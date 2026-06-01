GNW-News: Intravacc und SynphaBase geben strategische Partnerschaft zur Förderung der Entwicklung von Konjugatimpfstoffen bekannt

^Die Unternehmen werden ihr komplementäres Fachwissen in den Bereichen

synthetische Oligosaccharide, Entwicklung von Konjugationsverfahren und GMP-

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konformer Impfstoffherstellung bündeln, um Partner bei der Entwicklung von

Konjugatimpfstoffen der nächsten Generation zu unterstützen

* SynphaBase (https://www.synphabase.ch/#expertise) verfügt über fundiertes

Fachwissen in der Glykochemie sowie in der Anwendung, Herstellung, Lieferung

und regulatorische Unterstützung bei synthetischen Oligosacchariden für die

Entwicklung von Konjugatimpfstoffen

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* Intravacc (https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/) bringt

bewährte Kompetenzen in der Entwicklung von Konjugationsverfahren, der

Skalierung und der GMP-konformen Herstellung von Konjugatimpfstoffen ein

* Die Partnerschaft bietet Impfstoffentwicklern einen optimierten Weg von der

Beschaffung synthetischer Oligosaccharide über die Entwicklung von

Konjugationsverfahren bis hin zur klinischen Herstellung

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BILTHOVEN, Niederlande, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intravacc

(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/), ein weltweit führendes

Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Entwicklung

und Herstellung von Impfstoffen und Biologika spezialisiert hat, und SynphaBase

AG (https://www.synphabase.ch/#expertise), ein Schweizer Auftragsforschungs- und

Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Glykochemie und der Synthese

komplexer Moleküle, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die

Entwicklung und Bereitstellung von Konjugatimpfstoffen zu unterstützen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Unternehmen ihre komplementären

Kompetenzen gemeinsam Dritten anbieten, die Konjugatimpfstoffe entwickeln, sowie

ausgewählten internen Impfstoffprogrammen von Intravacc nach Ermessen von

Intravacc zur Verfügung stellen. Die Zusammenarbeit soll den Kunden Zugang zum

Know-how von SynphaBase (https://www.synphabase.ch/#expertise) im Bereich

synthetischer Oligosaccharide sowie zu den Kompetenzen von Intravacc

(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/) in den Bereichen

Entwicklung von Konjugationsverfahren, Scale-up und GMP-konforme Herstellung

(https://www.intravacc.nl/our-services/cgmp-manufacturing/) bieten.

Ivo Lemmens, Managing Director von Intravacc, sagt:

?Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit SynphaBase bekannt zu

geben. Durch die Kombination der Fachkompetenz von SynphaBase im Bereich

synthetischer Oligosaccharide mit den Kompetenzen von Intravacc bei der

Entwicklung von Konjugationsverfahren und der GMP-konformen Impfstoffherstellung

möchten wir Impfstoffentwicklern einen integrierten und effizienten

Entwicklungsweg für Konjugatimpfstoffe bieten."

Arthur Bodenmüller, CEO von SynphaBase, fügt hinzu:

?SynphaBase freut sich über die Partnerschaft mit Intravacc, um unsere sich

ergänzenden Stärken in den Bereichen Glykochemie und Impfstoffentwicklung zu

bündeln. Synthetische Oligosaccharide sind eine wichtige Basistechnologie für

moderne Konjugatimpfstoffe, und diese Zusammenarbeit wird Entwicklern Zugang zu

Fachwissen, Materialien und Produktionsunterstützung ermöglichen, die für die

Weiterentwicklung vielversprechender Impfstoffkandidaten erforderlich sind.".

Diese Partnerschaft vereint die komplementären Stärken beider Unternehmen.

Intravacc bringt sein technisches Know-how, seine Anlagen und Kapazitäten in den

Bereichen Prozessentwicklung für die Antigenkonjugation, Scale-up sowie GMP-

konforme Produktion und Lieferung von Konjugatimpfstoffen ein. SynphaBase

ergänzt dies durch seine Fachkompetenz in den Bereichen Anwendung, Herstellung,

Lieferung und regulatorische Unterstützung bei synthetischen Oligosacchariden,

die in der Forschung, der klinischen Entwicklung sowie der Herstellung und

Lieferung von Konjugatimpfstoffen zum Einsatz kommen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft kann SynphaBase Intravacc als bevorzugten CDMO

für Dienstleistungen im Bereich Konjugatimpfstoffe bewerben, während Intravacc

SynphaBase als bevorzugten Lieferanten im Rahmen relevanter interner oder

kundenseitiger Konjugatimpfstoffprogramme positionieren kann. Die Partnerschaft

ist nicht exklusiv, und den Kunden steht es frei, die Produkte und

Dienstleistungen auszuwählen, die ihren Entwicklungsanforderungen am besten

entsprechen.

Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Bestreben wider, eine schnellere und

effizientere Entwicklung von Konjugatimpfstoffen zu ermöglichen, indem die

Versorgung mit hochwertigen synthetischen Oligosacchariden mit Fachwissen in den

Bereichen Konjugation und GMP-konforme Herstellung verbunden wird.

Über Intravacc

Intravacc (https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/) ist ein weltweit

führender CDMO-Anbieter, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von

Impfstoffen und Biologika für Partner aus der Biotech- und Pharmabranche

spezialisiert hat. Mithilfe seiner Plattformen für Zellkultur, Bakterienkultur

und Konjugation sowie seiner umfassenden GMP-Kompetenzen unterstützt Intravacc

den gesamten Entwicklungsprozess von der frühen Forschung bis hin zur klinischen

Produktion der Phasen I und II. Dank seiner langjährigen Erfahrung im

Technologietransfer und bei skalierbaren Impfstofflösungen ermöglicht Intravacc

seinen Partnern, Zeitpläne zu verkürzen, Risiken zu minimieren und innovative

Impfstoffe effizient in die klinische Phase zu bringen. Weitere Informationen

finden Sie unter www.intravacc.nl.

Über die SynphaBase AG

Die SynphaBase AG (https://www.synphabase.ch/#expertise) ist ein Schweizer

Auftragsforschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf bioorganische

Chemie spezialisiert hat und über fundierte Fachkenntnisse in der Glykochemie

sowie in der kundenspezifischen Synthese komplexer Moleküle wie Glykane,

Peptide, RNA und Konjugate verfügt. SynphaBase unterstützt seine Partner bei der

Routenplanung, der Prozessentwicklung und der Materialversorgung und setzt dabei

sein Know-how ein, um komplexe Chemieprojekte in den Bereichen Pharmazie,

Biotechnologie und Biowissenschaften voranzubringen. Weitere Informationen

finden Sie unter www.synphabase.ch.

Kontaktinformationen

Intravacc

Dr. Robert van der Put, VP BD

T: +31 30 792 03 00

E: businessdevelopment@intravacc.nl

SynphaBase AG

Olaf Bartram

E: o.bartram@synphabase.ch

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