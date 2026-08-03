GNW-News: Jitterbit ernennt Mark Logan zum President & Chief Executive Officer; Bill Conner tritt dem Verwaltungsrat bei
^ALAMEDA, Kalifornien, Aug. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit
(https://www.jitterbit.com/?utm_source=Globenewswire&utm_medium=Referral&utm_con
tent=Mark+Logan+New+Jitterbit+President+CEO), der führende Anbieter von
intelligenter Automatisierung, Integration und verantwortungsvoller KI, gab
heute die Ernennung von Mark Logan zum President und Chief Executive Officer
bekannt. Bill Conner, der in den letzten 2,5 Jahren als President und CEO tätig
war, wechselt in den Verwaltungsrat (Board of Directors), wo er dem Gremium
weiterhin mit seiner strategischen Expertise und Branchenkenntnis zur Seite
stehen wird.
Logan bringt mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen
Enterprise-SaaS, Cybersicherheit, Datenintegration und Analytics mit und verfügt
über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Skalierung globaler
Geschäftsaktivitäten sowie der Förderung profitablen Wachstums.
?Was mich zu Jitterbit gezogen hat, ist unsere Fähigkeit, die vollständigste,
einheitliche und KI-gestützte Plattform für intelligente Automatisierung, ohne
Vertrauens- oder Kontrolleinbusen, zu liefern," sagte Jitterbit-President und
CEO Mark Logan.?Wenn man den von Kunden mit Platz 1 bewerteten ROI mit einem
nachweislich zweimal schnelleren Go-Live für Enterprise-Integrationsprojekte
kombiniert, wird klar, warum Unternehmen uns die Orchestrierung ihrer Zukunft
anvertrauen. Ich freue mich sehr, Teil dieses erstklassigen Teams zu werden, und
blicke darauf voraus, unsere Kunden und Partner beim weiteren Wachstum zu
unterstützen."
Zuletzt war Logan als President und CEO von One Identity tätig, wo er ein 300-
Millionen-Dollar-Unternehmen für Enterprise-Cybersicherheit mit 1.000
Mitarbeitern in 12 Ländern leitete und die EBITDA-Profitabilität auf 130
Millionen Dollar bei einem Kundenstamm von mehr als 5.000 Enterprise-
Organisationen steigerte.
Vor seiner Zeit bei One Identity war Logan CEO von LogRhythm (heute Exabeam), wo
er die globalen SIEM-Cybersicherheitsaktivitäten und die Profitabilität
skalierte, sowie President der führenden Datenintegrations-Plattform Attunity,
wo er eine Cloud-Produktstrategie und die Umstellung des Go-to-Market-Modells
auf wiederkehrende Umsätze leitete, was den Unternehmenswert beim Exit um über
300 % steigere. Zu seiner bisherigen Führungslaufbahn gehören zudem CEO-Rollen
bei WealthEngine und Rivermine - geprägt durch eine Karriere mit Fokus auf
operative Exzellenz, strategische M&A und den Ausbau hochrangiger
Technologieplattformen.
Während seiner 2,5-jährigen Amtszeit als President und CEO trieb Bill Conner
eine bedeutende strategische Weiterentwicklung des Produktportfolios von
Jitterbit voran. Er etablierte das Unternehmen als Innovator im Bereich
enterprise-tauglicher KI-Integration, hervorgehoben durch Durchbrüche in der
mehrschichtigen KI-Architektur, dem Model Context Protocol (MCP)-Framework und
der Deep Message Inspection (DMI)-Technologie.
?Während ich das Tagesgeschäft an Mark übergebe, bleibe ich ein engagierter
Investor, Vorstandsmitglied und strategischer Berater," sagte Conner.?Das
Unternehmen und die Plattform sind für einen großen Erfolg positioniert, und ich
freue mich darauf, das Wachstum des Unternehmens unter Marks Führung zu
verfolgen."
Über Jitterbit
Jitterbit beschleunigt die Datentransformation durch die Vereinigung von
rechenschaftsfähigen KI-Agenten, Apps und Automatisierung auf der branchenweit
einzigen KI-basierten Plattform. Harmony wird in über 60 Ländern eingesetzt, ist
die Nummer 1 beim Enterprise ROI und ermöglicht es jedem Benutzer, intelligente
Automatisierungen und KI-Agenten sicher zu erstellen, bereitzustellen und zu
verwalten. Wir integrieren nicht nur Systeme; wir orchestrieren die Zukunft der
Arbeit mit Intelligenz, der Sie vertrauen können. Erfahren Sie mehr unter
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tent=Mark+Logan+New+Jitterbit+President+CEO) und folgen Sie uns auf LinkedIn
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