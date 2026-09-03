GNW-News: iPronics sichert sich 125 Millionen US-Dollar zur Skalierung programmierbarer optischer Netzwerke für KI-Rechenzentren
^VALENCIA, Spanien, und SANTA CLARA, Kalifornien, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)
-- iPronics, (https://ipronics.com/) ein Pionier im Bereich Optical-Circuit-
Switching-Technologien auf Basis von Siliziumphotonik für KI-Infrastrukturen,
hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde über 125 Millionen US-Dollar bekannt
gegeben, die gemeinsam von Maverick Silicon und Light Street Capital geleitet
wird. NVIDIA beteiligt sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde. Zu den neuen
und bestehenden Investoren zählen unter anderem Triatomic Capital, Bosch
Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The Tate
Family Trust, Fine Structure Ventures, Amadeus Capital Partners, Build
Collective und Criteria Venture Tech. Mit der heutigen Serie-B-
Finanzierungsrunde steigt die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 177
Millionen US-Dollar.
?Die Unterstützung von Maverick Silicon, Light Street Capital und NVIDIA stärkt
unsere Vision, iPronics zu einem führenden Anbieter im Bereich der optischen
Netzwerke zu entwickeln", sagt Christian Dupont, CEO von iPronics.?Mit dieser
Investition können wir die Kommerzialisierung unserer Technologie deutlich
beschleunigen, die von unseren Kunden benötigte Skalierung bereitstellen und
damit eine breite Einführung vorantreiben. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass
Rechenzentren ihre GPUs mit maximaler Auslastung betreiben können, ohne
Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen."
Die Einführung von Optical Circuit Switching (OCS) in KI-
Rechenzentrumsnetzwerken nimmt deutlich an Fahrt auf und erstreckt sich auf eine
Vielzahl von Konnektivitätsanwendungen. Mit dem Wachstum von KI-Clustern steigen
auch die Anforderungen an die Skalierung von Netzwerken. Dadurch beschleunigt
sich der Übergang von Kupfer- zu optischen Verbindungen und es entsteht ein
Bedarf an einer neuen Generation hochdichter skalierbarer Switching-Lösungen.
Auf Basis von Siliziumphotonik hat iPronics eine kompakte, speziell für diesen
Zweck entwickelte OCS-Plattform entwickelt, die auf die
Konnektivitätsanforderungen von KI-Infrastrukturen zugeschnitten ist. Damit
können Hyperscaler ihre KI-Kapazitäten erweitern und gleichzeitig Kosten,
Energieverbrauch und Komplexität kontrollieren.
?Das explosionsartige Wachstum von KI-Workloads hat die traditionelle
Netzwerkinfrastruktur an ihre Grenzen in Bezug auf Energieverbrauch und
Bandbreite gebracht. Dadurch wird Optical Circuit Switching wichtiger denn je",
sagt Manish Muthal, Senior Managing Director bei Maverick Silicon.?Wir sind
stolz darauf, diese Finanzierungsrunde mitzugestalten und mit dem iPronics-Team
zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen seine kommerziellen
Implementierungen weltweit ausweitet."
Muthal wird Mitglied des Verwaltungsrats von iPronics, ebenso wie Geoffrey Tate,
Berater bei Light Street Capital. Tate verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in
der Technologieführung, zunächst als Senior VP für Mikroprozessoren bei AMD.
Außerdem war er Gründungs-CEO von Rambus, führte das Unternehmen mehr als ein
Jahrzehnt und brachte es an die Börse. Zuletzt war er Mitgründer und CEO von
Flex Logix, einem Unternehmen für Hardware zur Beschleunigung von KI-Inferenz,
das von Analog Devices übernommen wurde. Tate ist Mitglied des Verwaltungsrats
von Ayar Labs.
?Light Street freut sich, diese Serie-B-Finanzierungsrunde mitzugestalten", sagt
Shef Osborn, Partner bei Light Street Capital.?Wir sind überzeugt, dass
iPronics den skalierbarsten und kosteneffizientesten Ansatz für Solid-State-
Optical-Switching auf der Interconnect-Ebene bietet - eine entscheidende
Voraussetzung, um den Bedarf an KI-Rechenleistung im kommenden Jahrzehnt zu
decken."
Darüber hinaus wird Young Sohn von Catalight Capital, das einen eigenen, auf KI-
Infrastrukturen fokussierten Fonds verwaltet, Berater des Unternehmens. Sohn,
Gründungsmitglied von Catalight Capital, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung
in den Bereichen Halbleiter und Siliziumphotonik sowie beim Aufbau und der
Skalierung globaler Technologieplattformen. Zuvor war er President und Chief
Strategy Officer von Samsung sowie CEO von Inphi. Außerdem gehört er den
Verwaltungsräten von Arm und Cadence Design Systems an.
?Die KI-Infrastruktur der nächsten Generation wird eine dynamischere, konsequent
auf optische Technologien ausgerichtete Netzwerkarchitektur erfordern", sagt
Sohn.?Der Ansatz von iPronics für programmierbares optisches Switching kann
Rechenzentren dabei unterstützen, ihre Leistung zu skalieren und gleichzeitig
Energieverbrauch und Kosten zu steuern. Es ist mir eine Ehre, das Unternehmen
auf seinem Weg zur beschleunigten Kommerzialisierung zu unterstützen."
Das Unternehmen wird die Mittel nutzen, um seine Geschäftstätigkeit deutlich
auszuweiten, die kommerzielle Einführung zu beschleunigen und der wachsenden
Marktnachfrage nach seiner iPronics Optical Networking Engine (ONE) - einem für
KI entwickelten, rackmontierten optischen Switch - gerecht zu werden. Mit
integrierter Steuerung, Telemetrie und APIs stellt iPronics ONE eine
programmierbare optische Ebene bereit, über die KI-Cluster ihre Konnektivität
für Trainings- und Inferenz-Workloads in Echtzeit neu konfigurieren können.
?Diese Serie-B-Finanzierungsrunde ist ein Beleg für die konsequente
Umsetzungskraft unseres Teams", sagt Dr. Daniel Pérez-López, Gründer und CTO von
iPronics.?Gemeinsam mit unseren erstklassigen Partnern zeigen wir erfolgreich,
dass wir diese Technologie für KI-Infrastrukturen in großem Maßstab entwickeln
und implementieren können."
Um seine Präsenz in den USA auszubauen, hat iPronics ein Büro in Santa Clara,
Kalifornien, eröffnet und stellt aktiv neue Mitarbeitende ein, um seine
Produktstrategie, Kundenimplementierungen und Partnerschaften im Bereich KI-
Infrastruktur weiter zu stärken. Eine Liste der offenen Stellen finden Sie
unter: https://ipronics.com/careers/.
Über iPronics
iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Konnektivitätslösungen für KI-
Rechenzentren und bietet eine rackfähige Plattform für Optical Circuit Switching
(OCS) auf Basis von Siliziumphotonik. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE
ermöglicht programmierbare optische Konnektivität innerhalb und zwischen Racks
für dynamische KI-Infrastrukturen. Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und
APIs ermöglicht iPronics ONE die Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um
die GPU-Auslastung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die
Infrastruktur ohne kostspielige grundlegende Änderungen zu skalieren.
iPronics wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València
gegründet und wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt,
darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital,
Bosch Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The
Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture
Tech, Amadeus Capital Partners und andere. Weitere Informationen finden Sie
unter www.ipronics.com (http://www.ipronics.com/).
Pressekontakt
ipronics@voxuspr.com (mailto:ipronics@voxuspr.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c557bd6-89c0-4a53-a7c5-
902e0bc88779
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/075dfc7c-43b6-48af-a27c-
e883ce989279
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