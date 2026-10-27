GNW-News: iPronics ernennt Mitbegründer und Photonik-Pionier Dr. Daniel Pérez-López zum CEO, um die kommerzielle Einführung KI-gesteuerter Optical Circuit Sw...
^VALENCIA, Spanien und SANTA CLARA, Kalifornien, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)
-- iPronics, ein führendes Unternehmen im Bereich Optical Circuit Switching
(OCS) auf Basis der Siliziumphotonik für KI-Infrastrukturen, gibt die Ernennung
seines Mitbegründers und bisherigen CTO, Dr. Daniel Pérez-López, zum CEO
bekannt.
Zudem teilte das Unternehmen mit, dass Geoffrey Tate, Mitglied des
Verwaltungsrats und Investor, künftig den Vorsitz des Verwaltungsrats übernehmen
wird. Geoffrey Tate verfügt über jahrzehntelange Erfahrung darin,
Technologieunternehmen von der frühen Wachstumsphase über den Börsengang bis hin
zur Marktführerschaft mit Milliardenumsätzen zu führen. Darüber hinaus gehört er
dem Verwaltungsrat von Ayar Labs an, einem Unternehmen, das optische Module
entwickelt, die direkt mit anderen Komponenten in einem gemeinsamen Gehäuse
integriert werden.
Der Führungswechsel folgt auf den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-
Finanzierungsrunde über 125 Millionen US-Dollar. Zu den strategischen Investoren
zählen NVIDIA und führende Risikokapitalgesellschaften. Prognosen zufolge wird
der OCS-Markt bis 2030 auf mehrere zehn Milliarden US-Dollar anwachsen. Treiber
dieser Entwicklung ist die Umstellung der Datenverbindungen in KI-Rechenzentren
von Kupfer auf Glasfaser.
iPronics bietet seinen Kunden, darunter führenden Hyperscalern und Anbietern von
KI-Infrastruktur, hochdichte, schnell rekonfigurierbare OCS-Lösungen auf Basis
der Photonik.
?Maverick Silicon hat die Serie-B-Finanzierungsrunde von iPronics mitinitiiert,
weil wir von Daniels herausragenden technischen Fähigkeiten und seiner
Führungsstärke überzeugt sind. Wir sind sicher, dass er der Richtige ist, um
iPronics in die nächste Wachstumsphase zu führen - unterstützt von Geoffs
umfassender operativer Erfahrung und seiner nachweislichen Erfolgsbilanz beim
Ausbau von Halbleiterunternehmen", so Manish Muthal, Senior Managing Director
bei Maverick Silicon.
?Wir haben bereits früh in iPronics investiert und seitdem miterlebt, wie Daniel
zunehmend Erfahrung gesammelt und ein erstklassiges Team für die Entwicklung von
Photonik-Technologien aufgebaut hat. Wir freuen uns sehr, dass er nun die
Leitung des Unternehmens übernimmt, während iPronics in die Produktionsphase
eintritt", sagte Amelia Armour, Partnerin bei Amadeus Capital Partners.?Ich
möchte mich auch bei Christian Dupont dafür bedanken, dass er das Unternehmen in
den vergangenen zwei Jahren geleitet und damit maßgeblich zu unserer
erfolgreichen Serie-B-Finanzierungsrunde beigetragen hat."
Um den weltweiten Markteintritt voranzutreiben, baut iPronics sein hochmodernes
Entwicklungszentrum in Valencia, Spanien, aus, erweitert seine Lieferkette und
operativen Kapazitäten in Taiwan und verstärkt seine Führungsebene sowie seine
Kundendienstteams in Santa Clara, Kalifornien.
ÜBER DANIEL PÉREZ-LÓPEZ
Dr. Daniel Pérez López (MSc, PhD) ist ein Pionier auf dem Gebiet der
programmierbaren Photonik und Mitbegründer von iPronics. Das Unternehmen
entwickelt rekonfigurierbare photonische integrierte Schaltungen (PICs), die
optischer Hardware die Flexibilität von Software verleihen. Mit seiner
wegweisenden Doktorarbeit an der Universitat Politècnica de València erzielte er
eine weltweit rekordverdächtige Chip-Leistung und ermöglichte die erste
experimentelle Validierung universell einsetzbarer, programmierbarer Photonik-
Prozessoren. Für seine Leistungen erhielt er unter anderem ein
Promotionsstipendium der IEEE Photonics Society, eine Auszeichnung für eine
herausragende Doktorarbeit und die Medaille der Royal Academy of Engineering.
Zudem wurde er in die erste?Photonics100"-Liste der Zeitschrift?ElectroOptics"
aufgenommen und mit einem prestigeträchtigen Stipendium des Europäischen
Forschungsrats ausgezeichnet. Nach seiner Tätigkeit im Bereich Quantenphotonik
bei Xanadu Quantum Technologies in Kanada gründete er iPronics. Das Unternehmen
wurde von Nature Research und der EE Times Silicon 100 als eines der führenden
Hightech-Spin-offs ausgezeichnet. Bei iPronics treibt er die Entwicklung
intelligenter optischer Verbindungselemente voran, die leistungsfähigere,
skalierbare und energieeffiziente Hardware für KI ermöglichen. Zu den namhaften
Investoren und strategischen Partnern, die iPronics weltweit unterstützen,
zählen Maverick Silicon und NVIDIA.
ÜBER GEOFFREY TATE
Geoffrey Tate hat einen Bachelor of Science in Informatik von der University of
Alberta und einen MBA der Harvard Business School sowie absolvierte Kursarbeiten
im Master of Science in Electrical Engineering (MSEE) an der Santa Clara
University. Er war zehn Jahre bei AMD tätig und leitete dort verschiedene
Geschäftsbereiche, zuletzt als Senior Vice President für Prozessoren. Als
Gründungs-CEO stieg er während der Serie-A-Finanzierungsrunde bei Rambus ein.
Sieben Jahre später führte er das Unternehmen an die Börse und blieb weitere
sieben Jahre an dessen Spitze. In dieser Zeit erreichte Rambus eine Bewertung
von mehreren Milliarden Dollar. Später half er Nanosolar, wieder auf Kurs zu
kommen, und begleitete den Verkauf des Unternehmens. Außerdem war er
Mitbegründer von Flex Logix, einem Anbieter von eingebetteter FPGA- und KI-
Technologie, der 2024 von Analog Devices übernommen wurde. Heute ist Tate als
Investor tätig, berät Light Street Capital strategisch und gehört dem Vorstand
von Ayar Labs an, einem führenden Unternehmen im Bereich Co-Packaged Optics.
ÜBER IPRONICS
iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Verbindungslösungen für KI-
Rechenzentren und bietet eine rackfähige Plattform für Optical Circuit Switching
(OCS) an, die auf Siliziumphotonik basiert. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE
ermöglicht programmierbare optische Konnektivität innerhalb und zwischen Racks
für dynamische KI-Infrastrukturen. Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und
APIs ermöglicht iPronics ONE die Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um
die GPU-Auslastung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die
Infrastruktur ohne kostspielige grundlegende Änderungen zu skalieren. iPronics
wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València gegründet und
wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt, darunter NVIDIA,
Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital, Bosch Ventures,
Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The Tate Family Trust,
Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture Tech, Amadeus
Capital Partners und weitere. Weitere Informationen finden Sie unter
www.ipronics.com (https://www.ipronics.com).
Medienkontakte
ipronics@voxuspr.com (mailto:ipronics@voxuspr.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
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28decb0961a1
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