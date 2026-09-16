GNW-News: Istanbul ist laut OAG Megahubs 2026 der am besten vernetzte Flughafen der Welt
^LONDON, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG (https://www.oag.com/), der
Intelligence-Partner für den globalen Reiseverkehr, hat heute Megahubs 2026
(https://www.oag.com/megahubs-2026) veröffentlicht - das jährliche Ranking der
Flughäfen mit der weltweit besten internationalen Anbindung. Der Istanbul
Airport (IST) steht erstmals an der Spitze des weltweiten Rankings. Nachdem er
2025 noch Platz zwei belegte, bietet er inzwischen Verbindungen zu 337 Zielen
weltweit. 80 % der Flüge am Flughafen werden von Turkish Airlines durchgeführt.
London Heathrow (LHR) verbessert sich auf Platz zwei. Die Zahl der möglichen
Anschlussverbindungen am verkehrsreichsten Tag des Jahres ist gegenüber dem
Vorjahr um 6 % zurückgegangen. Dies ist unter anderem auf die anhaltenden
Beeinträchtigungen der Flugpläne im Nahen Osten zurückzuführen. Amsterdam
Schiphol (AMS) belegt weiterhin Platz drei und konnte sowohl bei den
Verbindungen als auch bei der Zahl der angeflogenen Ziele zulegen. Kuala Lumpur
(KUL) behauptet Platz vier und bleibt damit der am besten vernetzte Flughafen
Asiens. Die Zahl der angeflogenen Ziele ist auf 154 gestiegen.
Chicago O'Hare (ORD) rückt weltweit auf Platz fünf vor und verbessert sich damit
gegenüber Platz sieben im Jahr 2025. Zugleich ist ORD der am besten vernetzte
Flughafen auf dem amerikanischen Kontinent. Die Zahl der möglichen Verbindungen
stieg um 9,8 %, während die Zahl der angeflogenen Ziele von 297 auf 308 zunahm.
Damit verfügt ORD über das drittgrößte internationale Streckennetz aller
Flughäfen weltweit - hinter Istanbul (337) und Frankfurt (310).
Der asiatisch-pazifische Raum dominiert die weltweiten Top 20 und stellt acht
der 20 bestplatzierten Flughäfen. Besonders deutlich haben chinesische Flughäfen
aufgeholt: Shanghai Pudong (PVG) verbessert sich von Platz 19 auf Platz 14,
Baiyun International (CAN) von Platz 36 auf Platz 19. Hongkong (HKG) kehrt
ebenfalls in die Top 20 zurück und steigt von Platz 22 auf Platz 20.
Im Megahubs-Index für Low-Cost-Carrier (LCC) belegt Kuala Lumpur mit knapp
15.000 möglichen Low-Cost-Verbindungen den ersten Platz. 64 % der 25 am besten
vernetzten LCC-Flughäfen liegen im asiatisch-pazifischen Raum. In Südostasien
entfallen zudem 51 % aller Sitzplatzkapazitäten auf Low-Cost-Carrier - deutlich
mehr als im weltweiten Durchschnitt von 34 %.
John Grant, Chief Analyst bei OAG, erklärt:
?Das Ranking 2026 zeigt eine globale Luftfahrtbranche, die sich nach den
erheblichen Verwerfungen der vergangenen Jahre noch immer neu sortiert. Dass
Istanbul an die Spitze des Rankings gerückt ist, unterstreicht die Stärke des
Streckennetzes von Turkish Airlines ebenso wie die geografische Lage des
Flughafens als Bindeglied zwischen Ost und West. Auch die Erholung der
chinesischen Flughäfen ist von großer Bedeutung. Die Daten lassen darauf
schließen, dass die Anpassungsphase des chinesischen Luftverkehrsmarktes nach
der Pandemie inzwischen abgeschlossen ist."
Selahattin Bilgen, CEO von iGA Istanbul Airport:
?Als der am besten vernetzte Flughafen der Welt ausgezeichnet zu werden, ist ein
bedeutender Erfolg für iGA Istanbul Airport und für alle, die zu unserer
Entwicklung beigetragen haben. Diese Auszeichnung ist das Ergebnis unserer
strategischen Entwicklung und zugleich Ausdruck der Größe und Reichweite des
Streckennetzes von Turkish Airlines. iGA Istanbul Airport wurde von Anfang an so
konzipiert, dass künftige Erweiterungen problemlos möglich sind. Dabei
profitieren wir von Istanbuls einzigartiger geografischer Lage und unserem
kontinuierlich wachsenden Netzwerk von Airline-Partnern. Wir werden unsere
internationale Anbindung weiter ausbauen und das Reiseerlebnis für unsere
Passagiere kontinuierlich verbessern. Gleichzeitig setzen wir alles daran,
Istanbuls Position als eines der führenden Luftverkehrsdrehkreuze der Welt
weiter zu stärken."
Alle Daten und die Methodik von Megahubs 2026 sind unter
https://www.oag.com/megahubs-2026 abrufbar.
Über OAG
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fast 100 Jahren verbinden wir herausragende Datenqualität und -quantität sowie
einen einzigartigen Datenzugang mit wegweisender Technologie und umfassender
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hinaus: Wir liefern die Antworten, die den globalen Reiseverkehr voranbringen -
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Medienkontakt: Anna Milchem, pressoffice@oag.com
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