GNW-News: Jitterbit ernennt Mark Logan zum President & Chief Executive Officer; Bill Conner tritt dem Verwaltungsrat bei

03.08.26 21:04 Uhr

^ALAMEDA, Kalifornien, Aug. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit

(https://www.jitterbit.com/?utm_source=Globenewswire&utm_medium=Referral&utm_con

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tent=Mark+Logan+New+Jitterbit+President+CEO), der führende Anbieter von

intelligenter Automatisierung, Integration und verantwortungsvoller KI, gab

heute die Ernennung von Mark Logan zum President und Chief Executive Officer

bekannt. Bill Conner, der in den letzten 2,5 Jahren als President und CEO tätig

war, wechselt in den Verwaltungsrat (Board of Directors), wo er dem Gremium

weiterhin mit seiner strategischen Expertise und Branchenkenntnis zur Seite

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stehen wird.

Logan bringt mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen

Enterprise-SaaS, Cybersicherheit, Datenintegration und Analytics mit und verfügt

über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Skalierung globaler

Geschäftsaktivitäten sowie der Förderung profitablen Wachstums.

?Was mich zu Jitterbit gezogen hat, ist unsere Fähigkeit, die vollständigste,

einheitliche und KI-gestützte Plattform für intelligente Automatisierung, ohne

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Vertrauens- oder Kontrolleinbusen, zu liefern," sagte Jitterbit-President und

CEO Mark Logan.?Wenn man den von Kunden mit Platz 1 bewerteten ROI mit einem

nachweislich zweimal schnelleren Go-Live für Enterprise-Integrationsprojekte

kombiniert, wird klar, warum Unternehmen uns die Orchestrierung ihrer Zukunft

anvertrauen. Ich freue mich sehr, Teil dieses erstklassigen Teams zu werden, und

blicke darauf voraus, unsere Kunden und Partner beim weiteren Wachstum zu

unterstützen."

Zuletzt war Logan als President und CEO von One Identity tätig, wo er ein 300-

Millionen-Dollar-Unternehmen für Enterprise-Cybersicherheit mit 1.000

Mitarbeitern in 12 Ländern leitete und die EBITDA-Profitabilität auf 130

Millionen Dollar bei einem Kundenstamm von mehr als 5.000 Enterprise-

Organisationen steigerte.

Vor seiner Zeit bei One Identity war Logan CEO von LogRhythm (heute Exabeam), wo

er die globalen SIEM-Cybersicherheitsaktivitäten und die Profitabilität

skalierte, sowie President der führenden Datenintegrations-Plattform Attunity,

wo er eine Cloud-Produktstrategie und die Umstellung des Go-to-Market-Modells

auf wiederkehrende Umsätze leitete, was den Unternehmenswert beim Exit um über

300 % steigere. Zu seiner bisherigen Führungslaufbahn gehören zudem CEO-Rollen

bei WealthEngine und Rivermine - geprägt durch eine Karriere mit Fokus auf

operative Exzellenz, strategische M&A und den Ausbau hochrangiger

Technologieplattformen.

Während seiner 2,5-jährigen Amtszeit als President und CEO trieb Bill Conner

eine bedeutende strategische Weiterentwicklung des Produktportfolios von

Jitterbit voran. Er etablierte das Unternehmen als Innovator im Bereich

enterprise-tauglicher KI-Integration, hervorgehoben durch Durchbrüche in der

mehrschichtigen KI-Architektur, dem Model Context Protocol (MCP)-Framework und

der Deep Message Inspection (DMI)-Technologie.

?Während ich das Tagesgeschäft an Mark übergebe, bleibe ich ein engagierter

Investor, Vorstandsmitglied und strategischer Berater," sagte Conner.?Das

Unternehmen und die Plattform sind für einen großen Erfolg positioniert, und ich

freue mich darauf, das Wachstum des Unternehmens unter Marks Führung zu

verfolgen."

Über Jitterbit

Jitterbit beschleunigt die Datentransformation durch die Vereinigung von

rechenschaftsfähigen KI-Agenten, Apps und Automatisierung auf der branchenweit

einzigen KI-basierten Plattform. Harmony wird in über 60 Ländern eingesetzt, ist

die Nummer 1 beim Enterprise ROI und ermöglicht es jedem Benutzer, intelligente

Automatisierungen und KI-Agenten sicher zu erstellen, bereitzustellen und zu

verwalten. Wir integrieren nicht nur Systeme; wir orchestrieren die Zukunft der

Arbeit mit Intelligenz, der Sie vertrauen können. Erfahren Sie mehr unter

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