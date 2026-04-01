GNW-News: Jenseits des Hypes: Europas Top-Führungskräfte im Einzelhandel diskutieren auf der Shoptalk Europe 2026 die nächste Entwicklungsphase der KI

^LONDON, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Einzelhandelsbranche hat genug

davon gehört, was KI theoretisch leisten könnte. Auf der Shoptalk Europe 2026

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verlagert sich die Diskussion nun darauf, was sie tatsächlich bereits verändert.

Künstliche Intelligenz, Kundenbindung und die Zukunft des stationären Handels

stehen im Mittelpunkt der Agenda mit klarem Fokus auf konkrete Anwendungen statt

theoretischer Debatten.

Die CEOs von Vestiaire Collective, Arc'teryx, Christian Louboutin und Zalando

sowie Top-Führungskräfte von Sephora und The Estée Lauder Companies gehören zu

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mehr als 180 bestätigten hochrangigen Branchenvertretern, die auf der Shoptalk

Europe 2026 als Redner auftreten werden. Die Veranstaltung findet vom 9. bis

11. Juni im Fira Gran Via Barcelona statt.

Sie bringt mehr als 4.500 Fachleute aus dem Einzelhandel zusammen - jeder Dritte

davon auf Führungsebene -, darunter Einzelhändler, Marken, Technologieanbieter,

Investoren und Start-ups aus über 62 Ländern.

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Für Marken und Unternehmen, die sich in einer zunehmend fragmentierten

Konsumlandschaft bewegen, bietet die Veranstaltung eine seltene Gelegenheit, mit

Entscheidungsträgern aus Handel, Technologie und Markenstrategie an einem Ort in

Kontakt zu treten.

Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen des?Meetup"-Programms mehr als 25.000

gezielt zusammengeführte Geschäftstreffen ermöglicht, was den Ruf der Shoptalk

Europe als Europas effizienteste Networking-Veranstaltung im Einzelhandel weiter

gefestigt hat. Die Teilnehmer können sich darauf freuen, in nur drei Tagen

ebenso viele wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Zia Daniell Wigder, Global President von Shoptalk, sagte:?Führungskräfte aus

ganz Europa stehen vor denselben Herausforderungen - von der Implementierung von

KI bis hin zu sich verändertem Konsumentenverhalten - doch sie haben nur selten

die Gelegenheit, sich mit echten Branchenkollegen auszutauschen, die dasselbe

Geschäft in einem anderen Markt betreiben. Genau das haben wir hier mit der

Shoptalk Europe geschaffen: einen Ort für Austausch, Orientierung in disruptiven

Zeiten und gemeinsames Gestalten der Zukunft."

Zu den Hauptrednern zählen:

* Bernard Osta, CEO, Vestiaire Collective // Der neu ernannte CEO wird seine

Vision für das nächste Kapitel des Unternehmens vorstellen - darunter die

internationale Expansion, der Wiedereinstieg in den Bereich Herrenmode sowie

der Einsatz von KI und Technologie zur Verbesserung des Käufer- und

Verkäufererlebnisses, zur Stärkung der Authentifizierung und zur Steigerung

der Rentabilität.

* Stuart Haselden, CEO von Arc'teryx // Haselden gewährt einen seltenen

Einblick in eine der meistdiskutierten Marken der Modebranche. Er

beleuchtet, wie sich Arc'teryx von einer Marke für technische Outdoor-

Bekleidung zu einem globalen kulturellen Phänomen entwickelt hat, und dabei

seinen Wurzeln kompromisslos treu geblieben ist.

* Alexis Mourot, CEO, Christian Louboutin // Mourot widmet sich einer

immerwährenden Herausforderung: Wie lässt sich globales Wachstum erzielen,

ohne das zu verlieren, was eine Marke zu einer Ikone macht. Im Fokus stehen

dabei kulturelle Partnerschaften sowie die sich wandelnde Rolle des

stationären Handels.

* David Schröder, Co-CEO von Zalando // Schröder wird darüber sprechen, wie

Zalando, das mittlerweile in 26 Märkten tätig ist, die komplexen

Anforderungen einer vielfältigen Kundschaft meistert - und wie das

Unternehmen neue Produktkategorien sowie KI-gestützten Handel nutzt, um all

diese Kunden innerhalb eines wachsenden Ökosystems zu bedienen.

* Nadine Graf, President EMEA, UK&I & Emerging Markets bei The Estée Lauder

Companies // Da die Transformationsinitiative?Beauty Reimagined" bei The

Estée Lauder Companies deutlich an Fahrt gewinnt - mit einem Anstieg des

organischen Umsatzes und erstmals seit vier Jahren wieder steigenden Margen

-, wird Graf erläutern, wie eines der weltweit größten Kosmetikunternehmen

sich neu aufstellt, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Zu den Höhepunkten zählen:

* CEOs gestalten Unternehmen für die Zukunft neu: Der Einzelhandel erlebt

derzeit Umbrüche in beispiellosem Tempo und Ausmaß. Um sich durchzusetzen,

bedarf es einer visionären Führung, die Geschäftsmodelle grundlegend

überdenkt. Bastian Siebers, CEO von flaconi, Daniel Gomez, CEO von PANGAIA,

und Laura Fernández Plaza, CEO von AWWG, werden erläutern, wie sie groß

angelegte Transformationen steuern, ihre Organisationen auf nachhaltiges und

skalierbares Wachstum ausrichten und dabei ambitionierte Ziele mit

wirtschaftlicher Stabilität in Einklang bringen.

* Agentic Commerce: Was ist bereits Realität, was ist wirklich relevant und

was kommt als Nächstes? Mark Elkins, General Manager Global E-Commerce bei

L'Oréal, und Dido Schmidt, Director of Global Partnerships bei Google werden

den Hype rund um Agentic Commerce einordnen und klar herausarbeiten, was den

Einzelhandel bereits tatsächlich verändert und was noch im Bereich der

Spekulation liegt. Für Beauty- und Einzelhandelsmarken, die in einer KI-

geprägten Welt entscheiden müssen, wo sie ihre Schwerpunkte setzen, ist dies

ein absolutes Muss.

* Unified Commerce in der Praxis: Alexis Rollier, Global COO bei Sephora, wird

die konkreten Maßnahmen beleuchten, die Einzelhändler umsetzen müssen, um

nahtlose Kundenerlebnisse über alle Kanäle hinweg - online wie offline - zu

ermöglichen. Für Sephora, eine Marke, die seit langem Maßstäbe im

Omnichannel-Beauty-Retail setzt, zählen seine Überlegungen zur

Datenharmonisierung, zur Integration künstlicher Intelligenz und zur Rolle

von Stores als Erlebniszentren zu den operativ relevantesten Gesprächsthemen

der Veranstaltung.

Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch eine hochkarätige Auswahl weiterer

Führungskräfte, darunter der CEO von All Saints, der Global President von Vuori,

der CTO von Wayfair sowie der Chief Commercial Officer von COS. Zu den kürzlich

angemeldeten Teilnehmern zählen zudem Führungskräfte von DECIEM, The Douglas

Group, Marks & Spencer, Decathlon, Carrefour, JD Sports und Selfridges.

Shoptalk Europe bringt zudem die Innovationsspitze der Branche zusammen - von

Start-ups in der Frühphase, die ihre Zukunftsvisionen präsentieren, bis hin zu

VC-finanzierten Unternehmen, die Lösungen vorstellen, die den Einzelhandel

bereits heute transformieren.

Veranstaltungsdetails und Anmeldung

Shoptalk Europe 2026 findet vom 9. bis 11. Juni in der Fira Gran Via in

Barcelona statt. Melden Sie sich an und lesen Sie die vollständige Agenda unter

shoptalkeurope.com/agenda

Über Shoptalk Europe

Shoptalk Europe, eine Veranstaltung der Hyve Group, ist die führende

Veranstaltung für das europäische Einzelhandelsökosystem und bringt

Einzelhändler, Marken, Technologieanbieter, Investoren und Start-ups zusammen,

um die Zukunft des Handels mitzugestalten. Die Veranstaltung bringt mehr als

4.500 einflussreiche Branchenakteure aus 62 Ländern zusammen, darunter jede

dritte Person auf Führungsebene. Sie ist bekannt für ihr?Meetup"-Programm, ihr

hochkarätiges Programm sowie ihre Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen, die weit über

die drei Veranstaltungstage hinaus Bestand haben. Weitere Informationen finden

Sie unter: shoptalkeurope.com.

Hinweis für die Redaktion: Wenn Sie oder ein Mitglied Ihres Redaktionsteams an

der Shoptalk Europe 2026 teilnehmen möchten, registrieren Sie sich bitte hier

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Pressekontakt: Menreet Kaur, Global Head of Communications, Shoptalk media@shoptalk.comÂ°