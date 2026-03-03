DAX24.216 +1,8%Est505.872 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 +4,6%Nas22.842 +1,4%Bitcoin62.891 +6,9%Euro1,1640 +0,2%Öl80,87 -1,3%Gold5.156 +1,3%
GNW-News: Jelly Toast ab sofort in Indien verfügbar - damit aus gemeinsamen Festen bleibende Erinnerungen werden

04.03.26 16:45 Uhr

^BRIDGEWATER, N.J., und BANGALORE, Indien, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Synchronoss Technologies, Inc. (?Synchronoss" oder das?Unternehmen"), ein

weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich persönlicher Cloud-

Plattformen, hat heute den Start von Jelly Toast in Indien bekanntgegeben. Die

neue App ermöglicht es, gemeinsame Feiern und Erinnerungen zentral festzuhalten.

Von Geburtstagen und Hochzeiten über Holi-Feste, College-Festivals,

Betriebsausflüge und Konzerte bis hin zu Wochenendreisen: Mit Jelly Toast lassen

sich Einladungen erstellen, Fotos sammeln und gemeinsame Momente an einem

zentralen Ort immer wieder erleben.

Feierlichkeiten sind fragmentiert

Heutzutage sind feierliche Momente digital verstreut:

Die Planung findet in Messenger-Gruppen statt. Fotos werden per Direktnachricht

in sozialen Netzwerken verschickt. Alben schlummern isoliert in persönlichen

Foto-Apps. Wichtige Augenblicke gehen in Chat-Verläufen unter oder sind mit dem

nächsten Smartphone-Wechsel ganz verloren.

Fotos werden zwar geteilt, aber die Erinnerungen bleiben verstreut und die

Bedeutung des Ereignisses geht oft verloren. Jelly Toast wurde entwickelt, um

genau dieses Problem zu lösen.

Gastgeber erstellen eine Feier in Sekundenschnelle und generieren einen

teilbaren Link, über den Gäste sofort über ihren Browser beitreten, Fotos in

Echtzeit hochladen und zu einer lebendigen Event-Story beitragen können, die im

Laufe der Feier immer weiter wächst. Gäste können ohne Download oder

Installation sofort teilnehmen.

Warum Indien jetzt der ideale Markt ist

Indien besitzt eine der lebendigsten Feierkulturen der Welt. Ob Geburtstage,

Feste, Hochzeiten, Cricket-Abende, Teamausflüge oder Familientreffen - in den

Städten wird ständig gefeiert.

Gleichzeitig erwarten Verbraucher private und sichere Lösungen, die schnell

sind, ansprechend gestaltet sind und sich intuitiv bedienen lassen. Eine

Plattform, die soziale Events und die dauerhafte Organisation von Erinnerungen

konsequent zusammenführt, hat sich bislang nicht etabliert.

Genau hier setzt Jelly Toast an - und macht geteilte Erlebnisse in Echtzeit so

einfach wie nie.

Preise und Verfügbarkeit

Jelly Toast ist ab sofort verfügbar und bietet drei klar strukturierte Modelle:

Der Free-Tarif unterstützt ein Event mit bis zu 5 GB Speicherplatz für sieben

Tage und richtet sich vor allem an Erstnutzer oder kleine Runden im Familien-

und Freundeskreis.

Für größere Feiern und kleine Unternehmen, wie etwa freiberufliche Eventplaner,

gibt es den Event Pro-Tarif - eine Pay-per-Event-Option, die für 50 bis 500

Gäste ausgelegt ist.

Häufige Gastgeber können zudem den Memory Saver-Tarif nutzen, ein monatliches

Abonnement für unbegrenzte Events und dauerhaften Zugriff auf alle gespeicherten

Erinnerungen.

Cloud-Technologie als sicheres Fundament

?Jelly Toast basiert auf derselben sicheren und skalierbaren Cloud-Architektur,

die auch unsere globalen Plattformen antreibt", so Pat Doran, Chief Technology

Officer und Executive Vice President bei Synchronoss.?Diese Stabilität und

intelligente Inhaltsorganisation übertragen wir nun auf alltägliche Feiern.

Unser Anspruch ist klar: Menschen sollen die Momente, die wirklich zählen, so

einfach wie möglich sammeln, teilen und bewahren können."

Die Plattform ist für das mobile Umfeld Indiens optimiert und funktioniert auch

bei schwankender Netzqualität zuverlässig.

Ein Name mit Symbolkraft

Der Name Jelly Toast steht sinnbildlich für das Konzept:?Jelly" verkörpert

Spontaneität, Süße, Farbe - und Augenblicke, die haften bleiben.?Toast"

symbolisiert Gemeinschaft, Wärme, gemeinsame Mahlzeiten und bleibende

Erinnerungen. Gemeinsam stehen sie für die Idee, einfache Zusammenkünfte in

besondere, gemeinsame Glücksmomente zu verwandeln. Feiern Sie die Augenblicke,

die wirklich zählen - und halten Sie sie mit Jelly Toast für immer fest.

Launch in Indien und weitere Expansion

Der Startschuss fällt in der Technologiemetropole Bangalore. Noch im Laufe des

Jahres 2026 soll die App dann auch in Mumbai und Delhi an den Start gehen. Im

Rahmen seiner Wachstumsstrategie im Consumer-Cloud-Bereich prüft Synchronoss

zudem bereits Partnerschaften innerhalb des gesamten Event-Ökosystems.

Jelly Toast ist ab sofort unter www.jellytoast.app (http://www.jellytoast.app/)

verfügbar.

Über Synchronoss

Synchronoss Technologies ist ein weltweit führender Anbieter persönlicher Cloud-

Lösungen und unterstützt Dienstleister dabei, sichere und sinnvolle Verbindungen

zu ihren Kundinnen und Kunden aufzubauen. Die SaaS-Cloud-Plattform von

Synchronoss vereinfacht Onboarding-Prozesse und stärkt die Kundenbindung durch

den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und weiteren

fortschrittlichen Funktionen. So profitieren Anbieter von höheren Einnahmen,

geringeren Kosten und schnelleren Markteinführungen. Millionen von Abonnenten

vertrauen darauf, dass Synchronoss ihre wertvollsten Erinnerungen und wichtigen

digitalen Inhalte schützt. Erfahren Sie unter www.synchronoss.com

(http://www.synchronoss.com/), wie unsere Cloud-Lösungen die Art und Weise, wie

Sie sich mit Ihrer digitalen Welt verbinden, neu definieren.

Medienkontakt:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com (mailto:dcilea@springboardpr.com)

Â°

