GNW-News: iPronics sichert sich 125 Millionen US-Dollar zur Skalierung programmierbarer optischer Netzwerke für KI-Rechenzentren

03.09.26 08:51 Uhr

^VALENCIA, Spanien, und SANTA CLARA, Kalifornien, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)

-- iPronics, (https://ipronics.com/) ein Pionier im Bereich Optical-Circuit-

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Switching-Technologien auf Basis von Siliziumphotonik für KI-Infrastrukturen,

hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde über 125 Millionen US-Dollar bekannt

gegeben, die gemeinsam von Maverick Silicon und Light Street Capital geleitet

wird. NVIDIA beteiligt sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde. Zu den neuen

und bestehenden Investoren zählen unter anderem Triatomic Capital, Bosch

Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The Tate

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Family Trust, Fine Structure Ventures, Amadeus Capital Partners, Build

Collective und Criteria Venture Tech. Mit der heutigen Serie-B-

Finanzierungsrunde steigt die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 177

Millionen US-Dollar.

?Die Unterstützung von Maverick Silicon, Light Street Capital und NVIDIA stärkt

unsere Vision, iPronics zu einem führenden Anbieter im Bereich der optischen

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Netzwerke zu entwickeln", sagt Christian Dupont, CEO von iPronics.?Mit dieser

Investition können wir die Kommerzialisierung unserer Technologie deutlich

beschleunigen, die von unseren Kunden benötigte Skalierung bereitstellen und

damit eine breite Einführung vorantreiben. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass

Rechenzentren ihre GPUs mit maximaler Auslastung betreiben können, ohne

Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen."

Die Einführung von Optical Circuit Switching (OCS) in KI-

Rechenzentrumsnetzwerken nimmt deutlich an Fahrt auf und erstreckt sich auf eine

Vielzahl von Konnektivitätsanwendungen. Mit dem Wachstum von KI-Clustern steigen

auch die Anforderungen an die Skalierung von Netzwerken. Dadurch beschleunigt

sich der Übergang von Kupfer- zu optischen Verbindungen und es entsteht ein

Bedarf an einer neuen Generation hochdichter skalierbarer Switching-Lösungen.

Auf Basis von Siliziumphotonik hat iPronics eine kompakte, speziell für diesen

Zweck entwickelte OCS-Plattform entwickelt, die auf die

Konnektivitätsanforderungen von KI-Infrastrukturen zugeschnitten ist. Damit

können Hyperscaler ihre KI-Kapazitäten erweitern und gleichzeitig Kosten,

Energieverbrauch und Komplexität kontrollieren.

?Das explosionsartige Wachstum von KI-Workloads hat die traditionelle

Netzwerkinfrastruktur an ihre Grenzen in Bezug auf Energieverbrauch und

Bandbreite gebracht. Dadurch wird Optical Circuit Switching wichtiger denn je",

sagt Manish Muthal, Senior Managing Director bei Maverick Silicon.?Wir sind

stolz darauf, diese Finanzierungsrunde mitzugestalten und mit dem iPronics-Team

zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen seine kommerziellen

Implementierungen weltweit ausweitet."

Muthal wird Mitglied des Verwaltungsrats von iPronics, ebenso wie Geoffrey Tate,

Berater bei Light Street Capital. Tate verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in

der Technologieführung, zunächst als Senior VP für Mikroprozessoren bei AMD.

Außerdem war er Gründungs-CEO von Rambus, führte das Unternehmen mehr als ein

Jahrzehnt und brachte es an die Börse. Zuletzt war er Mitgründer und CEO von

Flex Logix, einem Unternehmen für Hardware zur Beschleunigung von KI-Inferenz,

das von Analog Devices übernommen wurde. Tate ist Mitglied des Verwaltungsrats

von Ayar Labs.

?Light Street freut sich, diese Serie-B-Finanzierungsrunde mitzugestalten", sagt

Shef Osborn, Partner bei Light Street Capital.?Wir sind überzeugt, dass

iPronics den skalierbarsten und kosteneffizientesten Ansatz für Solid-State-

Optical-Switching auf der Interconnect-Ebene bietet - eine entscheidende

Voraussetzung, um den Bedarf an KI-Rechenleistung im kommenden Jahrzehnt zu

decken."

Darüber hinaus wird Young Sohn von Catalight Capital, das einen eigenen, auf KI-

Infrastrukturen fokussierten Fonds verwaltet, Berater des Unternehmens. Sohn,

Gründungsmitglied von Catalight Capital, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung

in den Bereichen Halbleiter und Siliziumphotonik sowie beim Aufbau und der

Skalierung globaler Technologieplattformen. Zuvor war er President und Chief

Strategy Officer von Samsung sowie CEO von Inphi. Außerdem gehört er den

Verwaltungsräten von Arm und Cadence Design Systems an.

?Die KI-Infrastruktur der nächsten Generation wird eine dynamischere, konsequent

auf optische Technologien ausgerichtete Netzwerkarchitektur erfordern", sagt

Sohn.?Der Ansatz von iPronics für programmierbares optisches Switching kann

Rechenzentren dabei unterstützen, ihre Leistung zu skalieren und gleichzeitig

Energieverbrauch und Kosten zu steuern. Es ist mir eine Ehre, das Unternehmen

auf seinem Weg zur beschleunigten Kommerzialisierung zu unterstützen."

Das Unternehmen wird die Mittel nutzen, um seine Geschäftstätigkeit deutlich

auszuweiten, die kommerzielle Einführung zu beschleunigen und der wachsenden

Marktnachfrage nach seiner iPronics Optical Networking Engine (ONE) - einem für

KI entwickelten, rackmontierten optischen Switch - gerecht zu werden. Mit

integrierter Steuerung, Telemetrie und APIs stellt iPronics ONE eine

programmierbare optische Ebene bereit, über die KI-Cluster ihre Konnektivität

für Trainings- und Inferenz-Workloads in Echtzeit neu konfigurieren können.

?Diese Serie-B-Finanzierungsrunde ist ein Beleg für die konsequente

Umsetzungskraft unseres Teams", sagt Dr. Daniel Pérez-López, Gründer und CTO von

iPronics.?Gemeinsam mit unseren erstklassigen Partnern zeigen wir erfolgreich,

dass wir diese Technologie für KI-Infrastrukturen in großem Maßstab entwickeln

und implementieren können."

Um seine Präsenz in den USA auszubauen, hat iPronics ein Büro in Santa Clara,

Kalifornien, eröffnet und stellt aktiv neue Mitarbeitende ein, um seine

Produktstrategie, Kundenimplementierungen und Partnerschaften im Bereich KI-

Infrastruktur weiter zu stärken. Eine Liste der offenen Stellen finden Sie

unter: https://ipronics.com/careers/.

Über iPronics

iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Konnektivitätslösungen für KI-

Rechenzentren und bietet eine rackfähige Plattform für Optical Circuit Switching

(OCS) auf Basis von Siliziumphotonik. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE

ermöglicht programmierbare optische Konnektivität innerhalb und zwischen Racks

für dynamische KI-Infrastrukturen. Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und

APIs ermöglicht iPronics ONE die Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um

die GPU-Auslastung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die

Infrastruktur ohne kostspielige grundlegende Änderungen zu skalieren.

iPronics wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València

gegründet und wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt,

darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital,

Bosch Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The

Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture

Tech, Amadeus Capital Partners und andere. Weitere Informationen finden Sie

unter www.ipronics.com (http://www.ipronics.com/).

Pressekontakt

ipronics@voxuspr.com (mailto:ipronics@voxuspr.com)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c557bd6-89c0-4a53-a7c5-

902e0bc88779

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/075dfc7c-43b6-48af-a27c-

e883ce989279

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