GNW-News: Jiangsu-Deutschland-Dialog 2026 in Changzhou
^CHANGZHOU, China, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 17. September fand der
Jiangsu-Deutschland-Dialog 2026 im Chinesisch-Deutschen Innovations- und
Industriepark Changzhou statt. Unter dem Motto?Förderung der Energiewende für
eine gemeinsame grüne Entwicklung" wurden neue Chancen für die Energiewende und
die Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit sowie neue Wege für die industrielle
Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland erörtert.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5620/eng)
Changzhou betrachtet Deutschland seit vielen Jahren als wichtigen Partner für
die internationale Zusammenarbeit. Die Stadt unterhält derzeit sieben
Städtepartnerschaften mit deutschen Städten - das entspricht etwa einem Drittel
aller Städtepartnerschaften zwischen der Provinz Jiangsu und Deutschland. In
Changzhou haben sich fast 300 Unternehmen mit deutscher Beteiligung angesiedelt,
während Unternehmen aus Changzhou in 66 Projekte in Deutschland investiert
haben. In den vergangenen Jahren wurde die Zusammenarbeit zwischen Changzhou und
Deutschland in den Bereichen Industrie, Forschung und Entwicklung sowie
Talentförderung kontinuierlich ausgebaut.
Deutsche Unternehmen bauen ihre Präsenz in Changzhou weiter aus und
unterstreichen damit ihr Vertrauen in die langfristigen Entwicklungsperspektiven
in China. Laut der jüngsten Umfrage planen 61 Prozent der deutschen Unternehmen,
ihre Investitionen in China in den kommenden zwei Jahren zu erhöhen.
Gleichzeitig treiben deutsche Unternehmen die Lokalisierung ihrer
Geschäftstätigkeit voran und integrieren sich immer stärker in das chinesische
Wirtschafts- und Innovationsökosystem. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten
für die Zusammenarbeit zwischen Firmen aus beiden Ländern.
Die grüne Transformation ist zu einem wichtigen Bereich der deutsch-chinesischen
Wirtschafts- und Handelskooperation geworden. Im Jahr 2025 initiierten
chinesische Unternehmen 228 Investitionsprojekte in Deutschland, wobei mehr als
ein Drittel der Investitionen auf die grüne Transformation und die
Kreislaufwirtschaft entfiel. Im Rahmen der Veranstaltung wurden acht chinesisch-
deutsche Kooperationsprojekte vorgestellt. Zudem wurde die?Plattform für die
Unternehmensgründungsförderung deutscher Unternehmen in Changzhou" offiziell ins
Leben gerufen, um deutsche KMU, die sich in China niederlassen, ihre
Technologien vermarkten und ihre Märkte ausbauen möchten, gezielt und
professionell zu unterstützen.
Ein Höhepunkt des diesjährigen Jiangsu-Deutschland-Dialogs war die Premiere der
?AHK Nacht der Innovationen". Die auf den Energiesektor ausgerichtete
Veranstaltung widmete sich Zukunftsthemen wie der Energiewende, der Steigerung
der industriellen Energieeffizienz, einer CO?-freien Energieversorgung und
intelligenten Energiespeicherlösungen. Durch Projektpräsentationen und den
Austausch über Technologien wurden Verbindungen zwischen innovativen Akteuren
aus China und Deutschland geknüpft. Auch künftig wird Changzhou die Plattform
des Jiangsu-Deutschland-Dialogs nutzen, um Innovationen im Bereich grüner
Technologien voranzutreiben, die Zusammenarbeit in Industrie und Lieferketten zu
stärken, die Umsetzung weiterer gemeinsamer Projekte zu fördern und die lokale
Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland weiter zu vertiefen.
Kontaktperson: Frau Shen, Tel.: 86-10-63074558Â°