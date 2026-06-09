GNW-News: Intravacc stellt integrierte analytische Kompetenzen zur Beschleunigung der Entwicklung von Impfstoffen und Biologika vor

^* Intravacc bietet modernste analytische Verfahren zur Bestimmung von

Identität, Gehalt, Reinheit, Struktur, Formulierung, Stabilität und für

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präklinische Bewertungen

* Das Leistungsspektrum umfasst LC-MS, HPLC, Biosensoranalysen, qPCR, ELISA

sowie biochemische, biophysikalische, immunologische und zellbasierte Assays

* Durch integrierte analytische Entwicklung unterstützt Intravacc seine

Partner dabei, kritische Qualitätsmerkmale zu definieren, CMC-Risiken zu

minimieren und Impfstoffkandidaten schneller in die klinische Studienphase

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zu überführen

BILTHOVEN, Niederlande, June 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intravacc

(https://www.intravacc.nl/), ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization,

CDMO), das sich auf die Entwicklung und Herstellung

(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/) von Impfstoffen und

Biologika spezialisiert hat, hat heute seinen erweiterten kommerziellen Fokus

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auf integrierte Analysedienstleistungen (https://www.intravacc.nl/analytical-

services/) für Entwickler von Impfstoffen und Biologika vorgestellt. Dank

fundierter Expertise in der Analytikentwicklung, Produktcharakterisierung,

Assay-Validierung, Formulierungsoptimierung und GMP-Vorbereitung liefert

Intravacc seinen Partnern die datengestützten Erkenntnisse, die erforderlich

sind, um komplexe biologische Produkte von der Forschung in die klinische

Entwicklung zu überführen.

Die analytische Charakterisierung (https://www.intravacc.nl/analytical-

services/) ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg der

Impfstoffentwicklung. Bevor ein Kandidat in die GMP-Produktion oder klinische

Prüfung überführt werden kann, müssen Hersteller dessen Identität, Wirksamkeit,

Reinheit, Struktur, Stabilität sowie die Leistungsfähigkeit der Formulierung und

die Konsistenz des Herstellungsprozesses umfassend nachweisen.

Die Analysedienstleistungen (https://www.intravacc.nl/analytical-services/) von

Intravacc sind exakt auf diese Anforderungen zugeschnitten. Sie bieten

maßgeschneiderte Methoden für virale, bakterielle, Subunit-, Konjugat-,

proteinbasierte sowie therapeutische Impfstoffkandidaten.

Ivo Lemmens, Geschäftsführer von Intravacc, dazu:

?Leistungsfähige analytische Verfahren sind die Grundlage jeder erfolgreichen

Impfstoffentwicklung. Wir verbinden langjährige Erfahrung in der

Impfstoffentwicklung mit modernsten analytischen Technologien. Dadurch gewinnen

unsere Kunden ein tiefes Verständnis ihrer Produkte, können kritische

Qualitätsmerkmale frühzeitig definieren und Entwicklungsentscheidungen auf einer

belastbaren Datenbasis treffen. Unser Ziel ist es, Risiken zu minimieren, die

CMC-Dokumentation auf ein solides Fundament zu stellen und den Übergang

innovativer Impfstoffe in die klinische Entwicklung zu beschleunigen."

Das analytische Leistungsportfolio (https://www.intravacc.nl/analytical-

services/) von Intravacc deckt sämtliche Aspekte der Produktcharakterisierung

ab. Zur Bestimmung von Identität und Gehalt

(https://www.intravacc.nl/analytical-services/identity-content/) setzt das

Unternehmen auf moderne LC-MS-basierte Verfahren, mit denen sich biologische

Wirkstoffe - einschließlich Proteinen in komplexen Matrizes - zuverlässig

identifizieren und quantifizieren lassen. Im Bereich Reinheitsprüfung

(https://www.intravacc.nl/analytical-services/purity/) unterstützt Intravacc die

Detektion und Quantifizierung prozess- und produktbedingter Verunreinigungen.

Dazu zählen unter anderem Wirtszellproteine, Wirtszell-DNA, Rückstände aus dem

Herstellungsprozess, Abbauprodukte sowie Endotoxine. Die Kompetenzen in

der Strukturanalyse (https://www.intravacc.nl/analytical-

services/structure/) umfassen die Bestimmung von Primär-, Sekundär- und

Tertiärstrukturen, die Identifizierung posttranslationaler Modifikationen, die

Analyse von Antigenbindung und -affinität sowie die Bewertung der thermischen

Stabilität.

Formulierung und Stabilität (https://www.intravacc.nl/analytical-

services/formulation/) spielen ebenfalls eine zentrale Rolle im analytischen

Ansatz von Intravacc. Intravacc unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung und

Optimierung von Formulierungen, beim Screening von Hilfsstoffen und

Puffersystemen sowie bei der Bewertung der Kompatibilität mit Adjuvanzien und

Primärpackmitteln. Ergänzend werden Echtzeit- und beschleunigte

Stabilitätsstudien durchgeführt. Auf dieser Grundlage lassen sich Formulierungen

identifizieren, die die biologische Aktivität und Produktqualität über den

gesamten Entwicklungszyklus hinweg zuverlässig gewährleisten.

Darüber hinaus entwickelt und validiert Intravacc analytische Methoden zur

Überwachung der Prozesskonsistenz sowie zur Prüfung von Produktqualität,

Wirksamkeit und Sicherheit. Zum Einsatz kommen dabei immunologische,

biochemische, biophysikalische, analytisch-chemische und zellbasierte

Testverfahren. Im Rahmen von GMP-Kampagnen können diese Methoden zudem für die

Freigabe klinischer Prüfpräparate und die Erstellung regulatorischer

Dokumentationen genutzt werden, einschließlich IMPD-relevanter Dokumentation.

Durch die enge Verzahnung von Analytik, Prozess- und Formulierungsentwicklung,

Qualitätsmanagement, regulatorischer Expertise und cGMP-konformer Herstellung

bietet Intravacc Impfstoffentwicklern einen integrierten Entwicklungsansatz, der

den Weg von der frühen Forschung bis zur klinischen Produktion für Phase-I/II-

Studien deutlich vereinfacht. Dieses integrierte Modell reduziert die

Komplexität der Entwicklung, erlaubt es, Risiken frühzeitig erkennen, und sorgt

für eine lückenlose und belastbare CMC-Dokumentation für komplexe Biologika.

Die analytischen Dienstleistungen von Intravacc können sowohl als eigenständige

Leistungen als auch im Rahmen umfassender CDMO-Programme in Anspruch genommen

werden. Das Angebot umfasst unter anderem Technologietransfer, Prozess- und

Formulierungsentwicklung, präklinische Unterstützung, die GMP-Herstellung von

Wirkstoffen und Arzneimitteln, Qualitätskontrolle sowie regulatorische Beratung

und Unterstützung.

Über Intravacc

Intravacc (https://www.intravacc.nl/) ist einweltweit führendes CDMO-

Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und

Biologika für Partner aus der Biotech- und Pharmabranche spezialisiert hat.

Mithilfe seiner Zellkultur-, Bakterien- und Konjugationsplattformen sowie

umfangreicher GMP-Kapazitäten begleitet das Unternehmen Projekte von der frühen

Forschungsphase bis zur klinischen Produktion für Phase-I/II-Studien. Dank

seiner langjährigen Erfahrung im Technologietransfer und in der Entwicklung

skalierbarer Impfstofflösungen ermöglicht Intravacc seinen Partnern, Zeitpläne

zu verkürzen, Risiken zu minimieren und innovative Impfstoffe effizient in die

klinische Phase zu bringen.

Kontakt

Intravacc

Dr. Robert van der Put, VP BD

Tel.: +31 30 792 03 00

E-Mail: businessdevelopment@intravacc.nl

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