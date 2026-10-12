GNW-News: JA Worldwide und HP starten eine weltweite Zusammenarbeit, um junge Menschen auf eine technologiegetriebene Zukunft vorzubereiten

12.10.26 16:04 Uhr

^BOSTON, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Junior Achievement (JA) Worldwide und

HP haben heute eine weltweite Partnerschaft bekannt gegeben, die eine

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langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit rund um den Globus fortsetzt. Die

erweiterte Zusammenarbeit erstreckt sich über 37 Länder und zielt darauf ab,

digitale Kompetenzen, die Ausbildung im Bereich der künstlichen Intelligenz, die

Vorbereitung auf das Berufsleben, das Unternehmertum sowie das

generationsübergreifende Lernen für junge Menschen und Pädagogen zu fördern.

Die Partnerschaft verbindet die Technologie, die Qualifizierungsmaßnahmen und

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das Fachwissen der HP-Mitarbeiter mit der globalen Reichweite von JA, den engen

Beziehungen vor Ort und der mehr als hundertjährigen Erfahrung im Bereich der

erlebnisorientierten Bildung. JA-Standorte, die weltweit in die jeweiligen

Gemeinden eingebettet sind, können jedes Lernangebot an die Sprache, die Kultur,

das Bildungssystem und die lokalen wirtschaftlichen Prioritäten anpassen,

während ein globaler Rahmen gemeinsame Standards für Bildungsqualität,

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ehrenamtliches Engagement, Wirkungsmessung und Berichterstattung festlegt.

?JA und HP haben weltweit in verschiedenen Gemeinden außergewöhnliche Programme

auf die Beine gestellt, die jeweils auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnitten

sind und auf dem gemeinsamen Glauben an das Potenzial junger Menschen beruhen",

so Leo Martellotto, Chief Development Officer von JA Worldwide.?Ein globales

Rahmenwerk bündelt nun diese Bemühungen, ermöglicht den Austausch bewährter

Ideen, eröffnet HP-Mitarbeitern mehr Möglichkeiten, ihr Fachwissen

weiterzugeben, und macht jungen Menschen in beachtlichem Umfang hochwertige

Bildungsangebote zugänglich. Gemeinsam helfen wir jungen Menschen dabei, die

Fähigkeiten und die Denkweise zu entwickeln, die sie brauchen, um lebendige

Gemeinschaften aufzubauen."

Im ersten Jahr der Zusammenarbeit wollen JA und HP mehr als 850.000 junge

Menschen und Pädagogen durch lokal zugeschnittene praxisorientierte

Lernerfahrungen einbinden, die von HP-Mitarbeitern durch den Einsatz ihres

Fachwissens als Mentoren, Referenten, Fachexperten und Juroren bereichert

werden.

?Der Zugang zu Technologie ist wichtig, doch ihr wahrer Wert kommt erst dann zum

Tragen, wenn die Menschen das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten haben, sie

sinnvoll einzusetzen", so Michele Malejki, Global Head of Social Impact bei HP

Inc. und Executive Director der HP Foundation.?Bei HP bringen wir Technologie,

Lernerfahrungen und das Fachwissen unserer Mitarbeiter ein, um jungen Menschen

dabei zu helfen, neue Ideen zu entwickeln, reale Herausforderungen zu meistern

und sich auf eine sich wandelnde Arbeitswelt vorzubereiten. Dank der engen

Beziehungen von JA vor Ort können diese Möglichkeiten mehr junge Menschen auf

eine Weise erreichen, die für ihre Gemeinden relevant ist."

Einleitung eines globalen Dialogs bei der UN-Generalversammlung

Im Rahmen der jüngsten Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York bot

eine von JA Worldwide, JA of New York und HP organisierte Diskussionsrunde

jungen Menschen, die kurz vor dem Berufseinstieg stehen, die Gelegenheit,

Führungskräfte aus der Wirtschaft kennenzulernen. In der Veranstaltung?Beyond

Mentorship: Learning Across Generations" wurde untersucht, wie sich die

Arbeitswelt durch sich wandelnde Erwartungen in Bezug auf Technologie, Führung,

Lernen, Sinnhaftigkeit und Flexibilität verändert, wobei der

generationsübergreifende Austausch als Quelle des gegenseitigen Lernens

betrachtet wurde. Ihr Austausch spiegelte ein zentrales Prinzip der JA-HP-

Partnerschaft wider: Jede Generation verfügt über Wissen, das die anderen

benötigen. Wenn junge Menschen und erfahrene Führungskräfte als reflektierte

Gleichgestellte miteinander in Dialog treten, hinterfragen sie festgefahrene

Annahmen, erweitern den Horizont und gestalten gemeinsam stärkere

Arbeitsumgebungen.

Von der UN-Generalversammlung zu NAUFest

Von der globalen Bühne in New York aus breitet sich die Partnerschaft nun über

ganz Amerika aus - dank NAUFest, einer regionalen Bildungsinitiative von JA

Americas, die junge Menschen durch Online- und Präsenzveranstaltungen in mehr

als 30 Städten miteinander verbindet.

Im Mittelpunkt von NAUFest steht die von HP unterstützte #AIForImpact Challenge,

die junge Menschen dazu einlädt, ein Problem in ihrer Gemeinde zu identifizieren

und eine KI-gestützte Lösung zu entwickeln, wodurch die Teilnehmer den Schritt

vom Verständnis zur praktischen Anwendung vollziehen. Die Teilnehmer durchlaufen

einen strukturierten Lernprozess, der auf Englisch, Spanisch und Portugiesisch

angeboten wird und kurze Lehrvideos, angeleitete Aktivitäten, eine Live-

Meisterklasse, Mentoring sowie eine Präsentation ihrer Ideen umfasst.

Junge Menschen setzen sich damit auseinander, wie KI das Unternehmertum

verändert, nutzen KI-Tools zur Marktforschung und zur Entwicklung von

Prototypen, reflektieren die ethischen Aspekte KI-gestützter

Entscheidungsfindung und wenden das Gelernte auf eine Herausforderung an, die

für ihren Lebensraum von Bedeutung ist. HP-Mitarbeiter bringen sich während des

gesamten Programms als Fachexperten, Mentoren, Referenten und regionale

Jurymitglieder ein.

Globale Reichweite; lokale Relevanz

Im Laufe des kommenden Jahres wird die Partnerschaft in den folgenden Regionen

und Ländern Gestalt annehmen:

* Afrika: Nigeria und Südafrika

* Nord-, Mittel- und Südamerika: Argentinien, Brasilien, Kanada, Chile,

Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Mexiko, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay

und Venezuela

* Asien-Pazifik: China, Indien, Indonesien und Malaysia

* Europa: Tschechien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien,

Lettland, die Niederlande, Polen, Rumänien, Spanien, Schweden, die Türkei,

die Ukraine und das Vereinigte Königreich

* Naher Osten und Nordafrika: Ägypten, Marokko und Saudi-Arabien

In diesen Regionen umfasst das Angebot unter anderem die Vermittlung von KI-

Kenntnissen und digitaler Kompetenz, unternehmerische Erfahrungen, bei denen

Studenten Unternehmen gründen und leiten, Berufsorientierung und Vorbereitung

auf das Berufsleben, digitale Sicherheit und digitale Bürgerschaft,

Fortbildungen für Pädagogen sowie den direkten Austausch mit HP-Mitarbeitern.

Ein koordinierter globaler Ansatz stärkt zudem die Wirkungsmessung, das

gegenseitige Lernen, die Kommunikation und die Sammlung von Erfahrungsberichten,

die zeigen, wie junge Menschen ihre sich entwickelnden Fähigkeiten anwenden.

Über das JA Institute (https://ja.institute/) - das Zentrum von JA Worldwide für

Forschung, Erkenntnisse und Vordenkerrolle - werden HP und JA umfassendere

Erkenntnisse aus der Partnerschaft gewinnen und neue Perspektiven in die

weltweiten Diskussionen über Bildung, Technologie, die

Mitgestaltungsmöglichkeiten junger Menschen und die Zukunft der Arbeit

einbringen.

?Was mich an dieser Partnerschaft am meisten begeistert, ist ihr

Multiplikatoreffekt", sagt Asheesh Advani, CEO von JA Worldwide.?Junge Menschen

in 37 Ländern erwerben digitale Kompetenz, unternehmerisches Denken und die

nötigen Voraussetzungen für den Arbeitsmarkt, um Chancen zu nutzen und sich zu

fähigen, erfüllten Führungskräften zu entwickeln, während Pädagogen neue

Fähigkeiten und Unterrichtsmethoden erlernen, die sie an noch viel mehr Schüler

und Studenten weitergeben können. Gemeinsam fördern JA und HP weltweit

zukunftsfähige Talente und stärken ein Bildungsökosystem, das auch in den

kommenden Jahren neue Chancen eröffnen wird."

Über JA Worldwide

Als eine der weltweit größten und einflussreichsten

Nichtregierungsorganisationen im Jugendbereich bietet JA praxisorientiertes,

intensives Lernen in den Bereichen Unternehmertum, Berufsvorbereitung und

Finanzkompetenz.

JA Worldwide bietet jedes Jahr mehr als 23 Millionen Lernerfahrungen an, die von

über 750.000 Lehrkräften und ehrenamtlichen Fachkräften aus der Wirtschaft

vermittelt werden, und ist damit eine der wenigen Organisationen, die über die

nötige Größe, Erfahrung und Leidenschaft verfügen, um der nächsten Generation

von Innovatoren, Unternehmern und Führungskräften eine bessere Zukunft zu

ermöglichen. JA ist in über 120 Ländern tätig und vermittelt jungen Menschen die

Fähigkeiten und die Denkweise, die sie benötigen, um lebendige Gemeinschaften

aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter jaworldwide.org

(https://jaworldwide.org/).

Über HP Inc.

HP Inc. (NYSE: HPQ) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das die

Zukunft der Arbeit neu definiert. HP ist in mehr als 180 Ländern tätig und

bietet innovative, KI-gestützte Geräte, Software, Dienstleistungen und

Abonnements an, die das Unternehmenswachstum fördern und zur beruflichen

Erfüllung beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter HP.com

(https://hp.com/).

Kontakt

Tere Stouffer

Directrice marketing

JA Worldwide

+1-212-641-0747

tere.stouffer@jaworldwide.orgÂ°