GNW-News: Jenseits des Hypes: Europas Top-Führungskräfte im Einzelhandel diskutieren auf der Shoptalk Europe 2026 die nächste Entwicklungsphase der KI
^LONDON, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Einzelhandelsbranche hat genug
davon gehört, was KI theoretisch leisten könnte. Auf der Shoptalk Europe 2026
verlagert sich die Diskussion nun darauf, was sie tatsächlich bereits verändert.
Künstliche Intelligenz, Kundenbindung und die Zukunft des stationären Handels
stehen im Mittelpunkt der Agenda mit klarem Fokus auf konkrete Anwendungen statt
theoretischer Debatten.
Die CEOs von Vestiaire Collective, Arc'teryx, Christian Louboutin und Zalando
sowie Top-Führungskräfte von Sephora und The Estée Lauder Companies gehören zu
mehr als 180 bestätigten hochrangigen Branchenvertretern, die auf der Shoptalk
Europe 2026 als Redner auftreten werden. Die Veranstaltung findet vom 9. bis
11. Juni im Fira Gran Via Barcelona statt.
Sie bringt mehr als 4.500 Fachleute aus dem Einzelhandel zusammen - jeder Dritte
davon auf Führungsebene -, darunter Einzelhändler, Marken, Technologieanbieter,
Investoren und Start-ups aus über 62 Ländern.
Für Marken und Unternehmen, die sich in einer zunehmend fragmentierten
Konsumlandschaft bewegen, bietet die Veranstaltung eine seltene Gelegenheit, mit
Entscheidungsträgern aus Handel, Technologie und Markenstrategie an einem Ort in
Kontakt zu treten.
Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen des?Meetup"-Programms mehr als 25.000
gezielt zusammengeführte Geschäftstreffen ermöglicht, was den Ruf der Shoptalk
Europe als Europas effizienteste Networking-Veranstaltung im Einzelhandel weiter
gefestigt hat. Die Teilnehmer können sich darauf freuen, in nur drei Tagen
ebenso viele wertvolle Kontakte zu knüpfen.
Zia Daniell Wigder, Global President von Shoptalk, sagte:?Führungskräfte aus
ganz Europa stehen vor denselben Herausforderungen - von der Implementierung von
KI bis hin zu sich verändertem Konsumentenverhalten - doch sie haben nur selten
die Gelegenheit, sich mit echten Branchenkollegen auszutauschen, die dasselbe
Geschäft in einem anderen Markt betreiben. Genau das haben wir hier mit der
Shoptalk Europe geschaffen: einen Ort für Austausch, Orientierung in disruptiven
Zeiten und gemeinsames Gestalten der Zukunft."
Zu den Hauptrednern zählen:
* Bernard Osta, CEO, Vestiaire Collective // Der neu ernannte CEO wird seine
Vision für das nächste Kapitel des Unternehmens vorstellen - darunter die
internationale Expansion, der Wiedereinstieg in den Bereich Herrenmode sowie
der Einsatz von KI und Technologie zur Verbesserung des Käufer- und
Verkäufererlebnisses, zur Stärkung der Authentifizierung und zur Steigerung
der Rentabilität.
* Stuart Haselden, CEO von Arc'teryx // Haselden gewährt einen seltenen
Einblick in eine der meistdiskutierten Marken der Modebranche. Er
beleuchtet, wie sich Arc'teryx von einer Marke für technische Outdoor-
Bekleidung zu einem globalen kulturellen Phänomen entwickelt hat, und dabei
seinen Wurzeln kompromisslos treu geblieben ist.
* Alexis Mourot, CEO, Christian Louboutin // Mourot widmet sich einer
immerwährenden Herausforderung: Wie lässt sich globales Wachstum erzielen,
ohne das zu verlieren, was eine Marke zu einer Ikone macht. Im Fokus stehen
dabei kulturelle Partnerschaften sowie die sich wandelnde Rolle des
stationären Handels.
* David Schröder, Co-CEO von Zalando // Schröder wird darüber sprechen, wie
Zalando, das mittlerweile in 26 Märkten tätig ist, die komplexen
Anforderungen einer vielfältigen Kundschaft meistert - und wie das
Unternehmen neue Produktkategorien sowie KI-gestützten Handel nutzt, um all
diese Kunden innerhalb eines wachsenden Ökosystems zu bedienen.
* Nadine Graf, President EMEA, UK&I & Emerging Markets bei The Estée Lauder
Companies // Da die Transformationsinitiative?Beauty Reimagined" bei The
Estée Lauder Companies deutlich an Fahrt gewinnt - mit einem Anstieg des
organischen Umsatzes und erstmals seit vier Jahren wieder steigenden Margen
-, wird Graf erläutern, wie eines der weltweit größten Kosmetikunternehmen
sich neu aufstellt, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Zu den Höhepunkten zählen:
* CEOs gestalten Unternehmen für die Zukunft neu: Der Einzelhandel erlebt
derzeit Umbrüche in beispiellosem Tempo und Ausmaß. Um sich durchzusetzen,
bedarf es einer visionären Führung, die Geschäftsmodelle grundlegend
überdenkt. Bastian Siebers, CEO von flaconi, Daniel Gomez, CEO von PANGAIA,
und Laura Fernández Plaza, CEO von AWWG, werden erläutern, wie sie groß
angelegte Transformationen steuern, ihre Organisationen auf nachhaltiges und
skalierbares Wachstum ausrichten und dabei ambitionierte Ziele mit
wirtschaftlicher Stabilität in Einklang bringen.
* Agentic Commerce: Was ist bereits Realität, was ist wirklich relevant und
was kommt als Nächstes? Mark Elkins, General Manager Global E-Commerce bei
L'Oréal, und Dido Schmidt, Director of Global Partnerships bei Google werden
den Hype rund um Agentic Commerce einordnen und klar herausarbeiten, was den
Einzelhandel bereits tatsächlich verändert und was noch im Bereich der
Spekulation liegt. Für Beauty- und Einzelhandelsmarken, die in einer KI-
geprägten Welt entscheiden müssen, wo sie ihre Schwerpunkte setzen, ist dies
ein absolutes Muss.
* Unified Commerce in der Praxis: Alexis Rollier, Global COO bei Sephora, wird
die konkreten Maßnahmen beleuchten, die Einzelhändler umsetzen müssen, um
nahtlose Kundenerlebnisse über alle Kanäle hinweg - online wie offline - zu
ermöglichen. Für Sephora, eine Marke, die seit langem Maßstäbe im
Omnichannel-Beauty-Retail setzt, zählen seine Überlegungen zur
Datenharmonisierung, zur Integration künstlicher Intelligenz und zur Rolle
von Stores als Erlebniszentren zu den operativ relevantesten Gesprächsthemen
der Veranstaltung.
Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch eine hochkarätige Auswahl weiterer
Führungskräfte, darunter der CEO von All Saints, der Global President von Vuori,
der CTO von Wayfair sowie der Chief Commercial Officer von COS. Zu den kürzlich
angemeldeten Teilnehmern zählen zudem Führungskräfte von DECIEM, The Douglas
Group, Marks & Spencer, Decathlon, Carrefour, JD Sports und Selfridges.
Shoptalk Europe bringt zudem die Innovationsspitze der Branche zusammen - von
Start-ups in der Frühphase, die ihre Zukunftsvisionen präsentieren, bis hin zu
VC-finanzierten Unternehmen, die Lösungen vorstellen, die den Einzelhandel
bereits heute transformieren.
Veranstaltungsdetails und Anmeldung
Shoptalk Europe 2026 findet vom 9. bis 11. Juni in der Fira Gran Via in
Barcelona statt. Melden Sie sich an und lesen Sie die vollständige Agenda unter
shoptalkeurope.com/agenda
Über Shoptalk Europe
Shoptalk Europe, eine Veranstaltung der Hyve Group, ist die führende
Veranstaltung für das europäische Einzelhandelsökosystem und bringt
Einzelhändler, Marken, Technologieanbieter, Investoren und Start-ups zusammen,
um die Zukunft des Handels mitzugestalten. Die Veranstaltung bringt mehr als
4.500 einflussreiche Branchenakteure aus 62 Ländern zusammen, darunter jede
dritte Person auf Führungsebene. Sie ist bekannt für ihr?Meetup"-Programm, ihr
hochkarätiges Programm sowie ihre Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen, die weit über
die drei Veranstaltungstage hinaus Bestand haben. Weitere Informationen finden
Sie unter: shoptalkeurope.com.
Hinweis für die Redaktion: Wenn Sie oder ein Mitglied Ihres Redaktionsteams an
der Shoptalk Europe 2026 teilnehmen möchten, registrieren Sie sich bitte hier
(https://register.visitcloud.com/survey/1gqkzd9ox4298/register?OTID=26819274-
0aad-4582-9614-035310d04fb2&utm_term=&utm_medium=&utm_source=&utm_content=&utm_c
ampaign=&_gl=1*cspxzt*_gcl_aw*R0NMLjE3NzY2Nzg5NzcuRUFJYUlRb2JDaE1JbDRPaTQ2SDFrd0
1WSnBGUUJoMTBNQUZ3RUFBWUFTQUFFZ0s4ZWZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTU1MDI5NjgzMy4xNzc0NTU0N
zA0*_ga*NjIxNzk1MDE0LjE3NzQ1NTQ3MDU.*_ga_QLXPSDKW97*czE3NzY2OTMxNzgkbzMzJGcxJHQx
Nzc2NjkzMjAwJGozOCRsMCRoMA..) für einen Medienausweis.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f59dbfc1-d6ad-462f-b299-
8f6a25ef2eb3
Pressekontakt: Menreet Kaur, Global Head of Communications, Shoptalk media@shoptalk.comÂ°