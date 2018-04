GNW-News: JDS DEVELOPMENT GROUP ERHÄLT BAUDARLEHEN IN HÖHE VON 137 MILLIONEN US-DOLLAR VON MADISON REALTY CAPITAL FÜR DIE MARKANTE EIGENTUMSWOHNANLAGE "MONAD...

JDS DEVELOPMENT GROUP ERHÄLT BAUDARLEHEN IN HÖHE VON 137 MILLIONEN US-DOLLAR VON MADISON REALTY CAPITAL FÜR DIE MARKANTE EIGENTUMSWOHNANLAGE "MONAD TERRACE" IN MIAMI BEACH

Madison Realty Capital mit Sitz in New York stellt die Finanzierungsmittel für

das erste Bauprojekt des Pritzker-Preisträgers Jean Nouvel in Miami bereit

MIAMI, USA (26. April 2018) - Madison Realty Capital mit Sitz in New York hat

der ebenfalls in New York ansässigen JDS Development Group die Zusage über ein

Baudarlehen in Höhe von 137 Millionen US-Dollar für die Eigentumswohnanlage

"Monad Terrace" erteilt. Dieser Deal spiegelt die Überzeugung im Hinblick auf

das Entwicklungsteam und die außerordentliche Gestaltung des Pritzker-

Preisträgers Jean Nouvel sowie den äußerst begrenzten Bestand an Neubauten und

die Rentabilität des Marktes in South Beach wider. Mit der Finanzierung wird das

Projekt, das 59 individuell gestaltete Eigentumswohnungen am Wasser umfasst, in

vollem Umfang kapitalisiert.

"Dies ist eine einzigartige Zusammenfügung von Land in einer erstklassigen

Wohngegend am Wasser in South Beach, Miami. Wir freuen uns, eine weitere

Transaktion mit einem angesehenen Bauunternehmer wie Michael Stern

abzuschließen", sagte Josh Zegen, Mitbegründer und Managing Principal von MRC.

"Darüber hinaus gibt es derzeit in South Beach praktisch keine

Neuerschließungsprojekte, so dass wir aufgrund unserer Marktkenntnisse eine auf

die Bedürfnisse von JDS zugeschnittene Finanzierungslösung anbieten konnten. Wir

haben die einzigartige Gelegenheit genutzt, ein erstklassiges Team in einem der

attraktivsten Immobilienmärkte zu unterstützen."

"Die Bewilligung dieses Darlehens zeigt die Stärke des Projekts, die

Attraktivität des Markts in Miami Beach und die allgemeine Nachfrage nach

Luxuswohnungen in Miami", sagte Michael Stern, Gründer und Managing Partner von

JDS Development. "Monad Terrace ist ein Wahrzeichen für eine durchdachte und

innovative Bebauung, das zugleich durch Schönheit und eine starke

architektonische Identität geprägt ist. Dieses Ergebnis ist mit keinem anderen

in Miami Beach vergleichbar - das hat das Team von MRC erkannt. Es war ein

Vergnügen, mit ihnen zusammenzuarbeiten und die Abwicklung erfolgte schnell und

professionell."

Ein weiterer Beleg dafür ist, dass die Verkaufserlöse im Monad Terrace-Komplex

im Durchschnitt fast 21.500 US-Dollar pro Quadratmeter betragen und für eine

Penthouse-Einheit ein Vertrag in Höhe von 29.000 US-Dollar pro Quadratmeter

abgeschlossen wurde, was einen Rekord für das Viertel darstellt.

"Es gibt bereits eine Verkaufsdynamik und wir gehen davon aus, dass sich diese

bis zum Verkaufsende kontinuierlich fortsetzen wird", so Jay Phillip Parker, CEO

von Douglas Elliman Florida.

Im Monad Terrace-Komplex sind Eigentumswohnungen mit zwei bis fünf Schlafzimmern

und einer Wohnfläche von 135 bis 497 Quadratmeter verfügbar. Die Käufer können

Luxusausstattungen und -einrichtungen wie einen privaten Aufzug, individuell

gestaltete Küchen und Badezimmer von Jean Nouvel und weitläufige Außenterrassen

genießen. Das Gebäude bietet ein echtes Indoor-Outdoor-Erlebnis mit

Klettergärten und reflektierenden Pools, die die zentrale Lagune und den Blick

auf das Meer ergänzen.

Einer der vielleicht herausragendsten Aspekte ist, wie das Projekt

Umweltverantwortung mit modernen Klimaresistenzeigenschaften in die Architektur

integriert, beginnend mit der Errichtung des Gebäudes in einer Höhe von 3,5

Metern über dem Meeresspiegel, weit über den Standards von Miami Beach.

Die Bauarbeiten sind im Gange, das Fundament ist nahezu fertig. Der Hochbau wird

voraussichtlich im Frühjahr 2018 beginnen, die Fertigstellung ist für Herbst

2019 geplant. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Kobi Karp Architecture and

Interior Design Inc. mit Sitz in Miami entwickelt.

JDS wurde durch Douglas B. Heitner, Erik Nygaard und Albert J. Delgado von

Kasowitz Benson Torres LLP vertreten. Madison Realty Capital wurde durch Jerold

C. Feuerstein von Kriss & Feuerstein LLP vertreten. Die Finanzierung erfolgte

durch ein Team von JLL unter der Leitung von Aaron Appel.

Der Vertrieb und das Marketing für Monad Terrace wird exklusiv von Douglas

Elliman Development Marketing durchgeführt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter monadterrace.miami oder besuchen Sie

die Verkaufsgalerie mit Sitz in 1400 Alton Road, Miami Beach, USA.

Über Madison Realty Capital (MRC)

MRC ist eine in New York ansässige Immobilien-Investmentgesellschaft, die

Immobilien-Eigenkapital- und -Fremdkapitalanlagen im Mittelstandmarkt betreibt.

MRC wurde im Jahr 2004 gegründet und hat in Anlagen in Höhe von rund 7

Milliarden US-Dollar in den Bereichen Mehrfamilienhäuser, Einzelhandel, Büro,

Industrie und Hotels investiert.

Über die JDS Development Group

Die JDS Development Group ist ein Immobilienentwicklungs-, Bau- und

Übernahmeunternehmen, das in New York City und Miami die Messlatte für Wohn-,

Gastronomie- und gemischt genutzte Projekte höher legt. Mit Gebäuden von

insgesamt mehr als 835.000 Quadratmetern Fläche in verschiedenen Stadien der

Entwicklung, darunter die rekordträchtigen Walker Tower und Stella Tower, die

American Copper Buildings, 111 West 57th Street und The Fitzroy, verfolgt JDS

das Ziel, die Rolle des Immobilienentwicklers im 21. Jahrhundert neu zu

definieren. Das Unternehmen hat sich der Aufgabe verschrieben, die Designgrenzen

zu erweitern, neue Anreize zu schaffen und das Stadtbild durch seine Gebäude zu

verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.jdsdevelopment.com.

