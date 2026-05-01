GNW-News: Jitterbit öffnet die "AI Black Box": Neues MCP Gateway mit Deep Message Inspection liefert "KI-Rechenschaftspflicht"
^ALAMEDA, Kalifornien, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit
(https://www.jitterbit.com/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_con
tent=mcp+gateway), der führende Anbieter für intelligente Automatisierung,
Integration und rechenschaftspflichtige KI, gab heute die nächste
Entwicklungsstufe seiner Harmony-Plattform
(https://www.jitterbit.com/harmony/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral
&utm_content=mcp+gateway) bekannt und führt das branchenweit erste Model Context
Protocol (MCP) ein, das Deep Message Inspection (DMI) beinhaltet.
Durch die Vereinigung von intelligenten Anwendungen, autonomen Agenten und
Daten-Automatisierung geht Jitterbit über experimentelle KI hinaus, um
standardisierte und produktionsreife KI bereitzustellen, die für das moderne
Unternehmen skalierbar und sicher ist.
?MCP ist eine Schlüsselkomponente für die KI-Standardisierung, aber Jitterbit
ist sich bewusst, dass kritische Sicherheitsmaßnahmen in Echtzeit erforderlich
sind, während sich 'Shadow AI' (Schatten-KI) ausbreitet," sagte Bill Conner,
President und CEO von Jitterbit.?Für echte KI-Kontrolle, Skalierung und
Governance wird Deep Message Inspection die Art und Weise verändern, wie
Unternehmen in der Lage sind, intelligente Automatisierungen, Anwendungen und
Agenten in ihren Umgebungen auszuführen. "Dies ist ein wichtiger Schritt, um KI-
Verantwortung auf Unternehmensebene zu bringen."
KI-Governance, Kontrolle und Sichtbarkeit standardisieren
Das Jitterbit MCP etabliert eine standardisierte Kontrollebene zwischen KI-
Modellen, Agenten und Unternehmenssystemen und transformiert bestehende
Integrationen und APIs in gesteuerte, wiederverwendbare Werkzeuge. Dies
verlagert agentenbasierte KI von kundenspezifischen Verbindungen hin zu einem
konsistenten Ausführungsmodell für Unternehmen mit integrierter Kontrolle,
Sichtbarkeit und Sicherheit.
? Control Plane: Zentrale Governance, Richtlinien-Durchsetzung und
Lifecycle-Management über alle MCP-basierten KI-Interaktionen hinweg, verwaltet
über eine einzige, einheitliche Konsole.
? MCP Runtime: Bereitstellung von Unternehmens-APIs und Integrationen als
agentenfähige Tools über die Runtime-Ebene.
? MCP Gateway: Kontrolle und Steuerung des Datenverkehrs zwischen KI-Agenten
und der MCP Runtime über eine kritische Sicherheitsebene.
Jitterbit MCP verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Schatten-KI
verwalten, indem alle KI-Aktivitäten unter einer sicheren und zentralisierten
Ansicht zusammengefasst werden. Dies beschleunigt KI-Initiativen und befähigt
Teams zu mehr Produktivität.
? KI-Initiativen beschleunigen: Verkürzen Sie die Wertschöpfungszeit von KI,
indem Sie vorhandene APIs und Integrationen schnell in agentenfähige Tools
umwandeln, ohne Systeme neu aufbauen zu müssen.
? Stopp von?Shadow AI" &?Agent Sprawl": Ersetzen Sie individuelle Ad-hoc-
Brücken zu LLMs durch ein gesteuertes, standardisiertes Framework für die
Agenten-Konnektivität - mit Echtzeit-Einblick in die KI-Nutzung und die Aktionen
der Agenten.
? Vermeidung von Vendor-Lock-in bei KI-Modellen: Wechseln Sie zwischen LLMs
(z. B. Claude, GPT-4, Gemini), ohne Integrationen oder Workflows neu schreiben
zu müssen.
? KI-Rechenschaftspflicht und Sicherheit skalieren: Stellen Sie sicher, dass
alle KI-Agenten und -Anwendungen dieselben Datensicherheits-Richtlinien,
Zugriffs- und Compliance-Regeln befolgen wie menschliche Benutzer - via
Jitterbit MCP mit Deep Message Inspection.
Jitterbit führt Deep Message Inspection für die sichere, gesteuerte KI-
Ausführung in großem Maßstab ein
Als Branchenneuheit überwacht die Deep Message Inspection (DMI) Technologie von
Jitterbit die gesamte Harmony-Plattform. Sie prüft KI-Anfragen, Prompts und
Datenaustausch in Echtzeit, um riskante KI-Ausführungen zu identifizieren, diese
gegen die Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens zu prüfen und entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen - wie die Maskierung sensibler Daten, das Hinzuziehen
menschlicher Aufsicht oder den Abbruch der Transaktion.
?KI sollte keine 'Black Box' sein, die traditionelle Sicherheitsprotokolle
umgeht," sagte Jitterbit CTO Manoj Chaudary.?Unternehmen sind bestrebt,
innovativ zu sein, aber sie sind zu Recht besorgt über Datenlecks und
unkontrolliertes Agentenverhalten. "Mit Deep Message Inspection gehen wir über
die einfache Überwachung hinaus und bieten echte KI-Verantwortung in Echtzeit."
? KI-Rechenschaftspflicht. Gehen Sie über die Sicherheit auf API-Ebene
hinaus mit einer Echtzeit-Inspektion von Daten in Bewegung. Erkennen und
kontrollieren Sie sensible Daten während der Übertragung für datenschutzkonforme
KI-Interaktionen mit den Quelldaten Ihres Unternehmens.
? Datenschutz in Echtzeit. Sensible Informationen werden durch automatische
Maskierung geschützt, bevor sie ein Modell erreichen. So wird die Einhaltung von
Anforderungen an die Datensouveränität oder interner Sicherheitsrichtlinien
gewährleistet.
? Vollständige Rückverfolgbarkeit. Jede Agentenaktion wird auditiert. Dies
bietet volle Sichtbarkeit darüber, wer (oder welcher Agent) wann und warum Daten
geändert hat - und liefert die für das Vertrauen in das Unternehmen
erforderlichen Kontrollmechanismen.
? Plattformweiter Schutz. DMI überwacht Informationen aus Anwendungen, LLMs
und einer Reihe von Datenquellen über alle Jitterbit-Angebote hinweg,
einschließlich iPaaS, EDI und MCP.
?Wir geben IT-Leitern die Möglichkeit, endlich "Ja" zu KI zu sagen, im Wissen,
dass sie über ein System verfügen, das sensible Daten automatisch maskiert, jede
Interaktion validiert und sicherstellt, dass die menschliche Aufsicht niemals
zugunsten der Geschwindigkeit geopfert wird," sagte Chaudary.
iPaaS AI Assistant Beta verfügbar im 2. Quartal
Der iPaaS AI Assistant nutzt Natural Language Processing (NLP), um die Lücke
zwischen geschäftlicher Absicht und technischer Ausführung zu schließen. Die
Beta-Version wird Mitte 2026 verfügbar sein.
? Integrationen durch Konversation beschleunigen. Erstellen, verwalten und
warten Sie Integrationen mit KI. Beschreiben Sie Integrationsanforderungen in
natürlicher Sprache, um Verbindungen, Abfragen und Transformationen zu
generieren.
? Neue und bestehende Projekte verfeinern. Der KI-Assistent versteht
bestehende Projektkomponenten und kann auf zuvor definierte Datenstrukturen und
Variablen zurückgreifen, um Legacy-Integrationen nahtlos zu erweitern.
? KI auf der gesamten Plattform nutzen. Mit der kommenden Veröffentlichung
des Jitterbit iPaaS AI Assistant wird NLP auf der gesamten Plattform verfügbar
sein und sich den AI-Assistenten für EDI, App Builder und API Manager
anschließen.
Um mehr über Jitterbit MCP und Deep Message Inspection zu erfahren, besuchen Sie
bitte https://www.jitterbit.com/product/mcp/
(https://www.jitterbit.com/product/mcp/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Refe
rral&utm_content=mcp+gateway).
Über Jitterbit
Jitterbit beschleunigt die Datentransformation durch die Vereinigung von
rechenschaftspflichtigen KI-Agenten, Apps und Automatisierung auf der
branchenweit einzigen KI-basierten Plattform. Harmony wird in über 60 Ländern
eingesetzt, ist die Nummer 1 beim Enterprise ROI und ermöglicht es jedem
Benutzer, intelligente Automatisierungen und KI-Agenten sicher zu erstellen,
bereitzustellen und zu verwalten. Wir integrieren nicht nur Systeme; wir
orchestrieren die Zukunft der Arbeit mit Intelligenz, der Sie vertrauen können.
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(https://www.jitterbit.com/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_con
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Medienkontakt:
Geoff Blaine
Jitterbit
Email: geoff.blaine@jitterbit.com (mailto:geoff.blaine@jitterbit.com)
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