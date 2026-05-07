GNW-News: Jeppesen ForeFlight stellt Strategie und Engine für agentische KI in der Luftfahrtbranche vor

^Neue Lösungen für alle Luftfahrtsegmente kommen 2026 auf den Markt

Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) als Aviation Intelligence Engine des Unternehmens

Wer­bung Wer­bung

vorgestellt

AUSTIN, Texas, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeppesen ForeFlight hat heute

seine luftfahrtspezifische KI-Engine vorgestellt, die die Grundlage der

Unternehmensstrategie bildet, verantwortungsvolle KI in alle Bereiche der

Luftfahrt zu bringen. Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) wurde über mehrere Jahre

hinweg entwickelt und stützt sich auf jahrzehntelange Fachexpertise,

Wer­bung Wer­bung

branchenführende Daten und Funktionen, die von der Besatzungs- und

Flottenplanung über operative Abläufe am Flugtag bis hin zu Cockpitlösungen

reichen.

Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) ist die zentrale Engine für agentische KI und

kombiniert kommerziell verfügbare Daten, separat verwaltete kundeneigene Daten

sowie umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Sicherheit und Zertifizierung

mit kontextbezogenem Schlussfolgern in allen Luftfahrtsegmenten. Jeppesen

Wer­bung Wer­bung

ForeFlight Airflow(TM) basiert auf einer offenen Architektur und ist

modellunabhängig konzipiert. Dadurch erhalten Kunden volle Flexibilität bei der

Einführung von KI, sei es durch die Integration eigener Agenten, die Nutzung von

Lösungen von Drittanbietern oder den Einsatz der plattformeigenen Agenten von

Jeppesen ForeFlight. Kunden können KI in ihrem eigenen Tempo, zu geringeren

Kosten und mit genau dem Maß an menschlicher Kontrolle über zentrale

Entscheidungen einführen, das ihr Betrieb erfordert. Diese Flexibilität und die

breite Abdeckung der Bereiche Besatzung, Flotte, Betrieb und Leistungsfähigkeit

im Cockpit unterscheiden Jeppesen ForeFlight von generischen KI-Plattformen und

isolierten Einzellösungen.

Das Unternehmen gibt bereits einen Ausblick auf sein erstes Produkt für die

allgemeine Luftfahrt: den ForeFlight AI Connector, einen MCP-Server, der

ForeFlight Mobile mit der bestehenden ChatGPT-Umgebung eines Kunden verbindet.

Nutzer können ihre persönliche KI zu Flugplänen und Betankungsmöglichkeiten

befragen oder mit ihren Daten in ForeFlight Mobile an KI angebundene Tools und

Workflows erstellen. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Funktion auf weitere

verbreitete KI-Anwendungen wie Gemini von Google und Claude von Anthropic

auszuweiten, damit Nutzer die KI-Anwendung ihrer Wahl als Interaktionsebene

verwenden können.

Später in diesem Jahr wird Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) erste Lösungen für die

Verkehrs- und Geschäftsluftfahrt auf den Markt bringen. Funktionen für

militärische Anwendungen sollen folgen.

?Generische KI tritt überzeugend auf, liegt aber häufig falsch. In unserer

Branche können solche Fehler eine Kettenreaktion auslösen und kostspielige,

gefährliche oder katastrophale Folgen haben. Künstliche Intelligenz allein

reicht für diese Branche nicht aus. Wir brauchen Aviation Intelligence: die

Gewissheit, dass jedes Mal die richtigen Daten, der richtige Kontext und die

richtigen Schlussfolgerungen zur Anwendung kommen und stets anhand der

Sicherheits- und Governance-Protokolle der Branche gegengeprüft und validiert

werden", so Brad Surak, CEO von Jeppesen ForeFlight.?Wir haben die Branche beim

Wandel von Papier über digitale Lösungen bis hin zu mobilen Anwendungen

begleitet. Mit Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) bringen wir nun ein klar

differenziertes KI-Angebot auf den Markt, das Kunden nach eigenen Vorgaben und

Zeitplänen und zu deutlich geringeren IT-Kosten als bei früheren technologischen

Umstellungen in der Branche einsetzen können."

Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) unterscheidet sich in fünf entscheidenden Bereichen

von anderen Ansätzen in der Luftfahrtbranche und liefert dort konkrete

Mehrwerte:

* Kontextbezogenes Schlussfolgern - vertrauenswürdige Workflows, die

vollständig erfassen, wie die Luftfahrtbranche tatsächlich funktioniert,

statt sich lediglich daran zu orientieren, was in vergleichbaren Fällen

bisher typischerweise geschehen ist.

* Schlussfolgern auf Basis zertifizierter Eingangsdaten - Intelligenz mit

nachvollziehbarer Datenherkunft: Jedes Ergebnis stützt sich auf die

regulatorische Anerkennung und zertifizierte Genauigkeit der seit Langem

etablierten Luftfahrtdaten und Funktionen von Jeppesen ForeFlight, auf die

sich große Teile der Branche bereits für einen sicheren und optimierten

Betrieb verlassen.

* Nachvollziehbare Argumentationskette - jede Empfehlung legt die zugrunde

liegende kausale Logik offen, von konkreten Eingangsdaten und betrieblichen

Randbedingungen über geprüfte Alternativen bis hin zu den damit verbundenen

Unsicherheiten. Diese auditierbare Entscheidungsspur schafft einen

kontinuierlichen Verbesserungszyklus, durch den sich die Ergebnisse im Laufe

der Zeit verbessern.

* In das Sicherheitsmanagementsystem (SMS) des Unternehmens eingebettet -

unser zum Patent angemeldetes Aviation Intelligence SMS (AI-SMS) baut auf

dem Sicherheitsrahmen auf, nach dem die Luftfahrt bereits arbeitet.

* Menschenzentrierte Entscheidungen - die KI bewältigt das Arbeitsvolumen.

Kunden entscheiden selbst, wie viel Automatisierung sie benötigen, und

können sich darauf verlassen, dass Menschen überall dort die Kontrolle über

die Entscheidungsfindung behalten, wo dies erforderlich ist.

?Wir nutzen jahrzehntelange Erfahrung in der weltweiten Bereitstellung von

Daten- und Softwarelösungen, die durch die jährlich 60 Millionen von uns

unterstützten Flüge praktisch mit jeder Sekunde weiter anwächst. Vor allem aber

verdient sich unsere KI Vertrauen - Entscheidung für Entscheidung", ergänzt

Surak.

Der luftfahrtspezifische Kontextgraph von Jeppesen ForeFlight Airflow(TM) ist die

maßgeblichste Wissensgrundlage zur Funktionsweise der Luftfahrt. Wenn unsere KI

auf dieser Grundlage Schlussfolgerungen zieht, übernimmt jedes Ergebnis die

regulatorisch abgesicherte Datenherkunft, die gezielt in Jeppesen ForeFlights

AI-SMS verankert ist. Dieses umfasst die Identifizierung von Gefahren, die

Analyse von Sicherheitstrends, die vorausschauende Risikomodellierung sowie die

Verknüpfung von Betriebsdaten mit Sicherheitsaufzeichnungen auf eine Weise, die

herkömmliche Tools nicht leisten können.

Betreiber, die an einem frühzeitigen Zugang zur gemeinsamen Entwicklung

interessiert sind, können sich an ihren zuständigen Account Executive bei

Jeppesen ForeFlight wenden oder ai.jeppesenforeflight.com

(https://ai.jeppesenforeflight.com/?utm_campaign=airflow_site_launch_2026&utm_so

urce=press-release&utm_medium=press-release&utm_content=press-

release&utm_term=airflow-wire-release) besuchen.

Über Jeppesen ForeFlight

Jeppesen ForeFlight stellt Daten, Software und Erkenntnisse bereit, die alle

Segmente der Luftfahrt unterstützen. Piloten, Betreiber und Flugbesatzungen

vertrauen auf uns, wenn es darum geht, jährlich mehr als 60 Millionen Flüge der

Verkehrs-, Militär-, Geschäfts- und Allgemeinen Luftfahrt zu planen, zu

navigieren, zu überwachen und zu optimieren. Unsere Plattformen unterstützen die

Besatzungs-, Flotten- und Flugplanung, das Streckennetz- und Betriebsmanagement

sowie Cockpitlösungen. Unsere Navigationsdaten sind weiterhin der weltweite

Standard. Von der Erfindung gedruckter Luftfahrtkarten vor einem Jahrhundert bis

zu unserer führenden Rolle im heutigen KI-gestützten Zeitalter verbinden wir als

Plattform für die Luftfahrtbranche fundierte Fachexpertise mit beispiellosen

Erkenntnissen.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an

Brett Griffin

press@jepp.com (mailto:press@jepp.com)

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1d18f4a-bf05-4987-

bd0a-dc8f2f3edf4b

Â°