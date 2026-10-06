GNW-News: Jeppesen ForeFlight stellt AirflowT-Agenten für die kommerzielle Luftfahrt vor: operative Intelligenz und flexible Einführung im Fokus
^PARIS, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeppesen ForeFlight hat heute die
ersten von mehreren hundert geplanten Agenten für Jeppesen ForeFlight Airflow(TM)
(https://ai.jeppesenforeflight.com/) vorgestellt, die zentrale Aviation
Operating Intelligence-Plattform des Unternehmens. Kunden können auf der
Plattform eigene Agenten einbinden oder entwickeln, auf Lösungen von Jeppesen
ForeFlight und Drittanbietern zugreifen oder die verschiedenen Bausteine
flexibel miteinander kombinieren. Sämtliche Agenten greifen auf einen
maßgeschneiderten, luftfahrtspezifischen Kontext-Layer zu. Kundendaten und
Unternehmenswissen bleiben dabei völlig unter der Kontrolle des Anwenders. Das
Governance-Modell basiert auf dem etablierten Safety Management System (SMS) der
Branche und ermöglicht eine flexible Steuerung des Automatisierungsgrads, damit
der Mensch stets die finale Entscheidungsgewalt behält.
Das Unternehmen hatte Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) bereits im Juli als Kernstück
seiner Strategie für agentische KI angekündigt. Die Plattform ruht auf fünf
zentralen Grundsätzen der Luftfahrt, wobei maximale Wahlfreiheit und die volle
Kontrolle durch den Kunden das Fundament bilden. Betreiber bestimmen selbst das
Tempo der Einführung, den Automatisierungsgrad sowie den Einsatz der Agenten
selbst - sei es durch eigene Entwicklungen, Tools von Drittanbietern, die
Lösungen von Jeppesen ForeFlight oder eine beliebige Kombination dieser drei
Optionen. Unabhängig vom gewählten Setup greifen alle Varianten auf dieselben
zertifizierten Luftfahrtdaten sowie die jeweils geltenden Regeln des Betreibers
zurück. Auf seiner jährlichen Anwenderkonferenz für die kommerzielle Luftfahrt
präsentierte das Unternehmen bereits erste Agenten. Hunderte weitere befinden
sich in der Entwicklung - jeweils mit dem Ziel, Umsätze zu steigern, Kosten zu
senken und die wertvollsten Ressourcen einer Fluggesellschaft noch besser zu
schützen.
?Unsere Branche stellt außergewöhnlich hohe Anforderungen an Sicherheit,
Effizienz, Passagierkomfort und die Einhaltung weltweiter Vorschriften beim
Transport von Fluggästen und Fracht. Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) ist eine
hochspezialisierte Luftfahrt-Plattform, die jeder Betreiber in seinem eigenen
Tempo, mit dem gewünschten Automatisierungsgrad und einer individuell
zusammengestellten Kombination aus eigenen oder unseren Agenten einführen kann",
erklärt Brad Surak, CEO von Jeppesen ForeFlight.?Jede Handlungsoption zur
Störungsbehebung wird innerhalb von Sekunden analysiert und bewertet,
einschließlich einer transparenten Begründung für verlässliche, fundierte
Entscheidungen. Genau das ist es, was Betreiber nach eigener Aussage am
dringendsten benötigen."
Anstatt sich auf das bloße Erkennen allgemeiner Muster zu verlassen, analysiert
Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) die tatsächlichen operativen Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge im Flugbetrieb. Die Plattform profitiert von mehr als 90 Jahren
Erfahrung in der Luftfahrt sowie von Erkenntnissen aus über 60 Millionen Flügen,
bei denen jedes Jahr auf die Produkte des Unternehmens zurückgegriffen wird.
Jede KI-Empfehlung wird anhand von Fakten und Quellen sowie der zugrunde
liegenden Logik belegt. Entscheidungen müssen somit nicht blind übernommen
werden, sondern lassen sich nachvollziehen - die letztendliche Verantwortung
verbleibt stets beim Menschen.
Die ersten Jeppesen ForeFlight Airflow(TM)-Agenten setzen direkt an drei der
größten operativen Engpässe in der kommerziellen Luftfahrt an:
* Mit Trip Trading kommen die Hunderttausenden Crewmitglieder, die jährlich
Dienste tauschen, schneller und fairer ans Ziel. Das erhöht die
Lebensqualität im aktiven Flugbetrieb und schützt Fluggesellschaften vor
unvorhergesehenen Fehlzeiten und kostenintensiven Zuschlägen infolge
unflexibler Tauschprozesse.
* Target Mastery revolutioniert die Erstellung von Umlauf- und Dienstplänen.
Planungsverantwortliche definieren lediglich die gewünschten betrieblichen
Ziele - etwa Kosten, Ermüdungsschutz, Zuverlässigkeit, Umsteigezeiten oder
Reserveabdeckung. Target Mastery übersetzt diese Zielvorgaben direkt in
einen fertigen Plan, ohne dass Parameter mühsam durch Ausprobieren angepasst
werden müssen.
* Mit Augmented Ops Control unternimmt Jeppesen ForeFlight den ersten Schritt
zur Bewältigung einer der anspruchsvollsten KI-Aufgaben der Luftfahrt: des
Störungsmanagements. Die Lösung gibt Operations Controllern ein praxisnahes
Werkzeug an die Hand, das sämtliche Handlungsoptionen zur Störungsbehebung
inklusive Begründung bewertet und priorisiert - genau rechtzeitig, solange
die wirtschaftlichsten Alternativen noch verhandelbar sind.
Weitere Agenten für den Geschäfts- und Militärflugbetrieb folgen in Kürze - als
Teil der Strategie von Jeppesen ForeFlight, Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) zügig
über das gesamte Marktportfolio hinweg auszuweiten. Mit Blick auf den breiten
Marktstart Anfang des nächsten Jahres gewinnt das Unternehmen bereits Partner
aus der kommerziellen Luftfahrt für die gemeinsame Entwicklungsphase.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen in der Branche erfüllen die Agenten von
Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) fünf entscheidende Grundsätze:
* Kontextbezogenes Denken: Verlässliche Arbeitsabläufe, die die Funktionsweise
des Flugbetriebs grundlegend erfassen, anstatt nur vergangene
Verhaltensmuster zu spiegeln.
* Zertifizierte Datenbasis: Nachvollziehbare Intelligenz, bei der jedes
Ergebnis auf der behördlich anerkannten Präzision der bewährten
Luftfahrtdaten von Jeppesen ForeFlight basiert.
* Lückenlose Nachvollziehbarkeit: Jede Empfehlung legt die zugrunde liegende
Logik offen: von spezifischen Parametereingaben und betrieblichen
Einschränkungen über geprüfte Alternativen bis hin zu verbleibenden
Unsicherheiten.
* Integration in das Safety Management System (SMS): Nahtlose Einbindung in
das etablierte Sicherheitsframework der Luftfahrt.
* Menschliche Urteilskraft im Mittelpunkt: Die KI bewältigt das Datenvolumen.
Kunden bestimmen das Maß an Automatisierung selbst - mit der Garantie, dass
die finale Entscheidungsgewalt stets beim Menschen verbleibt.
Betreiber, die an einer Teilnahme an der Entwicklungsphase interessiert sind,
finden weitere Informationen unter ai.jeppesenforeflight.com.
Über Jeppesen ForeFlight
Jeppesen ForeFlight stellt Daten, Software und Erkenntnisse bereit, die alle
Segmente der Luftfahrt unterstützen. Piloten, Betreiber und Flugbesatzungen
vertrauen auf uns, wenn es darum geht, jährlich mehr als 60 Millionen Flüge der
Verkehrs-, Militär-, Geschäfts- und Allgemeinen Luftfahrt zu planen, zu
navigieren, zu überwachen und zu optimieren. Unsere Plattformen unterstützen die
Besatzungs-, Flotten- und Flugplanung, das Streckennetz- und Betriebsmanagement
sowie Cockpitlösungen. Unsere Navigationsdaten sind weiterhin der weltweite
Standard. Von der Erfindung gedruckter Luftfahrtkarten vor einem Jahrhundert bis
zu unserer führenden Rolle im heutigen KI-gestützten Zeitalter verbinden wir als
Plattform für die Luftfahrtbranche fundierte Fachexpertise mit beispiellosen
Erkenntnissen.
Medienkontakt: Brett Griffin, Jeppesen ForeFlight, Press@Jepp.com
(mailto:Press@Jepp.com)
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bd0a-dc8f2f3edf4b
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