einem
Nettogewinn von 8,2 Milliarden EUR das beste Ergebnis der ersten neun Monate seit
Bestehen erzielt und ihre Prognose für den Nettogewinn 2026 trotz der
steuerlichen Auswirkungen des italienischen Haushaltsgesetzes 2026 in Höhe von
fast 1 Milliarde EUR zum zweiten Mal in diesem Jahr auf deutlich über 10
Milliarden EUR angehoben.
CEO Carlo Messina äußert sich zu den Ergebnissen und zum Übernahmeangebot für
Monte dei Paschi di Siena, das planmäßig verläuft und die erforderlichen
behördlichen Genehmigungen der zuständigen Aufsichtsbehörden, darunter auch der
Europäischen Zentralbank, erhalten hat.
?Diese Ergebnisse bestätigen die Stärke unseres Geschäftsmodells und unsere
Fähigkeit zur vollständigen Umsetzung des Geschäftsplans 2026-2029."
Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 %. Im dritten
Quartal erzielte das Unternehmen mehr als 2,6 Milliarden EUR und verzeichnete
damit das beste dritte Quartal aller Zeiten.
Die Rentabilität gehört weiterhin zu den höchsten im europäischen Bankensektor:
Die annualisierte Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21 % und die annualisierte
Gesamtkapitalrendite (ROTE) bei 26 %, während der Gewinn pro Aktie im Vergleich
zum Vorjahr um 10 % gestiegen ist.
?Wir haben unseren bisher höchsten Umsatz erzielt, wobei wir dank unseres breit
gefächerten Geschäftsmodells in allen Bereichen Zuwächse verzeichnen konnten."
Die Provisions- und Versicherungserträge erzielten mit einem Plus von 5 % bzw.
6 % das beste Ergebnis der ersten neun Monate und damit das beste Ergebnis des
dritten Quartals aller Zeiten.
Der Nettozinsertrag stieg um 2 %, während der Gesamtumsatz im Vergleich zum
Vorjahr um mehr als 1 Milliarde EUR zunahm. Der Nettozinsertrag dürfte im Jahr
2026 deutlich über 15 Milliarden EUR liegen, wobei für 2027 ein weiteres
deutliches Wachstum erwartet wird.
Das Kundenvermögen überstieg 1,5 Billionen EUR und legte damit im Vergleich zum
Vorjahr um 100 Milliarden EUR zu, wobei das verwaltete Vermögen ein deutliches
Wachstum verzeichnete (+6 %).
Die Kundenkredite stiegen um 4 % und die Direkteinzahlungen um 8 %. In den
ersten neun Monaten vergab Intesa Sanpaolo neue Kredite in Höhe von 66,4
Milliarden EUR an Privathaushalte und Unternehmen, darunter rund 15,1 Milliarden EUR
für den nachhaltigen Wandel und 4,4 Milliarden EUR an neuen Sozialkrediten.
?Unsere konsequente Disziplin bei der Umsetzung des Geschäftsplans und der
Kostenkontrolle trägt weiterhin zur Effizienz unseres Geschäftsmodells bei."
Die Betriebskosten gingen im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres
2025 um 1,3 % zurück.
Das Kosten-Ertrags-Verhältnis sank auf 36,7 %: der niedrigste Wert, der jemals
in den ersten neun Monaten verzeichnet wurde, und einer der besten in Europa.
?Unsere Position als 'Zero-NPL-Bank' festigt sich weiter."
Die Netto-NPL-Quote lag bei einem historischen Tiefstand von 0,8 %, während die
NPL-Zugänge weiterhin auf einem historischen Tiefstand blieben.
Die annualisierten Risikokosten beliefen sich auf 19 Basispunkte, bei einer
höheren NPL-Deckung und ohne Anzeichen einer Verschlechterung des Portfolios.
?Intesa Sanpaolo bietet weiterhin eine der höchsten und nachhaltigsten
Dividendenrenditen im europäischen Bankensektor."
Im Jahr 2026 wird Intesa Sanpaolo 9,4 Milliarden EUR in Form von Dividenden und
Aktienrückkäufen an die Aktionäre ausschütten, was einer Dividendenrendite von
rund 7,5 % und damit einer der besten Renditen in Europa entspricht.
Die Zwischendividende in Höhe von 3,8 Milliarden EUR entspricht 22 Cent pro Aktie
und liegt damit um 18 % über dem Vorjahreswert; sie wird am 25. November
ausgezahlt.
Die CET1-Quote liegt bei rund 13,1 %, unter Berücksichtigung des im Oktober
abgeschlossenen Aktienrückkaufs in Höhe von 2,3 Milliarden EUR und einer
Ausschüttungsquote von 95 %.
Das Übernahmeangebot für Monte dei Paschi di Siena
?Unser Übernahmeangebot bietet den Aktionären der Monte dei Paschi di Siena die
Möglichkeit, Teil der führenden Bankengruppe Italiens und eines der größten
Finanzinstitute Europas zu werden. Wir sind fest von der Stärke unseres
Unternehmensprojekts und dem Mehrwert überzeugt, den es für Aktionäre,
Mitarbeiter, Kunden und die lokalen Gemeinschaften schaffen wird."
Die Transaktion wird die Fähigkeit der Gruppe stärken, die Ersparnisse der
privaten Haushalte zu verwalten, italienische Unternehmen bei ihrer Expansion im
Inland und auf internationaler Ebene zu unterstützen und im europäischen
Wettbewerb besser zu bestehen, während gleichzeitig die tiefe Verankerung in den
lokalen Gemeinschaften gewahrt bleibt.
Durch den Zusammenschluss dürfte die neue Gruppe im Jahr 2029 einen Nettogewinn
von mehr als 16 Milliarden EUR erzielen, wobei sich die Ausschüttungen an die
Aktionäre im Zeitraum 2025-2029 auf schätzungsweise rund 61 Milliarden EUR
belaufen und damit über den im Februar veröffentlichten Geschäftsplan von Intesa
Sanpaolo vorgesehenen 11 Milliarden EUR liegen dürften.
Die Transaktion wird den Geschäftsplan 2026-2029 deutlich beschleunigen: Ohne
Integrationsrisiko kann die Gruppe die Ziele des Plans drei Jahre früher als
geplant erreichen, was allen Aktionären zugute kommt.
* Vollständige Stellungnahme von Carlo Messina, CEO der Intesa Sanpaolo
(https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-
documenti/newsroom/mediabrief/261103_Statement_CEO_Carlo_Messina.pdf)
* Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com
(mailto:international.media@intesasanpaolo.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9e2f2ed5-0e2b-4361-bd12-
d06b8a3db55a
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