GNW-News: ISN® feiert 15 Jahre Unterstützung von Auftraggebern und Auftragnehmern in ganz Europa

^DALLAS, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN (https://www.isnetworld.com/de),

der weltweit führende Anbieter von Informationsmanagement-Dienstleistungen für

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Auftragnehmer und Lieferanten, gab das 15-jährige Jubiläum seiner

Geschäftstätigkeit in London bekannt und markierte damit einen bedeutenden

Meilenstein in der kontinuierlichen Expansion des Unternehmens in Europa, dem

Nahen Osten und Afrika (EMEA). Die Plattform von ISN, ISNetworld(®), bietet eine

skalierbare, globale Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, Anforderungen an

Auftragnehmer zu standardisieren und gleichzeitig die Flexibilität zu wahren,

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regionale Gesetze und betriebliche Vorschriften einzuhalten.

?Von unserem ersten EMEA-Kunden bis hin zu unserer heutigen starken regionalen

Präsenz entwickelt sich ISN kontinuierlich weiter, um den Bedürfnissen unserer

Kunden gerecht zu werden", sagte David Bibby, Vice President of International

Operations bei ISN.?In den letzten 15 Jahren haben wir eine starke Grundlage in

der EMEA-Region geschaffen, indem wir Unternehmen dabei halfen, Menschen zu

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schützen, die Praktiken im Auftragnehmermanagement zu standardisieren und sich

in komplexen regulatorischen Umfeldern zurechtzufinden. Wir freuen uns darauf,

auch weiterhin neue Tools und Dienstleistungen anzubieten, die auf

Kundenfeedback basieren, um Sicherheits- und Risikomanagementprogramme zu

unterstützen."

Die Londoner Niederlassung von ISN unterstützt Auftraggeber mit

maßgeschneiderten Implementierungsstrategien, mehrsprachiger

Auftragnehmerbetreuung und persönlicher Unterstützung in der gesamten EMEA-

Region. Zu den wichtigsten Meilensteinen und Wachstumshighlights gehören:

* Unterstützung von mehr als 200 Standorten von Auftraggebern in über 50

Ländern in der EMEA-Region

* Aufnahme eines Netzwerks von Tausenden von Auftragnehmern

* Implementierung bei drei der vier größten Raffinerien im Vereinigten

Königreich

* Entwicklung von mehr als 500 schriftlichen Programmüberprüfungsprotokollen,

die auf regionale Anforderungen zugeschnitten sind

* Optimierung des globalen Auftragnehmermanagements für Auftraggeber in der

EMEA-Region, die ISNetworld bereits in Nordamerika nutzen

* Einladung von Branchenführern im Rahmen von Bildungsinitiativen wie den

Roundtables in Großbritannien und Humber, um Best Practices auszutauschen

und branchenspezifische Benchmarking-Möglichkeiten zu bieten

?Dieser Meilenstein spiegelt die Stärke unserer Kundenpartnerschaften und die

Expertise unseres globalen Teams wider", sagte Kim Holly, Chief Business

Development Officer bei ISN.?Da Unternehmen mit sich wandelnden Risiken

konfrontiert sind, konzentriert sich ISN weiterhin darauf, kundenorientierte

Lösungen zu liefern, die globale Reichweite mit regionalem Know-how verbinden,

um sicherere, effizientere und verantwortungsbewusstere Betriebsabläufe zu

fördern."

ISN wird sein Angebot in der EMEA-Region weiter ausbauen und um

Gefahrenbewusstsein, Mitarbeiterengagement und personalgestützte

Dienstleistungen erweitern, um die Einsatzbereitschaft der Auftragnehmer und die

Sicherheitsergebnisse in der gesamten Region zu verbessern.

Weitere Informationen zu den branchenführenden Software- und

Dienstleistungsangeboten von ISN finden Sie unter isn.com

(https://www.isnetworld.com/de).

Über ISN

ISN ist weltweit führend im Informationsmanagement für Auftragnehmer und

Lieferanten und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung darin, 900 Auftraggeber

in kapitalintensiven Branchen mit 90.000 aktiven Auftragnehmern und Lieferanten

zu verbinden, um Sicherheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz zu

fördern. Zu den Marken von ISN gehören ISNetworld®

(https://www.isnetworld.com/de), eine globale Online-Plattform für das

Management von Auftragnehmern und Lieferanten, Transparency-One®

(https://www.transparency-one.com/de), eine Plattform für verantwortungsbewusste

Beschaffung, die Transparenz in das Lieferkettenmanagement bringt, sowie

Empower® (https://www.isnetworld.com/de/empower), eine App für Arbeitnehmer, die

diese dabei unterstützt, voranzukommen.

ISN verfügt über 12 Niederlassungen weltweit, die seinen Kunden in mehr als 85

Ländern preisgekrönten Support und Schulungen bieten. ISN ist stolz darauf,

weltweit führend bei der Verbesserung der Effizienz und Effektivität von

Auftragnehmer- und Lieferantenmanagementsystemen zu sein und als erstklassiges

Forum für den Austausch von Best Practices der Branche, das Benchmarking von

Leistungen, die Bereitstellung von Dateneinblicken unter seinen Mitgliedern

sowie die Unterstützung von Entscheidungsträgern, einschließlich

Vorstandsmitgliedern, bei der Sicherstellung der Bewertung und Überwachung von

Auftragnehmer- und Lieferantenrisiken zu dienen. Weitere Informationen finden

Sie unter isn.com (https://isn.com).

Medienkontakt

Alyssa Bruce

Walker Sands für ISN

isnpr@walkersands.com

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