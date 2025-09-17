GNW-News: Ist das die Zukunft des Reisens? 70% der Touristinnen und Touristen möchten nach einem Besuch in Kopenhagen ihren Alltag ändern
^KOPENHAGEN, Dänemark, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Stadt Kopenhagen
hat gerade die zweite Runde ihres Anreizprogramms CopenPay abgeschlossen, bei
dem Touristinnen und Touristen für gute Taten belohnt werden. Eine aktuelle
Umfrage zeigt: 7 von 10 Teilnehmenden verlassen die dänische Hauptstadt mit dem
Wunsch, zu Hause bewusster zu handeln.
Kopenhagen beschreitet neue Wege im Tourismus und belohnt dabei gute Taten.
Besuchende sammeln bei CopenPay Punkte für Aktionen wie Müllsammeln, Radfahren,
Anreise per Zug oder Elektroauto sowie die Teilnahme an Workshops zur
Artenvielfalt.
?Im Urlaub sind Menschen offener für Neues. Mit CopenPay haben wir gezeigt, dass
Touristinnen und Touristen nicht nur mitmachen, sondern inspiriert werden, mehr
als Selfies mitzunehmen - sie bringen neue Gewohnheiten mit nach Hause", so
Rikke Holm Petersen, Direktorin für Kommunikation und Verhaltensstrategien bei
Wonderful Copenhagen.
Neue Gewohnheiten als Souvenirs
Eine aktuelle Umfrage von CopenPay zeigt, dass 7 von 10 Teilnehmenden Kopenhagen
mit dem Vorsatz verlassen, ihr Verhalten zu ändern - vom Radfahren und
Mülltrennen bis hin zum Sammeln von Blumensamen und der Förderung der
Biodiversität.
?Es geht um mehr als einen Stadtbesuch - es geht darum, Kopenhagen aktiv zu
erleben. Es gibt nichts Besseres, als wenn Besuchende neue Gewohnheiten mit nach
Hause nehmen", fügt Rikke Holm Petersen hinzu.
Fahrradvermietungen stiegen um 59?Prozent
Die Teilnahme an CopenPay hat stark zugenommen - und Kopenhagens beliebtestes
Verkehrsmittel, das Fahrrad, stand diesen Sommer im Mittelpunkt: Die
Fahrradvermietungen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 59?Prozent.
CopenPay bietet mehr als Zahlen: Besuchende nehmen an Kunst- und Biodiversitäts-
Workshops, Müllsammelaktionen per Kajak und weiteren immersiven Aktionen teil,
die für besonders engagierte Teilnehmende gestaltet wurden.
?Viele Reisende suchen nach neuen, einzigartigen Erlebnissen, die es ihnen
ermöglichen, aktiv mit dem Reiseziel zu interagieren, statt nur passive
Beobachtende zu bleiben. Wir laden sie ein, Teil unserer Stadt zu werden", so
Rikke Holm Petersen.
Mit einer Zufriedenheitsrate von 98 Prozent und einer ebenso hohen Bereitschaft,
CopenPay weiterzuempfehlen, zeigt die Initiative, dass Touristinnen und
Touristen mehr wollen als klassisches Sightseeing. Umfragedaten bestätigen: Die
größte Motivation zur Teilnahme ist die Chance, einzigartige Erfahrungen zu
sammeln.
CopenPay steht erst am Anfang
Seit dem Pilotprojekt haben sich über 100 Organisationen und Reiseziele weltweit
gemeldet, um mehr über CopenPay zu erfahren. Städte in Deutschland, den
Niederlanden und Finnland entwickeln bereits eigene Versionen.
?Das ist erst der Anfang. Reisende wollen Gutes tun und Initiativen wie CopenPay
in ihren eigenen Städten sehen - von Chicago bis Sydney", erläutert Rikke Holm
Petersen.
Fakten
* CopenPay ist ein Anreizprogramm, das Touristen für bewusstes Handeln
belohnt.
* Es startete im Sommer 2024 als Pilotprojekt und wurde im Sommer 2025
ausgeweitet.
* Organisiert wird es von der Tourismusorganisation Wonderful Copenhagen
(http://www.wonderfulcopenhagen.com/press).
* Im Jahr 2025 stieg die Zahl der Partner von 26 auf 100. Die vollständige
Liste finden Sie hier (https://www.visitcopenhagen.com/copenpay).
* Die Projektdauer wurde von vier auf neun Wochen verlängert.
* Neue Anreize belohnten Besuchende, die mit dem Zug anreisten, nachhaltigen
Flugkraftstoff nutzten oder Elektrofahrzeuge fuhren.
* Reisende, die vier oder mehr Übernachtungen buchten, erhielten Vorteile, was
längere und intensivere Aufenthalten begünstigte.
* Die Teilnahme wuchs deutlich: 25.000 Besuchende nahmen 2025 teil - im
Vergleich zu 5.000 im Jahr 2024.
* Das Fahrrad stand besonders im Fokus: Laut dem größten Fahrradverleih der
Stadt stieg die Nutzung im Vergleich zum Vorjahr um 59?Prozent.
* Viele Teilnehmende äußerten den Wunsch, ähnliche Initiativen in ihren
Heimatstädten zu sehen.
* Mehr als 100 Organisationen und Reiseziele weltweit haben bereits Interesse
an CopenPay gezeigt.
* Laut Booking.com möchten 7 von 10 Reisenden Orte in einem besseren Zustand
hinterlassen, als sie sie vorgefunden haben.
* Die Hauptmotivation für die Teilnahme an CopenPay besteht im Sammeln
einzigartiger Erfahrungen - gefolgt vom Wunsch, dem Reiseziel etwas Gutes zu
tun und kostenlose Erlebnisse zu genießen.
* 98?Prozent der Nutzenden waren zufrieden oder sehr zufrieden, während
niemand unzufrieden war.
* Ebenfalls 98?Prozent würden CopenPay weiterempfehlen, 2?Prozent waren
unsicher.
Nützliche Links
Pressefotos und Videos (https://platform.crowdriff.com/m/s-2qhOiX8vxcK6qukH)
CopenPay 2025 - Pressemitteilung (https://www.wonderfulcopenhagen.com/wonderful-
copenhagen/international-press/international-press/copenpay-returns-3-times-
bigger-copenhagen-now-rewards-tourists-who-arrive-train)
Offizielle Website von CopenPay (http://www.copenpay.com/)
Ansprechpartner
Giuseppe Liverino
Senior Manager - Presse & PR
Mobil: +45 24346880
E-Mail: glv@woco.dk
wonderfulcopenhagen.com (https://www.wonderfulcopenhagen.com/)
visitcopenhagen.com (https://www.visitcopenhagen.com/)
Nørregade 7B
1165 Kopenhagen K
Dänemark
