GNW-News: Jeppesen ForeFlight stellt AirflowT-Agenten für die kommerzielle Luftfahrt vor: operative Intelligenz und flexible Einführung im Fokus

06.10.26 14:04 Uhr

^PARIS, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeppesen ForeFlight hat heute die

ersten von mehreren hundert geplanten Agenten für Jeppesen ForeFlight Airflow(TM)

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(https://ai.jeppesenforeflight.com/) vorgestellt, die zentrale Aviation

Operating Intelligence-Plattform des Unternehmens. Kunden können auf der

Plattform eigene Agenten einbinden oder entwickeln, auf Lösungen von Jeppesen

ForeFlight und Drittanbietern zugreifen oder die verschiedenen Bausteine

flexibel miteinander kombinieren. Sämtliche Agenten greifen auf einen

maßgeschneiderten, luftfahrtspezifischen Kontext-Layer zu. Kundendaten und

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Unternehmenswissen bleiben dabei völlig unter der Kontrolle des Anwenders. Das

Governance-Modell basiert auf dem etablierten Safety Management System (SMS) der

Branche und ermöglicht eine flexible Steuerung des Automatisierungsgrads, damit

der Mensch stets die finale Entscheidungsgewalt behält.

Das Unternehmen hatte Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) bereits im Juli als Kernstück

seiner Strategie für agentische KI angekündigt. Die Plattform ruht auf fünf

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zentralen Grundsätzen der Luftfahrt, wobei maximale Wahlfreiheit und die volle

Kontrolle durch den Kunden das Fundament bilden. Betreiber bestimmen selbst das

Tempo der Einführung, den Automatisierungsgrad sowie den Einsatz der Agenten

selbst - sei es durch eigene Entwicklungen, Tools von Drittanbietern, die

Lösungen von Jeppesen ForeFlight oder eine beliebige Kombination dieser drei

Optionen. Unabhängig vom gewählten Setup greifen alle Varianten auf dieselben

zertifizierten Luftfahrtdaten sowie die jeweils geltenden Regeln des Betreibers

zurück. Auf seiner jährlichen Anwenderkonferenz für die kommerzielle Luftfahrt

präsentierte das Unternehmen bereits erste Agenten. Hunderte weitere befinden

sich in der Entwicklung - jeweils mit dem Ziel, Umsätze zu steigern, Kosten zu

senken und die wertvollsten Ressourcen einer Fluggesellschaft noch besser zu

schützen.

?Unsere Branche stellt außergewöhnlich hohe Anforderungen an Sicherheit,

Effizienz, Passagierkomfort und die Einhaltung weltweiter Vorschriften beim

Transport von Fluggästen und Fracht. Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) ist eine

hochspezialisierte Luftfahrt-Plattform, die jeder Betreiber in seinem eigenen

Tempo, mit dem gewünschten Automatisierungsgrad und einer individuell

zusammengestellten Kombination aus eigenen oder unseren Agenten einführen kann",

erklärt Brad Surak, CEO von Jeppesen ForeFlight.?Jede Handlungsoption zur

Störungsbehebung wird innerhalb von Sekunden analysiert und bewertet,

einschließlich einer transparenten Begründung für verlässliche, fundierte

Entscheidungen. Genau das ist es, was Betreiber nach eigener Aussage am

dringendsten benötigen."

Anstatt sich auf das bloße Erkennen allgemeiner Muster zu verlassen, analysiert

Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) die tatsächlichen operativen Ursache-Wirkungs-

Zusammenhänge im Flugbetrieb. Die Plattform profitiert von mehr als 90 Jahren

Erfahrung in der Luftfahrt sowie von Erkenntnissen aus über 60 Millionen Flügen,

bei denen jedes Jahr auf die Produkte des Unternehmens zurückgegriffen wird.

Jede KI-Empfehlung wird anhand von Fakten und Quellen sowie der zugrunde

liegenden Logik belegt. Entscheidungen müssen somit nicht blind übernommen

werden, sondern lassen sich nachvollziehen - die letztendliche Verantwortung

verbleibt stets beim Menschen.

Die ersten Jeppesen ForeFlight Airflow(TM)-Agenten setzen direkt an drei der

größten operativen Engpässe in der kommerziellen Luftfahrt an:

* Mit Trip Trading kommen die Hunderttausenden Crewmitglieder, die jährlich

Dienste tauschen, schneller und fairer ans Ziel. Das erhöht die

Lebensqualität im aktiven Flugbetrieb und schützt Fluggesellschaften vor

unvorhergesehenen Fehlzeiten und kostenintensiven Zuschlägen infolge

unflexibler Tauschprozesse.

* Target Mastery revolutioniert die Erstellung von Umlauf- und Dienstplänen.

Planungsverantwortliche definieren lediglich die gewünschten betrieblichen

Ziele - etwa Kosten, Ermüdungsschutz, Zuverlässigkeit, Umsteigezeiten oder

Reserveabdeckung. Target Mastery übersetzt diese Zielvorgaben direkt in

einen fertigen Plan, ohne dass Parameter mühsam durch Ausprobieren angepasst

werden müssen.

* Mit Augmented Ops Control unternimmt Jeppesen ForeFlight den ersten Schritt

zur Bewältigung einer der anspruchsvollsten KI-Aufgaben der Luftfahrt: des

Störungsmanagements. Die Lösung gibt Operations Controllern ein praxisnahes

Werkzeug an die Hand, das sämtliche Handlungsoptionen zur Störungsbehebung

inklusive Begründung bewertet und priorisiert - genau rechtzeitig, solange

die wirtschaftlichsten Alternativen noch verhandelbar sind.

Weitere Agenten für den Geschäfts- und Militärflugbetrieb folgen in Kürze - als

Teil der Strategie von Jeppesen ForeFlight, Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) zügig

über das gesamte Marktportfolio hinweg auszuweiten. Mit Blick auf den breiten

Marktstart Anfang des nächsten Jahres gewinnt das Unternehmen bereits Partner

aus der kommerziellen Luftfahrt für die gemeinsame Entwicklungsphase.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen in der Branche erfüllen die Agenten von

Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) fünf entscheidende Grundsätze:

* Kontextbezogenes Denken: Verlässliche Arbeitsabläufe, die die Funktionsweise

des Flugbetriebs grundlegend erfassen, anstatt nur vergangene

Verhaltensmuster zu spiegeln.

* Zertifizierte Datenbasis: Nachvollziehbare Intelligenz, bei der jedes

Ergebnis auf der behördlich anerkannten Präzision der bewährten

Luftfahrtdaten von Jeppesen ForeFlight basiert.

* Lückenlose Nachvollziehbarkeit: Jede Empfehlung legt die zugrunde liegende

Logik offen: von spezifischen Parametereingaben und betrieblichen

Einschränkungen über geprüfte Alternativen bis hin zu verbleibenden

Unsicherheiten.

* Integration in das Safety Management System (SMS): Nahtlose Einbindung in

das etablierte Sicherheitsframework der Luftfahrt.

* Menschliche Urteilskraft im Mittelpunkt: Die KI bewältigt das Datenvolumen.

Kunden bestimmen das Maß an Automatisierung selbst - mit der Garantie, dass

die finale Entscheidungsgewalt stets beim Menschen verbleibt.

Betreiber, die an einer Teilnahme an der Entwicklungsphase interessiert sind,

finden weitere Informationen unter ai.jeppesenforeflight.com.

Über Jeppesen ForeFlight

Jeppesen ForeFlight stellt Daten, Software und Erkenntnisse bereit, die alle

Segmente der Luftfahrt unterstützen. Piloten, Betreiber und Flugbesatzungen

vertrauen auf uns, wenn es darum geht, jährlich mehr als 60 Millionen Flüge der

Verkehrs-, Militär-, Geschäfts- und Allgemeinen Luftfahrt zu planen, zu

navigieren, zu überwachen und zu optimieren. Unsere Plattformen unterstützen die

Besatzungs-, Flotten- und Flugplanung, das Streckennetz- und Betriebsmanagement

sowie Cockpitlösungen. Unsere Navigationsdaten sind weiterhin der weltweite

Standard. Von der Erfindung gedruckter Luftfahrtkarten vor einem Jahrhundert bis

zu unserer führenden Rolle im heutigen KI-gestützten Zeitalter verbinden wir als

Plattform für die Luftfahrtbranche fundierte Fachexpertise mit beispiellosen

Erkenntnissen.

Medienkontakt: Brett Griffin, Jeppesen ForeFlight, Press@Jepp.com

(mailto:Press@Jepp.com)

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