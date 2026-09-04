GNW-News: Jenseits des Hypes: Wie die ARGUS Multi-Ohm Cartridge echte Magie ins Dampfen bringt
^SHENZHEN, China, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOOPOO stellt am 31. August
offiziell die MAGIC POD (https://www.voopoo.com/tanks-pods/argus-multi-ohm-
cartridge) vor - ein neues Konzept, das entwickelt wurde, um das Bewusstsein für
die bahnbrechende ARGUS Multi-Ohm Cartridge zu schärfen. Über die bloße
Kombination mehrerer Widerstände in einer einzigen Cartridge hinaus erzielt die
MAGIC POD bemerkenswerte Verbesserungen bei Geschmack und E-Liquid-Einsparung.
Es handelt sich wirklich um einen Durchbruch und nicht um ein oberflächliches
Feature.
Weltweit erste Multi-Ohm-Pod
Die ARGUS Multi-Ohm Cartridge entfaltet ihre Magie, indem sie drei Widerstände -
0,4?, 0,7? und 1,0? - in einer einzigen Cartridge vereint und damit die weltweit
erste Multi-Ohm-Pod ist. Ausgestattet mit der Multi-Core-Elektroden-Technologie
ermöglicht sie es den Nutzern, sowohl MTL- als auch RDL-Dampfstile zu erkunden,
ohne die Cartridge wechseln zu müssen. Dabei ist jeder Widerstand auf
unterschiedliche Geschmacksrichtungen abgestimmt:
* 0,4? - Kräftige Limonaden, Slush-Eis und Süßspeisen
* 0,7? - Früchte und komplexe Mischungen
* 1,0? - Minze, Tabak und Süßigkeiten
Egal, ob Sie einen bevorzugten Dampfstil haben oder noch auf der Suche nach
Ihrer perfekten Übereinstimmung sind - eine Cartridge kann alles.
Entwickelt für Langlebigkeit
Angetrieben durch iCOSM CODE 2.0 und mit Golden Cotton - einem Material in Luft-
und Raumfahrtqualität, das Temperaturen von bis zu 260 °C standhält und eine um
73 % höhere Hitzebeständigkeit als herkömmliche Watte bietet - bleibt jede
Cartridge bis zu 30 Tage lang sauber und bietet eine E-Liquid-Haltbarkeit von
bis zu 100 ml. Das Umschalten zwischen den Widerständen reduziert den Verbrauch
im Vergleich zu herkömmlichen Cartridges um bis zu 15 % - und das bei
gleichbleibendem Geschmack vom ersten bis zum letzten Zug.
Medien- und Nutzerlob
Seit ihrer Veröffentlichung hat die MAGIC POD breite Anerkennung von Medien und
Nutzern erhalten. Über 10 führende internationale Dampf-Publikationen haben ihre
Bewertungen abgegeben.
Erfüllt alle Ihre Bedürfnisse
Die MAGIC POD ist vollständig mit der gesamten ARGUS-Serie kompatibel. Die
Flaggschiff-ARGUS G4 unterstützt alle drei Widerstände, während über 20 weitere
ARGUS-Geräte die 0,7?- und 1,0?-Modi unterstützen. Anstatt drei separate
Cartridges mit unterschiedlichen Widerständen mit sich zu führen und
auszutauschen, benötigen Sie nur eine. Das ist die klügere Wahl für Ihren
Geldbeutel.
Magie oder Gimmick? Probieren Sie es selbst aus.
Über VOOPOO
Die Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd. ist ein globales Dampftechnologie-
Unternehmen, das nach einer nutzerzentrierten Philosophie arbeitet und sich
verpflichtet hat, Nutzern weltweit innovative, hochwertige und personalisierte
Produkterlebnisse zu bieten.
Weitere Informationen finden Sie auf VOOPOO (https://www.voopoo.com).
Warnung: Dieses Produkt kann zusammen mit E-Liquids verwendet werden, die
Nikotin enthalten, eine stark süchtig machende Substanz.
Unternehmen: VOOPOO
Ansprechpartner: Victor Liu
E-Mail: victor@voopootech.com
Telefon: 18501548754
Website: www.voopoo.com
Stadt: Shenzhen
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/583b30e1-40d5-42c7-9fe0-
f126066043e4/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84f30796-5482-4d5b-b210-
1bcacfe63993/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a1efbfe7-
6bca-48da-8c65-90d296c7ba44/de
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