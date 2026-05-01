GNW-News: Jitterbit öffnet die "AI Black Box": Neues MCP Gateway mit Deep Message Inspection liefert "KI-Rechenschaftspflicht"

^ALAMEDA, Kalifornien, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit

(https://www.jitterbit.com/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_con

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tent=mcp+gateway), der führende Anbieter für intelligente Automatisierung,

Integration und rechenschaftspflichtige KI, gab heute die nächste

Entwicklungsstufe seiner Harmony-Plattform

(https://www.jitterbit.com/harmony/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral

&utm_content=mcp+gateway) bekannt und führt das branchenweit erste Model Context

Protocol (MCP) ein, das Deep Message Inspection (DMI) beinhaltet.

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Durch die Vereinigung von intelligenten Anwendungen, autonomen Agenten und

Daten-Automatisierung geht Jitterbit über experimentelle KI hinaus, um

standardisierte und produktionsreife KI bereitzustellen, die für das moderne

Unternehmen skalierbar und sicher ist.

?MCP ist eine Schlüsselkomponente für die KI-Standardisierung, aber Jitterbit

ist sich bewusst, dass kritische Sicherheitsmaßnahmen in Echtzeit erforderlich

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sind, während sich 'Shadow AI' (Schatten-KI) ausbreitet," sagte Bill Conner,

President und CEO von Jitterbit.?Für echte KI-Kontrolle, Skalierung und

Governance wird Deep Message Inspection die Art und Weise verändern, wie

Unternehmen in der Lage sind, intelligente Automatisierungen, Anwendungen und

Agenten in ihren Umgebungen auszuführen. "Dies ist ein wichtiger Schritt, um KI-

Verantwortung auf Unternehmensebene zu bringen."

KI-Governance, Kontrolle und Sichtbarkeit standardisieren

Das Jitterbit MCP etabliert eine standardisierte Kontrollebene zwischen KI-

Modellen, Agenten und Unternehmenssystemen und transformiert bestehende

Integrationen und APIs in gesteuerte, wiederverwendbare Werkzeuge. Dies

verlagert agentenbasierte KI von kundenspezifischen Verbindungen hin zu einem

konsistenten Ausführungsmodell für Unternehmen mit integrierter Kontrolle,

Sichtbarkeit und Sicherheit.

? Control Plane: Zentrale Governance, Richtlinien-Durchsetzung und

Lifecycle-Management über alle MCP-basierten KI-Interaktionen hinweg, verwaltet

über eine einzige, einheitliche Konsole.

? MCP Runtime: Bereitstellung von Unternehmens-APIs und Integrationen als

agentenfähige Tools über die Runtime-Ebene.

? MCP Gateway: Kontrolle und Steuerung des Datenverkehrs zwischen KI-Agenten

und der MCP Runtime über eine kritische Sicherheitsebene.

Jitterbit MCP verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Schatten-KI

verwalten, indem alle KI-Aktivitäten unter einer sicheren und zentralisierten

Ansicht zusammengefasst werden. Dies beschleunigt KI-Initiativen und befähigt

Teams zu mehr Produktivität.

? KI-Initiativen beschleunigen: Verkürzen Sie die Wertschöpfungszeit von KI,

indem Sie vorhandene APIs und Integrationen schnell in agentenfähige Tools

umwandeln, ohne Systeme neu aufbauen zu müssen.

? Stopp von?Shadow AI" &?Agent Sprawl": Ersetzen Sie individuelle Ad-hoc-

Brücken zu LLMs durch ein gesteuertes, standardisiertes Framework für die

Agenten-Konnektivität - mit Echtzeit-Einblick in die KI-Nutzung und die Aktionen

der Agenten.

? Vermeidung von Vendor-Lock-in bei KI-Modellen: Wechseln Sie zwischen LLMs

(z. B. Claude, GPT-4, Gemini), ohne Integrationen oder Workflows neu schreiben

zu müssen.

? KI-Rechenschaftspflicht und Sicherheit skalieren: Stellen Sie sicher, dass

alle KI-Agenten und -Anwendungen dieselben Datensicherheits-Richtlinien,

Zugriffs- und Compliance-Regeln befolgen wie menschliche Benutzer - via

Jitterbit MCP mit Deep Message Inspection.

Jitterbit führt Deep Message Inspection für die sichere, gesteuerte KI-

Ausführung in großem Maßstab ein

Als Branchenneuheit überwacht die Deep Message Inspection (DMI) Technologie von

Jitterbit die gesamte Harmony-Plattform. Sie prüft KI-Anfragen, Prompts und

Datenaustausch in Echtzeit, um riskante KI-Ausführungen zu identifizieren, diese

gegen die Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens zu prüfen und entsprechende

Maßnahmen zu ergreifen - wie die Maskierung sensibler Daten, das Hinzuziehen

menschlicher Aufsicht oder den Abbruch der Transaktion.

?KI sollte keine 'Black Box' sein, die traditionelle Sicherheitsprotokolle

umgeht," sagte Jitterbit CTO Manoj Chaudary.?Unternehmen sind bestrebt,

innovativ zu sein, aber sie sind zu Recht besorgt über Datenlecks und

unkontrolliertes Agentenverhalten. "Mit Deep Message Inspection gehen wir über

die einfache Überwachung hinaus und bieten echte KI-Verantwortung in Echtzeit."

? KI-Rechenschaftspflicht. Gehen Sie über die Sicherheit auf API-Ebene

hinaus mit einer Echtzeit-Inspektion von Daten in Bewegung. Erkennen und

kontrollieren Sie sensible Daten während der Übertragung für datenschutzkonforme

KI-Interaktionen mit den Quelldaten Ihres Unternehmens.

? Datenschutz in Echtzeit. Sensible Informationen werden durch automatische

Maskierung geschützt, bevor sie ein Modell erreichen. So wird die Einhaltung von

Anforderungen an die Datensouveränität oder interner Sicherheitsrichtlinien

gewährleistet.

? Vollständige Rückverfolgbarkeit. Jede Agentenaktion wird auditiert. Dies

bietet volle Sichtbarkeit darüber, wer (oder welcher Agent) wann und warum Daten

geändert hat - und liefert die für das Vertrauen in das Unternehmen

erforderlichen Kontrollmechanismen.

? Plattformweiter Schutz. DMI überwacht Informationen aus Anwendungen, LLMs

und einer Reihe von Datenquellen über alle Jitterbit-Angebote hinweg,

einschließlich iPaaS, EDI und MCP.

?Wir geben IT-Leitern die Möglichkeit, endlich "Ja" zu KI zu sagen, im Wissen,

dass sie über ein System verfügen, das sensible Daten automatisch maskiert, jede

Interaktion validiert und sicherstellt, dass die menschliche Aufsicht niemals

zugunsten der Geschwindigkeit geopfert wird," sagte Chaudary.

iPaaS AI Assistant Beta verfügbar im 2. Quartal

Der iPaaS AI Assistant nutzt Natural Language Processing (NLP), um die Lücke

zwischen geschäftlicher Absicht und technischer Ausführung zu schließen. Die

Beta-Version wird Mitte 2026 verfügbar sein.

? Integrationen durch Konversation beschleunigen. Erstellen, verwalten und

warten Sie Integrationen mit KI. Beschreiben Sie Integrationsanforderungen in

natürlicher Sprache, um Verbindungen, Abfragen und Transformationen zu

generieren.

? Neue und bestehende Projekte verfeinern. Der KI-Assistent versteht

bestehende Projektkomponenten und kann auf zuvor definierte Datenstrukturen und

Variablen zurückgreifen, um Legacy-Integrationen nahtlos zu erweitern.

? KI auf der gesamten Plattform nutzen. Mit der kommenden Veröffentlichung

des Jitterbit iPaaS AI Assistant wird NLP auf der gesamten Plattform verfügbar

sein und sich den AI-Assistenten für EDI, App Builder und API Manager

anschließen.

Um mehr über Jitterbit MCP und Deep Message Inspection zu erfahren, besuchen Sie

bitte https://www.jitterbit.com/product/mcp/

(https://www.jitterbit.com/product/mcp/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Refe

rral&utm_content=mcp+gateway).

Über Jitterbit

Jitterbit beschleunigt die Datentransformation durch die Vereinigung von

rechenschaftspflichtigen KI-Agenten, Apps und Automatisierung auf der

branchenweit einzigen KI-basierten Plattform. Harmony wird in über 60 Ländern

eingesetzt, ist die Nummer 1 beim Enterprise ROI und ermöglicht es jedem

Benutzer, intelligente Automatisierungen und KI-Agenten sicher zu erstellen,

bereitzustellen und zu verwalten. Wir integrieren nicht nur Systeme; wir

orchestrieren die Zukunft der Arbeit mit Intelligenz, der Sie vertrauen können.

Erfahren Sie mehr unter www.jitterbit.com

(https://www.jitterbit.com/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_con

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Medienkontakt:

Geoff Blaine

Jitterbit

Email: geoff.blaine@jitterbit.com (mailto:geoff.blaine@jitterbit.com)

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