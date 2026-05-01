GNW-News: Intravacc erhält Genehmigung der französischen CIR zur Unterstützung von Partnerschaften in der Impfstoffforschung und -entwicklung
^Die Zulassung für den Zeitraum 2025-2027 ermöglicht französischen Innovatoren
den Zugang zu den Dienstleistungen von Intravacc in den Bereichen
Impfstoffentwicklung, analytische Entwicklung und cGMP-konforme Herstellung
* Mit der Genehmigung des französischen Ministeriums wird Intravacc als
private Forschungseinrichtung für CIR-bezogene Forschungs- und
Entwicklungsausgaben in den Jahren 2025, 2026 und 2027 anerkannt.
* Französische Partner aus den Bereichen Biotechnologie und Pharmazie können
an Intravacc ausgelagerte förderfähige F&E-Tätigkeiten im Rahmen des CIR-
Programms geltend machen, vorbehaltlich der Förderfähigkeit auf Projektebene
und der geltenden Vorschriften.
* Intravacc vereint Plattformen für virale, bakterielle, konjugierte und
Proteinexpressions-Impfstoffe mit Prozessentwicklung, analytischen
Dienstleistungen, Qualitätskontrolle und der klinischen Herstellung nach
cGMP-Standards.
BILTHOVEN, Niederlande, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intravacc
(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/), eine weltweit führende
CDMO, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und Biologika
spezialisiert hat, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen vom
französischen Ministerium für Hochschulbildung, Forschung und Raumfahrt als
private Forschungseinrichtung für die französische Forschungssteuergutschrift,
bekannt als Crédit d'Impôt Recherche (CIR), für die Jahre 2025, 2026 und 2027
zugelassen wurde. Die Zulassung bestätigt die Kompetenz von Intravacc
(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/) bei der Durchführung von
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für Unternehmen und stärkt den
Stellenwert des Unternehmens als Entwicklungspartner für französische Biotech-
und Pharmaunternehmen.
Das CIR-Rahmenwerk dient der Förderung förderfähiger Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten, einschließlich der an zugelassene
Forschungseinrichtungen ausgelagerten Arbeiten. Die Zulassung von
(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/)Intravacc
(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/) erleichtert es
französischen Partnern, förderfähige F&E-Leistungen in ihre CIR-Unterlagen
aufzunehmen, wobei die Förderfähigkeit auf Projektebene weiterhin den geltenden
CIR-Vorschriften und etwaigen erforderlichen Prüfungen unterliegt. Die Zulassung
ist insbesondere für Unternehmen von Bedeutung, die auf der Suche nach
spezialisierten externen Kompetenzen in den Bereichen Impfstoffdesign,
Prozessentwicklung, analytische Entwicklung, Assay-Validierung,
Qualitätskontrolle, Formulierung und cGMP-konforme klinische Chargenproduktion
sind.
Ivo Lemmens, Managing Director von Intravacc, dazu:
?Ich freue mich, dass Intravacc die CIR-Zulassung für den Zeitraum 2025-2027
erhalten hat. Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Engagement,
französischen und europäischen Partnern dabei zu helfen, die Impfstoffinnovation
voranzutreiben und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu verringern. Durch die
Kombination unseres Know-hows in der Impfstoffentwicklung, unserer
fortschrittlichen Analyseverfahren und unserer Fachkompetenz in der cGMP-
konformen Herstellung können wir unsere Partner vom ersten Konzept bis zum
klinischen Proof of Concept unterstützen."
Intravacc (https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/) unterstützt
Impfstoffprogramme in verschiedenen Bereichen, darunter virale, bakterielle,
konjugierte und in E. coli exprimierte Proteinimpfstoffe. Das Unternehmen bietet
integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Antigenauswahl, Design von
Impfstoffstämmen, Entwicklung von Vor- und Nachprozessen, Formulierung,
analytische Entwicklung, Qualitätskontrolle, Unterstützung bei
Zulassungsangelegenheiten, Technologietransfer und cGMP-konforme Herstellung an.
Das Analyseangebot umfasst immunologische, biochemische, biophysikalische,
zellbasierte und analytisch-chemische Assays, die Untersuchungen zur Identitäts-
und Inhaltsbestimmung, Reinheit, strukturellen Charakterisierung, Formulierung,
Stabilität sowie präklinische Charakterisierung unterstützen.
Dieser Meilenstein unterstreicht die Fähigkeit von Intravacc
(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/), für Industriepartner
forschungs- und entwicklungsorientierte Impfstoffentwicklungs- und
Analyseprogramme durchzuführen und gleichzeitig französischen Kunden einen
praktischen Rahmen für die Dokumentation förderfähiger ausgelagerter Forschungs-
und Entwicklungsaktivitäten im Rahmen des CIR zu bieten. Intravacc wird seine
Partner weiterhin bei der genauen Festlegung des Projektumfangs und der
Rechnungsstellung unterstützen, um die Forschungs- und Entwicklungsarbeit an die
Anforderungen der CIR-Dokumentation anzupassen.
Über Intravacc
Intravacc ist eine weltweit führende CDMO, die sich auf die Entwicklung und
Herstellung von Impfstoffen und Biologika für Partner aus der Biotech- und
Pharmabranche spezialisiert hat. Mithilfe seiner Plattformen für Zellkultur,
Bakterien, Konjugation und E. coli-Expression sowie umfassender analytischer
Entwicklungsdienstleistungen und GMP-Kompetenzen unterstützt Intravacc den
gesamten Entwicklungsprozess von der frühen Forschung bis zur klinischen
Produktion der Phasen I und II. Die analytischen Kompetenzen des Unternehmens
umfassen die Methodenentwicklung, die Entwicklung und Validierung von Assays,
die Charakterisierung von Antigenen und Immunantworten, Stabilitätsstudien sowie
die Qualitätskontrolle. Dank seiner langjährigen Erfahrung im
Technologietransfer und bei skalierbaren Impfstofflösungen ermöglicht Intravacc
seinen Partnern, Zeitpläne zu verkürzen, Risiken zu minimieren und innovative
Impfstoffe effizient in die klinische Phase zu bringen.
Kontaktinformationen
Intravacc
Dr. Robert van der Put, VP BD
T: +31 30 792 03 00
E: businessdevelopment@intravacc.nl (mailto:businessdevelopment@intravacc.nl)
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