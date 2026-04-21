GNW-News: ISN® feiert 15 Jahre Unterstützung von Auftraggebern und Auftragnehmern in ganz Europa
^DALLAS, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN (https://www.isnetworld.com/de),
der weltweit führende Anbieter von Informationsmanagement-Dienstleistungen für
Auftragnehmer und Lieferanten, gab das 15-jährige Jubiläum seiner
Geschäftstätigkeit in London bekannt und markierte damit einen bedeutenden
Meilenstein in der kontinuierlichen Expansion des Unternehmens in Europa, dem
Nahen Osten und Afrika (EMEA). Die Plattform von ISN, ISNetworld(®), bietet eine
skalierbare, globale Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, Anforderungen an
Auftragnehmer zu standardisieren und gleichzeitig die Flexibilität zu wahren,
regionale Gesetze und betriebliche Vorschriften einzuhalten.
?Von unserem ersten EMEA-Kunden bis hin zu unserer heutigen starken regionalen
Präsenz entwickelt sich ISN kontinuierlich weiter, um den Bedürfnissen unserer
Kunden gerecht zu werden", sagte David Bibby, Vice President of International
Operations bei ISN.?In den letzten 15 Jahren haben wir eine starke Grundlage in
der EMEA-Region geschaffen, indem wir Unternehmen dabei halfen, Menschen zu
schützen, die Praktiken im Auftragnehmermanagement zu standardisieren und sich
in komplexen regulatorischen Umfeldern zurechtzufinden. Wir freuen uns darauf,
auch weiterhin neue Tools und Dienstleistungen anzubieten, die auf
Kundenfeedback basieren, um Sicherheits- und Risikomanagementprogramme zu
unterstützen."
Die Londoner Niederlassung von ISN unterstützt Auftraggeber mit
maßgeschneiderten Implementierungsstrategien, mehrsprachiger
Auftragnehmerbetreuung und persönlicher Unterstützung in der gesamten EMEA-
Region. Zu den wichtigsten Meilensteinen und Wachstumshighlights gehören:
* Unterstützung von mehr als 200 Standorten von Auftraggebern in über 50
Ländern in der EMEA-Region
* Aufnahme eines Netzwerks von Tausenden von Auftragnehmern
* Implementierung bei drei der vier größten Raffinerien im Vereinigten
Königreich
* Entwicklung von mehr als 500 schriftlichen Programmüberprüfungsprotokollen,
die auf regionale Anforderungen zugeschnitten sind
* Optimierung des globalen Auftragnehmermanagements für Auftraggeber in der
EMEA-Region, die ISNetworld bereits in Nordamerika nutzen
* Einladung von Branchenführern im Rahmen von Bildungsinitiativen wie den
Roundtables in Großbritannien und Humber, um Best Practices auszutauschen
und branchenspezifische Benchmarking-Möglichkeiten zu bieten
?Dieser Meilenstein spiegelt die Stärke unserer Kundenpartnerschaften und die
Expertise unseres globalen Teams wider", sagte Kim Holly, Chief Business
Development Officer bei ISN.?Da Unternehmen mit sich wandelnden Risiken
konfrontiert sind, konzentriert sich ISN weiterhin darauf, kundenorientierte
Lösungen zu liefern, die globale Reichweite mit regionalem Know-how verbinden,
um sicherere, effizientere und verantwortungsbewusstere Betriebsabläufe zu
fördern."
ISN wird sein Angebot in der EMEA-Region weiter ausbauen und um
Gefahrenbewusstsein, Mitarbeiterengagement und personalgestützte
Dienstleistungen erweitern, um die Einsatzbereitschaft der Auftragnehmer und die
Sicherheitsergebnisse in der gesamten Region zu verbessern.
Weitere Informationen zu den branchenführenden Software- und
Dienstleistungsangeboten von ISN finden Sie unter isn.com
(https://www.isnetworld.com/de).
Über ISN
ISN ist weltweit führend im Informationsmanagement für Auftragnehmer und
Lieferanten und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung darin, 900 Auftraggeber
in kapitalintensiven Branchen mit 90.000 aktiven Auftragnehmern und Lieferanten
zu verbinden, um Sicherheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz zu
fördern. Zu den Marken von ISN gehören ISNetworld®
(https://www.isnetworld.com/de), eine globale Online-Plattform für das
Management von Auftragnehmern und Lieferanten, Transparency-One®
(https://www.transparency-one.com/de), eine Plattform für verantwortungsbewusste
Beschaffung, die Transparenz in das Lieferkettenmanagement bringt, sowie
Empower® (https://www.isnetworld.com/de/empower), eine App für Arbeitnehmer, die
diese dabei unterstützt, voranzukommen.
ISN verfügt über 12 Niederlassungen weltweit, die seinen Kunden in mehr als 85
Ländern preisgekrönten Support und Schulungen bieten. ISN ist stolz darauf,
weltweit führend bei der Verbesserung der Effizienz und Effektivität von
Auftragnehmer- und Lieferantenmanagementsystemen zu sein und als erstklassiges
Forum für den Austausch von Best Practices der Branche, das Benchmarking von
Leistungen, die Bereitstellung von Dateneinblicken unter seinen Mitgliedern
sowie die Unterstützung von Entscheidungsträgern, einschließlich
Vorstandsmitgliedern, bei der Sicherstellung der Bewertung und Überwachung von
Auftragnehmer- und Lieferantenrisiken zu dienen. Weitere Informationen finden
Sie unter isn.com (https://isn.com).
Medienkontakt
Alyssa Bruce
Walker Sands für ISN
isnpr@walkersands.com
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