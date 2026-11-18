GNW-News: IT-Login-Probleme beeinträchtigen Mitarbeitende in der deutschen Fertigungs- und Gesundheitsbranche
^LANGENFELD, Germany, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Authentifizierungsprobleme bei Mitarbeitenden im operativen Betrieb stellen
deutsche Unternehmen aus der Fertigungs- und Gesundheitsbranche immer wieder vor
Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit und Produktivität. Laut einer
aktuellen Umfrage von Imprivata und der FIDO Alliance sind 38 Prozent der
Mitarbeitenden im operativen Bereich mindestens einmal im Monat von einem
solchen Problem betroffen. Im Durchschnitt dauert es etwa 13 Minuten pro
Vorfall, bis sie ihre Arbeit wieder aufnehmen können, in der Fertigungsindustrie
sind es sogar fast 15 Minuten. Gleichzeitig wenden viele Mitarbeiter riskante
Workarounds an. Passwortlose Verfahren könnten beide Probleme lösen, werden
jedoch nur teilweise eingesetzt. Eine Zusammenfassung der Umfrageergebnisse
steht ohne Registrierung zum kostenlosen Download bereit
(https://www.imprivata.com/de/resources/ebooks/authentifizierung-im-
arbeitsalltag-von-beschaeftigten-operativen-positionen).
Die Zahlen für alle deutschen Unternehmen verdeutlichen, wie das Anmelden an
Geräten den Arbeitsalltag erschwert. Die von den Befragten am häufigsten
genannten Probleme sind Verzögerungen beim Gerätewechsel (29 Prozent),
Verbindungsprobleme, die zu fehlgeschlagenen Anmeldungen führen (27 Prozent),
und langsamer Benutzerwechsel auf gemeinsam genutzten Geräten (25 Prozent).
Diese Herausforderungen werden durch die weite Verbreitung gemeinsam genutzter
Endgeräte noch verschärft - branchenübergreifend setzen 91 Prozent der
Unternehmen gemeinsam genutzte Geräte für Mitarbeiter im Außendienst ein, was
die Nachverfolgung der Zugriffe einzelner Nutzer zusätzlich erschwert.
Zwölf Stunden Zeitverlust pro Mitarbeiter und Jahr
63 Prozent der von Anmeldeproblemen betroffenen Unternehmen berichten von
wöchentlichen Schwierigkeiten. Da missglückte Anmeldeversuche im Durchschnitt
etwa 13 Minuten in Anspruch nehmen, summiert sich der Zeitverlust pro
Mitarbeitenden auf etwa zwölf Stunden pro Jahr. Das entspricht fast eineinhalb
Arbeitstage.
Behelfslösungen und veraltete Verfahren
Wenn der Anmeldevorgang ins Stocken gerät, suchen Mitarbeitende nach
Möglichkeiten, ihn zu umgehen oder zu vermeiden. 33 Prozent der Unternehmen
stellen fest, dass Mitarbeitende die Multi-Faktor-Authentifizierung oder andere
Sicherheitsmaßnahmen umgehen. Je 31 Prozent berichten über die Weitergabe von
Anmeldedaten und die Verwendung von gemeinsamen Passwörtern. 30 Prozent
beobachten, dass Mitarbeitende angemeldet bleiben, um eine erneute
Authentifizierung zu vermeiden. Die Befragten nennen gemeinsam genutzte Konten
als ihr größtes Problem (33 Prozent), gefolgt von unbefugtem Zugriff auf
gemeinsam genutzte Geräte (29 Prozent).
Passwortlose Methoden sorgen für Schnelligkeit und Kontrolle
Passwörter sind mit 43 Prozent nach wie vor die am häufigsten verwendete
Authentifizierungsmethode. 27 Prozent nutzen Passkeys oder FIDO-Anmeldedaten,
aber nur 12 Prozent verzichten vollständig auf ein zusätzliches Passwort. 55
Prozent der Fertigungsunternehmen nennen die Tatsache, dass bestehende Geräte
und Anwendungen keine geeigneten Verfahren unterstützen, als größte Hürde. Vor
allem erwarten sie eine bessere Compliance und Nachvollziehbarkeit (44 Prozent).
Unter den Unternehmen, die passwortlose Authentifizierung nutzen, nennen 39
Prozent eine höhere Produktivität als wichtigsten Vorteil passwortloser
Methoden. Darauf folgen ein schnellerer Zugriff (32 Prozent) und eine bessere
Compliance (29 Prozent). Zu den Hindernissen für die Einführung des
passwortlosen Zugangs zählen Kosten (26 Prozent), konkurrierende Prioritäten und
Bedenken hinsichtlich der Benutzerakzeptanz (jeweils 23 Prozent). Geplante
Investitionen konzentrieren sich in erster Linie auf den Schutz vor
Identitätsbedrohungen (32 Prozent) und biometrische Verfahren (31 Prozent).
?Die Zeitverluste und Versuche, Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, sind die
Ursache für zukünftige Sicherheitsvorfälle", sagt Nils Hondong, Director of
Product Management bei Imprivata.?Was benötigt wird, ist keine Einheitslösung,
sondern eine Zugangsmethode, die schnell genug für den laufenden Betrieb ist,
sowohl auf alten als auch auf neuen Systemen funktioniert und eine lückenlose
Aufzeichnung darüber liefert, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat."
Hintergrund zur Umfrage
Für die Umfrage?The State of Authentication for Frontline Workers" wurden im
August 2026 700 IT- und Sicherheitsverantwortliche in den USA, Großbritannien
und Frankreich - darunter 150 aus Deutschland - befragt. Die Ergebnisse sind
nicht repräsentativ. Der Bericht steht ohne Registrierung zum kostenlosen
Download bereit
(https://www.imprivata.com/de/resources/ebooks/authentifizierung-im-
arbeitsalltag-von-beschaeftigten-operativen-positionen).
Hinweis für Medienvertreter
Ein Foto von Nils Hondong steht hier zum Download
(https://newsroom.vibrio.eu/Media_Detail.aspx?id=1003809&menueid=34026&l=deutsch
) bereit.
Über Imprivata
Imprivata ist das Unternehmen für digitale Identitäten in kritischen Branchen
wie z. B. dem Gesundheitswesen. Es unterstützt Organisationen dabei, mit
Lösungen, die kritische Daten und Anwendungen schützen, komplexe
Herausforderungen bei Prozessen, Sicherheit und Compliance zu lösen, ohne
Prozesse zu unterbrechen. Seine Plattform für interoperable Identitäts-,
Authentisierungs- und Zugangs-Management-Lösungen ermöglicht es Organisationen
in 45 Ländern, ihre gesamten Unternehmens- und Drittanbieter-Identitäten
vollständig zu verwalten und zu sichern, indem Vertrauen zwischen Menschen,
Technologie und Informationen geschaffen wird. In der Region DACH wächst
Imprivata organisch und durch Akquisitionen. Im Jahr 2022 hat Imprivata das
deutsche Unternehmen OGITIX mit Sitz in Langenfeld/Rheinland übernommen.
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